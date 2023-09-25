Rewrite this title: تحسين محركات البحث #Lifegoals: من يفوز بعروض SERP التنافسية للغاية ولماذا

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث #Lifegoals: من يفوز بعروض SERP التنافسية للغاية ولماذا

أحد أسباب كون تحسين محركات البحث (SEO) مجالًا مثيرًا هو أننا نواجه تحديًا مستمرًا للابتكار.

لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة. وهذا ليس قابلاً للتطوير، خاصة على مستوى المؤسسة.

أنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالتكتيكات التي أثبتت جدواها في جيبك الخلفي والتي يمكنك تكييفها وتعديلها لإرشاد استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك.

ولذا كنت أتساءل… ما هي الأفكار المفيدة التي يمكن أن نتعلمها في دراسة الكلمات الرئيسية التي تعمل الشركات على تحسينها على مستوى المؤسسة؟

هذه ليست دراسة شاملة. بل هو عرض عالي المستوى لعوامل التصنيف المعروفة مثل الروابط والمحتوى وتجربة المستخدم.

هناك الكثير مما يمكن تعلمه من العلامات التجارية التي تفوز في البحث!

في هذا العمود، ستتعرف على عملية تحليل نتائج محرك البحث (SERP) وستجد نصائح لتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك استنادًا إلى ما يمكننا أن نرى الآخرين يقومون به بشكل جيد في نتائج Google.

كيف اخترت الكلمات الرئيسية لهذا التقييم

قبل أن ننتقل إلى التحليل، أريد أن أشارككم كيفية اختيار الكلمات الرئيسية.

أولاً، قمت بالبحث عن قائمة بأفضل الشركات التجارية في الولايات المتحدة

شركة المؤسسة هي شركة كبيرة ذات ميزانية تسويقية كبيرة جدًا تدير آلاف الموظفين – فكر في شركات Fortune 500.

لقد اخترت 21 موقعًا اعتقدت أنها ستعرض كلمات رئيسية عامة وتجنبت الكلمات الرئيسية الخاصة بعلامة تجارية مثل “iPhone”.

ثم استخدمت أهريفس لمعرفة الكلمات الرئيسية العضوية التي كانت المواقع تصنفها بدرجة صعوبة في الكلمات الرئيسية تبلغ 90 وما فوق.

لقد قمت بفرز القائمة حسب حركة المرور إلى الموقع لأن هذا يخبرني أن صفحة الويب على الأرجح ذات صلة باستعلام بحث المستخدم. وإلا لما قاموا بالنقر عليه.

في هذه المرحلة، كانت لدي قائمة تضم 44 كلمة رئيسية محتملة لدراستها.

بعد ذلك، قمت بإجراء بحث سريع على Google لمعرفة ما إذا كان هناك مجموعة متنوعة من مواقع الويب على صفحة النتيجة أو ما إذا كان هناك نوع واحد من مواقع الويب هو السائد.

أدى هذا إلى إقصاء بعض المتنافسين مثل “الطقس”، على سبيل المثال، لأنه من المسلم به أن يتم تصنيف قناة الطقس وخدمة الطقس الوطنية والمحطات الجديدة.

أخيرًا، استقررت على ثلاث كلمات رئيسية على مستوى المؤسسة تغطي نطاقًا واسعًا من أنواع الأعمال:

بيع بالتجزئة (قهوة).

(قهوة). قطاع الخدمات (التأمين على الحياة).

(التأمين على الحياة). التكنولوجيا المالية (إن إف تي).

[Coffee] رؤى SERP

صفحة نتائج محرك البحث (SERP) للكلمة الرئيسية “القهوة” أثارت اهتمامي لأنها نظيفة جدًا!

يغطي SERP تقريبًا كل غرض بحث محتمل للاستعلام “القهوة”.

وقد لفتت انتباهي بعض الأشياء الشاذة التي قد توفر لنا مزيدًا من المعرفة حول كيفية عمل خوارزمية Google.

سيغطي هذا القسم ما يجعل “القهوة” كلمة رئيسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات بإحصائيات سريعة، ثم انتقل إلى مراجعة ما يخبرنا به برنامج SERP، وأخيرًا قم بتحليل ملف تعريف الارتباط والمحتوى لمعرفة ما يمكننا تعلمه.

إحصائيات الكلمات الرئيسية القهوة

متوسط الحجم الشهري : 6.6 مليون في الولايات المتحدة.

: 6.6 مليون في الولايات المتحدة. تصنيف الصعوبة : 96.

: 96. متوسط ​​تكلفة النقرة: 1.80 دولار.

مراجعة سيرب

عند البحث عن “القهوة”، قد ترى مجموعة من إعلانات التسوق وخريطة للمقاهي المحلية.

يمكنك قراءة بطاقة معلومات تحتوي على معلومات من ويكيبيديا وحقائق غذائية مصدرها وزارة الزراعة الأمريكية على الجانب الأيمن.

تليها عمليات البحث المقترحة عن مشروبات قهوة ستاربكس، والأغاني عن القهوة، وغيرها من العناصر التي يبحث عنها الأشخاص غالبًا: الشاي، والإسبريسو، والمشروبات، وما إلى ذلك.

لدينا ويكيبيديا، وPet’s Coffee، وCoffee Bean & Tea Leaf، وStarbucks، والمنظمة الوطنية للقهوة، ومقالة على موقع healthline.com حول النتائج العضوية التقليدية.

هممم، أتساءل لماذا قهوة بيت (7.9 مليار دولار من إجمالي المبيعات) يتفوق على ستاربكس ($24.6 مليار صافي الإيرادات).

وكيف ظهرت مقالة healthline.com هناك؟

هيا نكتشف!

مراجعة الروابط

لدى Peet’s Coffee 6,900 نطاق إحالة يرتبط بصفحة التصنيف، بينما لدى ستاربكس 4,900 نطاق إحالة يرتبط بالصفحة الرئيسية.

لدى Peet’s Coffee ما يقرب من 1500 رابط خلفي داخلي يشير إلى صفحة التصنيف.

440 من أصل 1500 رابط خلفي داخلي تحتوي على مرساة أو نص محيط، بما في ذلك “القهوة”.

لدى ستاربكس 13400 رابط خلفي داخلي لصفحة التصنيف؛ أكثر من 9600 رابط خلفي تتضمن “القهوة” في المرساة أو النص المحيط.

مراجعة المحتوى

تحتوي صفحة Peet الرئيسية على كلمة “قهوة” في عنوان الصفحة وكعنصر التنقل الأول في القائمة.

تغطي العناوين الفرعية موضوع القهوة، بدءًا من التحميص وحتى تاريخ القهوة.

تم إحصاء كلمة “قهوة” إجمالي 42 مرة في الصفحة الرئيسية، من إجمالي 1283 كلمة.

من ناحية أخرى، يبدو أن شركة ستاربكس تستخدم موقعها الإلكتروني كامتداد لمواقع البيع بالتجزئة الخاصة بها.

تبدو الصفحة الرئيسية وكأنها تطبيق لطلب القهوة أو لوحة اتصالات خاصة بالشركة – مثل النسخة الرقمية من لوحة الفلين في غرفة الاستراحة.

توجد القهوة في عنوان الصفحة كجزء من اسم العلامة التجارية، ولكنها ليست الكلمة الأساسية في الصفحة الرئيسية.

من إجمالي 515 كلمة، تم احتساب القهوة 12 مرة فقط.

المراجعة الفنية لتحسين محركات البحث/تجربة المستخدم

لم أقم بإجراء تدقيق فني كامل لهذا التحليل، لذا قد يكون هناك عوامل إضافية تلعب دورًا هنا.

لقد استخدمت أ مدقق المخطط و أداة رؤى سرعة الصفحة لتقييم المخطط الموجود على الصفحة وعناصر الويب الحيوية الأساسية لصفحة الويب المحددة بسرعة.

يستخدم Peet’s Coffee مخطط التنظيم وموقع الويب والمنتج والمتجر، وقد فشل في تقييم العناصر الحيوية للويب الأساسية.

في المقام الأول في الطلاء المحتوى الأول (FCP) والطلاء الأكبر محتوى (LCP).

يبدو تأخير الإدخال الأول (FID) وإزاحة التخطيط التراكمي (CLS) جيدًا.

تقوم الصفحة الرئيسية لموقع Starbucks.com بتمرير عناصر الويب الحيوية الأساسية في جميع المجالات الأربعة: FCP وLCP وFID وCLS، ومع ذلك، لم أكتشف أي ترميز للمخطط.

كان من المثير للاهتمام رؤية تاريخ المراكز بين مايو 2020 وأبريل 2021. ويبدو أن ستاربكس قد خرجت من قائمة أفضل 100 شركة لمدة عام كامل.

هل تم ضرب ستاربكس بركلة جزاء؟

اقتحام SERP ذات قدرة تنافسية عالية

علينا أن نتحدث عما فعله Healthline لأنه مثال رائع.

نشرت Healthline مقالًا بعنوان “9 فوائد فريدة للقهوة” في 11 يناير 2022، وبدأت في الترتيب في المركز 3 لطلب البحث “القهوة” بحلول 04 مارس 2022.

هل تتساءل كيف عثرت شركة Healthline على الإسفين؟

لقد لاحظوا القطعة المفقودة من SERP.

غطى برنامج SERP التسوق، والمتاجر المحلية، والتعريفات، وحقائق التغذية، والأغاني، والوصفات، ومقاطع الفيديو، ولكن ليس سبب اهتمام الناس بشرب القهوة – بل الفوائد.

يطرح الأشخاص أيضًا أسئلة (PAA) مع تقديم تلميح قوي بأسئلة مثل: “ما هي فوائد القهوة؟” و”هل القهوة مفيدة لصحتك؟”

إذا كنت تبحث عن “فوائد القهوة” أو “فوائد القهوة”، فإن مقالة Healthline تؤدي إلى قائمة مقتطفات مميزة غير منظمة.

يمكن القول إنها تتفوق على مواقع الويب الأكثر موثوقية مثل hopkinsmedicine.org، وrush.edu، وharvard.edu.

يجب أن تولي مواقع YMYL اهتمامًا خاصًا لبنية صفحة Healthline وملفات تعريف المؤلف.

في لقطة الشاشة أدناه، لاحظ كيف تستخدم كل جملة مصدرًا “تم التحقق منه”، متبوعًا بملخص يشرحه للقراء بعبارات بسيطة.

هذا هو حقا محتوى مكتوب بشكل جيد.

شيء آخر – هل لاحظت أي شيء غريب عندما تم تصنيف مقالة Healthline؟

لقد مر ما يقرب من شهرين بين تاريخ نشر مقالة هيلث لاين ووقت تصنيف المقالة.

ما يعطي؟

بذلت شركة Healthline جهدًا كبيرًا في إضافة روابط داخلية إلى صفحة “فوائد القهوة” في مارس 2022 (شوهد لأول مرة في 2 مارس 2022) – وظهرت – في ترتيب المقال!

يحتوي “9 فوائد فريدة للقهوة” حاليًا على 266 رابطًا خلفيًا داخليًا؛ 247 قم بتضمين مصطلح “القهوة” في المرساة أو النص المحيط.

القهوة: ما يمكننا أن نتعلمه

من خلال تحليل SERP بالكامل، يمكننا أن نرى أن Google تتطلع إلى تغطية كل غرض بحث محتمل للاستعلام الأساسي للغاية عن “القهوة”.

في حين يبدو أن Peet’s Coffee وCoffeebean.com وStarbucks يتنافسون على أعلى تصنيف للشركة فيما يتعلق بالاستعلام، إلا أن موقع healthline.com وجد فرصة من خلال التركيز على ما لم يتضمنه برنامج SERP.

ومع ذلك، يبدو أن مقالة Healthline لم تكتسب حقًا مكانة حتى أضاف الموقع روابط خلفية داخلية للمقال باستخدام استعلام البحث المطلوب عن “القهوة”.

[Life Insurance] رؤى SERP

يعد التأمين على الحياة أحد برامج SERP المثيرة للاهتمام التي يجب دراستها لأنه يعرض معركة العلامات التجارية الوطنية الكبرى بميزانية تسويق تبدو غير محدودة (إذا نظرت إلى أرقام تكلفة النقرة) مقابل حجم بحث أقل نسبيًا.

من المؤكد أن تحليل “التأمين على الحياة” سينتج عنه بعض الجواهر.

إحصائيات الكلمات الرئيسية للتأمين على الحياة

متوسط ​​حجم البحث الشهري : 202 ألف في الولايات المتحدة.

: 202 ألف في الولايات المتحدة. تصنيف الصعوبة : 90.

: 90. متوسط ​​تكلفة النقرة: 30 دولارًا.

سيرب مراجعة

عندما تبحث في جوجل عن “التأمين على الحياة”، فإن مصطلحات البحث الموصى بها هي:

الشركات: تتفهم Google الجهة التي نحاول الوصول إليها.

الاقتباسات والسياسة: تفهم Google ما نريده من الشركة.

لكبار السن: تتفهم Google الجمهور المستهدف الأساسي للتأمين على الحياة.

دعنا ننقر لرؤية نتائج بحث Google للكلمة الرئيسية لتحسين محركات البحث الخاصة بمؤسستنا، “التأمين على الحياة”.

توجد إعلانات مدفوعة في الأعلى، يتبعها مقتطف مميز منظم لجملة لموقع Geico.com/life-insurance يحدد معنى التأمين على الحياة وكيف يعمل.

يطرح الأشخاص أيضًا أسئلة شائعة هي:

ما هي الأنواع الثلاثة الرئيسية من التأمين على الحياة؟

من التأمين على الحياة؟ ما هو التأمين على الحياة و كيف يعمل ؟

؟ ما هو متوسط ​​تكلفة التأمين على الحياة شهريا ؟

؟ ما هو التأمين على الحياة يستعمل ل؟

بمعرفة مصطلحات البحث الموصى بها وقراءة أسئلة PAA، يمكننا أن نستنتج أن الأشخاص الذين يبحثون عنها [life insurance] تريد أن تعرف ما هو التأمين على الحياة وكم يكلف.

دعونا نرى ما يمكننا تعلمه من مقتطف Geico المميز مقارنة بالمنافسين.

مراجعة الروابط

لدى Geico 367 نطاقًا للإحالة إلى صفحة التصنيف.

ويحتوي على 155 من أصل 1200 رابط خلفي داخلي يشير إلى صفحة التصنيف، بما في ذلك “التأمين على الحياة” في المرساة أو النص المحيط.

تعد Investopedia منافسًا للموقع الأعلى تصنيفًا ولديها نطاقات إحالة أكثر بكثير من Geico أو Liberty Mutual.

وأكثر من ذلك بكثير، هناك 1100 نطاق مرجعي مقابل 367 لـ Geico و300 لـ Liberty Mutual.

من بين 726 رابطًا داخليًا لـ Investopedia، يذهب 711 منها إلى صفحة التصنيف، بما في ذلك مصطلح “التأمين على الحياة” في الرابط أو النص المحيط.

مراجعة المحتوى

تقرأ صفحة Geico الرئيسية H1، “أسعار التأمين على الحياة”، متبوعة مباشرة بـ H2 الذي يقرأ، “انظر إلى أي مدى يمكن أن تكون بوليصة التأمين على الحياة ميسورة التكلفة.”

تتناول الفقرة الأولى من صفحة ويب Geico السؤال الأساسي، “ما هو التأمين على الحياة؟” مثل H2.

تبدأ الفقرة بعبارة “التأمين على الحياة هو…”، ويتم سحب هاتين الجملتين الأوليين في المقتطف المميز لاستعلام البحث عن التأمين على الحياة.

يتم استخدام مصطلح التأمين على الحياة 49 مرة على الصفحة بإجمالي عدد كلمات يبلغ 1922، وهو عدد يتضاءل بالمقارنة مع 5504 كلمة في Investopedia!

عنوان صفحة Investopedia هو الكمال في تحسين محركات البحث.

Note كيف تتضمن الكلمة الرئيسية وشروط الدعم الثلاثة الخاصة بها، التأمين على الحياة، السياسات، والشركات.

يبدأ محتوى الصفحة بدون مقدمة، وينتقل مباشرة إلى H1 “ما هو التأمين على الحياة؟”

نجد تعريفًا للتأمين على الحياة (تمامًا مثل Geico)، “التأمين على الحياة هو عقد بين شركة التأمين وصاحب البوليصة…”.

لتسليط الضوء على نمط برنامج SERP هذا أكثر قليلاً، أعرض لك أيضًا صفحة الويب Liberty Mutual التي تحتل المرتبة الرابعة.

تمامًا مثل Geico، تقوم Liberty Mutual بتكديس H1 “التأمين على الحياة” فوق H2 “ضمان الأمن المالي لعائلتك”.

متبوعًا بمربع CTA لبدء عرض الأسعار.

قم بالتمرير قليلاً إلى أسفل الصفحة وسترى H2 لـ “ما هي بوليصة التأمين على الحياة؟”

Note أن يتضمن الرأس الكلمة الإضافية “السياسة”.

لم يؤتي هذا الأسلوب ثماره حيث أخذت Geico المقتطف المميز لاستعلام البحث، [What is a life insurance policy?] أيضًا.

مشكلة Liberty Mutual هي أن النص الذي يلي H2 ليس تعريفًا.

إنها لغة مبيعات، تشرح ما يحصل عليه المستخدم عند شراء وثيقة تأمين على الحياة.

المراجعة الفنية لتحسين محركات البحث/تجربة المستخدم

يستخدم Geico ترميز صفحة مخطط الأسئلة الشائعة لأسئلة وإجابات الأكورديون في أسفل الصفحة.

وهذا لا يعطي دفعة لصفحة الويب لأنها لا يتم تصنيفها في الصفحة الأولى لتلك الاستعلامات.

تشغيل مسار الصفحة من خلال أداة رؤى سرعة الصفحة من Google وفشل Geico في تقييم مؤشرات الويب الأساسية.

كان الأداء سيئًا بشكل ملحوظ في مجالات الطلاء المحتوى الأول (FCP) والطلاء الأكبر محتوى (LCP).

يستخدم Investopedia (الموضع 2) مخطط المقالة وتمرير عناصر الويب الحيوية الأساسية مع تحديد المناطق الأربعة باللون الأخضر.

يستخدم Liberty Mutual Insurance (الموضع 4) مخطط التنقل والمنتجات المالية. لقد اجتاز تقييم مؤشرات الويب الأساسية للجوال بواسطة Google، وكانت جميع المناطق الأربعة باللون الأخضر.

التأمين على الحياة: ما يمكننا أن نتعلمه

من خلال تحليل المقتطف المميز، يمكننا أن نرى أن النتيجة التي يبحث عنها Google هي التعريف.

تحتوي جميع الصفحات ذات التصنيف الأعلى على أول H2 باسم “ما هو التأمين على الحياة…” والنص التالي التالي “التأمين على الحياة هو (أدخل التعريف هنا.).”

الآن، لماذا تتفوق Geico على Investopedia عندما تكون Investopedia أسرع، وجودة المحتوى أفضل بكثير؟

حسنًا، عد إلى الوراء وفكر في صفحة الويب الفردية في سياق فهم Google الكامل لموقع الويب.

موقع Geico هو شركة تبيع التأمين.

يقوم موقع Investopedia بتثقيف المستهلكين حول كل الأمور المتعلقة بالتمويل.

هل تتذكر الموضوع المشترك بين استعلامات البحث ذات الصلة وجزء الوصول المحدود؟

إنه يعطينا تلميحًا إضافيًا حول الأشخاص الذين يريدون أن يسمعوا منهم عندما يبحثون عن “التأمين على الحياة”.

قررت Google أن الناس يريدون معرفة ما هو التأمين على الحياة وتكلفة ذلك.

حددت Google أيضًا أن أقرب استعلام بحث موصى به هو “شركات التأمين على الحياة”، مما يعني أن الأشخاص يبحثون عن:

ما هو التأمين على الحياة؟

كم يكلف؟

وأن تقوم شركة بشراء التأمين على الحياة منها.

ومن المنطقي أن تقوم Google بوضع موقع ويب يبيع التأمين فوق موقع ويب يوفر المعلومات.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث إذا قامت Investopedia بوضع نموذج لعروض أسعار التأمين على الحياة على صفحتها على الويب.

أو، إذا قامت Liberty Mutual بتحديث تعريفها لما هو التأمين على الحياة.

[NFT] رؤى SERP

كان مصطلح Crypto وNFT مصطلحين جعلا من ضمن أفضل 40 كلمة رئيسية أولية لتحسين محركات البحث للمؤسسات.

ونظرًا لقوة الاستفسارات، كان علي أن أدرج واحدة على الأقل في هذه المراجعة.

كان لدى NFT حجم بحث أكبر، وتصنيف صعوبة أعلى، وSERP أكثر إثارة للاهتمام.

فاز موقع Crypto.com بجائزة “التشفير”. ليس الكثير من المرح.

إحصائيات الكلمات الرئيسية NFT

متوسط ​​حجم البحث الشهري : 1.6 مليون في الولايات المتحدة

: 1.6 مليون في الولايات المتحدة تصنيف الصعوبة : 96

: 96 متوسط ​​تكلفة النقرة: 1.10 دولار

مراجعة سيرب

ابحث في Google عن اختصار الرمز المميز غير القابل للاستبدال (NFT) ومن المحتمل أن ترى شيئًا مختلفًا اعتمادًا على اليوم.

إنه بحث متقلب حقًا مع تغيرات متكررة في الموضع.

في وقت إجراء هذا التحليل، كان هناك مقتطف مميز من بنية الجملة من قبل رويترز يحدد ما هي NFTs الموجودة في الجزء العلوي من SERP.

Note: تم تغيير المقتطف المميز ثلاث مرات عندما كتبت هذا المقال، وفي آخر مرة قمت فيها بالتحقق، يبدو أن صحيفة وول ستريت جورنال قد التقطت المقتطف المميز منذ ذلك الحين.

تليها بطاقة معلومات تحتوي على معلومات مأخوذة من ويكيبيديا وأسئلة “يطرح الأشخاص أيضًا”:

ما هو NFT وكيف يعمل؟

وكيف يعمل؟ ما هو NFT تشفير؟

تشفير؟ ماذا يعني NFT في NFT؟

في NFT؟ ماذا يعني ذلك لامتلاك NFT؟

يمكننا أن نرى أن Google أيضًا (حاليًا) تعتقد أن المستخدمين يبحثون عن [nft] يبحثون عن تعريف.

بعد PAA، هناك مقالات إعلامية من المواقع الإخبارية The Verge وForbes.

أول شركة ستجدها هي السوق OpenSea.io.

تحظى مقالة Forbes باهتمام خاص هنا لأن Forbes بدأت التصنيف لمصطلح “NFT” في 9 أبريل 2022، بعد تحديث الصفحة الذي تم إجراؤه في 8 أبريل 2022.

الركلة هي المقالة الأصلية المنشورة في 29 أبريل 2021.

قبل عام كامل تقريبًا.

إذًا، ما هو المفتاح الذي قلبته فوربس؟

مراجعة الروابط

لدى فوربس 2.31 ألف نطاق مرجعي و16 رابطًا خلفيًا داخليًا يشير إلى المقالة، 14 منها تتضمن مصطلح “nft” في الرابط أو النص المحيط.

تمت إضافة جميع الروابط الخلفية (من النطاقات المرجعية أو الصفحات الداخلية) في 8 أبريل 2022 أو بعده.

مراجعة المحتوى

لقد استخدمت حيوية الويب الأساسية لصفحة الويب للعب “اعثر على الفرق” ومعرفة ما إذا كان بإمكاني اكتشاف أي من التعديلات على المحتوى الذي تم إجراؤه في الثامن من أبريل.

لم أرى أي شيء.

يظهر عنوان الصفحة ورؤوسها وبنيتها العامة كما هي تمامًا.

ولا يبدو أنه تم إجراء أي تعديلات على مقالة فوربس قبل أبريل 2022.

مراجعة تقنية SEO/UX

تتضمن مجلة Forbes مخطط NewsArticle وتقييم مؤشرات الويب الأساسية الفاشلة من خلال أداة رؤى سرعة الصفحة من Google.

إنها بصراحة قريبة جدًا من النجاح، بعد أن اجتازت FCP وLCP وFID. فشل فقط في تغيير التخطيط التراكمي (CLS).

ما يمكننا أن نتعلمه

في حالة مقالة Forbes حول NFTs، يبدو أن المقالة ظلت قديمة لمدة عام تقريبًا قبل أن تحصل على الرابط الذي تحتاجه للتصنيف.

لا تنسى الارتباط بالمحتوى الخاص بك! أكدت جوجل أن الروابط الداخلية هي عامل التصنيف.

افكار اخيرة

تتغير خوارزمية Google باستمرار (آلاف المرات سنويًا)، لذلك لا توجد صيغة أو أداة سحرية لتحسين محركات البحث يمكنها تصنيف الكلمات الرئيسية عالية الأداء والحفاظ على رتبتها.

من خلال دراسة نجاحات تحسين محركات البحث للمؤسسات، يمكننا جمع رؤى حول كيفية تحسين صفحات الويب لدينا بشكل أفضل:

تحليل ما حددته جوجل أن يكون نية المستخدم.

أن يكون نية المستخدم. ابحث عن فرص المحتوى تركت على الطاولة.

تركت على الطاولة. استخدم الروابط الخلفية الداخلية لترجيح كفة موازين نتائج البحث لصالحك.

المزيد من الموارد: