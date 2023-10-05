Rewrite this title: تحصل Google Glass على إمكانات بحث محسنة من خلال تحديث البرنامج الجديد

ستساعدك المقالة التالية: تحصل Google Glass على إمكانات بحث محسنة من خلال تحديث البرنامج الجديد

أصدرت جوجل الأحدث تحديث النظام لنظارة جوجل. تتضمن الميزات الجديدة البارزة تحسينات جذرية تم إجراؤها على قدرات البحث بالجهاز.

أولئك المحظوظون الذين يمتلكون جهاز Google Glass يتلقون تحديثات البرامج كل شهر. يقال إن تحديث البرنامج هذا الشهر يعد خطوة نحو جلب نتائج البحث العالمية إلى تقنية Google القابلة للارتداء.

عندما يقوم المستخدمون بإجراء بحث على Glass، تظهر النتائج الآن الأخبار ومقاطع الفيديو وحتى الصوت. يجلب تحديث البرنامج أيضًا بطاقات البحث التنبؤية Google Now إلى Glass ويحفظ عمليات البحث التي ينشئها Glass في سجل بحث Google.

فيما يلي نظرة إضافية على ميزات البحث الجديدة المضمنة في تحديث البرنامج:

بحث الأخبار:

عندما يتضمن استعلام بحث موضوعات ذات أهمية إخبارية، سيقوم Google Glass بضبط كيفية عرض النتائج. سيعرض أولاً المقالات الإخبارية المنشورة مؤخرًا، متبوعة بمعلومات من الرسم البياني المعرفي، ثم سيعطي الأولوية للمقالات من المصادر ذات السمعة الطيبة.

بحث فيديو:

يتيح Glass الآن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يبحثون عن مقاطع فيديو في استعلام البحث، مما يؤدي إلى تصفية نتائج البحث لإظهار الصفحات التي تحتوي على فيديو فقط. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Glass سيعرض مقاطع فيديو من مجموعة متنوعة من المصادر، وليس فقط YouTube.

البحث الصوتي:

أصبحت الوظيفة العامة لتطبيق Shazam مدمجة الآن في Google Glass. إذا كانت هناك أغنية قيد التشغيل، فيمكن للمستخدمين سؤال Google Glass عن الأغنية التي ستدفع Glass إلى التعرف على نفس الأغنية والفنان.

سجل البحث:

مع تحديث البرنامج هذا، سيتم الآن تخزين جميع عمليات البحث المعتمدة على Glass في سجل بحث Google الخاص بالمستخدم. وبالمثل، سيؤدي حذف بطاقة البحث على Glass إلى حذفها من سجل البحث بأكمله.

أي من هذه الميزات الجديدة أنت ممتن لها أكثر؟ ما الذي تود رؤيته في تحديثات Glass المستقبلية؟ دعنا نعلم فى قسم التعليقات!