Rewrite this title: تحسين محركات البحث في العالم الحقيقي: كيف يبحث الأشخاص ويتسوقون ويشترون عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث في العالم الحقيقي: كيف يبحث الأشخاص ويتسوقون ويشترون عبر الإنترنت

لقد قمت بإنشاء محتوى للمتسوقين الحقيقيين لاكتشاف متجرك، ولكن هل تعرف ما إذا كان عملك الشاق قد أتى بثماره؟

هل المحتوى الطويل الباهظ الثمن والمستهلك للوقت وبناء الروابط يؤدي إلى تحويلات وتوليد المبيعات؟

لا يؤدي معظم المحتوى إلى زيادة التحويلات لأنه لا يتناول كيفية بحث الأشخاص أو أسئلة الشراء الخاصة بهم أو ما يحفز هؤلاء الأشخاص الحقيقيين على الشراء.

في 21 سبتمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت شارك فيها دوان سبراج، المدير التنفيذي للتسويق في Shopper Approved، وجيمس أرنولد، المؤسس المشارك لـ Answerbase.

لقد أظهروا كيفية فهم أهداف البحث للمتسوقين في العالم الحقيقي بسهولة وإنشاء محتوى قابل للقياس وعالي التحويل يؤدي إلى زيادة الإيرادات بشكل حقيقي.

فيما يلي ملخص للندوة عبر الويب. للوصول إلى العرض التقديمي بأكمله، آكمل الطلب.

الماخذ الرئيسية

لفهم نية المتسوق في العالم الحقيقي وإنشاء محتوى عالي التحويل، يجب عليك:

حدد تلقائيًا ما يطلبه عملاؤك ويتحولون منه.

انشر هذه المعلومات بتنسيق الأسئلة والأجوبة الذي يبحث عنه البحث العضوي ويفهرسه.

تأكد من أنه يمكن للزائرين رؤية هذا المحتوى بسهولة عند زيارتهم لموقعك.

قم بإشراك الزائرين واقتراح الإجابات تلقائيًا من أوصاف المنتج ومواصفاته والأسئلة والأجوبة.

قم بتحسين تتبع التحويل للكشف عن فرص المحتوى الجديدة في المستقبل.

ملخص تحديث محتوى Google الأخير

جميع تحديثات Google الثلاثة الأخيرة (تحديث المحتوى المفيد، والتحديث الأساسي لشهر سبتمبر، وتحديث مراجعة المنتج) كلها تقول نفس الشيء:

تريد Google تقديم محتوى مفيد ومفيد للمستهلك.

لذا، إذا كنت لا تجيب على سؤال، أو تقدم حلاً، أو تقدم محتوى عالي الجودة، فلن يهتم Google ولا المستهلكون. ومن المؤكد أنها لن تؤدي إلى تحويلات.

كيفية إنشاء المحتوى الذي يحول

فكر في وضع نفسك في ذهن جمهورك المستهدف.

ما الذي يبحثون عنه؟

ما هي مشاكلهم وأسئلتهم؟

إذا تمكنت من الإجابة على تلك الأسئلة بإجابات عالية الجودة ومدروسة ودقيقة، فسوف تهتم Google بذلك كثيرًا.

تقليديًا، يمكنك أن تسأل فريق المبيعات أو خدمة العملاء لديك عن الأسئلة التي يطرحها العملاء، ولكن في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب توسيع نطاق ذلك.

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تعرف على ما يبحث عنه العملاء

للإجابة على أسئلة العملاء بشكل أفضل، من الضروري فهم ما يبحثون عنه.

عادةً، لا يبحث عملاؤك المحتملون عن منتجاتك مباشرةً.

وبدلاً من ذلك، يبحثون عن الأسئلة التي يريدون الإجابة عليها.

لذا فإن هدفك هو معرفة هذه الأسئلة وإنشاء محتوى يجيب عليها.

[See how to use Google to provide better answers] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

فهم نوايا العملاء

ابدأ في تحديد الأسئلة ذات الرغبة العالية في الشراء لدى عملائك. ستكون هذه أسئلة حول علامتك التجارية وفئتك ومنتجاتك التي يطرحها عملاؤك المستقبليون طوال رحلة الشراء الخاصة بهم.

يمكنك اكتشاف هذه الأسئلة من خلال البحث عن عملائك ومحركات البحث المختلفة ومنافسيك.

يمنحك هذا الأسلوب العبارات والأسئلة المناسبة التي يطرحها الأشخاص حول علامتك التجارية أو منتجك أو كلماتك الرئيسية، مما يزيد بشكل طبيعي من فرص ظهورك في نتائج البحث العضوية.

اعرف كيف يساعد تحسين محركات البحث في العالم الحقيقي

وجدت دراسة أجرتها Google أن هذه الخريطة الذهنية هي الطريقة التي يبحث بها الأشخاص عندما يبدأون في التسوق.

يستخدمون معدّلات البحث للعثور على الملاءمة والإجابة والمنتج والحل المناسب.

تمت الموافقة على المتسوقين، سبتمبر 2022

لا يبدأ الأشخاص بالضرورة بمستوى عالٍ ثم ينتهي بهم الأمر بالسعر. وبدلاً من ذلك، فإنها ترتد ذهابًا وإيابًا هنا وهناك، ولكنها في النهاية ستغطي معظم معدّلات البحث.

[Find out the 5 search modifiers used to get found] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

امتلك رحلة المشتري بأكملها

يجب أن تبدأ جهود المحتوى وتحسين محركات البحث بتقديم إجابات مفيدة لأسئلة العملاء الحقيقية.

إليك ما يريد الناس معرفته في كل جزء من رحلتهم:

المسار العلوي: حلول واسعة النطاق.

منتصف المسار: الحل أو فئة المنتج.

القمع السفلي: منتجات محددة.

[See the specific questions asked in each level] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

نشر محتوى مفيد

يمكنك إنشاء محتوى قيم ومفيد عندما تعرف ما يطلبه عملاؤك الحاليون وما يبحث عنه عملاؤك المحتملون.

تمت الموافقة على المتسوقين، سبتمبر 2022

تقع النقطة الجيدة في المنتصف، وتسهل التكنولوجيا التعرف بسرعة على ماهية هذه الأسئلة.

أين تبدأ؟

الخطوة 1: حدد أسئلة عميلك الحالي.

الخطوة 2: املأ أي فجوات في “طلب محتوى العميل”.

[Dive deeper into each step] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

تؤدي الإجابة بشكل فعال على أسئلة عميلك والاستفادة من هذا المحتوى المفيد إلى جذب زوار جدد وتحويلات إلى موقعك.

ومن خلال مطابقة معلومات الأسئلة والأجوبة المحددة مع التحويلات، تكون أيضًا على علم بشكل أفضل عندما يكون الاستثمار في المحتوى الموسع مربحًا.

[See real-world SEO in action] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

[Slides] تحسين محركات البحث في العالم الحقيقي: كيف يبحث الأشخاص ويتسوقون ويشترون عبر الإنترنت

وهنا العرض:

اعتمادات الصورة

صورة مميزة: باولو بوبيتا/مجلة محرك البحث