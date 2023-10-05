Rewrite this title: تحسين محركات البحث: مستقبل نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث: مستقبل نتائج البحث

10 وصلات زرقاء. هذه هي الطريقة التي تجيب بها محركات البحث حاليًا على الأسئلة، أكثر من مليار مرة يوميًا. ولكن ماذا لو بدلاً من رؤية 10 نتائج، رأيت واحدة فقط؟ يبدو مجنونا، وأنا أعلم. لكن البحث يتطور وقد يكون هذا هو مستقبله. ويمكن أن يكون هنا في وقت أقرب بكثير مما تعتقد. دعونا نلقي نظرة على السبب.

التطور التالي لبرنامج SERP

نحن جميعًا على دراية بتحديثات الخوارزميات الكبيرة مثل Panda وPenguin التي تحدث عدة مرات كل شهر، ولكن في بعض الأحيان ننسى أن تغييرات واجهة المستخدم يمكن أن تؤثر على معدل النقر إلى الظهور وحركة المرور. من المهم أن تضع ذلك في الاعتبار، نظرًا لأن الشكل والمظهر الفعليين للبحث قد يتغيران بشكل جذري. في الواقع، يمكن أن يأتي التطور التالي لبرنامج SERP من تنسيق جديد يسمى بطاقات المعلومات.

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب فهم أن بطاقات المعلومات يمكن أن تحل محل الروابط الزرقاء المنتشرة في كل مكان، إلا أنه في الواقع أمر معقول تمامًا – خاصة عندما تفكر في كيفية عرض Google للمعلومات في بعض أحدث منتجاتها والتي سنستكشفها أدناه.

ما هي بطاقات المعلومات؟

بطاقات المعلومات عبارة عن عناصر واجهة مستخدم ديناميكية صغيرة مصممة لعرض معلومات محددة، مثل الطقس أو النتائج الرياضية أو تحديثات حالة صديقك. بطاقات المعلومات ليست حصرية لشركة Google (انظر Twitterمع بطاقة التغريد الخاصة بهم)، لكنهم يستخدمونها بكثافة في منتجاتهم المحمولة مثل Google Now، جوجل+ و نظارات جوجل.

تنسيق بطاقة المعلومات عبر عدد قليل من منتجات Google للجوال:

تستخدمها Google أيضًا لعرض المعلومات في Google Glass:

يتم تشغيل العديد من بطاقات المعلومات، مثل الحقائق حول الأشخاص والأماكن والأشياء، بشكل أساسي بواسطة الرسم البياني المعرفي لجوجل، أيّ يسحب المعلومات من الممتلكات المملوكة لشركة Google مثل Google+ وFreebase، بالإضافة إلى مصادر خارجية موثوقة مثل Wikipedia.

تشبه إلى حد كبير مجموعة أوراق اللعب، حيث يتم تكديس بطاقات المعلومات فوق بعضها البعض، مما يسمح للمستخدمين بالتمرير إلى البطاقة التالية، والتي تتحايل على مساحة الشاشة المحدودة على الهواتف الذكية والنظارات الزجاجية.

ونظرًا لتصميمها، فأنا متأكد من أنه يمكنك تخيل كيفية استخدام هذه البطاقات لتقديم نتائج البحث. سيكون لبطاقات المعلومات تأثير مذهل على العلامات التجارية، حيث لن يرى الباحثون سوى النتيجة الأولى في البداية!

ما وراء التحول الكبير بعيدًا عن الروابط الزرقاء العشرة

لكن التحول المحتمل بعيدًا عن الروابط الزرقاء إلى بطاقات المعلومات هو أكثر بكثير من مجرد تغيير في نتائج البحث. تكمن القيمة الحقيقية لبطاقات المعلومات في التخصيص العميق الذي توفره Google لها.

على الرغم من أنه ليس منتجًا جديدًا، إلا أن Google Now يمهد الطريق لتجربة البحث العميق من خلال تقديم معلومات تعتمد على حياتك، وليس الكلمات الرئيسية. على سبيل المثال، عندما أغادر منزلي، قد توصيني Google بأخذ مظلة إذا كان الجو يبدو مثل المطر، أو طريق سفر بديل إذا كان هناك ازدحام مروري أمامي.

لتقديم هذه التوصيات، يجب أن يكون لدى Google حق الوصول إلى بريدك الإلكتروني والتقويم والموقع وسجل السفر. بالنسبة لمعظم الشركات، قد تكون هذه مهمة مستحيلة، ولكن مع مجموعة منتجات Google الواسعة، يمكنهم بسهولة الحصول على هذه المعلومات وغير ذلك الكثير.

والآن فكر في كيفية استخدام هذه البيانات لتحسين بحث شائع مثل البحث عن “سيارة جديدة”. اليوم، قد يؤدي البحث العادي عن هذا المصطلح إلى ظهور العديد من القوائم المدفوعة و10 قوائم عضوية تغطي مراجعات السيارات ومقاطع الفيديو ومواقع الشركات المصنعة وتجار السيارات المحليين.

ولكن إذا كنت تريد وضع مستوى من التخصيص العميق، فإن نفس البحث قد يأخذ في الاعتبار ما يلي: المسافة التي تقطعها بالسيارة إلى العمل، وعدد أطفالك، وما هي السيارات التي يقودها أصدقاؤك، وما هي صور السيارات التي نظرت إليها عبر الإنترنت، وحوافز الوكلاء الحالية، ومخزون الوكلاء المحليين، والنطاق السعري بناءً على عادات الإنفاق الحديثة، وأفضل أسعار التأمين، وحتى اللون المفضل لديك.

النتيجة النهائية؟ سيعرض هذا البحث بطاقة معلومات تحتوي على سيارة واحدة مصممة بشكل مثالي لمن تعتقد Google أنك تعتمد عليه بناءً على ملف تعريف المستخدم المتعمق الخاص به.

الحاجة إلى نوع مختلف من التحسين

في حين أن الكثير من المعلومات التي تحتاجها جوجل لتقديم هذا المستوى من التخصيص يمكن العثور عليها عبر الإنترنت، إلا أن بعضها – مثل مستويات المخزون وأسعار التأمين – سيكون من الصعب عليهم الحصول عليها بمجرد الزحف إلى صفحة ويب. في النهاية، سيحتاجون إلى تغذية فورية من المعلومات التي يمكنهم توصيلها إلى الرسم البياني المعرفي الخاص بهم.

ولهذا السبب، فإن تحسين محركات البحث (SEO) سيمتد إلى ما هو أبعد من تحسين صفحات الويب إلى تحسين خلاصات المعلومات. علاوة على ذلك، فإن التحسين الفعلي نفسه سيتغير أيضًا – بدءًا من تحسين الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها الأشخاص، إلى تحسين السمات والسلوكيات التي تتطابق مع الملفات الشخصية للمستهلك.

إذا تم تنفيذ هذا المستقبل كما هو موضح أعلاه، فسيكون مسئولو تحسين محركات البحث مسؤولين عن مساعدة محركات البحث على الربط بين بيانات المنتج والملفات الشخصية للمستهلك.

على سبيل المثال، قد تكون شركة فولكس فاجن قادرة على تزويد محركات البحث بقائمة من المواصفات الخاصة بسيارتها الجديدة Beetle TDI، لكن محركات البحث قد لا تفهم أن عبارة “الديزل النظيف” تعني في الحقيقة سيارة فعالة في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة. سيحتاج مُحسنو محركات البحث إلى توفير هذا السياق عن طريق إضافة معلومات إضافية، مثل فئة السيارة، والجوائز التي تسلط الضوء على كفاءتها في استهلاك الوقود، وروابط لصفحات الويب الموضعية التي تناقش التأثير البيئي للسيارة.

النقطة هنا هي أن مُحسّنات محرّكات البحث ستكون مسؤولة عن ملء الرسم البياني المعرفي لـ Google بحيث تلبي سمات المنتج احتياجات الحياة الحقيقية للمستهلك.

3 نصائح للتحضير للتطور القادم للبحث

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك البدء في القيام بها اليوم للاستعداد للتغيير:

1. التركيز على سلوك المستهلك: الاستثمار في الأدوات والموارد اللازمة لفهم سلوك المستهلك. العام الماضي الهدف صنع الأخبار لمعرفة متى كانت فتاة مراهقة حامل قبل أن يكتشف والدها ذلك. تتمتع شركات مثل Target بمكانة ممتازة تؤهلها للحصول على تصنيف جيد في المستقبل، لأن منتجاتها تم تصميمها بالفعل لتتوافق مع سلوك المستخدم في الحياة الواقعية.

الخطوة الأولى لإنشاء ملفات تعريف المستهلكين هي الحصول على بعض المعلومات الأساسية حول هوية المستخدمين لديك، مثل العمر والجنس والموقع. هناك عدة طرق بسيطة للحصول على هذه البيانات:

إسألهم – قم بإجراء استطلاع للعملاء، أو اسمح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف على موقعك، أو قم بإضافة بعض الحقول الاختيارية أثناء عملية الدفع.

– قم بإجراء استطلاع للعملاء، أو اسمح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف على موقعك، أو قم بإضافة بعض الحقول الاختيارية أثناء عملية الدفع. استخدم الشبكات الاجتماعية – عندما يقوم مستخدم بإنشاء حساب على موقعك، اطلب منه القيام بذلك من خلاله Facebookأو لينكدين أو Twitter. ستتلقى عددًا كبيرًا من المعلومات الرائعة مثل معلومات الاتصال والموقع والعمر والجنس والاهتمامات الشخصية وعدد الأصدقاء، والأهم من ذلك، القدرة على النشر على الجدول الزمني لذلك المستخدم (شريطة أن يمنحك الإذن).

– عندما يقوم مستخدم بإنشاء حساب على موقعك، اطلب منه القيام بذلك من خلاله Facebookأو لينكدين أو Twitter. ستتلقى عددًا كبيرًا من المعلومات الرائعة مثل معلومات الاتصال والموقع والعمر والجنس والاهتمامات الشخصية وعدد الأصدقاء، والأهم من ذلك، القدرة على النشر على الجدول الزمني لذلك المستخدم (شريطة أن يمنحك الإذن). استخدم الجهات الخارجية لتحسين البيانات – الشركات مثل أكسيوم و اكسبريان ستأخذ معلومات المستخدم الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان، وستغطيها ببيانات ملف تعريف متعمقة مثل حجم الأسرة والدخل.

نصيحة: إذا كانت لديك شريحة من المستخدمين تعتبر “ذات قيمة عالية”، فيمكنك إرسال تلك القائمة إليها Facebook، ويمكنهم إنشاء مجموعة متشابهة بناءً على أوجه التشابه مع شريحتك المحددة. يمكن إعداد تلك المجموعة المشابهة كمجموعة جمهور مخصص داخل Facebookنظام الإعلانات الخاص بـ لمساعدتك في اكتساب مستخدمين جدد يشبهون الشريحة ذات القيمة العالية الموجودة لديك بالفعل. الأطراف لتحسين البيانات – شركات مثل Acxiom وExperian سوف تأخذ بعض الوقت

2. بناء العلاقة الحميمة مع المستهلك

سيكون مستقبل البحث يدور حول تحسين المستهلك بدلاً من الكلمة الرئيسية. لذلك، من المهم التركيز على إنشاء علاقات أفضل/أكثر حميمية معهم. لكن العديد من العلامات التجارية ترتكب خطأ إنفاق الأموال لبناء قاعدة ضخمة من المعجبين دون بناء علاقة حميمة. لقد بنوا جمهورًا لبث الرسائل إليهم، مثل المتحدث الذي يلقي خطابًا أمام حشد كبير. لقد اكتشفوا الآن أنه من الصعب حقًا خلق العلاقة الحميمة بهذه الطريقة. لذلك، في جوهر الأمر، قاموا بتدمير جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم في محاولة لمواكبة عدد متابعي جونز.

ضع في اعتبارك أن +Google سيلعب دورًا مهمًا في SERPS المستقبلية، ليس فقط لأنه يعمل كنظام معرف لعمليات البحث، ولكن لأن Google يمكنه رسم خريطة لعمق العلاقة بين المستخدم والعلامة التجارية. كلما كانت العلاقة أقوى، زادت الثقة، وكانت تجربة البحث أفضل.

3. الاستعداد للرسم البياني للمعرفة

يعتمد الرسم البياني للمعرفة اليوم إلى حد كبير على Freebase وWikipedia وعدد قليل من المصادر الأخرى. ستمنحك دراسة بنية Freebase رؤية واضحة حول الطريقة التي تريد بها Google تنظيم بياناتها للرسم البياني المعرفي.

تتخذ Google خطوات لتحسين هيكلة صفحات الويب نظرًا لأن الزحف إليها يعد عملية غير فعالة على الإطلاق، فيما يتعلق بالتقاط البيانات. يعد إرسال البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات أو خلاصة المنتج أكثر فعالية. مع أخذ ذلك في الاعتبار، اقضِ بعض الوقت في التعرف على البيانات الجزئية وFreebase ومصادر البيانات المنظمة الأخرى التي تستخدمها Google. ستجعل عملية النقل أسهل بكثير بمجرد أن تفتح Google الرسم البياني المعرفي لمزيد من المصادر الخارجية.

مستقبل البحث في طريقه. هل أنت جاهز؟

إذا قامت Google بقلب المفتاح الليلة من 10 روابط زرقاء إلى بطاقات المعلومات، كيف سيكون حالك؟ هل تعرف ما هي سمات المنتج التي تتوافق مع المستهلكين المستهدفين؟ هل لديك فهم للبيانات المنظمة وعملية لتصدير معلومات منتجك إلى خلاصة قابلة للاستخدام؟ هل قمت ببناء علاقات حقيقية على Google+ والقنوات الاجتماعية الأخرى؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، قد ترغب في البدء. اليوم.

ما مدى استعدادك لمستقبل نتائج البحث؟ ما الخطوات التي اتخذتها للاستعداد للتطور التالي في البحث؟

رصيد الصورة: صراع الأسهم