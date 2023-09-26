Rewrite this title: تحسين محركات البحث لمواقع العضوية: الالتفاف حول نظام Paywall

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث لمواقع العضوية: الالتفاف حول نظام Paywall

لقد سمع أي شخص قام بتحسين محركات البحث لفترة من الوقت أسطورة عوامل التصنيف التي يزيد عددها عن 200 عامل في Google.

لكي نكون منصفين، ربما كان الرقم 200 دقيقًا إلى حد ما، عندما ذكره موظف Google السابق مات كاتس لأول مرة، منذ أكثر من عقد من الزمن.

لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، ومن غير المرجح أن يعرف أي شخص العدد الحقيقي لعوامل التصنيف الموجودة في خوارزمية Google اليوم.

ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع عوامل التصنيف بالتساوي.

إذا ركزت ببساطة على العوامل الثمانية الأولى ذات التأثير الأكبر، سوف يكون ناجحا. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

محتوى عالي الجودة. الهاتف المحمول أولاً. تجربة الصفحة. سرعة الصفحة. التحسين على الصفحة. الروابط الداخلية. روابط خارجية. محلي.

إليك المشكلة: هذا لا ينجح إلا إذا كان المحتوى الخاص بك مرئيًا لـ Google ومتاحًا للقراء.

ماذا لو قمت بوضع نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمام المحتوى الخاص بك، مما يشكل خطوة إضافية؟ دعونا نلقي نظرة على كيفية إجراء تحسين محركات البحث لمواقع العضوية في عام 2022.

لماذا تضع المحتوى الخاص بك خلف نظام Paywall؟

السؤال الواضح هو – لماذا تضع المحتوى الخاص بك خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع إذا كان سيؤثر على تحسين محركات البحث في المقام الأول؟

العيوب واضحة تماما:

سيشاهد عدد أقل من الأشخاص المحتوى الخاص بك إذا لم يكن مرئيًا لمحركات البحث. عليك أن تجعل الأمر جديرًا بالاهتمام بالنسبة لهم للمرور عبر تلك البوابة. قد يقدم لك بعض الأشخاص معلومات كاذبة فقط لرؤية المحتوى المسور الخاص بك.

وعلى هذا فإن في ذلك بعض الفوائد:

قد تحصل على عملاء محتملين مؤهلين بشكل أفضل لأن الأشخاص الذين يرغبون في تزويدك بمعلوماتهم الشخصية من المرجح أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من الاهتمام. يمكن أن يساعدك على تقسيم جمهورك واستهدافه بشكل أفضل. غالبًا ما ينظر الجمهور إلى المحتوى الخاص بك على أنه أكثر قيمة وإفادة وجديرة بالثقة (ولكن يجب عليك تقديمه).

ماذا تقول Google عن المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع؟

بغض النظر عما إذا كان المحتوى الخاص بك مجانيًا أو متميزًا، فيجب عليك اتباع Google القواعد الارشادية.

أكبر مشكلة يواجهها مالكو المحتوى المتميز هي كيفية ظهورهم في البحث إذا لم يكن المحتوى الخاص بهم متاحًا مجانًا لجميع المستخدمين.

وللتخفيف من هذه المشكلة، قدمت جوجل في البداية سياسة النقرة الأولى مجانًا (FCF).

ما يعنيه ذلك هو أنه، بالإضافة إلى المحتوى المتميز، كان على الناشرين تقديم بعض المحتوى المجاني الذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال بحث Google.

ويكفي أن نقول أن الناشرين لم يكونوا من أكبر المعجبين بهذا النموذج وتم إيقافه في عام 2017، واستبداله بـ “أخذ العينات المرنة“.

في الأساس، يمنح النموذج الأحدث الناشرين مساحة أكبر للمناورة في تحديد مقدار المحتوى الخاص بهم الذي يريدون تقديمه مجانًا للمستخدمين وكيف يريدون تقديمه.

هناك ثلاثة خيارات يمكن للناشرين الاختيار من بينها في أخذ العينات المرنة.

فريميوم

مع نموذج فريميوم، بعض المقالات س

يمكن الوصول إلى الموقع بدون نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، في حين أن البعض لديه واحد.

وبعبارة أخرى، هذا مزيج من المحتوى المسور وغير المسور.

لا توجد قاعدة محددة بشأن المحتوى الذي سيكون مجانيًا وأي محتوى مميز، ولكن عادةً ما يستخدم الناشرون محتوى مجانيًا شائعًا للاستفادة من المحتوى المتميز وإغراء الأشخاص بالاشتراك إذا أرادوا القراءة، وربما مقالة أكثر تعمقًا.

مقننة

باستخدام نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، يمكن للزائر قراءة عدد محدود من المقالات شهريًا قبل أن يُطلب منه الاشتراك. عادةً ما تكون هذه ثلاث مقالات، ولكن يمكن أن تكون خمسة أو مقالة واحدة فقط على سبيل المثال.

يتم استخدام هذه الطريقة من قبل العديد من المواقع البارزة، بما في ذلك موقع Medium وموقع The New York Times وغيرهما.

بمجرد وصولك إلى الحد الأقصى، سترى مطالبة مثل تلك الموجودة أدناه للاشتراك:

جدران الدفع الصعبة

تُعرف الطريقتان السابقتان باسم نظام حظر الاشتراك غير المدفوع “الناعم” حيث تسمحان للزائر برؤية عدد قليل من المقالات على الأقل أو حتى مجرد جزء من المحتوى.

مع نظام حظر الاشتراك غير المدفوع “الصارم”، يتم إغلاق جميع المحتويات.

وهذا يعني أنه لا يمكن الزحف إلى المحتوى أو فهرسته بواسطة Google أو محركات البحث الأخرى. من الواضح أن هذا يجعل الحصول على اشتراكات جديدة أكثر صعوبة، ولكن إذا كان المحتوى ذا قيمة عالية، فقد يكون معدل التحويل أعلى بكثير.

على الرغم من أنها ربما تكون الأقل تفضيلاً من بين جميع طرق نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، إلا أن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لا يزال مستخدمًا من قبل بعض مواقع الويب رفيعة المستوى في مجال التمويل والصناعات الأخرى مثل وول ستريت جورنال وفايننشال تايمز وغيرها.

إذن أي من الثلاثة هو الخيار الأفضل؟

هذا يعتمد إلى حد كبير على الغرض من المحتوى الخاص بك.

حققت منصات الأخبار، مثل صحيفة نيويورك تايمز، نجاحًا جيدًا فيما يتعلق بالمحتوى المقنن. يتيح هذا النموذج للزائرين الحصول على فكرة جيدة عن جودة المحتوى الخاص بهم، من خلال تقديم عينات كاملة كـ “إعلانات تشويقية” لإغراء المستخدمين بالاشتراك.

على سبيل المثال، قدمت صحيفة نيويورك تايمز الاشتراكات المقيدة في عام 2011، واليوم، بعد عقد من الزمن أو نحو ذلك، 7.6 مليون من 8.4 مليون مشترك هم مشتركون رقميون، في حين أن حوالي 795000 فقط هم مشتركون في الطباعة.

فيما يلي مخطط يوضح كيفية نمو اشتراكاتهم الرقمية فقط من عام 2011 إلى عام 2021:

تعتبر طريقة Freemium منطقية بالنسبة لموقع ويب يحتوي بالفعل على قاعدة كبيرة من القراء المخلصين، وأنواع مختلفة من المحتوى، ومحتوى حصري.

موازنة المحتوى المجاني والمميز

يتمتع المحتوى المجاني بميزة واضحة على المحتوى المتميز عندما يتعلق الأمر بالبحث العضوي، نظرًا لحجمه الهائل. هذا لا يعني أن ناشري المحتوى المتميز سيخلون من فرص البحث العضوي.

في الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأن المشاركة في تحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية بالنسبة لمواقع الاشتراك، حيث أن لديها عقبة إضافية (نظام حظر الاشتراك غير المدفوع) يجب تجاوزها.

لدى ناشرو المحتوى المميز خياران جيدان:

يمكنهم السعي لإيجاد توازن بين المحتوى المجاني والمتميز كما تفعل صحيفة نيويورك تايمز.

أو يمكنهم إنشاء محتوى يبحث عنه القراء، ولكن لا يمكنهم الوصول إليه في أي مكان آخر. يجب أن يكون هذا المحتوى حصريًا بشكل أساسي.

بمعنى آخر، لا يمكن للمرء أن يضع أي نوع من المحتوى خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

المقالات الأساسية مثل “كيفية تحسين موقع الويب الخاص بك لتحسين محركات البحث” يصل عددها إلى الآلاف (الملايين؟) على الويب ويمكن العثور عليها من خلال بحث Google السريع مجانًا. ليس لدى المستخدمين أي سبب أو دافع للدفع مقابل هذا النوع من المحتوى.

من ناحية أخرى، إذا بذل الناشر جهدًا كبيرًا لاكتشاف الحاجة ثم إنشاء حل في شكل ورقة بيضاء أو كتاب إلكتروني أو مقالة متعمقة، فيمكنه تبرير وضع محتواه المتخصص خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

إذا كان المحتوى من تأليف خبير مشهور، فهذا أفضل بكثير.

عند اتخاذ قرار بشأن بوابة المحتوى أم لا، قد يكون من الجيد النظر في الأسئلة الثلاثة التالية.

1. ما هي “اللعبة النهائية”؟

هل تتطلع إلى زيادة المشتركين أو جذب عملاء محتملين؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون المحتوى محميًا بطريقة ما.

ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى جذب المزيد من الزوار والروابط، فإن أسلوب البوابات سيكون له نتائج عكسية.

2. هل يستحق المحتوى الدفع مقابله؟

ضع نفسك مكان المستخدم وأجب عن هذا السؤال: “هل هذا المحتوى ذو قيمة كافية بالنسبة لي لدفع ثمنه أو ملء نموذج؟”

كن حذرا عند الإجابة على هذا السؤال. باعتبارك منشئ المحتوى أو أمينه، فإن الفخر بالتأليف قد يجعل من الصعب أن تكون غير متحيز حقًا.

3. هل البيانات المجمعة جديرة بالاهتمام؟

هناك اعتبار آخر عندما يتعلق الأمر ببوابة المحتوى وهو كيفية تأثير ذلك على تجربة المستخدم. يعد الارتفاع في استخدام النوافذ المنبثقة والتراكبات مسؤولاً بشكل مباشر عن زيادة برامج حظر الإعلانات.

من خلال إجبار المستخدمين على تسليم المعلومات الشخصية للوصول إلى المحتوى المسور، تتكون نسبة (كبيرة في بعض الأحيان) من البيانات التي تم جمعها من أسماء مزيفة وحسابات بريد إلكتروني مقلدة.

تحديث “فريد” والفرق بين المحتوى المميز والمحتوى المسور

في مارس 2017، قدمت جوجل تحديثًا للخوارزمية أطلق عليه اسم Fred.

كانت الفكرة الأساسية هي مكافأة مواقع الويب التي توفر تجربة مستخدم إيجابية وخفض تصنيف مواقع الويب التي لا تحتوي على محتوى عالي الجودة وتكثر في الإعلانات.

كان لدى فريد أيضًا نتيجة غير مقصودة تتمثل في خفض تصنيف بعض مواقع الويب الشرعية لنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

اعتبارات تحسين محركات البحث الفنية للمحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع

كانت إحدى المشاكل الأولية التي واجهت فريد هي أنه واجه صعوبة في التمييز بين المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع والمحتوى المخفي (المخفي). ومنذ ذلك الحين، توصلت Google إلى حل: البيانات المنظمة.

لكي يكون المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع مؤهلاً للظهور في نتائج بحث Google، يجب أن يتبع المبادئ التوجيهية المنظمة والتقنية.

فيما يلي مثال لكيفية الإشارة إلى المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع للامتثال لإرشادات Google:

والسؤال هو “كيف يتمكن Googlebot من قراءة المحتوى الموجود خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع؟” على سبيل المثال، إذا نظرت إلى هذا المقال من خلال “عرض المصدر” يظهر ما يلي عبر المتصفح:

بينما الباقي خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع…

والجواب هو…

عن طريق الإخفاء!

وهي الموقع نفسه الاحتياجات لاستخدام الإخفاء.

فهو يرسل المحتوى الكامل عندما يطلب Googlebot الصفحة، باستخدام رأس User-Agent HTTP، على سبيل المثال:

نقطة أخيرة ولكنها مهمة: لقد تعلم الباحثون الأذكياء أنه يمكن تجاوز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع عن طريق الدخول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google وقراءة المحتوى مجانًا.

ولمنع ذلك، يحتاج المرء إلى استخدام العلامة الوصفية لبرامج الروبوت noarchive، والتي ستمنع Google من عرض الرابط المخبأ لتلك الصفحة.

خاتمة

أصبحت نظام Paywalls شائعًا بشكل متزايد عبر الويب. إنها تسمح للناشرين بتوليد الإيرادات عن طريق فرض رسوم على القراء مقابل الوصول إلى المقالات أو المحتوى الآخر.

في حين أنها يمكن أن تكون مفيدة لتوفير محتوى متميز، إلا أنها تحد أيضًا من حرية الوصول إلى المعلومات. ويمكنهم تقييد روبوتات البحث من الوصول إلى ما يحتاجون إلى معرفته لفهرسة موقع الويب الخاص بك بشكل صحيح.

نأمل أن تساعدك هذه النصائح في تحديد ما إذا كنت تريد استخدام نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أو كيفية تحسين نظام حظر الاشتراك غير المدفوع الخاص بك بشكل أفضل للبحث وتحقيق النجاح المربح.

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