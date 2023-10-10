Rewrite this title: تحسين نص الإعلان – ما الذي يجب اختباره (ومتى)؟

ستساعدك المقالة التالية: تحسين نص الإعلان – ما الذي يجب اختباره (ومتى)؟

عندما تخبر شخصًا جديدًا في مجال التسويق عبر البحث المدفوع أنه سيحصل على تعليقات فورية، وأنه سيكون لديه بحر من البيانات في متناول يده، وأن القدرة على اختبار كل ما تفعله تعد من المزايا القوية للقناة، فإنه تريد دائمًا أن تعرف “فماذا يجب أن أختبره بالضبط؟”

تعتبر إعلانات AdWords النصية صغيرة الحجم ومتواضعة في بعض النواحي – عندما تفكر في اختبار الصفحات المقصودة، يكون من الواضح أن هناك عناصر يمكن أن تحدث تأثيرًا كبيرًا، ولكن في بعض الأحيان يكون من غير البديهي أن يكون لاختبارات نص الإعلان تأثير كبير بنفس القدر في كثير من الأحيان نتائج.

دعنا نتعرف على بعض الأشياء المحددة التي يمكنك اختبارها لتحريك الأمور بشكل أفضل فيما يتعلق بتحسينات نص الإعلان.

اختبر الأفكار الكبيرة أولاً

في أغلب الأحيان، مع تحسين نص الإعلان، تكمن تحسينات الأموال الحقيقية في تغييرات جذرية كبيرة في المفهوم. وبما أننا في موسم العطلات، فلنستعرض مثالاً عن “الهدايا المخصصة” ونتحدث قليلًا عن بعض اختبارات نص الإعلان التي يمكننا إعدادها. إليك SERP للهدايا الشخصية:

لنتخيل أنه تم تكليفنا بمهمة تحسين نص الإعلان لموقع RushImprint.com.

أثناء قيامك بإنشاء اختبارات نص الإعلان، من المهم فهم العوامل المختلفة المحيطة بنص الإعلان نفسه، بما في ذلك:

منافسيك

الكلمات الرئيسية واستعلامات البحث التي تؤدي إلى ظهور نص الإعلان

الصفحة المقصودة التي ينتقل إليها نص الإعلان

يمكننا أن نرى المنافسين في SERP المذكورين أعلاه، ونرغب بالتأكيد في تسجيل الدخول إلى حساب Rush Imprint AdWords لفهم الكلمات الرئيسية واستعلامات البحث التي تؤدي إلى هذا الإعلان تحديدًا؛ لأغراض التبسيط في هذا المثال، سنحاول فقط إنشاء إعلان رائع للمصطلح “هدايا مخصصة”.

بعد ذلك، سنرغب أيضًا في فهم تجربة الباحث عند وصوله إلى صفحتنا المقصودة:

من هذه الصفحة المقصودة فقط، توجد بعض الأفكار الرائعة لاختبارات نص الإعلان:

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عمل فني مجاني

هناك أيضًا بعض الفرص للدخول إلى ذهن الباحث ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنشاء نص إعلان له صدى. ما الذي يبحث عنه هذا الشخص؟ ما الذي قد يحفزهم على شراء شيء شخصي؟ ما الذي قد يحفزهم على شراء شيء مخصص منا؟

في البداية، سنرغب في إنشاء بعض الاختبارات التي تقدم بعض المفاهيم المختلفة بشكل أساسي:

الشيء الذي يجب ملاحظته هنا هو أن كل فكرة من أفكار الإعلانات البديلة هذه تعتمد على مفهوم مختلف جذريًا وتناشد مجموعة من الدوافع المختلفة للباحث. لدينا بعض المفاهيم الجيدة هنا، ولكن إذا لم نفعل ذلك فيمكننا الاستفادة من بعض المعايير تنسيقات نسخة الإعلان التي غالبا ما تكون ناجحة. من خلال تشغيل مفاهيم الإعلانات البديلة هذه، يمكننا الحصول على تعليقات واقعية حول الإعلانات التي يتم النقر عليها والإعلانات التي يتم تحويلها بشكل أفضل.

في هذا المثال، نستخدم عددًا كبيرًا نسبيًا من الإعلانات. الكلمة الرئيسية التي نختبر نص الإعلان في مقابلها واسعة جدًا، لذلك من المحتمل أن يكون لعدد كبير من المفاهيم المختلفة صدى أفضل لدى الباحثين – من المهم طرح الكثير من المفاهيم المختلفة وجذب عدد من الدوافع المختلفة لمعرفة المزيد حول هذه المفاهيم الباحثين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نفترض أن مصطلحًا واسعًا مثل الهدايا الشخصية له قدر معقول من الحجم، وأننا سنكون قادرين على الوصول إلى الأهمية الإحصائية بسرعة نسبية حتى مع مجموعة متنوعة من الإعلانات. إذا كانت لديك مجموعة إعلانية ذات حجم محدود، فقد يكون من الأفضل اختبار إعلانين فقط حتى تتمكن من الحصول على فائز نهائي بسرعة أكبر. إذا كنت تتساءل عن العمليات الحسابية وراء الصلاحية الإحصائية، فإن تشاد سمرهيل لديه جدول بيانات رائع لصلاحية نص الإعلان والذي سيساعدك على اختيار فائز والثقة في أن اختبارك صالح إحصائيًا.

التعمق في مفهوم الفوز

بمجرد أن يكون لديك مفهوم فعال حقًا وفائز واضح، يمكنك بعد ذلك التعمق لعزل واختبار عناصر محددة ضمن مفهومك. الأشياء التي يمكنك اختبارها تشمل:

بيانات فوائد داعمة مختلفة – إذا فاز نصنا “قدم هديتهم المفضلة”، فقد نفكر في اختبار ميزة “مطابقة السعر” مقابل الشحن المجاني لمعرفة أيهما أكثر جاذبية للباحثين، أو استخدام لغة مختلفة عن الهدايا الجميلة (ربما الاقتراض العناصر المذكورة من السيطرة).

عبارة مختلفة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء – مرة أخرى بافتراض أن نص “أعطهم هديتهم المفضلة” هو الفائز، يمكننا اختبار مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة فيما يتعلق بالدعوة إلى اتخاذ إجراء، بما في ذلك ترك مرجع “عيد الميلاد”، ومحاولة خلق المزيد من الإلحاح من خلال العكس أن يكون ترتيب هذه الدعوة إلى اتخاذ إجراء أكثر اتساقًا مع “اطلب اليوم للحصول عليها بحلول 25 ديسمبر” (مما يعني أنه سيتعين عليهم الطلب على الفور للحصول على الهدية بحلول عيد الميلاد)، أو أفكار أخرى حول الدعوة إلى فعل.

عنوان URL المعروض المختلف – قد يكون لعنوان URL المعروض في بعض الأحيان تأثير غير بسيط على نسبة النقر إلى الظهور والتحويلات في نهاية المطاف. يمكننا تجربة بعض الأشياء المختلفة مثل: هدايا شخصية.rushIMPRINT.com rushIMPRINT.com/Personalized-Gifts rushIMPRINT.com/Favorite-Gift



إذن متى أتوقف عن اختبار الإعلانات؟

أبداً! كما ترون أعلاه، يوجد عدد لا نهائي تقريبًا من المجموعات التي يمكنك مزجها ومطابقتها، ويجب عليك تقديم مفاهيم جديدة لنص الإعلان بشكل دوري في مجموعاتك الإعلانية ذات الحجم الأكبر حتى تتمكن من تحسين أداء إعلاناتك بشكل مستمر ومتكرر . الطريقة التي يبحث بها الناس يتغير باستمرار، ومن المهم أن تستمر نسخة إعلانك ولا تترك نقاطًا مئوية في نسبة النقر إلى الظهور ونسبة التحويل على الطاولة.