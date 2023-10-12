Rewrite this title: تحسين محركات البحث: هل يحتاج منشئو الروابط إلى معرفتها؟

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث: هل يحتاج منشئو الروابط إلى معرفتها؟

عندما بدأت مسيرتي المهنية في مجال تحسين محركات البحث، كان علي أن أفعل كل شيء، بدءًا من إصلاح مشكلات التعليمات البرمجية وحتى تشغيل حملات PPC، كل ذلك أثناء إنشاء الروابط وكتابة المحتوى واستخدام التحليلات. أنا مثل مواطن مسن غاضب اضطر إلى المشي إلى المدرسة صعودًا في الاتجاهين في الصقيع، متفاديًا الرصاص. في هذه الأيام، نشهد عددًا كبيرًا من متخصصي تحسين محركات البحث المتخصصين الذين يقومون بجزء واحد فقط بشكل أساسي… وقد برز منشئو الروابط كواحدة من أكثر المجموعات ظهورًا.

لقد حدث التخصص في بناء الروابط جزئيًا بسبب مقدار الوقت الذي يستغرقه تطوير محفظة روابط واردة عالية الجودة. على الرغم من أنني أدير وكالة لبناء الروابط، إلا أنني أستطيع أن أؤكد لك أنه لا يوجد شيء قمت به في هذا المجال كان مملًا تمامًا مثل بناء الروابط. تختار العديد من المواقع عدم القيام بأي شيء سوى بناء الروابط، وتخصص ميزانيات كبيرة بشكل متزايد لتوظيف منشئي الروابط الذين ينتجون روابط عالية الجودة.

تختار العديد من وكالات تحسين محركات البحث (SEO) الاستعانة بمصادر خارجية لبناء الروابط الخاصة بها لشركات مثل شركتي التي لا تفعل شيئًا سوى بناء الروابط. على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه إعداد للاستقلالية في قطاع بناء الروابط، إلا أنه ليس سوى شيء آخر… بعد كل شيء، على الرغم من أن بناء الروابط قد يبدو أحيانًا وكأنه اختصار للتصنيف الجيد، إلا أنه ليس أكثر من مجرد شبكة أمان بدون تحسين محركات البحث المناسبة وراءها. مع ما قيل، دعنا ننتقل إلى ما أعتقد أنه أهم 5 مفاهيم لتحسين محركات البحث والتي، باعتبارك مجرد منشئ روابط، يجب عليك فهمها حقًا.

عمليات إعادة التوجيه

سواء كان ذلك من جانب الخادم أو من جانب العميل، يجب أن تفهم كيفية تحديد ما إذا كان ذلك موجودًا بالفعل وما إذا كانت هذه هي أفضل فكرة في الحالة المحددة. يجب ألا يعرض كل من الإصدار www والإصدار الذي لا يحتوي على www للموقع الرقم 200 في فحص رأس HTTP. يجب أن يُرجع أحدها (عادةً الإصدار غير www) الرقم 301 لإعادة التوجيه الدائم. من الجيد أن تعرف عنوان URL الفعلي الذي يجب أن تقوم ببناء روابطك إليه.

العلامات الفوقية

نعم، قد تكون غير مريحة بشكل لا يصدق، لكنها تخدم غرضًا ما. إذا كانت جميعها فارغة، أو كانت جميعها مكررة…حسنًا، فهذا خطأ.

لا اتباع

اعرف متى يجب استخدامه، وكيفية تحديد ما إذا كان يتم استخدامه حاليًا أم لا. مع الإضافات الصغيرة الجميلة التي تجعل جميع الروابط التي لا تتبع اللون الوردي، قد يكون هذا غير ذي صلة، ولكن التحقق من الكود المصدري لل rel=”nofollow“هي طريقتي المفضلة، لأنني من اللاضويين إلى حد ما.

إمكانية الزحف

يجب أن تعرف كيفية التحقق لمعرفة ما إذا كان يمكن للعناكب الوصول إلى صفحتك الصغيرة الجميلة، أو ما إذا كانت محظورة بواسطة علامة وصفية أو ملف robots.txt. بقدر ما يبدو الأمر مضحكًا، يجب عليك دائمًا التحقق للتأكد من عدم حظر موقعك بالكامل. المواقع الجديدة التي تنتقل من بيئة الاختبار إلى بيئة الإنتاج يمكن أن تواجه هذه المشكلة بسهولة. للعلم، إذا كان ملف robots الخاص بك يحتوي على هذا، فسيتم حظر كل شيء:

وكيل المستخدم: *

عدم السماح: /

إذا رأيت هذه العلامة الوصفية، فأنت تطلب من العناكب عدم فهرسة الصفحة، ومتابعة جميع الروابط الموجودة عليها.

[META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”]

أحد أهم الأشياء التي يجب أن تتذكرها هنا هو أن هذه الأمور لا تعمل دائمًا كما تأمل. يمكن للروبوتات أن تتجاهل العلامة الوصفية، ويمكن للعناكب العثور على طرق للوصول إلى الصفحات التي يتم متابعتها بـ nofollow هنا ولكن لا يتم متابعتها بـ nofollow في أي مكان آخر، ويمكن أن تنشأ الفوضى.

الكلمات الدالة

لا ينبغي (لكنه يحدث ذلك باستمرار) أن يفاجئ الناس أنه من الجيد أن يكون هناك إشارة بسيطة واحدة على الأقل للكلمة الرئيسية المطلوبة في المحتوى الفعلي. نعم، يمكنك الترتيب بدونها إذا كنت تعتمد على نص الرابط من الروابط الواردة، ولكن هذه فكرة سيئة للغاية. أثناء قيامنا بذلك، افهم أنه يمكنك العثور على كلمة رئيسية مفردة في نسختها بصيغة الجمع إذا نجحت عملية التهجئة. على سبيل المثال، كلمة “القرش” موجودة في “أسماك القرش” لكن “الإوزة” غير موجودة في “الإوز”، أليس كذلك؟ لا. واضح، لكنني أذكر ذلك لأنه، نعم، لقد تم طرحه. وعلى نفس المنوال، لن يتم تصنيفك على أنها “أسماك القرش” إذا كان لديك فقط ذكر لكلمة “القرش” في المحتوى الخاص بك.

من الواضح أن هذا هو مجرد إلقاء نظرة سريعة على الأجزاء المختلفة التي تتلاءم معًا لتشكل الأساس لأي حملة تحسين محركات البحث (SEO) لائقة في منتصف الطريق… ولكنها البداية. قد تجعل عملائك سعداء إذا قمت بإنشاء روابط واردة رائعة إلى مواقعهم، لكن ذلك لن يستمر من تلقاء نفسه.

تمتلك جولي جويس وكالة تطوير الروابط ربط وسائل الإعلام الأسماك، هو أحد فراخ SEO، ويساهم في أرض محرك البحث وخبراء التسويق البحث.