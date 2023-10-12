Rewrite this title: تحسين محركات البحث للمواقع الكبيرة: كيف تضيع تصنيفك الأول باستخدام صيغ سيئة

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث للمواقع الكبيرة: كيف تضيع تصنيفك الأول باستخدام صيغ سيئة

إذا كنت تعمل على موقع كبير، أو تخطط لذلك، فمن الأفضل أن تكون جيدًا في إنشاء الصيغ التي تعمل عبر ملايين الصفحات. لن يكون هناك أي شخص يكتب لك الملايين من الأوصاف التعريفية يدويًا. من المسلم به أن هذا يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا وربما يترك بعض البيض الخطير على وجهك عندما تخطئ العلامة. قد ينتهي بك الأمر إلى التصنيف رقم 1 لمصطلح رئيسي وتجد أن حركة المرور لا تأتي بالطريقة التي ينبغي لها.

فيما يلي بعض الأمثلة لموقع يحتل مرتبة جيدة جدًا في عمليات البحث . يرجى ملاحظة الأوصاف التعريفية، حيث أننا سنقوم بتمزيق هذا النهج المعياري في “التعليقات”:

هل لهذا معنى؟ سأقبل أن “خرائط السباكين في بيتسبرغ” هي اللغة الإنجليزية الصحيحة (ليست حقًا)، ولكن هل يحتاج الأشخاص الذين يبحثون عن سباكين إلى خريطة؟

الآن تحقق من هذه:

عند هذه النقطة، ومن خلال الأوصاف الثلاثة الموضحة أعلاه، يمكننا أن نرى بوضوح أن الصيغة المطبقة هي:

والآن بعد أن قمنا بتمزيق صيغتهم، بقي لدي كل أنواع الأسئلة:

هل هذه الصيغة منطقية؟

هل يستحق الأمر تخصيص الوقت لمعالجة حقيقة أن صيغة واحدة لـ “المطاعم” و”السباكين” و”المحامين” قد لا تكون الطريقة الصحيحة لتحسين النقرات بشكل فردي؟

ما هي التحديات الداخلية التي قد نفتقدها من الخارج والتي تفسر هذه الصيغة الغريبة؟

هل يجعلك الوصف التعريفي تشعر أن هذا الموقع سيحتوي على ما كان بحثك يبحث عنه؟

هل تثق بهذا الموقع مما أظهروه؟

إلى جانب إجاباتك، ستظهر نصائحي في “التعليقات” أدناه بشكل تدريجي. دعونا نتحدث عن سبب نجاح هذا النهج…أو عدم نجاحه. لنأخذ تكتيكًا قابلاً للتنفيذ لتطبيقه على موقعنا الكبير من هذا المثال.