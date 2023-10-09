Rewrite this title: تحسين محركات البحث للمؤسسات: مقابلتي مع مارشال سيموندز

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث للمؤسسات: مقابلتي مع مارشال سيموندز

تحسين محركات البحث على مستوى المؤسسة ليس لضعاف القلوب. يعد مارشال سيموندز واحدًا من أفضل الخبراء في Enterprise SEO وقد استغرق بعض الوقت للإجابة على بعض الأسئلة حول تجارته:

1. من فضلك أعطنا خلفيتك وأخبرنا بما تفعله لكسب لقمة العيش.

لقد عملت في مجال البحث منذ بدايتي عام 1997 في بيند بولاية أوريجون. أخذت وظيفة مع About.com في عام 1999 أداروا إستراتيجية البحث الخاصة بهم لشبكة About.com. وقد استلزم ذلك عملية تعليمية واسعة النطاق فيما كان يعتبر مجالًا جديدًا جدًا للترويج. لقد حصلت على خبرة لا تقدر بثمن في مجال استشارات المؤسسات الإستراتيجية الحقيقية عندما تم الاستحواذ على About.com من خلال مجموعة النشر بريميديا.

كانت هذه أول تجربة لي في العمل مع نماذج أعمال وفرق عمل متنوعة (وأحيانًا متنافسة) وإدارتها عبر ما يقرب من 250 عنوانًا (مثل MotorTrend وSeventeen وAmerican Baby) وما يقرب من العديد من منصات CMS (اهتزاز القبضة الغاضبة في all-things-Vignette) . في عام 2005، تم شراء موقع About.com من قبل شركة نيويورك تايمز. ثم امتدت وظيفتي لتشمل بوسطن غلوبو International Herald Tribune وجميع أرشيفات NYT.com التي يبلغ عمرها 160 عامًا (أكثر من 22 مليون قطعة من المحتوى) مع إجراءات تحريرية صارمة. وفي عام 2005 أيضًا، عندما انضممت إلى صحيفة نيويورك تايمز، حصلت على الضوء الأخضر لبدء تحديد استراتيجيات البحث – وهي مجموعة استشارية متخصصة في تحسين محركات البحث (SEO) وSMO على مستوى المؤسسة، وتعمل مع أفضل العلامات التجارية والناشرين الرئيسيين الرئيسيين. في عام 2011، قمت بفصل Define رسميًا عن صحيفة نيويورك تايمز تحت الاسم الجديد تعريف مجموعة الوسائط، وشركة نقوم بتسخير بعض أفضل العقول والخبرة في الصناعة في البحث والتسويق الاجتماعي. تحديد التفوق في تنفيذ حملات تنمية الجمهور الكبير. أولوياتنا هي التحليل، وتثقيف المنظمات، والاستفادة من المعرفة المؤسسية لتحقيق أهداف العمل.

2. على موقع الويب الخاص بشركتك، تتحدث عن التدريب على مستوى المؤسسة. هل يمكنك التحدث أكثر عن ماهية هذا المفهوم ولماذا هو ضروري؟

دمج أفضل ممارسات تنمية الجمهور؛ يعد الوعي والبحث عن الكلمات الرئيسية واختيارها والعنوان الجيد وإنشاء العنوان والوصف التعريفي والربط والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات (في الوقت الفعلي والإرث) أمرًا بالغ الأهمية لزيادة حركة المرور. يبدأ الأمر بالإدارة العليا ويمتد إلى مجموعات التكنولوجيا والمنتجات والتسويق ومنشئي المحتوى – الجميع بشكل أساسي. إذا كانت مؤسسة المؤسسة ملتزمة نصف فقط بعملية تنمية الجمهور الشاملة فسوف تفشل.

ليس هناك شك في أنه في البداية، ستكون هناك صعوبات متزايدة كما هو الحال مع أي تحولات كبيرة في الاستراتيجية. ونعم، سيكون هناك أنين! يجب على كل منتج محتوى رئيسي أن يفكر في تحسين محركات البحث بطريقة ما إذا أراد المنافسة. لماذا؟ لأن منافسيك يفعلون ذلك. على الرغم من أن التمييز يأتي إلى التنفيذ. هل استراتيجيات تنمية الجمهور الأساسية فريدة من نوعها بالنسبة لمحتوى العلامة التجارية التي يتم الاستفادة منها؟ هل تم دمج أفضل الممارسات في سير العمل اليومي ودعمها على جميع المستويات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تفشل. إذا كان الأمر كذلك، فسيتم منح المحتوى أفضل فرصة ممكنة لوضعه خارج البوابة قبل أن تتولى دورات الترويج.

3. في كثير من الأحيان، يتعلق تحسين محركات البحث للمؤسسات (Enterprise SEO) بإدارة الأشخاص بقدر ما يتعلق بإدارة مواقع الويب. هل يمكنك التحدث عن أفضل السبل لإقناع أصحاب المصلحة للقيام بالمهام الضرورية لإنجاح الجهود؟

بكل بساطة من خلال الأمثلة والتكرار. مثال على المحاولات الفاشلة له تأثير هائل على المسؤولين حيث أنه ردود فعل مباشرة على عملهم والنتائج. نماذج من المحاولات الناجحة للمنافسين في نفس السيناريو تغذي الروح التنافسية وتضيف منظوراً جديداً. وبطبيعة الحال، يعد الاعتراف أمرًا أساسيًا أيضًا عندما تسير العملية بسلاسة. ومع ذلك، يجب تكرار هذه الرسالة باستمرار من خلال التدريبات والتواصل.

علاوة على ذلك، تختلف كل مؤسسة على مستوى المؤسسة في هذا الصدد، ويجب النظر في كيفية تلقي الشركة للمعلومات والتصرف بناءً عليها وإعادة تقييمها لضمان مستوى أساسي من الفهم على الأقل.

4. هل يمكنك التحدث عن بعض مشكلات الزحف على مستوى المؤسسة وكيف يمكن أن يتعامل معها مُحسنات محركات البحث على مستوى المؤسسة؟

الفهرسة هي العقبة الفنية الأكثر شيوعًا التي نواجهها في أي مشاركة. تدور المشكلة في معظم الأحيان حول خريطة موقع XML. من المؤكد أنه في بعض الأحيان يكون خطأ Google قد عثرت على خطأ، ولكن في أغلب الأحيان يكون الخطأ من جانب العميل. هل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تقوم بتحويلها تخطئ في ترجمة الطابع الزمني؟ هل تستخدم علامتي “lastmod” و”publication_date” للتمييز بين المقالات بدقة (يقوم الناشرون عادة بإعادة إصدار القصص لتصحيحها وتحديث الأخبار العاجلة والميزات)؟ هل تقوم بنشاط (*انظر يوميًا) بمراقبة صحة الإدماج؟

وهذا يعني أن نقول هل تم تكليف شخص ما بالتحقق من WMT للتأكد من أن خريطة الموقع لا تتخلص من الأخطاء وإذا كان هناك موقف، فهل هناك عملية محددة بوضوح لرفع التذكرة بشكل فوري؟ يتطلب هذا البروتوكول في النهاية المشاركة الكاملة لـ CTO لدعم القضية.

5. كما تعلم، تحتوي العديد من مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات على الكثير من البيانات المهمة المحفوظة في قواعد البيانات عبر الإنترنت والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الاستعلام. ما هي بعض الطرق الجيدة لتسهيل الوصول إلى هذه البيانات؟

تعتبر الأرشيفات كنوزًا ثمينة للإيرادات المحتملة وتوليد حركة المرور المتبقية، ومع ذلك فإن الأتمتة البسيطة ليست استراتيجية فعالة. من السهل جدًا الكشف عن قاعدة بيانات وينتهي الأمر بمجموعة من الصفحات ذات القيمة المنخفضة والتي تعد في الأساس مجرد نتائج بحث داخلية.

تهدف المسرحية إلى تمكين فريق التحرير من أخذ البيانات المتاحة وتحويلها إلى محتوى مفيد. هذا لا يعني صفحة مركزية أو استراتيجية صفحة الموضوعلأنه إذا لم تصل مبكرًا (2005-2009) فقد فات ذلك الوقت. إنها بالأحرى فرصة لتدقيق وجمع مقاييس البحث الداخلي لتضييق نطاق التركيز وبعد ذلك فقط إنشاء صفحات ذات احتمالية عالية للنجاح والارتباط بها. كما هو الحال مع أي مشروع بهذا المستوى: اختبار -> تقييم -> قياس -> ضبط (وأخذ في الاعتبار قابلية التوسع).

6. كيف يمكن لاستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسة تحسين قوة تحسين محركات البحث الشاملة للموقع الرئيسي؟

لا توجد اكتشافات حقيقية هنا لا يعرفها معظم مُحسنات محركات البحث (SEO) ولكن من أجل التحقق من الصحة (وهي ممارسة شائعة وضرورية في صناعتنا) أصبحت الآن خطوة حاسمة في الترويج حتى في هذه المرحلة الأولى من SMO. فهو يتطلب على أقل تقدير (أو ينبغي أن يدعو إلى) استراتيجية منسقة ومركزية.

وهذا يعني أن الفريق الاجتماعي يحتاج إلى التحدث إلى البحث ومن يحتاج إلى التحدث إلى التحرير لتحديد السوق المستهدف الأكثر دقة والبحث عنه والتواصل معه. من الناحية المثالية، يؤدي هذا إلى ظهور رسالة متسقة عبر جميع الأنظمة الأساسية؛ تحسين العنوان/العنوان للأخبار وبحث الويب، Twitterالمدونات , آر إس إس , Facebook للاستيلاء على الارتباط المبكر. أكثر من مجرد مساعدة في تحسين محركات البحث على المدى الطويل، فهو يسهل التفاعل الاستراتيجي النشط عبر العديد من الأجزاء المتحركة داخل المؤسسة. إذا كانت الشركة، بغض النظر عن حجمها، تستطيع أن تجتمع حول جهد مركزي، وتأخذ في الاعتبار مسؤوليتها وتتصرف بشكل متكرر بطريقة تتفق مع الإستراتيجية المعلنة؟ نجاح.

7. هل يمكنك التحدث عن استراتيجية البحث الشامل على مستوى المؤسسة وكيف يمكن استخدام موارد مؤسسة كبيرة لإنتاج أنواع متنوعة من المحتوى الذي يمكن الاستفادة منه في تحسين محركات البحث؟

البحث الشامل هو تحسين Google المفضل لدي على مدار السنوات العديدة الماضية. لقد حولت النهج شبه الحصري المتبادل إلى جهد أكثر انفتاحًا. موقع يحتوي على عدة أنواع من الأصول الرقمية؛ تتمتع مقاطع الفيديو ومعارض الصور والأرشيفات وجاذبية التنسيقات الصغيرة والمدونات وما إلى ذلك بفرصة أكبر من أي وقت مضى مع تفاعل كبير من المستخدمين لدعمها. عادةً ما يكون استخراج تلك البيانات هو الجزء الأصعب. من المؤكد أن Brightcove لا يجعل من السهل إنتاج خرائط مواقع الفيديو أو استخدام تنسيق فيديو 1:1 إلى عنوان URL. تتشابه دوارات معرض الصور، وغالبًا لا تحتوي على سياق ذي صلة خارج معلومات حقوق الطبع والنشر. وتستمر الأسباب، وتُركت هذه الأصول “مقفلة” كما هو مذكور في السؤال رقم 5، مما يترك الأموال على الطاولة ولا تستفيد بشكل فعال من جميع نقاط الدخول الممكنة إلى الموقع. إن تأمين الموارد اللازمة لاستخراج الجهود وإنشائها وتخطيطها وتقديمها ومراقبتها هو الهدف الحقيقي.

إنها مسألة فهم ما يتم تحقيق الدخل منه بشكل جيد على الموقع ومدير التكنولوجيا الذي يؤمن به. من المؤكد أن الفيديو يستحق الاهتمام في الوقت الحالي، ولكن التنسيقات الصغيرة والمقتطفات الغنية تؤدي إلى نسبة نقر إلى ظهور أعلى، كما أن أرشيفات الصور تعد دائمًا استثمارًا قويًا للموارد. يعرف أي مُحسنات محركات البحث (SEO) جيدة للمؤسسات جيدًا فوائد التحليل وفن البيع. وهذا يستلزم القدرة على إظهار حاجة السوق وإيصال كيفية إرضائه بمنتج أو خدمة (نأمل أن تكون لك). كما يتطلب أيضًا نظرة ثاقبة للنظر إلى ما هو أبعد من الاتجاهات والنقاش ضد إغراءات الربح السريع التي تحبها الإدارة. لحسن الحظ، تجاوز تحسين محركات البحث (SEO) أيام الإشارة إلى التصنيف كعلامة على النجاح، ودخل في دور التأثير العميق على الإيرادات وحركة المرور القابلة للتحويل.

اتبع مارشال على Twitter في @com.mdsimmonds