Rewrite this title: تحليل “مقتطفات Google المميزة” و280 ألف كلمة رئيسية للتجارة الإلكترونية [STUDY]

ستساعدك المقالة التالية: تحليل “مقتطفات Google المميزة” و280 ألف كلمة رئيسية للتجارة الإلكترونية [STUDY]

يعد اختيارك كمصدر للمقتطفات المميزة أو “الإجابات السريعة” هدفًا جذابًا للعديد من المسوقين عبر محركات البحث. يبدو أن المديرين التنفيذيين يحبونها، والإجابات السريعة تمنح المواقع الفرصة لتغطية المزيد من العقارات على صفحة نتائج محرك البحث (SERP).

كمجتمع تسويقي، فإننا نبذل قصارى جهدنا لكشف أسرار هذه الخوارزمية (RankBrain في المقام الأول)، أو على الأقل فهم بعض المنطق الكامن وراءها. جوجل يخبرنا أن هناك لا توجد وسيلة لتحسين ل RankBrain.

ومع ذلك، ربما هناك أنماط يجب أن ننظر إليها.

قررت إطلاق مشروع للتركيز بشكل مباشر على صناعة التجارة الإلكترونية. لقد قمت بتطوير قائمة بأفضل 20 موقعًا لا يستطيع الكثير منا العيش بدونها. (هناك Amazon مجموعة دعم المدمنين؟) على مدار خمسة أشهر، قمت تم تحليل أكثر من 280.000 كلمة رئيسية.

يبدو أن العديد من المقالات نصحت بأنه للحصول على إجابة سريعة، كان عليك فقط كتابة مقالة إرشادية وتصنيفها في الصفحة الأولى من برنامج SERP.

ولكن هل هذا هو؟

فرضية

بمرور الوقت، سينمو المحتوى ذو العلامة التجارية بالإضافة إلى إجابات “كيفية العمل” و”ما هو” وتهيمن على مربع الإجابات السريعة.

وسرعان ما أدركت أن التفكير كان ضيقًا للغاية، وأن هذا النظام أكثر تعقيدًا وتطورًا بشكل كبير، ويحتاج إلى النظر في كيفية اتجاه البيانات بمرور الوقت والبحث عن أنماط إضافية.

مصدر

مصدر: BrightEdge Data Cube (أحدث مجموعة بيانات: 17 يناير 2017)

BrightEdge Data Cube (أحدث مجموعة بيانات: 17 يناير 2017) مدة التجميع: خمسة أشهر (سبتمبر 2016 حتى يناير 2017)

خمسة أشهر (سبتمبر 2016 حتى يناير 2017) حجم الكلمات الرئيسية: 282,000

BrightEdge هو برنامج زحف للكلمات الرئيسية للمؤسسات يتمتع بتجربة مستخدم رائعة ويسحب كميات هائلة من البيانات عبر الويب بالكامل.

أهم مواقع التجارة الإلكترونية

لقد قمت بفحص العديد من القوائم عبر الإنترنت التي تم عرضها أعلى مواقع التجارة الإلكترونية التي تحقق الإيرادات. تتضمن قائمتي أفضل مواقع التجارة الإلكترونية:

Amazon

افضل شراء

موقع ئي باي

إيتسي

فيديو صور B&H

غرينجر

نيويج

تكدس

وايفير

هوم ديبوت

ايكيا

لويز

مستودع المكتب

REI

مشبك الورق

سيرز

هدف

والجرينز

وول مارت

عملية

أولاً، قمت بتطوير قالب شهري لتحليلي (تم تطوير القالب).

ثم قمت يدويًا بسحب الكلمات الرئيسية (مع صفحتها وحجم البحث) التي سجلت إجابة سريعة من BrightEdge Data Cube.

استخدمت في البداية أعمدة لكل نوع من أنواع الإجابات السريعة التي أردت البحث عنها:

الكلمات الرئيسية التي تحتوي على ماركة الاسم (على سبيل المثال، “ Amazon سياسة العائدات”)

الاسم (على سبيل المثال، “ سياسة العائدات”) ما هو (على سبيل المثال، “ ما هو Amazon رئيس؟”)

(على سبيل المثال، “ Amazon رئيس؟”) كيف (على سبيل المثال، “كيف يلغي Amazon رئيس؟”)

لتحديد ما إذا كانت الكلمة الرئيسية تنتمي إلى أي من الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، قمت بتطوير صيغة:

=IF((SUMPRODUCT(–ISNUMBER(SEARCH({“كيفية “},A2)))>0)=TRUE,1,0)

أدركت أن نسبة الأنماط المكتشفة مقارنة بالإجمالي كانت صغيرة جدًا وأنني بحاجة للعثور على المزيد، لذلك بدأت في تصفية جميع الأنماط المحددة والبحث عنها يدويًا. وأدى ذلك إلى اكتشاف “الأفضل”، و”السعر”، و”التكلفة”، و”من أجل”، وإضافة أعمدة لكل من الأنماط التي تم تحديدها حديثًا لمزيد من التحليل.

وأعقب ذلك حساب عدد الأنماط المحددة، وتأكدت من عدم احتساب أي كلمة رئيسية أكثر من مرة إذا وقعت في أنماط متعددة. على سبيل المثال، “ما هو Amazon Prime” يحتوي على جزأين: “What is” واسم العلامة التجارية.

في مرحلة ما، حاولت استخدام برنامج Excel لمعرفة المزيد من الأنماط ولكن ذلك فشل، لذلك لجأت إلى البحث يدويًا. إذا كان لدى أي شخص أفكار حول كيفية استخدام برنامج Excel لهذا الغرض، فيرجى إبلاغي بذلك.

نتائج جديرة بالملاحظة

وجاء الفائزون في كل فئة على النحو التالي:

“كيف” ادنى:> 1400 هوم ديبوت: >1200 موقع ئي باي:> 1000

“ما هو”: موقع ئي باي في> 300

“أفضل”: Amazon عند > 1,100

“سعر” يمكن القول أن هذه هي الفئة الأكثر قيمة لمواقع التجارة الإلكترونية Amazon: >1000 وول مارت:> 450

“يكلف”: Amazon عند > 100

“ل” من المتوقع أن يكون Lowes أو Home Depot هو الأعلى، لكنه كان خاطئًا موقع ئي باي:> 1900 Amazon: >1000



نتائج أخرى مثيرة للاهتمام

أكبر انخفاض في النتائج شهرًا بعد شهر: Etsy

أكبر مجموعة في جميع المجالات، باستثناء العناصر غير المصنفة: “كيفية”

الفائزون في الاستعلامات ذات العلامات التجارية

أفضل شراء: 1,100+

موقع ئي باي: 900+

وول مارت: 900

Amazon انخفض بنسبة 27% خلال هذه الفترة

أكبر الفائزين مع مرور الوقت بالنسبة المئوية Amazon: 115% الهدف: 104% غرينجر: 82%

عبارات في الارتفاع

“الأفضل”: 58%

العلامة التجارية: 28%

“من أجل”: 27%

خاتمة

وفي الأشهر الخمسة الماضية، ارتفع عدد الإجابات السريعة في المتوسط ​​بنسبة تزيد على 26%، وينبغي لنا أن نشهد المزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة. في نفس الوقت، Amazon وشهدت وحدها قفزة بنسبة 113٪ في الفترة من يناير 2016 إلى 2017.

ومع ذلك، في مرحلة ما من هذا العام، ينبغي أن تبدأ في الاستقرار. وقد ينخفض ​​هذا العدد، حيث لا يبدو أن بعض النتائج تستدعي إجابة سريعة.

في البداية، اعتقدت أن الأنماط السبعة التي تم تحليلها ستكون كافية لأغلبية النتائج، لكن ذلك شمل 32% فقط من إجمالي الكلمات الرئيسية التي تم تحليلها في هذا المشروع. حتى أنني اختبرت الأنماط التي بحثت فيها ايه جي غيرجيش، لكن لا يبدو أنها أدت إلى أي اكتشاف جوهري في هذه المجموعة من مواقع الويب.

كنت قد افترضت أن مربع الإجابة السريعة سيظهر في المقام الأول لسؤال ما، ولكن ظهرت العديد من المربعات التي لا علاقة لها بها. وبدلاً من ذلك، ظهرت عند استعلام عن منتج. يبدو الأمر كما لو أن مواقع معينة تمكنت من القفز إلى مقدمة الصف بمجرد استخدام هذا التنسيق السحري لمحتواها، والذي قد يكون بمثابة فرصة للمحتوى الخاص بك.

قرأت أيضًا مؤخرًا مقالة مقتطفة مميزة وشاملة لـ AJ Ghergich الذي يوفر تحليلاً عبر النطاق الكامل لمصطلحات البحث ومواقع الويب. فهو يكسر التنسيق المثالي للحصول على مقتطف مميز، ويكشف أيضًا عن المزيد من الأنماط خارج نطاق هذا التحليل.

يمكنك العثور على ملخص لجميع البيانات هنا (يرجى إرسال رسالة لجمع البيانات التفصيلية).

ملخص

الإجابات السريعة آخذة في الارتفاع ولا يزال لديها مجال للنمو والتحسين (الأمثلة الحديثة [1] [2] [3] من البيانات غير الدقيقة تشير إلى ذلك).

الأسئلة ليست الاستفسارات الوحيدة التي ستؤدي إلى إجابة سريعة.

انظر إلى تنسيق/قوالب المحتوى الخاص بك لتحقيق فوز سريع.

ستصبح أنواع الاستعلامات التي تؤدي إلى إجابة سريعة أكثر تعقيدًا، خاصة مع ظهور البحث الصوتي واستخدام RankBrain.

افكارك

ما رأيك في هذا التحليل؟ هل ترى شركتك نفس النتائج؟ يرجى التواصل معي. أرغب في التعاون في إصداري القادم!

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