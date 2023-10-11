Rewrite this title: تحسين محركات البحث هو لبنة وليس منزلًا

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث هو لبنة وليس منزلًا

لقد قيل الكثير عن تحسين محركات البحث (SEO) وأهميتها أو حتى شرعيتها. معظم هذا هو مجرد رابط محض، وجمهور تحسين محركات البحث يسارع إلى الوقوع في الفخ. وتنقسم الحجج إلى ثلاثة معسكرات أساسية.

1. إن منظمة SEO عبارة عن معسكر حثالة، والذي أصبح ديريك بوازيك عضوًا فيه ثم غادر بسرعة.

2. إن مُحسنات محركات البحث (SEO) عبارة عن معسكر هراء، وربما يكون جيسون كالاكانيس هو العضو الأكثر ظهورًا فيه، ولكن يمكنك العثور على الكثير من لينكبيت هنا.

3. إن تحسين محركات البحث (SEO) هو مفهوم “الأعمال المحتضرة”. جيريمي “شوموني” شوميكر هو أحد رؤساء الشخصيات الرئيسية، والآن روبرت سكوبل انضم إلى المزيج.

لا شيء من هذه الأمور صحيح بنسبة 100%، أو خطأ في هذا الصدد.

1. بعض مُحسنات محركات البحث، مثل بعض مهرجي السيرك وبعض عمال البقالة هم في الواقع حثالة. ولكن هناك أشخاص مثل نيل باتل الذين حصلوا على تقييمات رائعة من مستخدمي الويب الأذكياء بسبب مساعدته لمواقع الويب الخاصة بهم.

من Quicksprout.com:

“لقد قدم نيل المشورة لـ TechCrunch لأكثر من عامين وكان جزءًا مهمًا من نمو شبكة TechCrunch من خلال مساعدتنا في تنفيذ أفضل ممارسات تحسين محركات البحث. لقد تطورت محركات البحث لتصبح مسؤولة عن ثلث إجمالي حركة مرور TechCrunch، لذا فإن الدعم المستمر الذي يقدمه نيل يعد أمرًا بالغ الأهمية لأعمالنا.”

– مايكل أرينجتون، مؤسس TechCrunch

2. يقدم بعض مُحسنات محركات البحث (SEO) خدمات ليست أكثر من مجرد هراء، وكان على كل مُحسنات محركات البحث (SEO) تنظيف الفوضى الناجمة عن هذه الأنواع من رجال الأعمال عديمي الضمير. ولكن هناك الكثير من المتخصصين الذين يساعدون الأشخاص على الانتقال إلى الفضاء الإلكتروني، وبالتالي إنقاذ سبل عيشهم.

3. بعض مُحسنات محركات البحث (SEO) لديها أعمال تجارية مزدهرة تعتمد على براعتها المجنونة، مثل برعمي ديف نايلوروالبعض الآخر يشعر بالأزمة الاقتصادية.

بالنسبة لي، على المدى الطويل، أنظر إلى مشاريعي التجارية وأقف إلى جانب شركة Shoemoney في عدة نقاط. يعد تحسين محركات البحث (SEO) كعرض خدمة مستقل بمثابة خطة عمل صعبة طويلة المدى يجب أن تشعر بالقوة تجاهها. تتغير المحركات بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا تسمح لأي شخص يقوم بالخدمة بالشعور بالثقة بشأن أعماله على مدار السنوات العشر القادمة، ويجب على الجميع النظر إلى التغييرات الحالية من حيث التخصيص وأخذها كإشارة لتنويع ما يفعلونه.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) بمثابة حجر الأساس في إنشاء استراتيجية تسويق قوية عبر الإنترنت، فهو لا يمثل الشركة بأكملها.

كبار المسئولين الاقتصاديين الجيدين يعرفون هذا. كل عيادة موقع رأيتها على الإطلاق مع نجوم تحسين محركات البحث مثل جريج بوسر، وتود فريزن، وديف نايلور، وميكيل ديميب سفيندسن، وعدد لا يحصى من الآخرين دائمًا ما يعودون إليهم ويقضون الكثير من الوقت في استكشاف التحويل وسهولة الاستخدام والوسائط الاجتماعية كما يفعلون في تحسين محركات البحث القياسية. الممارسات.

إن القول بشكل قاطع بأن تحسين محركات البحث (SEO) كنموذج عمل قائم على الممارسة أو الخدمة قد فقد ساقيه هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء على أقل تقدير. تموت الوسائط التقليدية بسرعة، ويتجه المزيد من الشركات إلى الويب لتحقيق تدفق جديد للإيرادات. البحث هو المكان الأكثر منطقية للبدء بهذه الشركات. أيضًا، فإن أفضل 5% من مُحسنات محركات البحث (SEO) الموجودة هناك سوف يكسبون المال طالما أن محركات البحث موجودة.

ومع ذلك، مرة أخرى، لا يمكن أن يكون البحث، سواء كان مدفوعًا أو عضويًا، سوى جزء من أحجية التسويق عبر الإنترنت. ونحن ننظر إلى عام 2010، نرى أن العلامات التجارية قد عززت مكانتها على شبكة الإنترنت، وبناء علامة تجارية قوية، عبر مزيج من تدفقات التسويق عبر الإنترنت هو الطريق الوحيد نحو الازدهار المستمر عبر الإنترنت. من المرجح أن تنمو الإعلانات عبر الهاتف المحمول، نظرًا لنمو أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القائمة على التطبيقات، مقارنةً بالإنفاق الصغير نسبيًا الذي بلغ 416 مليون دولار في عام 2009، وسيصبح الحصول على الأدوات اللازمة لجعل هذا جزءًا من عرضك كمقدم خدمة أمرًا ضروريًا قريبًا. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مربحة، وهي الآن ضرورية لرؤساء التسويق التنفيذيين.

وهكذا بدأنا في فهم وجهة النظر هذه للتسويق عبر الإنترنت كآلة، وكيان واحد متميز، ولكن بمجموع أجزاء ليس لها فائدة تذكر في حد ذاتها.

ما فائدة 100,000,000 زائر يعتمد على البحث إذا كنت تحصل فقط على تحويل بنسبة 0.02%، وعائد استثمار سلبي على الأموال لتحقيق التصنيفات المدفوعة والعضوية؟

ما مدى حقيقة معدل التحويل بنسبة 90% إذا كنت تجلب زائرين طبيعيين فقط شهريًا؟

محترفون أذكياء في هذا المجال، مثل صديقي تود ماليكوت، يستخدمون مواهبهم لتقديم خدمات استشارات الأعمال التجارية عبر الإنترنت للشركات، ويستخدمون الإيرادات الناتجة عن هذه الخدمات لتمويل أهدافهم طويلة المدى. لقد كان هذا هو الأساس وراء البحث والتواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول. لماذا تجني الأموال من الجميع؟ استخدم المهارات والفريق الذي قمت ببنائه لبناء مصادر إيرادات تتجاوز الخدمات. هذا الموقع هو الدليل الأكثر شعبية بالنسبة لنا على هذا المفهوم.

نحن ننظر إلى التطور عبر الإنترنت، وليس الموت. إن الاتجاه الذي يتحرك فيه عالم الإنترنت يفضل الحملات التسويقية المتنوعة، والتسويق القائم على العلامات التجارية بشكل مباشر أكثر، وسيقوم مقدمو الخدمات الأذكياء بتدوين الملاحظات والانتقال. آخرون سوف يموتون. هذه هي دورة الأعمال في أي قطاع، وليست حقيقة مخصصة لتحسين محركات البحث وحدها.