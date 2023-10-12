Rewrite this title: تحسين مقتطف نتائج بحث الصفحة: التكتيكات على الصفحة

ستساعدك المقالة التالية: تحسين مقتطف نتائج بحث الصفحة: التكتيكات على الصفحة

عنوان الصفحة هو العنصر الأكثر وضوحًا ولكنه ليس العنصر الوحيد الذي يمكن أن يجعل قائمة صفحتك بارزة في SERPs. لك وصف قائمة البحث في الصفحة هو شيء آخر ولا ينبغي الاستهانة به أبدًا:

يجب أن تكون مفيدة ووصفية وموجزة وتشجع على النقر؛

يجب أن يتم تحسين الكلمات الرئيسية (الكلمات المكتوبة بالخط العريض ستجعلها أكثر وضوحًا وقابلية للفحص).

على عكس عنوان قائمة الصفحات، يصعب التنبؤ بوصف قائمة البحث لأنه أكبر، لذلك قد يختلف من حالة إلى أخرى.

الوصف التعريفي هو أول شيء يجب العمل عليه عند محاولة تحسين مقتطف نتائج بحث صفحتك.

ومع ذلك، قد تكون بعض التعديلات على الصفحة فكرة جيدة أيضًا:

1. جرب كتابة الهرم المقلوب

تشير الكتابة الهرمية المقلوبة إلى تقنية كتابة النصوص القديمة المعتمدة في الصحافة. يتعلق الأمر بشكل أساسي بتضمين مقدمة قصيرة فوق المقالة نفسها. تحتوي المقدمة على ملخص موجز لما ستتناوله المقالة. تعد هذه أيضًا طريقة جيدة لمنح كلماتك الرئيسية مزيدًا من الأهمية.

قارن بين مقتطفات البحث التالية للقصص المتطابقة (أيها تبدو أكثر جاذبية؟):

2. أضف عنوانًا بديلاً جذابًا

وقد سبق أن ذكرنا هذه التقنية من قبل جلين غابي كإحدى الطرق الممكنة لجعل عنوان الصفحة رائعًا ومحسّنًا لتحسين محركات البحث (وهو أمر صعب وغالبًا ما يكون من المستحيل دمجه). وما يجعل الفكرة أفضل هو أنه غالبًا ما يتم التقاطها بواسطة Google وإدراجها في مقتطف البحث.

دعونا نرى هذا التكتيك عمليًا من خلال المثال الذي ذكره جلين في المنشور (الرائع!) المذكور أعلاه. ال شرط تتم قراءة العنوان بينما يبدو العنوان الفعلي في المنشور كما يلي:

يبدو مقتطف بحث Google جيدًا حقًا (قارنه بالوصف التعريفي الفعلي للصفحة أدناه):

خاصة بالمقارنة مع مقتطفات البحث الأخرى لنفس الموضوع:

3. استبدال / نقل الانتباه المشترك “المشتتات”

الآن، ما هي عناصر التصميم التي غالبًا ما تجعل مقتطفات البحث أكثر تشتيتًا وإرباكًا؟ انطلاقًا من الأمثلة ولقطات الشاشة المذكورة أعلاه، غالبًا ما تكون هذه: