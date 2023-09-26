Rewrite this title: تحسين محركات البحث في عام 2023: 10 اتجاهات مهمة لتحسين محركات البحث تحتاج إلى معرفتها [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث في عام 2022: 10 اتجاهات مهمة لتحسين محركات البحث تحتاج إلى معرفتها [Podcast]

تجربة الصفحة، ومؤشرات أداء الويب الأساسية، والروابط غير المرغوب فيها، يا إلهي!

أولئك الذين يبحثون عن القليل من الراحة من فوضى عام 2020 وجدوا المزيد من نفس الشيء في عام 2021 حيث أدى الوباء المستمر وسلسلة من التحديثات والإعلانات الجوهرية من Google إلى إبقاء صناعة تحسين محركات البحث في متناول أيدينا الجماعية.

الآن بعد أن طينا الصفحة وبدأ عام 2022 على قدم وساق، أين يجب أن تركز موارد تحسين محركات البحث لديك ومواهبك ووقتك؟

ما هي اتجاهات تحسين محركات البحث (SEO) التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها على رادارك لإثبات استراتيجيتك في المستقبل؟

انضمت ميراندا ميلر، مديرة التحرير لدينا، إلى مؤسستنا ومضيفة The Search Engine Journal Show، لورين بيكر، للدردشة حول اتجاهات تحسين محركات البحث (SEO) التي يصفها المساهمون الخبراء لدينا بأنها الأكثر تأثيرًا للعام المقبل.

في اتجاهات تحسين محركات البحث لعام 2022، ستكتشف ما يفكر فيه ويخطط له 44 من خبراء الصناعة حول جودة المحتوى ونية البحث وميزات SERP المتطورة والأتمتة الذكية والمزيد.

احصل على تعليق بيكر وميلر حول اتجاهات تحسين محركات البحث المفضلة لديهما، وأخبار حول ميزات وتحديثات معينة في Google، والمزيد في هذه الحلقة من عرض مجلة محرك البحث.

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1. نية المستخدم

من أكثر المواضيع التي يتم الحديث عنها في عام 2022؟ نية المستخدم. إنه اتجاه موجود ليبقى.

تعتقد كريستينا أزارينكو، مستشارة تحسين محركات البحث (SEO) ومؤسسة شركة MarketingSyrup Digital Inc.، أن الوقت قد حان لكي “يتوقف الأشخاص أخيرًا عن التفكير فيما يتعلق بمحتوى تحسين محركات البحث (SEO) وإنشاء محتوى للمستخدمين مع وضع النية والكلمات الرئيسية في الاعتبار”.

قال هيماني كانكاريا، مؤسس Missive Digital: “بالنظر إلى التحديثات مثل إعادة كتابة Google لعلامات العناوين التعريفية والتوصل إلى نتائج ذات مسافة بادئة على SERPs في عام 2021، يبدو أن Google تعمل بجد لتحديد النية الصحيحة وراء بحث المستخدم، بغض النظر عن نوع الاستفسارات.”

وقالت إن هذا هو المكان الذي يحتاج فيه محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى التركيز على تقديم نهج شامل لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك في عام 2022.

وأضاف كانكاريا: “سواء كان ذلك مقطع فيديو أو مدونة أو محتوى ويب، يجب التخطيط له وفقًا للكلمات الرئيسية، ونية المستخدمين وراء البحث عنها واستهلاكها، ونيتك من إنشائها، والمرحلة التي يمر فيها عملاؤك في رحلة المشتري”. .

سوغانثان موهاناداسان، المؤسس المشارك والقائد الفني لتحسين محركات البحث في Snippet Digital، يوافق على ذلك.

وقال: “ستصبح نية البحث أكثر أهمية من أي وقت مضى في عام 2022”. “لا يزال فهم هدف البحث أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة مع تقديم تحديث النموذج الموحد للمهام المتعددة (MUM) من Google.

وأضاف موهاناداسان: “أعتقد أننا سنرى المزيد من مسوقي البحث يعيدون التفكير في نهجهم في إنشاء المحتوى من خلال التركيز على فهم هدف البحث بشكل أكثر ذكاءً”، مشيرًا إلى أن البحث عن الكلمات الرئيسية سيظل دائمًا حجر الأساس المهم لاستراتيجية البحث العضوي.

ومع ذلك، نحتاج إلى أن نكون قادرين على النظر إلى ما هو أبعد من الكلمات الرئيسية في شكلها الأولي واستخلاص رؤى مفيدة منها.

وقال موهاناداسان: “إن فهم العلاقة بين كلماتك الرئيسية ومعرفة كيفية استهدافها لتلبية هدف البحث هو بالفعل الفرق الرئيسي بين استراتيجية البحث الفعالة وغير الفعالة، ولكن في عام 2022 سيصبح أكثر أهمية”.

يعتقد Mordy Oberstein، رئيس قسم الاتصالات في Semrush، أن عام 2022 سيكون العام الذي يؤتي ثماره أخيرًا لأخذ نية المستخدم على محمل الجد.

“في عام 2022، سننتقل بالأمر إلى مستوى جديد. قال أوبرشتاين: “لا أقصد مجرد تقسيم الأشياء حسب النوايا المعلوماتية أو المعاملاتية، وما إلى ذلك. أعني، مع الأخذ في الاعتبار أن كل نية تتلخص في ملفات تعريف المستخدمين المتعددة الذين قد يجدون نفس الجزء من المحتوى مفيدًا”.

وأضاف: “إنها القدرة على التعاطف بشكل كافٍ مع جمهورك لتوفير تجربة شاملة تعالج مخاوفهم الضمنية”.

[40:55] – عرض SEJ الحلقة 257

2. جودة المحتوى

قال برودي كلارك، مستشار تحسين محركات البحث في Brodie Clark Consulting، إن المسوقين بحاجة إلى مراقبة ما يسميه “تأثير جودة المحتوى على مستوى الموقع”.

“أحد الجوانب التي أراها بانتظام بالنسبة للمواقع الكبيرة أثناء استكمال عمليات التدقيق هو تصنيف العديد من الصفحات على أنها “تم اكتشافها، ولم تتم فهرستها حاليًا” في Google Search Console. قال كلارك: “تعرف على نوع الاستبعاد هذا ضمن تقرير التغطية في GSC وانتبه إلى الأنماط التي تحاول Google تسليط الضوء عليها”.

وقال: “قالت جوجل في الماضي إنه يجب عليك التأكد من أن الصفحات المنشورة (القابلة للفهرسة) يجب أن تكون رائعة”. “التزم بهذا باعتباره شعار تحسين محركات البحث (SEO)، وسيكون لديك استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) مقاومة للمستقبل وجاهزة لعام 2022.”

ولكن لماذا يحدث هذا؟

قال موتوكو هانت، رئيس استشارات تسويق البحث الدولي | AJPR.

ويوضح هانت أنه على الرغم من أن هذه الحلول تعمل بشكل جيد لتحقيق مكاسب سريعة، إلا أنها ليست حلولاً طويلة المدى.

“لقد أدى هذا الاتجاه أيضًا إلى إنشاء الكثير من المحتوى المشابه على الويب. وقال هانت: “بالنظر إلى تحديث MUM، من المهم نشر محتوى فريد يغطي موضوعات محددة لا تغطيها مواقع الويب الأخرى”.

وأضاف هانت: “بدلاً من إضافة مئات المحتوى العام إلى الموقع، ابحث عن الاهتمامات العامة للجمهور المستهدف، وقم بتنظيم تلك الكيانات حسب الموضوع، وحدد أولوياتها حسب مدى صلتها بأهداف العمل”. وتوصي بأن يركز المسوقون على المعلومات التي تختلف بشكل فريد عن الآخرين ويسلطون الضوء على تخصصك في مجال الموضوع.

جيسي ماكدونالد، الخبير الإستراتيجي العالمي لتحسين محركات البحث في شركة IBM، يشاركنا وجهة نظر مماثلة.

وقال ماكدونالد: “مع التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على خوارزمية Google مثل BERT وMUM، أعتقد أن المزيد والمزيد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) سيركزون على جودة محتواهم وبنية موقعهم”.

وأضاف ماكدونالد أنه على الرغم من أن المحتوى كان دائمًا محور اهتمام محترفي تحسين محركات البحث، إلا أنه مع هذه التحديثات، سيكون من الأسهل التحدث إلى أن جودة المحتوى هي شيء يستحق التركيز.

قال جيمي إنديجو، كبير مسؤولي تحسين محركات البحث الفني في DeepCrawl، “لتحقيق النجاح في مرحلة ما بعد النموذج، تحتاج إلى التركيز على إنشاء محتوى واقعي ومفيد. سيكون الفائزون الكبار هم تلك المواقع المعروفة بمساهماتها في موضوعها المستهدف.

ويقترح كيلسي جونز، المدير الأول للمحتوى في Awesome Motive، أن يتوقف المسوقون عن عزل المحتوى وتحسين محركات البحث.

“اعتقدت أن هذه ليست مشكلة في القوى العاملة اليوم، لكنني وجدت أنه من النادر العثور على كاتب يتمتع بخبرة في تحسين محركات البحث (SEO) والعكس صحيح. وقال جونز: “يشير هذا إلى وجود فجوة معرفية كبيرة بين المحتوى وتحسين محركات البحث والتي تسير في الاتجاهين”.

وأضافت: “بالطبع، من الرائع أن تتخصص، ولكن كونك كاتبًا بدون خبرة في تحسين محركات البحث (SEO) أو كونك محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO) ولا يفهم الفروق الدقيقة في كتابة المحتوى، يمكن أن يكون ضارًا حقًا بأداء المحتوى الخاص بك”.

ينصح جونز بأنه إذا لم تتمكن من دمج الأدوار بشكل أفضل (على سبيل المثال، دفع المزيد مقابل كاتب يتمتع بخبرة في تحسين محركات البحث)، فمن المهم العمل بجد من أجل دمج أفضل للفرق، بحيث يكونون أكثر مشاركة في عملية الإنشاء ويتم تدريبهم بشكل متبادل. في كل الخطوات.

وقالت: “من المفيد دائمًا أيضًا دفع تكاليف التدريب أو الكتب أو الموارد للفرق التي ترغب في تعلم تحسين محركات البحث أو كيفية الكتابة بشكل أفضل”.

[23:15] – عرض SEJ الحلقة 247

3. توطين SERPs وتغييرات SERP

تذكرنا شركة Indigo بأن “المعلومات الخاطئة تدفع Google إلى إنشاء برنامج SERP موجه نحو الحقائق. نتائج البحث قوية. إن مجرد رؤية فكرة تتكرر عبر عناوين الصفحات في SERP يمكن أن يعزز الاعتقاد.

قال: “غالبًا ما تقوم Google بتجربة تغييرات على تخطيط الهاتف المحمول للهدف المحلي على وجه التحديد”. أماندا جوردان، مديرة البحث المحلي في LOCOMOTIVE Agency، مضيفة أنها تتوقع استمرار الاختبار والتغييرات في هذا المجال، خاصة بالنسبة للنمو في التسوق عبر الإنترنت، والمراجعات، وإشارات الثقة، والوعي بالعلامة التجارية.

قال جوردان: “إن توصيتي هي التركيز على السمعة في مواقع الجهات الخارجية والمواقع الصناعية، بالإضافة إلى مواقع الويكي، وإكمال نشاطي التجاري على Google (GMB)، وترميز الموقع، ولوحات المعرفة”.

تناقش هيلين بوليت، مديرة تحسين محركات البحث في iTech Media، أيضًا توطين SERPs ومدى ارتباطها بالمحتوى.

“ستركز Google بشكل أكبر على توطين المحتوى خلال العام المقبل. وقال بوليت: “في عام 2021، شهدنا بالفعل المزيد من مواقع الويب ذات المحتوى الخاص بكل بلد والتي تتفوق على تلك التي كانت تتصدر قائمة نتائج البحث (SERP) ولكنها أكثر تركيزًا على المستوى العالمي”. “سيصبح هذا أكثر وضوحًا في عام 2022 حتى بالنسبة للشركات عبر الإنترنت البحتة التي لا تحتوي على عروض ملموسة.”

وقالت إنه بالنسبة للمواقع التي لا تستهدف دولة واحدة فقط، سيكون من الضروري بشكل متزايد إنشاء محتوى يركز على المستوى المحلي.

“انظر إلى مصطلحات البحث الرئيسية التي تظهر بعض النوايا المحلية. على سبيل المثال، ‘[x online service] “كندا” – إذا كنت ترى نتائج البحث التي يتم تقديمها والتي تحتوي على استهداف واضح للكلمات الرئيسية لـ “كندا”، فقد تكون في صناعة تعرض فيها Google المزيد من نتائج البحث المحلية (SERPs).

“في هذه الحالة، ستحتاج إلى النظر في إنشاء صفحات خاصة بكندا حيث ربما كان لديك صفحات تركز على العالم سابقًا. وأضافت: “ستحتاج إلى إظهار الصلة المحلية بالمحتوى الخاص بك أيضًا”.

4. الصور والمحتوى المرئي

يعتقد بيكر أن اعتماد المسوقين على الصور المخزنة من المتوقع أن يتراجع.

وقال بيكر: “ستشهد المواقع التي تحتوي على صور فريدة زيادة كبيرة في الصور والمنتج والبحث العادي”. “هذا أيضًا سلوك المستخدم/رد فعل النية حيث يتعرف المستخدمون الأصغر سنًا على صور نمط الحياة الفريدة أو يتردد صداها معها ويمكنهم على الفور معرفة ما إذا كان هناك شيء حقيقي أو تمثيلي.”

“من خلال مكافأة المواقع التي تستخدم الصور الأصلية، سيتم إنشاء المزيد. ثم يتعلم Google Lens المزيد”، مشيرًا إلى أن هذا يحفز نمو المحتوى الأصلي من المبدعين بينما يتعلم المزيد عن المناطق والأشخاص والمنتجات وما إلى ذلك.

يذكرنا Indigo أنه في Search On 2021، أعلنت Google عن دفعة لجعل صفحات SERP أكثر قابلية للتصفح بصريًا وبديهية.

“وهذا يعني أنه يتم عرض كتل صور أكبر في النتائج لبعض الاستعلامات. وقالت إن نعمة أصول الصور الجيدة لا تقتصر على برنامج SERP. “ستمكن Google Lens المتسوقين من البحث عن منتج باستخدام صورة على أجهزتهم أو العثور عليها على موقع ويب – وهو في الأساس بحث عكسي عن الصور مع حالة استخدام قوية لتحسين الصورة.”

وأشار إنديجو إلى أن Google Discover يستفيد أيضًا من الصور. وأضافت أن دراسة حالة نشرتها Google مؤخرًا أظهرت أن المواقع التي تستخدم العلامة الوصفية max-image-preview:large يمكن أن تشهد زيادة في معدل النقر إلى الظهور بنسبة 79% وزيادة في إجمالي النقرات بنسبة تصل إلى 333%.

قال إنديجو: “بينما تم التغاضي عن ميزة Discover إلى حد كبير باعتبارها فرصة لتحسين محركات البحث، فإن إدراج بيانات Discover في واجهة برمجة تطبيقات البحث يوضح أن مصادر البيانات الموحدة وأفضل الممارسات ستستمر”.

وتضيف أنه يمكننا أن نفترض بشكل معقول أنه مع التمرير الجديد المكون من 4 صفحات لـ SERPs على الهاتف المحمول وزيادة الصور، سيبدأ البحث العادي في الظهور بشكل أشبه بـ Discover.

يعتقد إيلي شوارتز، مستشار النمو في شركة Eli Schwartz، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يجعل البحث أكثر ثراءً.

وقال شوارتز: “لن تكون صور Google مجرد محرك بحث ثانوي”. “سيسمح الذكاء الاصطناعي لشركة Google بالتعرف على متى قد تكون الصورة أو الفيديو أفضل نتيجة للمستخدم.”

لقد كشفت Google بالفعل عن بعض الإمكانات التي تمتلكها في هذا المجال.

ينصح شوارتز قائلاً: “ومع استخدام Google Lens الآن كإجراء بحث أساسي على أجهزة Android، نتوقع أن ينمو البحث المباشر عن الصور بشكل أكبر”.

ويعتقد أيضًا أنه سيكون هناك خيار بحث آخر بحلول نهاية العام.

قال شوارتز: “قد يكون هذا اختراقًا متزايدًا للسوق من DuckDuckGo أو Bing أو شيء جديد تمامًا، ولكن يجب على جميع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يكونوا حكماء فيما يتعلق بإمكانيات نمو محرك بحث آخر وألا يركزوا فقط على Google”.

[29:43] – عرض SEJ الحلقة 257

5. الأتمتة

يلاحظ أندرياس فونياتيس، مؤسس Artios، أن أتمتة ممارسات تحسين محركات البحث – سواء كانت عمليات التدقيق الفني أو تحليل المنافسين أو تحليل نية البحث – قد بدأت بالفعل هذا العام وفي عام 2022 ستصبح أكثر انتشارًا.

“نظرًا لأن المزيد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في جميع أنحاء العالم أصبحوا على دراية متزايدة بلغة بايثون، فسنشهد المزيد من الأتمتة، خاصة في الوكالات حيث سيقوم المزيد بأتمتة أكبر قدر ممكن من عمليات التدقيق الفني وأدوات التحليل ومجالات البحث الأخرى، قدر الإمكان،” فونياتيس قال.

وأضاف لأولئك الذين بدأوا هذا العام أو قبله: “سنرى أتمتة عمليات التدقيق الفني للاستفادة من التعلم الآلي لتقسيم المشكلات الفنية حسب نوع المحتوى، مما يجعل أتمتة عمليات التدقيق الفني أكثر “ذكاءً”.”

تعتقد أليدا سوليس، مستشارة تحسين محركات البحث الدولية ومؤسسة Orinti، أنه يجب على المسوقين الاستفادة من أتمتة تحسين محركات البحث لضمان الجودة.

“إن تنفيذ أنظمة التحقق من صحة محركات البحث (SEO) والتنبيهات في الوقت الفعلي داخل منصاتنا، لتجنب ظهور المشكلات في المقام الأول أو مراقبتها في الوقت الفعلي ليتم تحذيرك بمجرد حدوثها، سيصبح أكثر أهمية لتجنب عمليات تحسين محركات البحث (SEO) الشائعة جدًا قال سوليس: “قصص الرعب”.

يوافق مارك ترافاجين، نائب رئيس تسويق المنتجات والتدريب في seoClarity، على أننا سنرى الأتمتة.

وقال: “لقد استمرت وتيرة التغيير في تحسين محركات البحث (SEO) في الزيادة بشكل كبير، بينما يتعامل متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) في المؤسسات في الوقت نفسه مع مواقع أكبر وأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى”. “إن الحاجة إلى أتمتة أفضل للتغلب على الفجوات في التكنولوجيا والمهارات والموارد للتمكن من توسيع نطاق التنفيذ تتحول بسرعة من مجرد “أمر جميل” إلى ضرورة.

وأضاف ترافاجين أن البيانات متاحة بكثرة الآن وأصبحت سلعة.

“يكمن التحدي في تقليل الوقت المستغرق من الحصول على البيانات إلى الرؤى إلى العمل. وقال: “سيحتاج محترفو تحسين محركات البحث (والأدوات التي يستخدمونها) إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير الأتمتة في العام المقبل”.

تنصح Traphagen بأن تشمل المجالات المحددة التي يجب التحقيق فيها استخدام تقنية Edge لتنفيذ التغييرات بشكل أسرع، والتحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخلاص الإشارات من ضجيج البيانات، والتنبيهات الذكية القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

وتعتقد ميراندا ميلر، مديرة التحرير في Search Engine Journal، أنه يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ومنشئي المحتوى التحقق من خياراتهم لأتمتة إنشاء المحتوى.

وقال ميلر: “يمكننا الحصول على مساعدة في الأبحاث التنافسية، وتحليل برامج SERP الحالية، وفهم الكيانات والمفاهيم ذات الصلة من التكنولوجيا”. “لكنني لا أتوقع أي نقطة في العقد القادم حيث سيلبي إنشاء المحتوى الآلي متطلبات المستخدم ومحرك البحث دون مساعدة عملية التحرير والإبداع البشري.”

“إن احتمال أن أتمكن يومًا ما قريبًا من تدريب نموذج (نماذج) اللغة الخاص بي وتوسيع نطاق جهودي بهذه الطريقة هو أمر مثير. وأضافت: “بالنسبة لمحترفي تحسين محركات البحث الذين يركزون على المحتوى وعلى الصفحة، سيكون هذا مجالًا متزايدًا للفرص في عام 2022 وما بعده”.

6. معالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي

لا يعتقد مايكل كينج، المؤسس والمدير الإداري لشركة iPullRank، أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في عام 2022. لكنه قال: “… هناك الكثير من التحولات الدقيقة التي نراها تشير إلى نفس الأمرين: الطبيعي توليد اللغة ونقل البيانات.”

وقال: “إن تطور Google في البحث متعدد الوسائط يشير إلى أن هناك تركيزًا أكبر على رحلات البحث بدلاً من الاستعلامات الفردية”.

وقال كينج: “هذا له آثار مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بكيفية حاجتنا للحكم على أشياء مثل التواجد المشترك والتعرف على الكيانات المسماة عندما نقوم بالتحسين الخاص بنا”.

وأضاف: “إن تحول جوجل نحو القدرة على استخلاص المواضيع الفرعية من الصفحات الأوسع هو مؤشر على أن المحتوى الأكثر قوة لديه فرصة أفضل للأداء في الذيل الطويل مما كان عليه في السابق”، مشيرًا إلى أن Apple وستواصل Google مسيرتنا نحو احتكارات البيانات الخاصة بها مع انتهاء ملفات تعريف الارتباط في نهاية المطاف.

وفقًا لـ King، يشير هذا أيضًا إلى الحاجة إلى جمع بيانات الطرف الأول ودفع هذه البيانات إلى مخزن بيانات مثل BigQuery حتى تتمكن من الاستفادة منها في مجموعة متنوعة من التحسينات.

قال كينج: “الأشخاص الذين يستفيدون من جمع البيانات هذا ويجدون طرقًا لدمجها مع التطورات في مجال إنشاء اللغات الطبيعية وفهم علاقات الكيانات والكلمات الرئيسية، سيكونون قادرين على توسيع نطاق إنشاء محتوى قوي يتم وضعه في التصنيف”.

يذكرنا ألكسيس ساندرز، مدير شركة Merkle، بأن التكرارات على نماذج التعلم الآلي للغة الطبيعية تتحسن باستمرار عدة مرات كل عام.

“لقد تجاوزت أفضل النماذج المستخدمة في مجموعة بيانات SQuAD الأداء البشري من حيث الدقة في أوائل عام 2020. إن تحويل حلول التعلم الآلي إلى سلعة لإنشاء المحتوى (كوسيلة لدعم الكتاب) والتصنيف هو أمر يلهم فريقنا.” قال ساندرز.

يتوقع بيل سلاوسكي، مدير تسويق البحث في Go Fish Digital ومحرر SEO by the Sea، رؤية التعلم الآلي الموحد، “… حيث يتم تحميل المعلومات من جهازك المحمول إلى السحابة مرة واحدة يوميًا، ثم يتم إرجاع البيانات إلى جهازك بعد معالجته بالإضافة إلى تحديد البحث ومعلومات التصفح من العديد من مستخدمي الأجهزة المحمولة الآخرين لتشغيل نموذج التعلم الآلي.

“لقد قامت Google بالتدوين حول هذا الأمر وأصدرت براءة اختراع عليه، و Apple وأشار سلاوسكي إلى أن شركة Search حصلت أيضًا على براءة اختراع للتعلم الموحد، وكيف يمكن دمج معلومات الكمبيوتر المحلية ومعلومات الشبكة في إطار هذا النهج.

7. تجربة الهاتف المحمول والمستخدم

جوري فورد، المدير التنفيذي للتسويق في FoodBoss، يتوقع حدوث تغييرات تتعلق بتجربة صفحة الهاتف المحمول. وأشارت إلى أنه “في العام الماضي، قدمت Google أدوات جديدة لدعم تحسين تجربة الهاتف المحمول وكذلك تجربة الصفحة”.

وأضاف فورد: “مع نضوج هذه القطع، أعتقد أن تجربة صفحة الهاتف المحمول من حيث صلتها بعناصر الويب الحيوية الأساسية حيث أن المحتوى هو الذي سيقود المهمة.”

وقالت: “باعتبارنا محترفين في تحسين محركات البحث، فإننا نميل إلى النظر إلى الأجزاء، ولكن استنادًا إلى الأدوات والموارد والتحديثات الحديثة للتحليلات، من الواضح أن تجربة الهاتف المحمول بأكملها بدءًا من جانب الاكتشاف وصولاً إلى مدى سهولة المستخدمين يمكن التفاعل والمشاركة والاستخدام معًا تمامًا كما حدث مع تجربة المحتوى على مدار السنوات القليلة الماضية.

وقالت: “لن يؤثر هذا على تجربة المستخدم للجوال فحسب، بل سيؤثر أيضًا على Core Web Vitals على الهاتف المحمول، وسهولة الاستخدام على الهاتف المحمول، وفهرسة الهاتف المحمول أولاً، وأمن الهاتف المحمول أيضًا”.

8. الاستدامة

جاكي تشوقال، رئيس تحسين محركات البحث العالمية والاستخبارات في أوبر، إنه “في عام 2022، يجب على محترفي تحسين محركات البحث التوقف عن محاولة مطاردة الخوارزميات والاعتماد بدلاً من ذلك على استراتيجيات تحسين محركات البحث المستدامة وطويلة المدى.”

وقال تشو: “إن الضجيج لا نهاية له لدرجة أنه للتركيز على العمل، لن يكون أمامك خيار سوى التفكير فقط في مزايا موقعك وعلامتك التجارية – وليس آخر أخبار الصناعة أو تحديث Google”. “وربما يكون هذا أمرًا جيدًا.”

قال: “يجب على العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية للمؤسسات زيادة التركيز على استهداف تحسين محركات البحث (SEO) المستدام (كما وافق عليه فريقها القانوني) لدعم المسؤولية الاجتماعية للشركات”. رينيه جيرار، المدير المساعد لتحسين محركات البحث في Crate & Barrel.

“لقد أضافت Google بالفعل تحسينات على النتائج لتحفيز الاختيارات المستدامة في التسوق والخرائط وNest. وقال جيرار: “على الرغم من أن الطلب على البحث لم يبلغ ذروته بعد، إلا أن شهية المستهلكين يجب أن تستمر في التزايد طوال عام 2022 وما بعده”.

إيزوبيل سميث، قائد فريق تحسين محركات البحث الفني في Ryte، يقدم منظورًا آخر حول الاستدامة والبحث.

وقالت: “إن تقليل البصمة الكربونية لمواقعنا الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية لدينا ليس فقط خطوة صحيحة للأمام نحو تحقيق صافي صفر، بل قد يصبح أيضًا عاملاً محددًا في سلوكيات مستخدم البحث”.

وأضاف سميث أنه مع بدء جوجل في عرض انبعاثات الكربون الناتجة عن الرحلات الجوية ووضع علامات على الفنادق الصديقة للبيئة، “ليس من العبث الاعتقاد بأن جوجل يمكن أن تبدأ حتى في عرض التأثير البيئي لصفحات الويب”.

وقالت إن هذا يمكن أن يشجع المواقف الأكثر مراعاة للبيئة عبر الإنترنت، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن مواقع الويب وأنظمتها الداعمة لها بصمة كربونية مماثلة لصناعة الطيران.

“على الرغم من أن إنشاء مواقع ويب أكثر استدامة يتضمن أساليب مماثلة لتحسين الأداء (على سبيل المثال، تحسين التوافر، وتحسين الأداء)، إلا أن تخفيضات انبعاثات الكربون يمكن أن تصبح قريبًا مقياسًا مهمًا يستحق الإبلاغ عنه”، ينصح سميث.

9. الفهرس الآن

وفقًا لجين ماثيوز، مدير تحسين محركات البحث في GitHub، فإن Microsoft وYandex يقودون الطريق مع IndexNow.

“يسمح هذا لمواقع الويب بإخطار محركات البحث بسهولة عند إنشاء محتوى موقع الويب الخاص بها أو تحديثه أو حذفه. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات هذه، يتم إخطار محركات البحث بالتحديثات حتى تتمكن من الزحف بسرعة وإظهار تغييرات موقع الويب في فهرسها ونتائج البحث الخاصة بها.

وقال ماثيوز: “إن IndexNow يغير العلاقة بين محترفي تحسين محركات البحث ومحركات البحث إلى الأبد”.

“إنه يزيل الإحباط الذي تشعر به فرق تكنولوجيا المعلومات بشأن كيفية وصول روبوتات البحث إلى مواقع الويب. وأشارت إلى أن برامج الزحف الخاصة بها لن تضع عبئًا ثقيلًا على الأنظمة بعد الآن، مضيفة أن “هذا يؤثر بشكل خاص على الشركات الناشئة التي تنمو بسرعة – ناهيك عن المرات العديدة التي أطلقت فيها الشركات صفحات جديدة واضطرت إلى الانتظار حتى تجدها روبوتات البحث”. ، قم بالزحف إليهم وترتيبهم “.

“هذا مفيد بشكل خاص عند إجراء تغييرات على قاعدة بيانات تقوم بتحديث الملايين (أحيانًا مئات الملايين) من عناوين URL، وعلينا أن نشرح للزملاء أننا نحتاج إلى انتظار محرك البحث للزحف إلى عناوين URL ومعرفة ذلك قال ماثيوز: “هناك تحديث، وأين توجد تغييرات”.

“باستخدام IndexNow، يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) إرسال قائمة بعناوين URL فقط التي تحتوي على تغييرات و/أو تحديثات من خلال واجهة برمجة التطبيقات. وأشار ماثيوز إلى أن Bing وYandex يعلمان على الفور بهذه التحديثات والتغييرات على الفور.

على الجانب الآخر من هذه العلاقة، يمكن لمحركات البحث نفسها الاستفادة بشكل كبير من IndexNow.

“يقود فابريس كانال من Microsoft، مدير البرنامج الرئيسي في BING، عملية IndexNow، ولقد كنت محظوظًا بالعمل معه عندما كنت في Groupon والآن مع GitHub كواحد من أوائل المستخدمين لأداة Bing API (مقدمة لـ قالت: “فهرس الآن).”

[08:53] – عرض SEJ E257

10. تناول الطعام

يعتقد كيفن رو، المؤسس ونائب الرئيس للاستراتيجية في PureLinq، أن الأهمية المتزايدة لـ EAT ستكون اتجاهًا يجب مراعاته في عام 2022.

ينصح قائلاً: “بغض النظر عن أسلوبك في تحسين محركات البحث، عليك فهم كيفية إظهار المستوى المناسب من EAT في المحتوى الموجود على موقعك، وبناء الروابط، والعلاقات العامة عبر الإنترنت، وحتى تحسين محركات البحث الفنية”.

وأضاف: “هذا لا يعني أنك بحاجة إلى درجة الدكتوراه لتكون خبيرًا في مدونات إصلاح الأحذية”. “لكن كونك أو تعيين خبير في الموضوع لإنتاج المحتوى أو تحريره أو تقديم المشورة بشأنه لم يعد أمرًا اختياريًا”.

يوصي رو بأن يقوم المسوقون، على أقل تقدير، بتوظيف كتاب لديهم شغف بالموضوع.

يشير أندرو شوتلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Local SEO Guide، إلى EAT باسم “فائدة المحتوى”.

“إن التحدي الذي نواجهه دائمًا مع EAT هو أنه لا يمكن قياسه حقًا. لذلك توصلنا إلى مقياسنا الخاص، وهو “فائدة المحتوى” (المعروف أيضًا باسم “CUssing”)، والذي يمكننا قياسه.

يوضح Shotland، “على سبيل المثال، بمجرد أن نرى أنواع الصفحات/تصنيف المحتوى لمجموعة كبيرة من الاستعلامات ذات الصلة، يمكننا تحليل تلك الصفحات على نطاق واسع ومقارنتها بصفحات موقعنا.”

يمكن للفرق بين صفحات التصنيف وتلك التي لا يتم تصنيفها – غالبًا ما يكون نوع معين من المحتوى (على سبيل المثال، المراجعات وأرقام الهواتف ومقاطع الفيديو والموضوعات وما إلى ذلك) – أن يوضح المحتوى الذي يعتبره الباحثون، وبالتالي Google، مفيدًا، قال.

وأشار شوتلاند إلى أن “اكتشاف هذا النوع من الأشياء وكيفية تطبيقه على موقعك لن يكون على الأرجح اتجاهًا لتحسين محركات البحث لعام 2022 فحسب، بل في المستقبل المنظور”.

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