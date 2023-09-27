Rewrite this title: تحليل تحسين محركات البحث (SEO) للسمعة كعامل EAT

ستساعدك المقالة التالية: تحليل تحسين محركات البحث (SEO) للسمعة كعامل EAT

التفويض وكبار المسئولين الاقتصاديين

فالسلطوية تكاد تكون أمرًا لا يحتاج إلى تفكير. إنه يشبه إلى حد كبير الأوساط الأكاديمية حيث يتم الاعتراف بالمؤلف الذي يحظى عمله بأكبر عدد من الاستشهادات من قبل أقرانه في مجاله باعتباره الأكثر موثوقية.

يعود هذا إلى جوهر تحسين محركات البحث وكيف كان المقصود من الروابط تمرير السلطة قبل استخدامها للتلاعب بالتصنيفات.

الجدارة بالثقة وكبار المسئولين الاقتصاديين

عامل الجدارة بالثقة هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه المعادلة.

بعيدًا عن النظرية، نرى الآن في الممارسة العملية العلاقة بين كيفية تصوير تجربة العميل أو الموظف في مواقع المراجعة والمواقع الإخبارية والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تشكل نتائج نتائج البحث (SERPs).

تعتبر مواقع الأخبار والمراجعة وثيقة الصلة بالموضوع لأنها تنطوي على إمكانية الإضرار بسمعة الشركة.

غالبًا ما تظهر مشكلات YMYL في المراجعات السلبية. ويمكن أيضًا أن تظهر في المقالات الإخبارية.

شكاوى العملاء حول المنتجات المعيبة، وسوء الجودة، والممارسات المالية المخادعة تذهب إلى جوهر الأمر.

قد يؤدي الحصول على تقييم مراجعة سيئ على بعض المواقع إلى دمج محتوى غير مفضل في أعلى صفحات نتائج البحث في حزمة الأسئلة ذات الصلة ضمن علامتك التجارية الشرعية.

يمكن اقتراح مقالة إخبارية سلبية إما في شريط البحث أو في الأسئلة ذات الصلة.

وما يثير القلق هو أننا نواجه انتشارًا غير مسبوق للمراجعات المزيفة والسلبية، وكذلك المحتوى بشكل عام.

ولسوء الحظ، فإن العملاء والموظفين الساخطين يميلون إلى التحدث بصوت أعلى من بقيتنا.

علاوة على ذلك، يظل المحتوى القديم موجودًا لسنوات، بعد فترة طويلة من إصلاح المشكلة.

قم بحماية سمعة علامتك التجارية من خلال EAT & SEO

في مثال الطبيب المذكور سابقًا، ليس هناك شك في أنه بالنسبة لمستوى مماثل من الموثوقية، فإن مراجعات المرضى والمقالات الإخبارية سواء كانت عادلة أو غير عادلة ستؤثر على النتيجة.

من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم تصور علامتك التجارية عبر الإنترنت.

نتيجة للأهمية المتزايدة للجدارة بالثقة، تبحث قطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية والمالية والعقارات بالإضافة إلى الصناعات الأخرى عن حلول لمساعدتها على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.