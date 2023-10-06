Rewrite this title: تحليل النص الأساسي: مشاركة “Penguin” وEMD

ستساعدك المقالة التالية: تحليل النص الأساسي: مشاركة “Penguin” وEMD
نعلم جميعًا الآن أن النص الأساسي المُحسّن بشكل مفرط كان عاملاً كبيرًا للمواقع التي تأثرت بتحديث Google Penguin. لقد رأينا دراسة حالة لما هو طبيعي عندما يتعلق الأمر بربط النص مرة أخرى في شهر مايو مع مواقع الويب الخاصة بصناعة القوارب. ولكن الآن بعد أن أصبح لدى Penguin بعض الوقت للاستقرار، فلنرى ما هي المواقع التي لا تزال تحتل مرتبة أعلى الصفحة الأولى لنتائج البحث في سبع صناعات شديدة التنافسية وكيف يتراكم النص الأساسي الخاص بها في القسم الطبيعي مقابل القسم المحسن بشكل مفرط، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية حول سلطة المجال الخاصة بهم واستراتيجية بناء الروابط.
بالنسبة لهذه التجربة، يرجى ملاحظة أننا استخدمنا Google.com، ولم يتم تسجيل الدخول إلى Safari بحساب Google، وتم تعيين الموقع على ولاية ماين (لتجاوز الكثير من نتائج البحث المحلية)، وذاكرة تخزين مؤقت تم مسحها بالكامل. لقد تخطينا أيضًا ويكيبيديا والمواقع المشابهة للتركيز على تلك المواقع التي ربما قامت ببعض الأعمال الثقيلة في قسم بناء الروابط للوصول إلى الصفحة الأولى. البيانات المقدمة من SEMrush و تحسين محركات البحث المعرفية.
كلية على الانترنت
أولاً، دعونا نلقي نظرة على صناعة التعليم، وخاصة الكليات عبر الإنترنت. تعتبر الكلمة الرئيسية تنافسية للغاية مع تكلفة نقرة تقدر بـ 55.48 دولارًا أمريكيًا وحوالي 1,810,000,000 نتيجة بحث.
OnlineCollege.org (المرتبة رقم 1)
- إجمالي 8,830 رابط خلفي للمجال
- 68/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 6,244 رابطًا من 1,774 نطاقًا مرجعيًا
- 24% نص مطابق تمامًا للكلية عبر الإنترنت
- 86% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 97% روابط نصية
- 96% روابط خلفية عميقة
- 74% روابط على .com TLD، 5% روابط على .org TLD
Devry.edu (المرتبة رقم 2)
- إجمالي 31000 رابط خلفي للمجال
- 84/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 7555 رابطًا من 2940 نطاقًا مرجعيًا
- 0% مطابقة تامة للنص الأساسي للكلية عبر الإنترنت
- 91% من الروابط الخلفية dofollow
- 84% روابط نصية
- 95% روابط خلفية عميقة
- 68% روابط على .com TLD، 4% روابط على .edu TLD
Strayer.edu (المرتبة رقم 3)
- إجمالي 17000 رابط خلفي للمجال
- 71/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 5851 رابطًا من 2576 نطاقًا مرجعيًا
- 1% مطابقة تامة للنص الأساسي للكلية عبر الإنترنت
- 91% من الروابط الخلفية dofollow
- 92% روابط نصية
- 95% روابط خلفية عميقة
- 72% روابط على .com TLD، 4% روابط على .edu TLD
ملابس نسائية
التالي في القائمة هو صناعة الأزياء. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 1.47 دولارًا أمريكيًا وحوالي 75300000 نتيجة بحث.
Kohls.com/kohlsStore/womens.jsp (المرتبة رقم 1)
- إجمالي 209.000 رابط خلفي لهذه الصفحة فقط
- 80/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 642 رابطًا من 177 نطاقًا مرجعيًا
- نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 1% لملابس النساء
- 46% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 61% روابط نصية
- 96% روابط خلفية عميقة
- 76% روابط على .com TLD
Overstock.com/Clothing-Shoes/Womens-Clothing/213/dept.html (المرتبة رقم 2)
- إجمالي 2725 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط
- 88/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 236 رابطًا من 78 نطاقًا مرجعيًا
- 19% نص مطابق تمامًا للملابس النسائية
- 77% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 82% روابط نصية
- 96% روابط خلفية عميقة
- 89% روابط على .com TLD
موقع ColdwaterCreek.com (المرتبة رقم 3)
- إجمالي 130.000 رابط خلفي للمجال
- 68/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 7246 رابطًا من 2481 نطاقًا مرجعيًا
- أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لملابس النساء
- 87% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 89% روابط نصية
- 97% روابط خلفية عميقة
- 84% روابط على .com TLD
العقارات
تتنوع المنافسة في قطاع العقارات عندما تنظر إلى العوامل المحلية، ولكن في هذه الحالة ننظر إليها فقط على المستوى الوطني. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 0.96 دولارًا أمريكيًا وحوالي 1,920,000,000 نتيجة بحث.
Realtor.com (المرتبة رقم 1)
- 1.6 مليون رابط خلفي إجمالي للمجال
- 93/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 6,513 رابطًا من 3,123 نطاقًا مرجعيًا
- نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 1% للعقارات
- 95% من الروابط الخلفية dofollow
- 74% روابط نصية
- 74% روابط خلفية عميقة
- 86% روابط على .com TLD
RealEstate.com (المرتبة رقم 2)
- إجمالي 132.000 رابط خلفي للمجال
- 84/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 4224 رابطًا من 2099 نطاقًا مرجعيًا
- نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 12% للعقارات
- 91% من الروابط الخلفية dofollow
- 82% روابط نصية
- 71% روابط خلفية عميقة
- 82% روابط على .com TLD
Zillow.com (المرتبة رقم 3)
- 3.4 مليون رابط خلفي إجمالي للمجال
- 95/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 8,282 رابطًا من 2,802 نطاقًا مرجعيًا
- 3% من النص الأساسي المطابق تمامًا للعقارات
- 97% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 45% روابط نصية
- 86% روابط خلفية عميقة
- 78% من الروابط على .com TLD
القرض العقاري
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة العقارات بقروض الرهن العقاري. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة مع تكلفة نقرة (CPC) تقدر بـ 4.34 دولارًا أمريكيًا وحوالي 667.000.000 نتيجة بحث.
Bankrate.com/mortgage.aspx (المرتبة رقم 1)
- إجمالي 23000 رابط خلفي لهذه الصفحة فقط
- تم تحليل 3130 رابطًا من 1169 نطاقًا مرجعيًا
- 1,169 نطاقات مرجعية
- 96/100 سلطة المجال SEOmoz
- 25% نص مطابق تمامًا للرهن العقاري
- 70% من الروابط الخلفية dofollow
- 97% روابط نصية
- 94% روابط خلفية عميقة
- 75% روابط على .com TLD
Zillow.com/mortgage-rates/ (المرتبة رقم 3 بعد ويكيبيديا)
- 3 ملايين رابط خلفي إجمالي لهذه الصفحة فقط
- تم تحليل 5062 رابطًا من 1387 نطاقًا مرجعيًا
- 95/100 سلطة المجال SEOmoz
- 1% نص مطابق تمامًا للرهن العقاري
- 91% من الروابط الخلفية dofollow
- 97% روابط نصية
- 83% روابط خلفية عميقة
- 91% روابط على .com TLD
MortgageCalculator.com (المرتبة رقم 4)
- إجمالي 84000 رابط خلفي للمجال
- تم تحليل 7090 رابطًا من 2285 نطاقًا مرجعيًا
- 72/100 سلطة المجال SEOmoz
- 1% نص مطابق تمامًا للرهن العقاري
- 95% من الروابط الخلفية dofollow
- روابط نصية 60%
- 88% روابط خلفية عميقة
- 85% روابط على .com TLD
يوم دفع القروض
في الشهر الماضي قمنا بتشريح النص الأساسي لصناعة قروض يوم الدفع لتصنيف مواقع الويب في المملكة المتحدة سننظر الآن إلى تصنيف بعض المواقع في الولايات المتحدة. الكلمة الرئيسية تنافسية بتكلفة نقرة (CPC) تقدر بـ 16.51 دولارًا أمريكيًا وحوالي 78,200,000 نتيجة بحث.
PayDayOne.com (المرتبة رقم 3 بعد ويكيبيديا و YouTube)
- إجمالي 27000 رابط خلفي للمجال
- 66/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 10000 رابط من 2584 نطاقًا
- نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 12% لقروض يوم الدفع
- 86% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 99% روابط نصية
- 94% روابط خلفية عميقة
- 48% روابط على .com TLD، 15% على .org TLD
CashFairy.com (المرتبة رقم 4)
- إجمالي 137 رابطًا خلفيًا للمجال
- 26/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 137 رابطًا من 32 نطاقًا مرجعيًا
- أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لقروض يوم الدفع
- 94% من الروابط الخلفية dofollow
- 71% روابط نصية
- 90% روابط خلفية عميقة
- 77% روابط على .com TLD
1min-PayDayLoan.com (المرتبة رقم 5)
- إجمالي 8,901 رابط خلفي للمجال
- 49/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 8528 رابطًا من 6563 نطاقًا
- نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 30% لقروض يوم الدفع
- روابط خلفية 100% دوفولو
- روابط نصية 100%
- 69% روابط خلفية عميقة
- 52% روابط على .ru TLD، 24% على .com TLD
التأمين على الحياة
في حين أن هناك الكثير من أنواع التأمين المختلفة، فقد قررنا التركيز على التأمين على الحياة لصناعة التأمين. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 36.32 دولارًا أمريكيًا وحوالي 533.000.000 نتيجة بحث.
Metlife.com/individual/insurance/life-insurance/index.html (المرتبة رقم 2 بعد ويكيبيديا)
- إجمالي 2089 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط
- 88/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 821 رابطًا من 257 نطاقًا مرجعيًا
- أقل من 1% من النص الأساسي المطابق للتأمين على الحياة
- 70% من الروابط الخلفية dofollow
- 84% روابط نصية
- 96% روابط خلفية عميقة
- 81% روابط على .com TLD
Geico.com/getaquote/life/ (المرتبة رقم 4 بعد موقع .gov)
- إجمالي 2,042 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط
- 86/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 660 رابطًا من 235 نطاقًا مرجعيًا
- 3% مطابقة تامة للنص الأساسي للتأمين على الحياة
- 56% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 72% روابط نصية
- 98% روابط خلفية عميقة
- 78% من الروابط على .com TLD
Farmers.com/life_insurance.html (المرتبة رقم 5)
- إجمالي 8419 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط
- 84/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 475 رابطًا من 183 نطاقًا مرجعيًا
- 23% نص مطابق تمامًا للتأمين على الحياة
- 82% من الروابط الخلفية dofollow
- 93% روابط نصية
- 95% روابط خلفية عميقة
- 82% روابط على .com TLD
محامي وثيقة الهوية الوحيدة
أخيرًا وليس آخرًا، سنلقي نظرة على الصناعة القانونية. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 41.45 دولارًا أمريكيًا وحوالي 6,430,000 نتيجة بحث.
DUI-Lawyer.com (المرتبة رقم 1)
- إجمالي 438 رابط خلفي للمجال
- 37/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 438 رابطًا من 162 نطاقًا مرجعيًا
- أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لمحامي dui
- 86% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 93% روابط نصية
- 90% روابط خلفية عميقة
- 74% روابط على .com TLD
Avvo.com/topics/166-dui (المرتبة رقم 2)
- إجمالي 214 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط
- 85/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 17 رابطًا من 8 مجالات مرجعية
- أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لمحامي dui
- روابط خلفية 100% دوفولو
- روابط نصية 100%
- روابط خلفية عميقة بنسبة 100%
- 94% من الروابط على .com TLD
TopGunDUI.com (المرتبة رقم 3)
- إجمالي 4,897 رابطًا خلفيًا للمجال
- 42/100 سلطة المجال SEOmoz
- تم تحليل 733 رابطًا من 254 نطاقًا مرجعيًا
- أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لمحامي dui
- 84% من الروابط الخلفية تفعل ذلك
- 83% روابط نصية
- 95% روابط خلفية عميقة
- 89% روابط على .com TLD
الوجبات السريعة الرئيسية
إذًا، ما الذي يمكننا استخلاصه من تحليل بناء الروابط لمختلف الصناعات ومواقع الويب التي تظهر في أعلى الصفحة الأولى؟ إليك بعض الأشياء فقط:
- سيساعدك الحصول على سلطة قوية في تصنيف كلماتك الرئيسية بغض النظر عن عدد المرات التي تستخدمها كنص أساسي.
- ألا ترغب في إخطار Google باستخدام العبارة الرئيسية المحددة التي تريد تصنيفها في النص الأساسي الخاص بك؟ امزجها مع اسم علامتك التجارية أو غيرها من الكلمات الرئيسية الطويلة. استهدف أيضًا صيغ المفرد والجمع حسب الحاجة.
- تأكد من أن اسم علامتك التجارية / اسم نشاطك التجاري يحصل على أغلبية جيدة من النص الأساسي الخاص بك.
- تظل نطاقات المطابقة التامة مقبولة إذا كان المحتوى الموجود عليها عالي الجودة.
- قد لا يمكن التنبؤ تمامًا ببعض الصناعات والكلمات الرئيسية ذات الصلة عندما يتعلق الأمر بعدد الروابط المطلوبة للترتيب في أعلى نتائج البحث. المواقع التي تحتوي على أقل من 1000 رابط خلفي لـ و، على سبيل المثال، لم تكن في مرتبة جيدة بسبب البحث المحلي مع الأخذ في الاعتبار أن أيًا منها لم يكن موجودًا في ولاية ماين أو بالقرب منها.