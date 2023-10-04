Rewrite this title: تحقيق نجاح طويل الأمد في تحسين محركات البحث: مقابلة مع ريا درايسديل

ستساعدك المقالة التالية: تحقيق نجاح طويل الأمد في تحسين محركات البحث: مقابلة مع ريا درايسديل
شكرًا جزيلاً لراعينا Pubcon 2014، LinkResearchTools، مجموعة أدوات تحسين محركات البحث خارج الصفحة. رابط التخلص من السموم: التعافي – الحماية – البناء.
في Pubcon 2014 في لاس فيجاس، أتيحت لي الفرصة للجلوس والتحدث معهم ريا دريسديل، الرئيس التنفيذي ل وسائل الإعلام الصريحةحول كيفية تشغيل حملات تحسين محركات البحث الناجحة طويلة المدى.
في Outspoken Media، تركز Rhea كثيرًا على تحسين محركات البحث (SEO) كالتزام طويل المدى وليس تكتيكًا لتحقيق مكاسب قصيرة المدى. في الفيديو أدناه، تناقش ريا أسلوبها في تحسين محركات البحث على المدى الطويل وسبب أهمية اتباع هذا النوع من النهج.
فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:
- عندما تأخذ في الاعتبار أن متوسط طول الوقت الذي سيبقى فيه الشخص الذي يتراوح عمره بين 25 و35 عامًا في وظيفته الحالية هو حوالي 3 سنوات، يمكنك أن تفهم سبب تركيز معظمنا على المكاسب قصيرة المدى بدلاً من استراتيجية طويلة المدى. كيف يمكننا البدء في الاستثمار في التكتيكات التي لها تأثير طويل المدى؟
- إلى هذه النقطة، تقول ريا إن الاستثمار يعني حقًا المساهمة في نجاح تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل، وليس امتلاكه. يمكنك المساهمة من خلال بناء فريق يتمتع بمنظور رائع وسيظل معًا لفترة طويلة. من المهم أيضًا منحهم الأدوات اللازمة لتثقيف أنفسهم لأن تحسين محركات البحث يتغير كل يوم. استمع إلى فريقك، وقم بتطويرهم، والتركيز على الاحتفاظ بهم على المدى الطويل.
- أعط دراسة متأنية للتكنولوجيا التي تستخدمها، لأنه من المحتمل أن التكنولوجيا التي تستخدمها اليوم والتحليلات التي لديك سوف تدوم أكثر منك في منصبك الحالي. لذا اختر التكنولوجيا المناسبة لمؤسستك والتي ستكون قادرة على دعم استراتيجية طويلة المدى.
- تؤمن ريا بأهمية بناء فريق من المسوقين الأقوياء والمتخصصين في مجالات متعددة، وإلا فلن تشعر أنهم قادرون على البقاء. بالطبع هذا يزيد من صعوبة تدريبهم، وهناك احتمال فقدانهم، لكن ريا تؤكد أنها تفضل أن تكون منتجة للمواهب بدلاً من مستهلكة للمواهب.
- تعد إدارة السمعة مهمة إلى حد كبير لنجاح تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل، بل إننا نرى أنها تلعب دورًا متزايدًا في خوارزمية Google الفعلية. إدارة السمعة لا تتعلق بدفن نتائج البحث عند حدوث شيء سلبي، بل تتعلق بكل شيء يتعلق بعلامتك التجارية. إذا حدث شيء إيجابي يتعلق بعلامتك التجارية، فهو إدارة السمعة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء تحسين محركات البحث لديك.
- عندما يتعلق الأمر بإدارة السمعة الإيجابية، انظر إلى ما هو مختلف في عملك. ماذا تفعل في المجتمع؟ ما هي ثقافة شركتك؟ إن السماح للأشخاص بالتعرف على علامتك التجارية والأشخاص الذين يقفون وراءها يمكن أن يكون أمرًا رائعًا لإدارة السمعة وإحداث تأثير دائم.
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