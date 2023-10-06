Rewrite this title: تحسين محركات البحث في عام 2013: التأثير المتزايد لتصنيف المؤلف

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث في عام 2013: التأثير المتزايد لتصنيف المؤلف

لقد كان نظام تصنيف الصفحات منذ فترة طويلة هو المقياس القياسي عالي المستوى المستخدم لتحديد الجودة النسبية لصفحة الويب. يمكن القول إن هناك قيمة محدودة في استخدام نظام ترتيب الصفحات كمقياس للجودة على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون ذا معنى جنبًا إلى جنب مع مقاييس الجودة الأخرى (مثل سلطة المجال، وسلطة الصفحة، وما إلى ذلك).

في عام 2013، سيتم تسليط الضوء على مقياس جديد للجودة عندما يتعلق الأمر بجودة الصفحة وتصنيف محرك البحث. يُعرف هذا المقياس بمودة باسم AuthorRank (أو تصنيف الوكيل، وفقًا لـ براءة اختراع جوجل).

وإليك السبب وراء مساعدة AuthorRank في إعادة تشكيل مُحسنات محركات البحث في عام 2013:

تصنيف المؤلف: نظرة عامة مختصرة

لم تعد جودة المحتوى، كما تقاسها محركات البحث، تعتمد فقط على سلطة المجال أو صفحة الويب. ويعتمد بشكل متزايد على سمعة وسلطة الفرد الذي قام بتأليف المحتوى. تقوم درجة السمعة هذه بتصنيف المؤلفين على الويب وتستخدم هذه الدرجة عند طلب نتائج محركات البحث الطبيعية.

كيف يتم إنشاء AuthorRank؟

الطريقة القياسية لمؤلف على الويب لكي يُنسب إليه المحتوى الذي ينتجه Google هو ربط الصفحات التي كتبها بملفاته الشخصية في Google Plus. ويتم ذلك باستخدام المقتطفات الغنية. يتم بعد ذلك تصنيف المؤلفين بناءً على عوامل المشاركة في المحتوى الذي ينتجونه. تتضمن هذه العوامل: التأييد الاجتماعي (التغريدات وإجراءات 1+ والمشاركات والإعجابات)؛ تأثير وأهمية أولئك الذين يقدمون التأييد الاجتماعي؛ التعليقات على الشبكات الاجتماعية (مثل Yelp)؛ تأثير وأهمية أولئك الذين يعلقون؛ وجودة وملاءمة الروابط الواردة التي تشير إلى المحتوى. كلما كتب المؤلف أكثر عن موضوع ما، وزاد التفاعل مع هذا المحتوى، ارتفع تصنيف المؤلف في موضوع معين.

الاستفادة من تصنيف المؤلف لتصنيفات محرك البحث

هناك عدة طرق يمكن للمسوقين من خلالها تحسين AuthorRank على موقع الويب الخاص بعلامتهم التجارية. يتضمن ذلك العثور على المؤلفين الذين حصلوا بالفعل على تصنيف المؤلف وبناء تصنيف المؤلف لأولئك الموجودين داخل المؤسسة.

يجب على العلامات التجارية التي ليس لديها حاليًا مؤلفون يتمتعون بسمعة قوية عبر الإنترنت أن تقوم بالتواصل مع المؤلفين للمحتوى قصير المدى. ويجب عليهم أيضًا بناء تصنيف المؤلفين للعاملين داخل مؤسستهم للاستفادة منه على المدى الطويل.

يتكون التواصل مع المؤلف من تحديد المؤلفين الذين لديهم سلطة بالفعل في المجال الأكثر صلة بصناعة العلامة التجارية والتواصل معهم.

يعد إجراء عمليات بحث على Google عن مجموعة من الكلمات الرئيسية التي تحاول العلامة التجارية تصنيفها والبحث عن نتائج معززة بالمقتطفات الغنية طريقة رائعة لتحديد المؤلفين الموثوقين في هذا المجال. ضمن هذه النتائج المحسّنة للمقتطفات المنسقة، سيكون هناك بند يشير إلى عدد دوائر Google Plus التي تم تضمين المؤلف فيها. ويعد هذا الرقم مقياسًا جيدًا يجب مراعاته عند تقييم قيمة AuthorRank النسبية للكاتب بالنسبة للعلامة التجارية. إن تسجيل المؤلفين استنادًا إلى عدد دوائر Google Plus التي تم تضمينهم فيها، بالإضافة إلى عدد استعلامات البحث ذات الصلة التي يظهرون من أجلها، سيوفر قائمة ذات أولوية للمؤلفين المحتملين للمشاركة في فرص تسويق المحتوى. تواصل مع هؤلاء المؤلفين وتواصل معهم لتقديم محتوى جديد لموقع علامتك التجارية.

يعد استهداف مواقع الويب والمدونات الشهيرة أمرًا مهمًا حتى يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى المحتوى. سيؤدي هذا إلى زيادة فرص المشاركة والتعليق عبر الإنترنت، وهما عاملان حاسمان في تحسين تصنيف المؤلف للموقع. مع زيادة حضور وتأثير عمل المؤلف، يزداد أيضًا تصنيف المؤلف الخاص بالعلامة التجارية، مما سيزيد من حركة المرور على الموقع على المدى الطويل.

نظرًا لأن التسويق عبر البحث وتحسين محركات البحث أصبحا أكثر تركيزًا على المحتوى، سيحتاج المسوقون في عام 2013 إلى الاهتمام بـ AuthorRank. لقد أصبحت أيام سيطرة PageRank على تحسين محركات البحث (SEO) معدودة. لقد حان عصر هيمنة AuthorRank على تحسين محركات البحث.

اعتمادات الصورة: تصنيف المؤلف – مجاملة © أندرياس جرادين – فوتوليا.كوم