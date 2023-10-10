Rewrite this title: تحسين محركات البحث للأعمال التجارية: المفتاح موجود في النسخة

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث للأعمال التجارية: المفتاح موجود في النسخة

كممارس SEO في مجال التسويق عبر الإنترنت B2B، أسأل نفسي هذا السؤال بانتظام. بشكل عام، يعد تحسين مواقع B2B أقل بريقًا بكثير من نظيرتها المبهرجة، الأعمال إلى المستهلك (B2C). تتضمن مواقع B2B فهمًا للمنتجات والمواد، والتي عادةً ما تكون ذات صلة بسوق مجزأة فقط – ولا يفضي تمامًا إلى حملة تحسين محركات البحث القياسية التي تركز على زيادة حركة المرور.

على الرغم من اختلاف تحسين محركات البحث B2B، فقد وجدت أنه لا يوجد ما نخجل منه. لا تزال أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) متأصلة في كل مشروع. حتى أن طبيعة B2B تسمح ببعض الحرية كتابة الإعلانات والكلمات الرئيسية التي لا ينبغي لمُحسني محركات البحث B2B أن يخجلوا منها.

B2B: فكر بشكل مختلف

تقع مواقع B2B ضمن قطاع مختلف من التسويق عبر الإنترنت. عادةً ما يكون حجم البحث أقل ولا يعد التفاعل مع العلامة التجارية مصدر قلق يومي كما هو الحال مع العديد من شركات B2C. ولكن لا يزال التحدي قائمًا: كيف يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية إلى موقع ويب B2B؟

كتابة الإعلانات

المفتاح لأي حملة تحسين محركات البحث (SEO) هو المحتوى الذي يجذب حركة المرور وهذا ما أركز عليه في أي حملة B2B. تحقق العديد من مواقع B2C ذلك عن طريق تثبيت مدونة، ولكن مع B2B، فكر خارج الصندوق! …إن إضافة هذا النوع من المحتوى الجديد والمفيد إلى موقع الويب B2B الخاص بك لا يجعل الموقع أكثر إثارة للاهتمام فحسب (وأكثر احتمالاً لرسم الروابط)، ولكنه يقدم أيضًا عناكب محرك البحث المزيد من الالتهام وفهرسة عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية.

لا تزال المدونات لها مكان في مشاريع B2B، ولكن لكي تكون ناجحة، يجب أن تناسب أهداف العميل وتحقق الشعور بالسلطة في منطقتك. العديد من صناعات B2B معقدة، وتتعامل مع موضوعات تستغرق سنوات من التعليم الرسمي لإتقانها، لذلك من المهم (وإن كان ذلك صعبًا) العثور على مدون يتمتع بالأسلوب المناسب والمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مدونة B2B. إذا لم تكن المدونة في مصلحة عميلك، فإن التواجد القوي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يساعد في جهود تحسين محركات البحث.

المكسرات والمسامير

لا تبخل على التفاصيل. في حين أن نسخة B2C يجب أن تكون موجزة ومباشرة، يمكن لكتاب B2B التوسع في أفكارهم أكثر قليلاً، وشرح منتجاتهم المعقدة، مما يترك فرصة قيمة لوضع الكلمات الرئيسية.

بالإضافة إلى النسخة الموسعة، إليك بعض مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار لمشروع B2B SEO التالي