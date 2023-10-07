Rewrite this title: تحسين محركات البحث للشركات الناشئة – وحيد، ومحبط، ومحرج في بعض الأحيان…ولكن لا يجب أن يكون كذلك

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث للشركات الناشئة – وحيد، ومحبط، ومحرج في بعض الأحيان…ولكن لا يجب أن يكون كذلك

لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع عدد من الشركات الناشئة خلال مسيرتي المهنية، وقد ساعدت العديد منها في استراتيجية التسويق الرقمي. إذا كنت قد عملت مع شركات ناشئة من قبل، فأنت تعرف كيف يمكن أن تكون سريعة الخطى ومثيرة وصعبة. حقيقة الأمر هي أن الشركات الناشئة تواجه معركة شاقة لن يفوز بها معظمها أبدًا. باعتبارها شركة جديدة تمامًا تقدم منتجًا أو خدمة جديدة، مع عدم وجود اعتراف بالعلامة التجارية أو العملاء، فإن الشركات الناشئة في وضع صعب للغاية، على أقل تقدير.

من منظور تسويقي، تواجه العديد من الشركات الناشئة صعوبة في تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي بشكل عام. من المنطقي أن تقوم بتقسيم كل ما يتعلق ببناء قوة تحسين محركات البحث من الصفر. يتطلب تحسين محركات البحث (SEO) الموارد والوقت والصبر، وكما يمكنك تخمين، فإن هذه العناصر الثلاثة غير موجودة في العديد من الشركات الناشئة. غالبًا ما يكون لديك مؤسسون ذوو رؤية ثاقبة حددوا الثغرات في السوق وقاموا بتجميع أموالهم الخاصة وتحركوا بسرعة خفيفة لتطوير الحلول. إنهم بحاجة إلى الوصول إلى السوق بسرعة، ويريدون إنجاز الأمور بالأمس. إنهم لا يريدون أن يسمعوا أن الأمر قد يستغرق شهورًا، أو أكثر، للبدء في تصنيف الكلمات الرئيسية المستهدفة.

كل هذا يؤدي إلى حالة منظمة من الفوضى التسويقية، مع وضع تحسين محركات البحث (SEO) في بعض الأحيان في الاعتبار. وإذا حدث ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل في كسب عملاء جدد. في هذا المنشور، سأقوم بتغطية بعض المشكلات الرئيسية المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) التي تواجهها الشركات الناشئة وشرح كيفية معالجة هذه المشكلات. آمل أن تتمكن الشركات الناشئة التي تقرأ هذا المنشور من التخطيط ووضع الميزانية ثم التنفيذ بشكل أفضل من وجهة نظر التسويق الداخلي.

حكاية تحذيرية – لا تدع هذا يحدث لشركتك الناشئة

قبل أن أغطي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعلني أعتقد أن الشركات الناشئة تواجه مشكلات في تحسين محركات البحث، أردت أن أقدم لك مثالاً سريعًا. وهذا أمر مخيف. كانت هناك شركة ناشئة اتصلت بي منذ عام تقريبًا وكانت مهتمة جدًا ببناء استراتيجية للتسويق الداخلي، وكانوا مهتمين بشكل خاص بتحسين محركات البحث.

ومثل العديد من الشركات الناشئة المبتكرة، فقد طوروا خدمة للتغلب على مشكلة شائعة ومزعجة يواجهها الكثير من الناس. لقد كانوا يعملون على الحل لمدة عامين تقريبًا، وكانوا على وشك الإطلاق. عندما اتصلوا بي لأول مرة، كان حماس المؤسسين معديًا. أستطيع أن أقول إنهم كانوا على دراية كبيرة بالأعمال التجارية وكانوا يعرفون مجالهم من الداخل والخارج، وكانوا يعتقدون أن لديهم خدمة ناجحة بين أيديهم. ولكن يمكنك أيضًا أن تقول أنهم لم يكونوا مسوقين، وبالتأكيد لم يكونوا مسوقين رقميين. كان هذا أ خطر كبير بالنسبة لهم، حيث كانوا على استعداد للانطلاق في غضون بضعة أشهر فقط.

التقيت بهم عدة مرات وقمت بتثقيفهم بأفضل ما أستطيع حول التسويق الداخلي، وتحسين محركات البحث، وتأثير استراتيجية اجتماعية قوية، وكيف يمكن أن يؤثر التدوين على حركة المرور المستهدفة، وما إلى ذلك. وكان التعليم ضروريًا لأنهم أوضحوا لي أنهم يريدون ذلك رتبة ل [enter ridiculously broad keyword here] و [enter even more ridiculously broad keyword here] وربما حتى [enter fall-out-of-your-chair broad keyword here]. وهذا من أحد المواقع الذي – التي لم يكن حتى قيد التشغيل بعد. تذكر أنهم كانوا مؤسسين أذكياء حقًا، لكنهم لم يكونوا مسوقين، وبالتأكيد لم يكونوا على دراية بتحسين محركات البحث.

باختصار، كان لديهم قدر محدود من الميزانية المتبقية وليس لديهم الكثير من الوقت، وكانوا بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة حول مكان تركيز تلك الميزانية. لسوء الحظ، انتهى بهم الأمر عدم التركيز على التسويق الداخلي أو SEO. لقد شعر كلاهما بقوة أن الخدمة سوف تنتشر على نطاق واسع وأن مشاركة العملاء لتجاربهم الشفهية من شأنه أن يثير حريقًا فيروسيًا من شأنه أن يؤدي إلى عملاء جدد وإيرادات وأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقدوا أن بعض جهود العلاقات العامة الرئيسية من شأنها أن تعرض الخدمة الجديدة للجماهير، واعتقدوا أن العرض من شأنه أن يخلق قدرًا هائلاً من الاهتمام والتبني. لقد شرحت للمؤسسين أنه على الرغم من إمكانية نجاح ذلك، إلا أن وضع بيضهم فقط في سلال العلاقات العامة والفيروسية كان بمثابة مخاطرة كبيرة بالنسبة لشركتهم الناشئة. لقد فهم المؤسسون مخاوفي، لكنهم أرادوا المضي قدمًا حتى “يحصلوا على ما يكفي من الإيرادات للاستثمار في استراتيجيات التسويق التي كنت أؤيدها”. لقد أرادوا بالتأكيد معالجة مسألة تحسين محركات البحث (SEO)، لكنهم شعروا أن الأمر يمكن أن ينتظر.

قرار صعب، نتائج صعبة الهضم

تقدم سريعًا إلى اليوم. لقد راقبت تقدمهم لأنني استمتعت حقًا بالتحدث معهم، وأردت أن أرى كيف سارت عملية الإطلاق. تم إطلاق حل الشركة الناشئة منذ حوالي أربعة أشهر، ويبدو أن النتائج ضعيفة، خاصة من وجهة نظر التسويق الرقمي. تم إطلاق موقع الويب بعد فوات الأوان، ويحتوي على عدد قليل فقط من المحتوى غير المحسن (أقل من 25 صفحة). لم ينشئ الموقع أي روابط، ولا توجد روابط من مواقع ذات صلة وقوية في مجال تخصصه. لديهم أيضًا بعض الأصول الرقمية الرائعة التي لا يتم استغلالها بالكامل وغير مُحسّنة. لم يكونوا يمزحون عندما قالوا إن تحسين محركات البحث سينتظر.

عدم وجود تحسين محركات البحث، والروابط الواردة، والأسهم، والسلطة

جهودهم الاجتماعية معدومة. حرفيًا، تتم المطالبة بالحسابات، لكن لا يتم استخدامها. لا يصنف الموقع أي كلمات رئيسية مستهدفة تقريبًا، كما أن عدد الزيارات منخفض جدًا (استنادًا إلى أدوات الاستخبارات التنافسية التابعة لجهات خارجية التي أستخدمها). من حيث العلاقات العامة، الشركة الناشئة لم يتم تغطيتها من خلال المنشورات التي اعتقدوا أنها ستغطيهم. من الواضح أن هذا لم ينجح لسبب ما.

أدى نقص التغطية إلى قلة التعرض والأسهم وحركة المرور

لكن هذا ليس الجزء الأسوأ من هذه القصة. عندما تبحث عن اسم علامتهم التجارية (نعم، اسم علامتهم التجارية)، يحتل منافسهم الأكبر المرتبة الأولى في Google. نعم رقم 1. ويرجع ذلك إلى الطبيعة العامة لاسم العلامة التجارية، ونقص تحسين محركات البحث (SEO)، وقلة التعرض، ونقص سلطة المجال، وما إلى ذلك. الحديث عن صفعة على الوجه. إذا سمع الناس عن المنتج وبحثوا عنه، فسيجدون أن المنافس الأول للشركة الناشئة يحتل المرتبة الأولى في Google. لا، إنهم لا يقومون بإجراء بحث مدفوع أيضًا، والذي كان أيضًا جزءًا من استراتيجيتي الأولية لهم. لقد مرت أربعة أشهر، ويبدو أنها غير موجودة (على الأقل رقميًا).

6 مشاكل رئيسية في تحسين محركات البحث (SEO) تحتاج شركتك الناشئة إلى التغلب عليها

وغني عن القول أنك لا تريد أن يحدث هذا لشركتك الناشئة. عندما يكون كل شيء على المحك، بما في ذلك نتائج الأعمال، وسمعة المؤسسين، وثقة المستثمرين، ووظائف الموظفين، وما إلى ذلك، فإنك لا تريد خطة تسويق ضعيفة تقتل نموك. يمكن أن يؤدي إلى الموت السريع.

بناءً على خبرتي في مساعدة الشركات الناشئة ومشاهدة أمثلة مثل تلك التي ذكرتها أعلاه، أود التركيز على بعض الأخطاء الأساسية التي ترتكبها الشركات الناشئة عند التعامل مع تحسين محركات البحث. Note أن هذا ينطبق أيضًا على التسويق الداخلي بشكل عام. سأشرح كل مشكلة ثم أشرح فوائد معالجة كل مشكلة بطريقة مختلفة. هيا نبدأ.

1. العظمة

نظرًا للافتقار إلى فهم تحسين محركات البحث، فإن بعض الشركات الناشئة لديها توقعات مجنونة بشأن التصنيف من حيث المصطلحات الرئيسية والواسعة النطاق. على سبيل المثال، “نريد أن يبحث كل شخص عن لتجدنا في جميع أنحاء Google.” صحيح، مجرد “أكياس”. 🙂 أجد أن العديد من الشركات الناشئة لا تفهم أن تحسين محركات البحث يستغرق وقتًا للبناء، وذلك فقط إذا تم تنفيذ خطة تحسين محركات البحث الخاصة بهم . لن ينقلك Google إلى قمة التصنيف عبر مئات أو آلاف الكلمات الرئيسية في شهر واحد (أو أقل). جون مولر من جوجل تم شرحه مؤخرًا في إحدى مشاركات المنتدى الذي – التي:

ترجمة: لا، لن تحصل على تصنيف مرتفع إذا أطلقت موقعك للتو، بغض النظر عن مدى جودته.

إذا كنت تعمل في شركة ناشئة، فأنت بحاجة إلى البدء في بناء قوة تحسين محركات البحث قبل وقت طويل من إطلاقك. لا تقم بإعداد اسم المجال الخاص بك وموقع الويب الخاص بك قبل أسابيع قليلة من الإطلاق وتتوقع الحصول على تصنيف جيد للكلمات الرئيسية المستهدفة. أتفهم أنك تريد البقاء في وضع التخفي لأطول فترة ممكنة، ولكن Googlebot لا يهتم بذلك. المزيد عن ذلك بعد ذلك.

2. وضع التخفي SEO

العديد من الشركات الناشئة مصابة بجنون العظمة، وبعضها لسبب وجيه. عندما تتوصل إلى فكرة جديدة، وتعمل ليلًا ونهارًا لطرح هذا الحل في السوق، فأنت لا تريد أن يعرف أحد ما تعمل عليه. ولهذا السبب تظل العديد من الشركات الناشئة في “وضع التخفي” حتى يتم إطلاقها. كما أوضحت أعلاه، ليس لدى Google إصدار خاص من Googlebot يمكنه الزحف إلى المحتوى غير المنشور الخاص بك. دعونا نواجه الأمر، لا يمكنك إنشاء روابط لموقع ويب وهمي، ولا يمكنك إنشاء عمر المجال بدون نطاق، ولا يمكنك إظهار قيادتك الفكرية بدون مدونة، وما إلى ذلك. أفهم أنك تريد إبقاء الأمور طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة، لكنك بالتأكيد ستقضي على جهود التسويق الداخلي، بما في ذلك تحسين محركات البحث.

أوصي دائمًا بالحصول على نطاق وموقع وتشغيلهما في أسرع وقت ممكن. لا تحتاج إلى شرح منتجك أو خدمتك الجديدة، ولكن يمكنك بالتأكيد إنشاء محتوى وروابط. يمكنك أيضًا إعداد حساباتك الاجتماعية واستخدامها لبناء متابعة مستهدفة، ثم استخدام هذه المتابعة لجذب الزيارات إلى منشورات مدونتك، والدراسات البحثية، والتقارير التقنية، وما إلى ذلك. إذا قمت بذلك، فقد تتمكن من البدء باستخدام بعض قوة تحسين محركات البحث. وسيكون ذلك أمرًا جيدًا جدًا. 🙂

3. متلازمة “استثمر كل دولار”.

هذا هو المكان الذي يستثمر فيه المؤسسون كل دولار في تطوير منتجهم أو خدمتهم، وبعد ذلك يتعين عليهم أن يقرروا أين سيتم تطبيق الميزانية المتبقية (المتضائلة). في كثير من الأحيان، يكون الوقت قد فات لتخصيص الأموال لتحسين محركات البحث أو للتسويق الداخلي بشكل عام. وهذا يترك المؤسسين أمام قرارات صعبة حول كيفية تمويل التسويق للشركات الناشئة وكيفية تحقيق أقصى استفادة مما تبقى. تجدر الإشارة إلى أن هذا يحدث غالبًا عندما تتسلل تكتيكات تحسين محركات البحث الضعيفة (قطع الزوايا، ومطاردة الخوارزمية، وما إلى ذلك). على سبيل المثال، “كيف يمكننا الحصول على نتائج تحسين محركات البحث الرائعة بأسرع طريقة ممكنة؟” يمكن أن يؤدي هذا السؤال إلى مشكلات في المجال، أو محتوى رقيق، أو روابط غير مرغوب فيها، أو ما هو أسوأ من ذلك.

إذا كنت تطلق شركة ناشئة، فيجب عليك بالتأكيد تخصيص أموال لتحسين محركات البحث والتسويق الداخلي. كما تكتشف العديد من الشركات الناشئة، يمكنك بناء أفضل منتج أو خدمة في العالم، ولكن إذا لم يتمكن المستهلكون من العثور عليها، فأنت ميت في الماء. أوصي بالتحدث مع أحد محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أو المسوق الداخلي عندما تكون في المراحل الأولى من بدء مشروعك. افهم التكاليف التقريبية، وقم بوضع ميزانية لهذه التكاليف، وابدأ مبكرًا. مرة أخرى، قد يكون الإطلاق بقوة تحسين محركات البحث (SEO) بمثابة فوز كبير وميزة كبيرة لشركتك الناشئة.

4. إخفاء قيادة الفكر

تتمتع الشركات الناشئة التي تضم أشخاصًا أذكياء ومبتكرين بشكل مدهش بميزة رؤية العالم بطريقة فريدة. فكر في الأمر. رأى المؤسسون مشكلة، وطوروا حلاً فريدًا، وتحركوا بسرعة لملء الفراغ. وهذا يعطي فرصة لا تصدق لمعالجة القضايا الكبيرة علنًا في منشورات المدونات، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والرسوم البيانية، والأوراق البيضاء، والدراسات البحثية، وما إلى ذلك. وهذه فرصة هائلة غالبًا ما لا يتم استغلالها. بناءً على تجربتي مع الشركات الناشئة، يبدو أن المشاكل الأساسية تشمل الخوف من فقدان الأشخاص الأذكياء أمام المنافسة والخوف من فقدان وضع التخفي، مما قد يؤدي إلى ظهور نسخة مستنسخة بسرعة.

أعلم أنه من السهل أن تقول هذا كشخص غريب، لكن لا يمكنك التفكير بهذه الطريقة. في عالم يمكن أن تؤدي فيه العلامة التجارية الشخصية إلى ظهور مذهل ونتائج مذهلة، لا يمكنك إبقاء قادة الفكر في غرفة مغلقة. ابدأ مدونة تركز على مجال تخصصك. اكتب مقالات قيادية فكرية رفيعة المستوى. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبناء متابعين ونشر الكلمة. يمكن أن يمنح هذا إطلاقك بداية جيدة من خلال عرض منتجك أو خدمتك الجديدة على الفور أمام متابعين أقوياء. لا أقصد الكشف عما تفعله قبل الإطلاق، ولكن يمكنك بالتأكيد الكتابة عن مجال عملك، والقصص الرئيسية، والاتجاهات الناشئة، وتقديم تحليل عميق، وما إلى ذلك.

5. العلاقات العامة الجيدة ستعتني بكل شيء

يعتقد العديد من المؤسسين أن الحصول على تغطية من بعض أهم المنشورات في صناعتهم سيؤدي إلى النجاح بين عشية وضحاها. من المؤكد أن الحصول على تغطية منشورات كبرى في مجال معين يعد عنصرًا مهمًا للاكتشاف، ولكنه ليس النهاية. فيما يلي رسم بياني للزيارات إلى موقع ويب بدء التشغيل بعد تغطيته بواسطة مدونة صناعية. لاحظ الارتفاع ثم التراجع في حركة المرور.

في رأيي، أعتقد أنه من الأفضل بناء العلاقات مع مرور الوقت، وكسب احترامهم، وإثارة إعجابهم بالمقالات والأبحاث القيادية الفكرية، ثم التواصل معهم. صدقوني، الحصول على التغطية سيكون أسهل بكثير في تلك المرحلة. لا أعتقد أن الشركات الناشئة يجب أن تضع كل بيضها في سلة العلاقات العامة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن جذب المشاهير إلى المنتج هو أمر ذكي، لكنه لا يحل محل استراتيجية تسويق قوية لشركتك الناشئة. مرة أخرى، يمكن أن يكون هذا جزءًا من مزيجك، ولكن لا ينبغي أن يكون ما تعتمد عليه لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

6. سيتم الاهتمام بالأمور “الاجتماعية” من قبل عملائنا

يمكن أن تساعد الإستراتيجية الاجتماعية القوية الشركات الناشئة على عدة مستويات، بما في ذلك التعرض وتحسين محركات البحث والتواصل مع المؤثرين والتعامل مع مشكلات خدمة العملاء وما إلى ذلك، لكنني وجدت أن العديد من الشركات الناشئة لا تستثمر في الشبكات الاجتماعية على الإطلاق. يقومون بإعداد حساباتهم، وينشرون بعض التحديثات حول منتجاتهم أو خدماتهم، ثم يتركون تلك الحسابات قائمة.

بعد التحدث مع عدد من المؤسسين، علمت أن العديد منهم يعتقدون خطأً أنه عندما يبدأ العملاء في استخدام منتجاتهم أو خدماتهم، فإن هؤلاء العملاء سيشاركون تجاربهم على الفور Facebook, Twitterوالمدونات وGoogle+ وما إلى ذلك. وهذا مجرد تفكير بالتمني، خاصة إذا لم تكن متواجدًا للمساعدة في تعزيز التواصل الاجتماعي. غالبًا ما أشرح أن الشركات الناشئة يجب أن تستمر في تقديم محتوى رائع، وإشراك المستخدمين، والعثور على المؤثرين، وما إلى ذلك، بدلاً من الجلوس وانتظار قدوم موجة المرور الاجتماعية. لسوء الحظ، غالبًا ما تكون هذه الموجة عبارة عن تموجات، ولا يمكنها الحفاظ على عملك.

هو أشبه:

مدينة أشباح اجتماعية: فقر الدم Twitter حساب بدء التشغيل

ملخص – يجب على الشركات الناشئة تجنب تحسين محركات البحث “بدء التشغيل”.

وبما أنني أدير عملي الخاص لعدة سنوات، فإنني أكن احترامًا كبيرًا للشركات الناشئة. من الصعب للغاية والمحفوف بالمخاطر أن يكون لديك فكرة، وبناء حل، وتمويل هذا الحل، وتوظيف الموظفين، والتعامل مع القضايا القانونية، ومحاربة المنافسين، ومحاولة النجاح. الاحتمالات بالتأكيد ضدك. ومع ذلك، لا ينبغي للشركات الناشئة بالتأكيد أن تتجاهل تحسين محركات البحث (SEO) أو التسويق الداخلي.

يبحث الأشخاص عن الحلول، وإذا لم تكن موجودًا أثناء بحثهم، فلن تتمكن من حل مشاكلهم. وهذا أمر مؤسف عندما يذهب الكثير من العمل إلى أول 95٪ من العمل. لكن نسبة الـ 5% هي التي يمكن أن تعزز نجاحك. لا يجب أن تكون عملية تحسين محركات البحث (Startup SEO) وحيدة، أو محبطة، أو محرجة. أنت المسيطر. تحتاج فقط إلى الضغط على الزناد.

حقوق الصورة:

باوي15 / آي ستوك فوتو

لامير / آي ستوك فوتو