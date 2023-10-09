Rewrite this title: تحسين محركات البحث (SEO) ليس أداة قطع ملفات تعريف الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث (SEO) ليس أداة قطع ملفات تعريف الارتباط

شيء واحد يجب أن تعرفه عن تحسين محركات البحث (SEO) هو أن الأمر يستغرق وقتًا حتى ينجح. ما مدى تقديرك لوقتك؟ عندما تقوم بتسعير خدمات تحسين محركات البحث وتعتقد أنك تحصل على صفقة رائعة، فقد تواجه في الواقع قدرًا كبيرًا من الصداع في المستقبل.

الشيء الذي يفصل بين الخير والشر في عالم تحسين محركات البحث (SEO) لا يُرى عادةً بالعين المجردة. يتكون الجزءان الخاصان بتحسين محركات البحث من العمل الذي يتم تنفيذه على الصفحة بالإضافة إلى العمل الذي يتم تنفيذه خارج الصفحة. يتم الاهتمام بالصفحة في البداية، والتأكد من أن موقع الويب الخاص بك يتواصل بشكل فعال مع محركات البحث، ويخبرهم بالضبط بما تفعله شركتك، والخدمات التي تقدمها، وما إلى ذلك. يبدو الأمر سهلاً، أليس كذلك؟

الجزء الثاني من اللغز هو تحسين محركات البحث خارج الصفحة حيث يمكن أن تصبح الأمور صعبة بعض الشيء. عندما أقول صعبة، فأنا أعني حقًا أن هناك مستويات مختلفة من الجودة لا يتمكن العميل في كثير من الأحيان من مشاهدتها بشكل مباشر، وأكبر جزء من اللغز هو المعرفة الشاملة بخوارزميات محرك البحث.

لقد التقيت بعملاء محتملين أعربوا عن اشمئزازهم من خدمات تحسين محركات البحث الحالية الخاصة بهم ويجب علي دائمًا أن أسأل عن السبب. المشكلة التي أواجهها في تسع مرات من أصل عشرة هي تقنيات تحسين محركات البحث الرخيصة التي تؤدي إلى حرق العميل وإعطاء الصناعة اسمًا سيئًا. هناك ثلاث ممارسات سيئة تشكل عمومًا غالبية الحالات. ويشار إلى الأول باسم “splogging”. يتكون هذا من وضع رابط موقع الويب الخاص بك على صفحات غير مجدية في جميع أنحاء الإنترنت على splogs (مدونات البريد العشوائي) التي لا تقدم قيمة للعميل أو أي مستخدم نهائي.

عادةً ما يتم إنشاء هذه المدونات من خلال برامج يُطلب منها إنشاء منشورات مدونة ووضع رابط شركتك في مكان ما في مسار من الهراء، مما يوفر قيمة صفرية للعميل أو المستخدم النهائي. الممارسة السيئة الثانية التي أراها كثيرًا هي المحتوى/مواقع الويب المملوكة لشركة تحسين محركات البحث التي توظفها والتي يتم استخدامها للربط بموقعك على الويب لتحسين التصنيف. في بعض الأحيان قد توفر هذه المواقع قيمة للمستخدم النهائي، ولكن في النهاية عندما تقرر سحب العقد، فإنك تحصل على نهاية العصا لأن الروابط الخاصة بك تتم إزالتها على الفور من الوجود. لقد أنفقت كل هذا المال ولم تحصل على أي شيء في المقابل، بكل وضوح وبساطة. والثالث هو التعليق غير المرغوب فيه لرتبة الصفحة. وهذا أمر شائع جدًا في الآونة الأخيرة.

تأتي الشركات وتخبرك أنها ستمنحك الترتيب في الصفحة الأولى، وفي كثير من الأحيان تخبرك أنها ستمنحك أول شهر أو شهرين مجانًا إذا وافقت على عقد أكبر بعد أن ترى التقدم. عادةً لا ترغب هذه الشركات في أن تظهر لك العمل الذي قامت به خوفًا من أن ترى مدى سوء الأمر. تأكد من أن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك يوضح لك المكان الذي ستأتي منه الروابط الخاصة بك وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى حرقها.

إن المستوى العالي من الجودة الذي يتكون من محتوى مصمم للاستمرار والمعرفة الواسعة بخوارزميات محركات البحث الرئيسية سيمنح موقع الويب الخاص بشركتك النتيجة التي يستحقها. بشكل عام، يمكنك أن تتوقع انطلاق حملة تحسين محركات البحث (SEO) عالية الجودة (البدء في رؤية النتائج) في غضون عدة أشهر فقط، مع كون سبعة إلى ثمانية أشهر أكثر واقعية بالنسبة للقطاعات التنافسية، وهذا هو الصدق مع عملائنا.

وذلك لأن إنشاء محتوى عالي الجودة وربطه مرة أخرى بموقعك يستغرق وقتًا. هذا يعني أنه يجب أن تبدأ في رؤية الحركة في نتائج البحث خلال تلك الفترة الزمنية اعتمادًا على عمق مجال تخصصك. إذا كنت تعمل في مجال تنافسي في مدينة كبيرة، فمن الواضح أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما لو كان مجالك أقل قدرة على المنافسة أو إذا كنت في مدينة أو بلدة أصغر. إذا كنت تتطلع إلى التصنيف على المستوى الوطني للكلمات الرئيسية في مجال تنافسي، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول أيضًا.

باختصار، SEO هو جهد تسويقي دائم. اعتبر تحسين محركات البحث بمثابة استثمار مستمر وتعامل معه على هذا النحو. ابحث عن شركات تحسين محركات البحث (SEO) التي تستخدم تكتيكات تتضمن محتوى رائعًا وطرق توزيع المحتوى الاستراتيجي. قاطعة البسكويت لن تقطعها بعد الآن.