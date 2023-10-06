Rewrite this title: تحسين محركات البحث لمدونات WordPress: الحصول على الأساسيات الصحيحة

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث لمدونات WordPress: الحصول على الأساسيات الصحيحة

WordPress عبارة عن منصة نشر مذهلة تتمتع بمجتمع قوي يدعمها. بالنسبة للمبتدئين، يعد WordPress منصة تدوين مفتوحة المصدر والتي يمكن أن تعمل أيضًا كنظام إدارة محتوى (CMS) / موقع للتجارة الإلكترونية (شخصيًا لا أنصحك بالنظر إلى WordPress كحل للتجارة الإلكترونية)، وموقع إخباري، وما إلى ذلك. . عندما ترى ذلك مواقع مثل هذه إذا كنت تثق في استخدام WordPress، فأنت تعلم أنه يجب أن يكون منتجًا استثنائيًا.

أنا شخصياً أستخدمه لعدد قليل من مواقعي الخاصة وسأوصي به بكل سرور لمعظم الأشخاص ومن المحتمل أن يكون لدى معظمكم مواقع خاصة بهم أو سيديرون عميلاً سيدير ​​​​موقعه خارج WordPress.

كما هو الحال مع جميع أنظمة CMS، تحصل على الكثير من المكونات الإضافية والموضوعات لإعداد موقعك الجديد لتحقيق نجاح تحسين محركات البحث، ولكنك ستجد أيضًا أنه من وقت لآخر، تتصرف السمات والمكونات الإضافية بطريقة غير متوقعة وتؤدي إلى تعطيل موقعك. سيكون بعضها مرئيًا على الموقع، بينما تظل بعض الأشياء التي تتعطل مخفية، وقد يكون لهذا تأثير ضار على جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وقد يؤدي أيضًا إلى إبعاد الزائرين إذا لم يعمل الأمر كما ينبغي. لذا سأتناول اليوم بعض المشكلات والإصلاحات الشائعة المتعلقة بتحسين محركات البحث في WordPress.

أهم نصائح SEO لموقع ووردبريس

1) تحسين بنية عنوان URL الخاص بك

إذا كنت قد استخدمت WordPress، فربما سمعت مصطلح الرابط الثابت (إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تصادف فيها هذا المصطلح، ففكر فيه كمصطلح رائع لبنية عنوان URL). بشكل افتراضي، يستخدم WordPress بنية رابط ثابت قبيحة تبدو كما يلي: ألن يكون الأمر أفضل بكثير لتحسين محركات البحث وللمستخدمين إذا كان الأمر كذلك؟

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة للتغلب على ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة إدارة WordPress الخاصة بك، وانتقل إلى هنا لديك خيار تغيير بنية عنوان URL الخاص بك. شخصيا، أذهب مع الاسم البريدي ولكن يمكنك إضافة هيكل مخصص هناك إذا كنت تريد أن تفعل ذلك.

كلمة تحذير : عندما تقوم بتغيير بنية الرابط الثابت، ستتغير جميع الروابط الموجودة لديك، وبالتالي لن يتم تحليل الروابط التي فهرسها Google إلى المنشور الصحيح، وستلاحظ انخفاضًا في عدد الزيارات العضوية. أفضل طريقة للتغلب على ذلك هي إعادة توجيه 301 من المنشورات القديمة إلى المنشورات الجديدة، إذا كان موقعك يحتوي على عدد محدود من المنشورات، فيمكنك إجراء عمليات إعادة توجيه 301 عبر ملف htaccess. إذا كان هناك عدد كبير جدًا من المنشورات لإعادة توجيهها، فيمكنك استخدام مكونات إضافية تابعة لجهات خارجية مثل تغيير مساعد الرابط الثابت. لقد حققت نجاحا كبيرا معها.

نصيحة محترف: عند صياغة عنوان لمنشورك، من الجيد أن تقوم بتحرير الرابط الثابت يدويًا لإزالة كلمات التوقف (على سبيل المثال، “a” و”for” و”the” وما إلى ذلك). لذا، عندما تريد نشر منشور محتوى باستخدام المربع التالي ” “، يمكنك تحرير الرابط الثابت وتغييره إلى ” إنها فكرة جيدة أن تبقيه بأحرف صغيرة وتجنب الأحرف الخاصة بما في ذلك المسافة – عادةً ما يعتني WordPress بذلك.

2) عنوان مدونة H1 في جميع الصفحات

قد تواجه العديد من المواضيع هذه المشكلة، ويتم وضع علامة على عنوان المدونة كعلامة h1 في جميع صفحات الموقع. يعد هذا خطأً كبيرًا، حيث تضع Google قدرًا كبيرًا من الأهمية على علامة h1 لتحديد مدى ملاءمة موقعك لأي موضوع معين. لذا، في العالم المثالي سيكون لديك:

علامة H1 كاسم لموقعك على الصفحة الرئيسية.

في المنشورات أو الصفحات الفردية، يجب أن يكون عنوان الصفحة في h1.

في أرشيف الفئة والعلامة، يجب أن يكون عنوان الفئة/العلامة في h1.

أعتقد أنه تم حل المشكلة من WordPress 3.0، ولكن إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم أو إذا كنت تستخدم سمة مخصصة (في معظم الحالات ستفعل ذلك)، فقم بإلقاء نظرة على كود المصدر الخاص بك للتحقق من ظهور عنوان المدونة مثل h1 في جميع الصفحات. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك إصلاحه باستخدام العلامات الشرطية.

ملحوظة: الكود أعلاه ليس حلاً عالميًا، حيث سيحاول المطور الخاص بك تجربته، وسيعرف ما يجب فعله. في الأساس، نستخدم فقط للتحقق مما إذا كانت الصفحة هي الصفحة الرئيسية ثم نضيف عنوان المدونة كعلامة h1. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نستخدم علامة div ويمكننا تصميمها وفقًا لذلك.

3) هل يجب السماح بفهرسة الفئات/العلامات؟

قطعاً. إذا قمت بإعداد العلامات والفئات بشكل صحيح، فيمكن أن تكون أرشيفات العلامات والفئات مصدرًا رائعًا لحركة المرور الواردة. فيما يلي بعض المؤشرات المفيدة عندما يتعلق الأمر بالعلامات والفئات:

في أرشيف الفئة والعلامة، يجب أن يكون عنوان الفئة/العلامة في h1.

إضافة أوصاف للعلامات والفئات. يمكن أن يكون مكانًا رائعًا للحصول على روابط داخلية لصفحاتك (لا يسمح لك WordPress بالقيام بذلك افتراضيًا، ولكن هذا البرنامج المساعد سوف تساعدك على إنجاز ذلك).

استخدم العلامات والفئات باعتدال. أنت لا تريد المئات منهم.

هذه المقالة بقلم com.wpbeginner يستحق القراءة إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة حول هذا الموضوع.

4) ما هي ملحقات تحسين محركات البحث (SEO) التي يجب أن أستخدمها مع WordPress؟

منذ أن اشترت Yoast مكون WordPress SEO المذهل الخاص بها، لم يعد من الضروري أن يكون لدينا العديد من المكونات الإضافية المختلفة لإنجاز الأمور مثل الإضافة Facebook OpenGraph، وخرائط الموقع، ومسارات التنقل، وrel=”next” & rel=”prev” للأرشيفات المقسمة إلى صفحات، وغير ذلك الكثير. هذا البرنامج المساعد الكل في واحد يعتني بكل شيء.

تأكد من أنك تأخذ وقتك لتكوينه بشكل صحيح. هناك العديد من الأدلة المتاحة، والتي من المفترض أن تساعدك على البدء بهذا الدليل من Managewp. قد ترغب أيضًا في إضافة أخبار و فيديو الوحدة إذا كان موقعك يقدم هذا المحتوى.

ملحوظة: يُنسب الفضل إلى Yoast في دفع التحديثات لإصلاح بعض المشكلات الشائعة التي تظهر في مكونه الإضافي. إنها إحدى الإضافات المفضلة لدي على WordPress.

تساعد إضافة الروابط الداخلية على تقوية صفحاتك الداخلية. لا تقوم الأداة المساعدة الافتراضية للبحث عن الروابط الداخلية بعمل جيد في عرض النتائج ذات الصلة بمصطلحات البحث الخاصة بك. يسمى هذا البرنامج المساعد بحث أفضل للروابط الداخلية سوف تجعل حياتك أسهل كثيرا.

تعد سرعة الصفحة عاملاً مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بـ Google وزوار الموقع. يمكنك استخدام أدوات مختلفة مثل بينغدوم أو Yslow لتحليل كيفية أداء موقع WordPress الخاص بك في هذا القسم. إذا كان لديك التمويل اللازم لذلك، فقد ترغب في إلقاء نظرة على CDN لتوصيل المحتوى الخاص بك إلى زوار موقعك من مختلف أنحاء العالم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك دائمًا البدء باستخدام مكون التخزين المؤقت مثل W3 إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت لخدمة صفحاتك بسرعة أكبر عن طريق تخزينها مؤقتًا.

شيء آخر يمكنك القيام به هو استخدام مكون إضافي مثل تصغير WordPress بشكل أفضل لتقليل استخدام CSS وJavaScript لتحميل الصفحة بشكل أسرع.

5) تحسين الصور على ووردبريس

ستجد في أغلب الأحيان أن كل المنشورات تقريبًا على أي موقع مناسب ستحتوي على صورة تتماشى مع المنشور، لكن معظم الأشخاص يتجاهلون تحسين الصورة. يمنحك WordPress خيار إضافة النص البديل والتسمية التوضيحية والوصف — أوصي باستخدامه.

6) الملف الشخصي لمؤلف Google على WordPress

إذا كنت لا تستخدم Google+، فأنت متخلف بالفعل. لا تضيع المزيد من الوقت وابدأ في استخدامه. يمنحك Google خيار إظهار صورة ملفك الشخصي بجوار المقالات التي كتبتها. يمكنك قراءة المزيد عنها على جوجل. يمكنك بسهولة إضافة هذا إلى موقعك إذا كنت تستخدم البرنامج الإضافي Yoast SEO من خلال الدخول إلى ملفك الشخصي وإضافة الرابط إلى صفحتك على Google+ باستخدام علامة ?rel=author

يمكنك إضافته يدويًا عن طريق إنشاء رابط خلفي إلى ملفك الشخصي في Google+ باستخدام علامة ?rel=author من السيرة الذاتية للمؤلف، انتقل إلى ، ابحث عن معلومات السيرة الذاتية ضمن “معلومات عن نفسك”. أضف وصفًا قصيرًا عن نفسك مع شيء مثل:

تابعوني على جوجل+

إحدى المشكلات المحتملة التي ستجدها هي أن WordPress سيقوم بإزالة ?rel=author من الرابط، لذلك تحتاج إلى التثبيت HTML في السيرة الذاتية للمؤلف البرنامج المساعد لإنجاز هذه المهمة. الخطوة التالية لإنجاز ذلك هي إضافة رابط متبادل من ملفك الشخصي في Google+ إلى هذا الموقع. يحرر قسم المساهم في في ملفك الشخصي في Google+ وأضف الرابط إلى موقعك هناك.

ملحوظة: لقد افترضت أن الذي تستخدمه سيعرض الوصف الحيوي للمؤلف في كل منشوراتك. يمكنك استخدام أداة جوجل للتحقق مما إذا تم إعداده بشكل صحيح.

7) بيانات Schema.org الجزئية على WordPress

أنا متأكد من أنك كنت ستشاهد جميع بيانات Rich Snippet التي تستخدمها Google في SERPs هذه الأيام. إذا كنت ترغب في الاستفادة من ذلك، يمكنك استخدام البرنامج المساعد الممتاز منشئ المخطط بواسطة Raven لدفع بيانات المقتطفات الغنية إلى منشورك حتى يمكن ظهورها في SERPs. أنها تدعم العلامات التالية

شخص منتج حتى منظمة فيلم كتاب مراجعة وصفة

نأمل أن تتم إضافة المزيد من العلامات إلى ذلك قريبًا. يعد استخدام هذا المكون الإضافي طريقة سهلة لإضافة ترميز Schema.org إلى موقعك ما لم تكن بالطبع ترغب في إضافته إلى السمة الأساسية لتثبيت WordPress الخاص بك.

8) راقب المكونات الإضافية والموضوع الخاص بك

يعد WordPress منتجًا مستقرًا تمامًا واستثنائيًا في حد ذاته ومع مجموعة واسعة من السمات والمكونات الإضافية. من الممكن لنا أن نصمم موقع WordPress ليناسب أي احتياجات. ولكن هناك درسًا مهمًا تعلمته منذ فترة: يمكن للمكونات الإضافية أن تدمر موقعك وتجعله يركع على ركبتيك.

حسنًا، قد يكون هذا مبالغًا فيه بعض الشيء ^_^ ولكن اسمعني. غالبًا ما تنشأ المشكلات من تعارضات مع القالب أو المكونات الإضافية الأخرى إنها فكرة جيدة أن تتحقق مما إذا كان كل شيء يعمل كما ينبغي بعد كل تحديث للموضوع أو البرنامج الإضافي.

أنا أحب إضافة Yoast SEO، ولكن قبل بضعة أشهر، عندما جربتها على أحد المواقع، تم التخلص من الإضافة أخطاء 404 للفئات والعلامات. لحسن الحظ، تلقيت إشعارًا من أدوات مشرفي المواقع من Google، وبعد الاطلاع عليه، تمكنت من إصلاح المشكلة. أفضل مكان تذهب إليه إذا وجدت نفسك في مثل هذا الموقف هو منتدى مجتمع ووردبريس.

9) أدوات وتحليلات مشرفي المواقع

تقدم Google حزمة تحليلات ممتازة في شكل تحليلات كوكل. كلاهما جوجل و بنج يقدم أدوات مشرفي المواقع المليئة بالميزات. إذا لم يكن لديك خيارات أخرى لتتبع هذه البيانات، فإنني أوصي بشدة بإعدادها وتشغيلها على موقعك في أقرب وقت ممكن. بالنسبة لكلا أداتي مشرفي المواقع، من المفترض أن يساعدك Yoast Plugin الذي تحدثنا عنه سابقًا في إعداده. بالنسبة للتحليلات، Yoast لديه البرنامج المساعد آخر التي يمكنك استخدامها لإعداد تتبع Analytics على موقعك بسهولة.

إذن إليكم الأمر: بعض النصائح البسيطة لإعداد موقع WordPress الخاص بك لتحقيق أداء جيد في SERPs. هذه هي مقالتي الأولى في SEJ، وآمل أن تجدوا هذا مفيدًا يا رفاق. هناك مقال آخر ممتاز يتعلق بـ WordPress SEO وأود أن أوصي بقراءته وهو المقال الموجود SEOmoz بواسطة دان من Evolvingseo. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول المقال، يرجى استخدام قسم التعليقات أدناه، وأعدك بمحاولة الإجابة على كل واحد منها.