Rewrite this title: تحليل النص الأساسي: مشاركة “Penguin” وEMD

ستساعدك المقالة التالية: تحليل النص الأساسي: مشاركة “Penguin” وEMD

نعلم جميعًا الآن أن النص الأساسي المُحسّن بشكل مفرط كان عاملاً كبيرًا للمواقع التي تأثرت بتحديث Google Penguin. لقد رأينا دراسة حالة لما هو طبيعي عندما يتعلق الأمر بربط النص مرة أخرى في شهر مايو مع مواقع الويب الخاصة بصناعة القوارب. ولكن الآن بعد أن أصبح لدى Penguin بعض الوقت للاستقرار، فلنرى ما هي المواقع التي لا تزال تحتل مرتبة أعلى الصفحة الأولى لنتائج البحث في سبع صناعات شديدة التنافسية وكيف يتراكم النص الأساسي الخاص بها في القسم الطبيعي مقابل القسم المحسن بشكل مفرط، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية حول سلطة المجال الخاصة بهم واستراتيجية بناء الروابط.

بالنسبة لهذه التجربة، يرجى ملاحظة أننا استخدمنا Google.com، ولم يتم تسجيل الدخول إلى Safari بحساب Google، وتم تعيين الموقع على ولاية ماين (لتجاوز الكثير من نتائج البحث المحلية)، وذاكرة تخزين مؤقت تم مسحها بالكامل. لقد تخطينا أيضًا ويكيبيديا والمواقع المشابهة للتركيز على تلك المواقع التي ربما قامت ببعض الأعمال الثقيلة في قسم بناء الروابط للوصول إلى الصفحة الأولى. البيانات المقدمة من SEMrush و تحسين محركات البحث المعرفية.

كلية على الانترنت

أولاً، دعونا نلقي نظرة على صناعة التعليم، وخاصة الكليات عبر الإنترنت. تعتبر الكلمة الرئيسية تنافسية للغاية مع تكلفة نقرة تقدر بـ 55.48 دولارًا أمريكيًا وحوالي 1,810,000,000 نتيجة بحث.

OnlineCollege.org (المرتبة رقم 1)

إجمالي 8,830 رابط خلفي للمجال

68/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 6,244 رابطًا من 1,774 نطاقًا مرجعيًا

24% نص مطابق تمامًا للكلية عبر الإنترنت

86% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

97% روابط نصية

96% روابط خلفية عميقة

74% روابط على .com TLD، 5% روابط على .org TLD

Devry.edu (المرتبة رقم 2)

إجمالي 31000 رابط خلفي للمجال

84/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 7555 رابطًا من 2940 نطاقًا مرجعيًا

0% مطابقة تامة للنص الأساسي للكلية عبر الإنترنت

91% من الروابط الخلفية dofollow

84% روابط نصية

95% روابط خلفية عميقة

68% روابط على .com TLD، 4% روابط على .edu TLD

Strayer.edu (المرتبة رقم 3)

إجمالي 17000 رابط خلفي للمجال

71/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 5851 رابطًا من 2576 نطاقًا مرجعيًا

1% مطابقة تامة للنص الأساسي للكلية عبر الإنترنت

91% من الروابط الخلفية dofollow

92% روابط نصية

95% روابط خلفية عميقة

72% روابط على .com TLD، 4% روابط على .edu TLD

ملابس نسائية

التالي في القائمة هو صناعة الأزياء. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 1.47 دولارًا أمريكيًا وحوالي 75300000 نتيجة بحث.

Kohls.com/kohlsStore/womens.jsp (المرتبة رقم 1)

إجمالي 209.000 رابط خلفي لهذه الصفحة فقط

80/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 642 رابطًا من 177 نطاقًا مرجعيًا

نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 1% لملابس النساء

46% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

61% روابط نصية

96% روابط خلفية عميقة

76% روابط على .com TLD

Overstock.com/Clothing-Shoes/Womens-Clothing/213/dept.html (المرتبة رقم 2)

إجمالي 2725 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط

88/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 236 رابطًا من 78 نطاقًا مرجعيًا

19% نص مطابق تمامًا للملابس النسائية

77% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

82% روابط نصية

96% روابط خلفية عميقة

89% روابط على .com TLD

موقع ColdwaterCreek.com (المرتبة رقم 3)

إجمالي 130.000 رابط خلفي للمجال

68/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 7246 رابطًا من 2481 نطاقًا مرجعيًا

أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لملابس النساء

87% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

89% روابط نصية

97% روابط خلفية عميقة

84% روابط على .com TLD

العقارات

تتنوع المنافسة في قطاع العقارات عندما تنظر إلى العوامل المحلية، ولكن في هذه الحالة ننظر إليها فقط على المستوى الوطني. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 0.96 دولارًا أمريكيًا وحوالي 1,920,000,000 نتيجة بحث.

Realtor.com (المرتبة رقم 1)

1.6 مليون رابط خلفي إجمالي للمجال

93/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 6,513 رابطًا من 3,123 نطاقًا مرجعيًا

نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 1% للعقارات

95% من الروابط الخلفية dofollow

74% روابط نصية

74% روابط خلفية عميقة

86% روابط على .com TLD

RealEstate.com (المرتبة رقم 2)

إجمالي 132.000 رابط خلفي للمجال

84/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 4224 رابطًا من 2099 نطاقًا مرجعيًا

نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 12% للعقارات

91% من الروابط الخلفية dofollow

82% روابط نصية

71% روابط خلفية عميقة

82% روابط على .com TLD

Zillow.com (المرتبة رقم 3)

3.4 مليون رابط خلفي إجمالي للمجال

95/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 8,282 رابطًا من 2,802 نطاقًا مرجعيًا

3% من النص الأساسي المطابق تمامًا للعقارات

97% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

45% روابط نصية

86% روابط خلفية عميقة

78% من الروابط على .com TLD

القرض العقاري

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة العقارات بقروض الرهن العقاري. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة مع تكلفة نقرة (CPC) تقدر بـ 4.34 دولارًا أمريكيًا وحوالي 667.000.000 نتيجة بحث.

Bankrate.com/mortgage.aspx (المرتبة رقم 1)

إجمالي 23000 رابط خلفي لهذه الصفحة فقط

تم تحليل 3130 رابطًا من 1169 نطاقًا مرجعيًا

1,169 نطاقات مرجعية

96/100 سلطة المجال SEOmoz

25% نص مطابق تمامًا للرهن العقاري

70% من الروابط الخلفية dofollow

97% روابط نصية

94% روابط خلفية عميقة

75% روابط على .com TLD

Zillow.com/mortgage-rates/ (المرتبة رقم 3 بعد ويكيبيديا)

3 ملايين رابط خلفي إجمالي لهذه الصفحة فقط

تم تحليل 5062 رابطًا من 1387 نطاقًا مرجعيًا

95/100 سلطة المجال SEOmoz

1% نص مطابق تمامًا للرهن العقاري

91% من الروابط الخلفية dofollow

97% روابط نصية

83% روابط خلفية عميقة

91% روابط على .com TLD

MortgageCalculator.com (المرتبة رقم 4)

إجمالي 84000 رابط خلفي للمجال

تم تحليل 7090 رابطًا من 2285 نطاقًا مرجعيًا

72/100 سلطة المجال SEOmoz

1% نص مطابق تمامًا للرهن العقاري

95% من الروابط الخلفية dofollow

روابط نصية 60%

88% روابط خلفية عميقة

85% روابط على .com TLD

يوم دفع القروض

في الشهر الماضي قمنا بتشريح النص الأساسي لصناعة قروض يوم الدفع لتصنيف مواقع الويب في المملكة المتحدة سننظر الآن إلى تصنيف بعض المواقع في الولايات المتحدة. الكلمة الرئيسية تنافسية بتكلفة نقرة (CPC) تقدر بـ 16.51 دولارًا أمريكيًا وحوالي 78,200,000 نتيجة بحث.

PayDayOne.com (المرتبة رقم 3 بعد ويكيبيديا و YouTube)

إجمالي 27000 رابط خلفي للمجال

66/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 10000 رابط من 2584 نطاقًا

نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 12% لقروض يوم الدفع

86% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

99% روابط نصية

94% روابط خلفية عميقة

48% روابط على .com TLD، 15% على .org TLD

CashFairy.com (المرتبة رقم 4)

إجمالي 137 رابطًا خلفيًا للمجال

26/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 137 رابطًا من 32 نطاقًا مرجعيًا

أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لقروض يوم الدفع

94% من الروابط الخلفية dofollow

71% روابط نصية

90% روابط خلفية عميقة

77% روابط على .com TLD

1min-PayDayLoan.com (المرتبة رقم 5)

إجمالي 8,901 رابط خلفي للمجال

49/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 8528 رابطًا من 6563 نطاقًا

نص أساسي مطابق تمامًا بنسبة 30% لقروض يوم الدفع

روابط خلفية 100% دوفولو

روابط نصية 100%

69% روابط خلفية عميقة

52% روابط على .ru TLD، 24% على .com TLD

التأمين على الحياة

في حين أن هناك الكثير من أنواع التأمين المختلفة، فقد قررنا التركيز على التأمين على الحياة لصناعة التأمين. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 36.32 دولارًا أمريكيًا وحوالي 533.000.000 نتيجة بحث.

Metlife.com/individual/insurance/life-insurance/index.html (المرتبة رقم 2 بعد ويكيبيديا)

إجمالي 2089 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط

88/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 821 رابطًا من 257 نطاقًا مرجعيًا

أقل من 1% من النص الأساسي المطابق للتأمين على الحياة

70% من الروابط الخلفية dofollow

84% روابط نصية

96% روابط خلفية عميقة

81% روابط على .com TLD

Geico.com/getaquote/life/ (المرتبة رقم 4 بعد موقع .gov)

إجمالي 2,042 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط

86/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 660 رابطًا من 235 نطاقًا مرجعيًا

3% مطابقة تامة للنص الأساسي للتأمين على الحياة

56% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

72% روابط نصية

98% روابط خلفية عميقة

78% من الروابط على .com TLD

Farmers.com/life_insurance.html (المرتبة رقم 5)

إجمالي 8419 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط

84/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 475 رابطًا من 183 نطاقًا مرجعيًا

23% نص مطابق تمامًا للتأمين على الحياة

82% من الروابط الخلفية dofollow

93% روابط نصية

95% روابط خلفية عميقة

82% روابط على .com TLD

محامي وثيقة الهوية الوحيدة

أخيرًا وليس آخرًا، سنلقي نظرة على الصناعة القانونية. الكلمة الرئيسية قادرة على المنافسة بتكلفة نقرة تقدر بـ 41.45 دولارًا أمريكيًا وحوالي 6,430,000 نتيجة بحث.

DUI-Lawyer.com (المرتبة رقم 1)

إجمالي 438 رابط خلفي للمجال

37/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 438 رابطًا من 162 نطاقًا مرجعيًا

أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لمحامي dui

86% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

93% روابط نصية

90% روابط خلفية عميقة

74% روابط على .com TLD

Avvo.com/topics/166-dui (المرتبة رقم 2)

إجمالي 214 رابطًا خلفيًا لهذه الصفحة فقط

85/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 17 رابطًا من 8 مجالات مرجعية

أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لمحامي dui

روابط خلفية 100% دوفولو

روابط نصية 100%

روابط خلفية عميقة بنسبة 100%

94% من الروابط على .com TLD

TopGunDUI.com (المرتبة رقم 3)

إجمالي 4,897 رابطًا خلفيًا للمجال

42/100 سلطة المجال SEOmoz

تم تحليل 733 رابطًا من 254 نطاقًا مرجعيًا

أقل من 1% من النص الأساسي المطابق تمامًا لمحامي dui

84% من الروابط الخلفية تفعل ذلك

83% روابط نصية

95% روابط خلفية عميقة

89% روابط على .com TLD

الوجبات السريعة الرئيسية

إذًا، ما الذي يمكننا استخلاصه من تحليل بناء الروابط لمختلف الصناعات ومواقع الويب التي تظهر في أعلى الصفحة الأولى؟ إليك بعض الأشياء فقط: