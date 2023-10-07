Rewrite this title: تحسين هذا! 10 أسئلة وأجوبة حول التسويق المرتكز على العملاء مع لي أودن

ستساعدك المقالة التالية: تحسين هذا! 10 أسئلة وأجوبة حول التسويق المرتكز على العملاء مع لي أودن

لقد أجريت مقابلة مع مسوق الإنترنت المخضرم Lee Odden من أجل كتابه الجديد، وناقشت أنا وLee كيف تم تصميم كتابه لمنح القراء منهجًا عمليًا لدمج البحث وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي مع تسويق المحتوى لتعزيز الملاءمة والرؤية ومشاركة العملاء.

التحسين: لتحقيق أقصى استفادة من الموقف أو الفرصة أو المورد بشكل فعال أو مثالي.

بالنسبة لأولئك الذين يعرفون لي بالفعل، فهو الرئيس التنفيذي لشركة التسويق عبر الإنترنت TopRank، متخصصة في استشارات التسويق عبر الإنترنت، والتدريب، وخدمات التنفيذ، بما في ذلك للمؤسسات الكبيرة (مثل Hewlett-Packard) والشركات الناشئة المبتكرة. ويعتبر واحدًا من أبرز قادة الفكر في مجال تسويق البحث، وهو متحدث مشهور إلى حد ما في دائرة المتحدثين، بما في ذلك حديثه الأخير في Search Engine Strategies New York في وقت سابق من هذا العام. لقد كنت على دراية بعمله منذ أن بدأنا في الصناعة حوالي عام 1997، وعلمت أن هذه كانت أول محاولة له في تأليف كتاب. ومن الطبيعي أن أعتقد أن هذا سيكون مكانًا جيدًا لبدء الأسئلة

لماذا شعرت بالحاجة إلى كتابة هذا الكتاب؟

حتى في عصر الاتصالات الحديث، لا يزال امتلاك شيء ملموس مثل الكتاب مصدرًا مفيدًا للغاية وطريقة لبناء المصداقية. أرى هذا يحدث بالفعل مع هذا الكتاب (على الرغم من ظهور نسخ مسبقة من الكتاب هذا الأسبوع).

لقد تم الاتصال بي في الأصل منذ عدة سنوات بشأن تأليف كتاب. لفترة طويلة كنت أتساءل دائمًا، لماذا أريد أن أفعل ذلك؟ بعد كل شيء، لدي بالفعل مدونة بها الكثير من الزوار والمشتركين. ثم جاء محرر اكتساب ذكي ومقنع للغاية وعمل معي لمدة عام تقريبًا بشكل متقطع. لقد لاحظت أيضًا أن بعض أصدقائي الذين كتبوا كتبًا كانوا يحصلون على بعض الاهتمام وكانوا يفعلون أشياء بدت مثيرة للاهتمام بالنسبة لي.

لكن السبب الأكبر (وليس هناك إجابة واحدة فقط) هو أنني أردت خوض هذه التجربة. لقد تحدث معي عدد من المؤلفين الذين أعرفهم عن مدى التركيز الذي يجعلهم عند تأليف كتاب يركزون فقط على جمع أبحاثهم وكتابتها، وأردت خوض هذه التجربة. لقد كانت توقعاتي أنني سأخرج من هذا الأمر بشكل أكثر ذكاءً، بعد أن مررت بهذه العملية.

إنه أمر مضحك لأنني لم أبدأ فعليًا بالرغبة في تأليف كتاب، لذا عندما أقنعني أحدهم، كان علي أن أفكر في نفسي، ما الذي سأكتب عنه؟

كيف يكون كتابك فريدا؟

حسنًا، لاحظت أن الكثير من الكتب الأخرى تكتيكية للغاية. سيسعى الكثير منهم إلى تحسين محركات البحث (SEO) فقط، أو التسويق بالمحتوى فقط، أو التواصل الاجتماعي فقط. باستثناء كتاب واحد وجدته منشورًا ذاتيًا، لم تكن هناك أي كتب أخرى وجدت أنها تدمج الثلاثة. وكانت هذه الكتب في الغالب تغطي هذه الأمور من منظور تكتيكي فقط، بدلاً من التعمق في أشياء مثل المهمة والاستراتيجية، أو حتى الغرض (وبالتأكيد ليس كافيًا لفهم العملاء ودورة حياة العميل، وهو جزء لا يتجزأ من ممارسة الأعمال التجارية).

لماذا أنت الشخص الذي يكتب هذا الكتاب؟

لقد لاحظت الكثير في نضجي في الصناعة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. لقد بدأت في عام 1997 في القيام بالأمور المتعلقة بتحسين محركات البحث؛ وما كنت أراه في العمل لدى الشركات هو الكثير من الأنشطة التي تركز على العملاء، وليس الكثير من تحسين محركات البحث التكتيكية، أو تحسين محركات البحث الفنية، أو أي شيء آخر. الآن أعتقد أن تحسين محركات البحث التقنية سيكون له مكانه دائمًا، بالطبع، طالما هناك منصة؛ وستكون هناك دائمًا حاجة إلى “المستخدمين المتميزين” للمنصة. لكنني وجدت أن ما يمكنني تقديمه كان فريدًا، حيث كان الجدول هو خلفيتي في العلاقات العامة، وتجربتي في التسويق المباشر، وتجربتي في التسويق عبر الإنترنت ومحركات البحث معًا؛ وتحدث بشكل شمولي عن كيف يمكن أن يكون المحتوى بمثابة وسيلة لجذب العملاء وإشراكهم وإلهامهم بطريقة لا يجب أن تكون “إما أو”. ليس من الضروري الاختيار بين المحتوى أو تحسين محركات البحث (SEO)، أو التواصل الاجتماعي أو تحسين محركات البحث (SEO) — هذا هراء! على الأقل في رأيي.

لذلك، بناءً على ملاحظاتي وخبراتي، والقيام بالتسويق الخاص بي للعملاء، اعتقدت أن هناك قصة مثيرة للاهتمام يجب روايتها في الجمع بين هذه الأشياء معًا. وهذا ما أعتقد أنه يجعل هذا الكتاب يبرز.

أنت تركز بشدة على المحتوى الخاص بك/تحسين محركات البحث/الثلاثية الاجتماعية على الموضوع الأساسي المتمثل في رعاية العملاء والتركيز على العملاء. هل هذا شيء لم يتم التركيز عليه بشكل كافٍ من قبل خبراء إستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) والشبكات الاجتماعية والمحتوى اليوم – مقارنة بحجم التركيز الذي يعطونه للوصول والوعي؟

بالتأكيد، وأشكرك على لفت الانتباه إلى ذلك. واحدة من الأشياء الرئيسية في الكتاب هي فكرة o. كانت نقطة التحول الكبيرة بالنسبة لي عندما اتصلت بي شركة Forrester Research قبل عامين للعمل معهم على ورقة بيضاء حول هذه الفكرة المتعلقة بتسويق دورة حياة العميل، وهو ما قمت به مرة أخرى لهم منذ حوالي 6 أشهر.

(شاهد هذا الفيديو يشرح نائب الرئيس والمحلل الرئيسي لشركة Forrester Research دورة حياة العميل واستراتيجية العمل، والتي يصفها بالتحول من نموذج يركز على المبيعات إلى نموذج يركز على العلاقات.)

فيما يتعلق بتحسين محركات البحث، يبحث الأشخاص عن المزيد من الأسباب لشراء شيء ما، ويبحثون عن إجابات لمشاكل الأشياء التي اشتروها بالفعل، ويبحثون عن وظائف، ويبحثون عن معلومات حول شركة ما… لذلك أعتقد أن تحسين محركات البحث (SEO) مهم بالنسبة لأعلى مسار تحويل العميل، ولكن هناك أيضًا شيء في نهاية البحث المدفوع حول تحسين مكان تواجد العميل في دورة الشراء. المشكلة هي أنك لا ترى ذلك كثيرًا في تحسين محركات البحث.

ولكن أبعد من ذلك عبر , والذي يتضمن نموذجه الخاص الذي يركز على العلاقة بدءًا من خلق الوعي, وصولاً إلى المناصرة. يتحدث كتابي من وجهة نظر أن هناك شركات تنشر المحتوى ليس فقط لغرض اكتساب العملاء، ولكن أيضًا المحتوى الذي يساعد الأشخاص على المشاركة وبناء المجتمعات لمساعدتهم على تحقيق المزيد من الاستفادة من المنتجات والخدمات التي يقدمونها. لقد اشتريت بالفعل؛ وأيضًا للاحتفاظ بهم ومساعدتهم في أن يكونوا مناصرين أو مبشرين للعلامة التجارية.

كما ترى، ما ينقص كل من البحث والتسويق الاجتماعي الذي أريد أن أنقله هو أنه يمكن تحسين المحتوى الذي يمكنك نشره، ويمكن تحسين ما يمكنك البحث عنه أيضًا. لذا فإن هذا المفهوم الكامل لدورة حياة العميل، وهو نوع من مجمل التحسين، يعني أي نوع من المحتوى، سواء كان ذلك لبناء وعي أعلى مستوى بالمنتج، لمساعدة عميل منتظم يبحث عن الموارد التي يمكنهم من خلالها من الأفضل الدفاع عن العلامة التجارية – فهذه كلها فرص “اجتماعية” و”تحسين”.

هل تجد أن بعض أساليب “العرض التقديمي” مع استراتيجية التحسين التي تركز على العملاء هي الأفضل لإقناع صناع القرار، الذين قد يكونون أكثر اعتمادًا على البيانات وعليهم النظر إلى النتيجة النهائية من خلال نتائج الأعمال التي تنتج، في أذهانهم، نتائج ملموسة نتائج؟

أحب استخدام القياس الرياضي. تخيل لو كانت شبكة التواصل الاجتماعي مثل لعبة البيسبول. يمكنك إلقاء نظرة على جميع الإحصائيات التي تم تكديسها على اللاعبين. تنظر إلى فيلم “Moneyball”، وكيف استخدموا تلك البيانات لتنظيم مجموعة من اللاعبين. أعتقد أن هناك نفس النوع من الأشياء، وفقًا لما تحاول تحقيقه – مع أشياء مختلفة لجماهير مختلفة. يجب أن تتجاوز بعض القيمة نقاط الانطلاق مع مؤشرات الأداء الرئيسية، والأشياء التي يمكن للشركة تتبعها بمرور الوقت.

لذلك حسب الجدول الزمني الخاص بي, ; وفي الوقت نفسه قمنا بتتبع أشياء مثل طول دورة المبيعات، ونوع العميل المكتسب، وربحية حجم الطلب، أو حتى أو مقاييس مثل العوائد والاحتفاظ. لذلك، إذا كان بإمكانك التخطيط لهذه الأنواع من المقاييس وجمعها وقياسها، فأعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من تقدير الأعمال، أو التقدير من وجهة نظر الأعمال، لهذه الأشياء. . فهي إما انعكاس لزيادة الربحية، أو أنها انعكاس للتكلفة.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالاً رئيسياً: عندما نتحدث عن تحسين خدمة العملاء، يمكننا أن نتحدث عن تحسين الأسئلة الشائعة عبر الإنترنت والمحتويات المعلوماتية الأخرى، بحيث يحصل المزيد من العملاء على إجاباتهم عبر الإنترنت بدلاً من الرد على الهاتف. وهذا انحراف في التكلفة، وهناك قيمة تجارية حقيقية وقابلة للقياس لذلك.

اقترح بعض قادة الفكر في مجال التسويق عبر الإنترنت – ماري سميث واحدة منهم – أن مستقبل التحسين كاستراتيجية عمل سوف يركز أكثر على “مهاراتنا الناعمة” – التي تفكر مثل معدل الذكاء العاطفي للشخص وقدراته في العلاقات – بدلاً من “المهارات الصعبة” “للإتقان الفني؟ هل توافق على ذلك؟

قطعاً. أتحدث في الكتاب عن التمتع بـ “حالة ذهنية مُحسّنة”. يتضمن جزء كبير من ذلك حدوث الكثير من التغيير في عالم تحسين محركات البحث (SEO) بالفعل. أعتقد أن المهارات الناعمة، وجانب الشخصية، هو شيء تحتاج إلى تحسينه أيضًا. أعتقد أن هناك بيانات يمكن أن تساعدك – على الرغم من أن البيانات التي يتم تطبيقها على المهارات الشخصية ليست بالضرورة هي الطريقة التي أتناولها بها في الكتاب. ما أفعله هو أنني أتحدث عن العملاء وأتعاطف معهم بشأن خصائص الجمهور الذي تسعى إليه، وما الذي يهتمون به، وما هي نقاط ضعفهم، وما هي أهدافهم؛ وتوضيح عرض البيع الفريد الخاص بك، وإدخال رواية القصص في الطريقة التي تفعل بها، وكيف ستحل المشكلات وكيف ستكون موردًا قيمًا – وفقًا لذلك، حقًا.

عندما أفكر في تحسين المهارات الشخصية لشخص ما، أعتقد أن هذا يندمج جيدًا مع فكرة الشخص الذي يمكن التواصل معه. تتمتع العلامة التجارية بشخصية، وهناك أشخاص “علامات تجارية” داخل تلك الشركة ويعنيون شيئًا بالنسبة لي (كعميل)، وأنا أعلق قيمة كبيرة على ذلك.

ما هو الخطأ الكبير الذي تراه أو سوء الفهم فيما يتعلق بممارسات “التحسين” في الأعمال التجارية اليوم – سواء كان ذلك تحسين محركات البحث، أو التسويق الاجتماعي، أو تسويق المحتوى – كل ما سبق؟

وهذا من شأنه أن يضع العربة أمام الحصان. وبعبارة أخرى، فإن الخطأ الكبير الذي لا يزال يرتكب في كثير من الأحيان هو وجود “ماذا” قبل السؤال “لماذا” و(لصالح) “من؟” في الأساس، يعد التركيز على التكتيكات قبل المهمة والاستراتيجية، والتعرف على الجمهور المستهدف، خطأً كبيرًا ومستمرًا.

لنأخذ على سبيل المثال استراتيجية المحتوى. الشيء الذي أراه مذكورًا كثيرًا اليوم هو زيادة عدد الأشخاص الذين يتحدثون عن تحسين محركات البحث (SEO) عن تسويق المحتوى. يبدو أن تصورهم لتسويق المحتوى يحتوي على المزيد والمزيد من المحتوى. في عالم العلاقات العامة، ينظرون إلى المحتوى من سياق اجتماعي، لأنهم يريدون المزيد من التقاطات الوسائط، وهذا النوع من الأشياء. في النظام البيئي العام للأعمال، يتم التركيز كثيرًا على محتوى التقنيات وإمكانيات النشر المخصصة، وهذا ما يحدد لنا ما هو تسويق المحتوى.

وهذا هو سبب مشكلة الكثير من التسويق اليوم – التركيز بشكل كبير على التقنيات والتكتيكات، بدلاً من تخصيص الوقت لفهم الجمهور والعملاء بشكل أفضل. يفكر الكثير من المسوقين بشكل تكتيكي فقط – كيف تتوصل إلى الكلمات الرئيسية، أو كيف تتوصل إلى كل هذه التكتيكات المختلفة لتنسيقات الوسائط وطرق التحسين، أو كيفية “الانتشار على نطاق واسع”، وما إلى ذلك. إنهم يخوضون في كل “الكيفية” ولكن دون الخوض في “لماذا” و”من؟”

من خلال خلفية تجربة المستخدم الخاصة بك، كان عليك إنشاء حالة عمل أو حالة مستخدم لتصميم أو شيء من هذا القبيل، أليس كذلك؟ يمكنك أن تصمم ذلك وفقًا للخصائص المشتركة بين الأشخاص – خصائص المستهلك أو الأعمال – وتسمي ذلك “شخصية” أو أي شيء آخر. وهذا هو الشيء الوحيد المفقود من الكثير من الحوار الذي يحدث الآن، عندما تتحدث عن أن التحسين يجب أن يكون أكثر تركيزًا على العملاء.

هل تعتقد أن الكثير من التسويق اليوم يعتمد على المحتوى دون وجود خطة متابعة وتواصل مستمر؟

ما الفائدة من نشر المحتوى إذا لم تكن مستعدًا لمواصلة الحوار وتحويله إلى شيء مذهل؟ إنها مثل زراعة البذور، حقًا. يقوم الناس بإسقاط البذور في كل مكان، ويريدون جعلها تنمو ولكنهم لا يفعلون أي شيء لجعلها تنمو وتؤتي ثمارها، مرارًا وتكرارًا. إنهم يفترضون فقط أنه إذا كانت هذه الأشياء ستؤدي إلى زيادة عدد الزيارات، فإن الأمر يشبه إلى حد كبير “المعكرونة على الحائط”، حيث أنه من خلال الزيادة الهائلة في الحجم، سنحصل على المزيد من المبيعات.

يجب أن ندرك أن هذا ليس كافيا. حتى لو كنت تقدم محتوى مثيرًا للاهتمام، وإذا فشلت في التعامل مع المستهلكين بعد ذلك وباستمرار، وإذا فشلت في التحدث معهم مباشرة، فإنك بذلك تفقد العملاء. قد يتوقف الكثير منهم عن الحديث عنك على الإطلاق.

أنت تجادل بأن التركيز على العملاء أمر ضروري للقيام بالبحث والتسويق الاجتماعي والمحتوى. ولكن متى تقرر أنك بحاجة إلى بناء استراتيجيات تسويقية تقودهم، بدلاً من أن تقودهم دائمًا؟

شيء واحد كنت سأضيفه حول التركيز على العملاء هو أن هناك وقت ومكان لتكون رجعيًا، وأن تكون متعاطفًا تمامًا مع العملاء؛ وهناك أيضًا وقت ومكان لأخذ زمام المبادرة لأن العملاء في بعض الأحيان لا يعرفون ما يريدون، خاصة في المواقف التي تحدد فيها فئة جديدة. أحد الأشياء التي تأكدت منها من خلال الكتاب هو أنني أردت أن يعتقد الناس أنني أعتقد أن العملاء يجب أن يقودوا الطريق طوال الوقت؛ لأنه من الصحيح في كثير من الأحيان أنهم ليس لديهم أي فكرة، وقد يكون من الصعب جدًا الحصول على البيانات. لكنني أعتقد أن هناك الكثير والكثير من الفرص للتركيز بشكل أكبر على العملاء فيما يتعلق بكيفية تعاملنا مع إدارة الأعمال.

وأخيراً ما هو هدفك من هذا الكتاب؟ ماذا تتمنى أن تحقق مع من يقرأها؟

بالنسبة لي، من الواضح أنني أريد أن يكون هذا الكتاب بمثابة أصل تسويقي لوكالتي وأن يوفر قيادة فكرية جيدة. ولكن من وجهة نظر الصورة الأكبر، ما آمل أن أفعله هو تغيير الحديث حول معنى التحسين (أو ربما ما يعنيه). أعتقد أن هناك قدرًا هائلاً من القيمة في هذا النوع من المنظور القابل للتكيف الذي يمتلكه الكثير من المسوقين عبر الإنترنت، لكنني أعتقد أنه يركز حقًا على التفاصيل الدقيقة – هذه النسبة الصغيرة جدًا من المزايا – مقابل التراجع والنظر إلى الأمور الأكبر صورة للأشياء.

أحد الأشياء التي أود أن أقولها في عروضي التقديمية هو، نعم، أعتقد أنه إذا كان عليك الصيد حيث توجد الأسماك، فقد يكون هذا صحيحًا. ولكن بدلاً من تحسين محرك البحث، لماذا لا نقوم بتحسينه للعملاء والتجارب والنتائج؟ لأنه عندما تقوم بتحسين هذه الأشياء، فإن ذلك يتجاوز محركات البحث؛ فهو يتجاوز الشبكات الاجتماعية. فهو يتجاوز المحتوى؛ حتى أنه يتجاوز التسويق. عندما تركز على هذه الأشياء، ستكون دائمًا خطوة إلى الأمام. أنت تركز دائمًا على “لماذا” وليس فقط على “كيف” (على الرغم من أن الكيفية لا تزال مهمة). لذا آمل أن أؤثر على المحادثة، إذا جاز التعبير، لأنني أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حقًا والتي يمكن أن يحدث.

إن العالم يتغير بسرعة كبيرة، مع التكنولوجيا وسلوكيات المستهلك والاتجاهات – كلها تتغير بسرعة كبيرة. من الأسهل الانشغال بالمشتتات والأشياء اللامعة ومحاولة العثور على الإشارة من الضوضاء. أعتقد أن هناك الكثير من الشركات التي تحاول فهم ذلك اليوم وهذا الكتاب يمكن أن يساعد. ما أقوله هناك لا يستبعد المعرفة التقنية – على الإطلاق. إنه يتماشى مع المعرفة التقنية. هذه الأشياء تعمل معًا. لهذا السبب، حتى من الناحية التكتيكية، فإن الجمع بين البحث والوسائط الاجتماعية والمحتوى معًا كتخصصات مشتركة في كل مكان يتمحور حول العميل ينتهي به الأمر إلى أن يكون مضاعفًا، مقابل أن تحاول القيام بهذه الأشياء بمفردها (في صوامع) ودون طرح “السبب” و”من”.

هذه بعض المفاهيم الأساسية التي ستعيش لفترة من الوقت والتي تم تضمينها في الكتاب، وآمل أن يشعر الأشخاص الذين قرأوها بنفس الشعور.