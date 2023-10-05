Rewrite this title: تحويل المستهلك المحمول الجديد

ستساعدك المقالة التالية: تحويل المستهلك المحمول الجديد

يمتلك 5.1 مليار إنسان هاتفًا ذكيًا اعتبارًا من أوائل عام 2012.

4.2 مليار إنسان يملكون فرشاة أسنان.

نحن نعيش في عصر التكنولوجيا، حيث الناس smartphonesوالأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة القراءة الإلكترونية حتى يتمكنوا من البقاء على اتصال دائم. تتمتع الآن سياراتنا وأنظمة الألعاب وحتى أجهزة التلفزيون لدينا بإمكانيات الاتصال بالإنترنت. تقدم العديد من المطاعم اتصالاً لاسلكيًا مجانيًا في مناطق تناول الطعام الخاصة بها. يبدو أن حاجتنا المستمرة إلى أن نكون متصلين بالإنترنت ورقة رابحة والكثير من احتياجاتنا الأخرى – حتى حاجتنا للنظافة الشخصية.

هذا إجمالي من وجهة نظر عادية، ولكنه رائع من منظور تسويقي.

لقد منحتنا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية هذه الفرصة الجديدة تمامًا للتسوق في منازلنا. يستغل العديد من الأشخاص هذه الفرصة ويختارون عدم المشاركة في تجربة التسوق التقليدية داخل المتجر للحصول على تجربة الهاتف المحمول.

ونتيجة لذلك، أتاحت هذه الأجهزة للمسوقين فرصة جديدة تمامًا للوصول إلى عملائنا. نظرًا لأن جمهورك ينتقل من متجرك الفعلي إلى متجرك المحمول، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن تجربة الهاتف المحمول معك مقنعة قدر الإمكان.

يحتاج مالكو المواقع والمسوقون ومُحسنو محركات البحث إلى فهم اتجاهات الجوال الحالية والتأكد من قدرتهم على تحسين مواقع الجوال الخاصة بهم من أجل زيادة تحويلات الجوال.

اتجاهات الجوال

لحسن الحظ، هناك الكثير من الأبحاث الرائعة حول بيانات الهاتف المحمول وسلوك المستهلك عبر الإنترنت. سأشير إلى مركز بيو للأبحاث، ونيويورك تايمز، وeMarketer، وSiteworx، ولكن هناك العشرات من الشركات الأخرى التي تقوم بتحليل إحصائيات واتجاهات الهاتف المحمول. ستساعدك معرفة هذا النوع من المعلومات على اتخاذ قرارات مستنيرة لتوجيه استراتيجية الهاتف المحمول الخاصة بك.

بحسب ال مشروع الإنترنت بيو ريسيرشاعتبارًا من يناير 2014:

91% من البالغين الأمريكيين لديهم هاتف محمول.

55% من البالغين الأمريكيين لديهم هواتف ذكية.

32% من البالغين الأمريكيين يمتلكون قارئًا إلكترونيًا.

42% من البالغين الأمريكيين يمتلكون جهازًا لوحيًا.

44% من أصحاب الهواتف ينامون وهواتفهم بجوار سريرهم

يبدو أن الناس بحاجة إلى smartphones. في الواقع، يصف 29% من أصحاب الهواتف المحمولة هواتفهم المحمولة بأنها “شيء لا يمكنهم تخيل العيش بدونه”.

يستخدم أصحاب الهواتف المحمولة هواتفهم لتصفح الإنترنت، وإجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الرسائل النصية، والتحقق من بريدهم الإلكتروني، وتنزيل التطبيقات. وعلى نحو متزايد للتسوق.

اوقات نيويورك تنص على أنه في عام 2012، أنفق الناس 25 مليار دولار من هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، بزيادة قدرها 81٪ عن عام 2011. وهذا يمثل 11٪ فقط من إجمالي التجارة الإلكترونية، ولكن المسوق الإلكتروني (وهي شركة أبحاث تقوم بجمع بيانات التجارة) تتوقع أن يمثل الهاتف المحمول ربع إجمالي المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2016.

واحدة من أسهل الأوقات لرؤية تأثير التسوق عبر الهاتف المحمول هي الجمعة السوداء. وفق تقرير حالة ميزات الهاتف المحمول ووظائفه لعام 2014 من Siteworx، يختار الآلاف من الأشخاص القيام بالتسوق أثناء العطلة من المنزل بدلاً من التسوق في المتاجر. في العام الماضي، كانت 40% من حركة مرور الجمعة السوداء وثلث حركة مرور Cyber ​​Monday عبر الإنترنت. هذا الرقم مرتفع عن 4% من حركة المرور عبر الإنترنت في Cyber ​​Monday في عام 2010 – 33% يزيد في 3 سنوات فقط.

وأنفق المتسوقون مبالغ مذهلة باستخدام أجهزتهم – بمتوسط ​​329 دولارًا أمريكيًا لطلبات الأجهزة اللوحية و250 دولارًا أمريكيًا من الأجهزة اللوحية smartphones. هذه بعض التحويلات الجادة التي نتحدث عنها.

لكن ضع في اعتبارك أنه لا يتعين على الأشخاص الشراء عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

حتى أولئك الذين يختارون المغامرة في فوضى الجمعة السوداء ما زالوا يستخدمون أجهزتهم المحمولة قبل الذهاب إلى متجرك. 60.7% من الناس يستخدمونه smartphones لمعرفة ساعات عمل المتجر ومواقعه ومعلومات الاتصال والاتجاهات، بينما يستخدم 56.1% الأجهزة اللوحية للبحث عن المنتجات قبل الخروج.

حقوق الصورة: UXMatters

يستخدم الناس أجهزتهم أيضًا بينما يتسوقون في المتاجر. 21.7% من مطابقة الأسعار في المتاجر مع هواتفهم/أجهزتهم اللوحية و36.1% يتحققون من مراجعات المنتج على أجهزتهم قبل إجراء عملية شراء.

من الواضح أن الهاتف المحمول يلعب دورًا كبيرًا في حياة المستهلكين. يقوم الأشخاص بالبحث عن المحتوى ومراجعته وشرائه من الهاتف المحمول كل يوم. لذلك، يجب أن يلعب الهاتف المحمول دورًا كبيرًا في استراتيجية التواصل الخاصة بك أيضًا.

7 نصائح لتحسين موقع الجوال الخاص بك

يجب أن تكون الأولوية القصوى للجوال هي توفير تجربة مستخدم مقنعة.

إن الأمر الأكثر أهمية الذي يجب تذكره واضح، ولكن من السهل التغاضي عنه: مواقع الجوال مخصصة لمستخدمي الجوال. عندما يتنقل شخص ما، فإنه يبحث عن تجربة مختلفة تمامًا مقارنة بالموقع القياسي.

على سبيل المثال، يرغب زوار الهاتف المحمول عادةً في رؤية بعض المعلومات الأساسية دون الاضطرار إلى البحث كثيرًا، بما في ذلك اتجاهات المتجر، أو رقم هاتف قابل للنقر عليه، أو ساعات عمل المتجر يوميًا.

ما لا يهتمون به هو السير الذاتية للموظفين، أو بيانات المهمة، أو القصص الإخبارية.

مع أخذ مستخدم الهاتف المحمول في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على أفضل 7 ممارسات لتصميم موقع الويب للجوال والتي يمكن أن تساعدك في تحقيق أقصى قدر من التحويلات عبر الجوال.

1. الإفراط في التبسيط

يقول كاتب الأعمال جيف هادن في مقالته: “8 نصائح بسيطة لجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع الجوّال“، أن الخطوة الأولى في إنشاء أي موقع هي تحديد المحتوى الخاص بك. لن يقوم معظم مستخدمي الهاتف المحمول بالتصفح لأكثر من بضع دقائق. إذا لم يتمكنوا من العثور على المعلومات المحددة التي يبحثون عنها، فسوف يغادرون سريعًا ويبحثون في موقع آخر.

نظرًا لحجم الشاشة المقيد، من المهم تحديد المعلومات الأساسية التي سيبحث عنها زوار موقعك. تسمى هذه الأجزاء “احتياجاتك الحرجة”، ويجب أن يتضمن محتوى صفحتك الرئيسية هذه المعلومات الأساسية فقط.

2. خطط لتخطيط موقعك

بمجرد أن تعرف المحتوى الخاص بك، ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد أفضل طريقة لهيكلته. ولسوء الحظ، يمكن أن تكون هذه مهمة ضخمة يجب تحملها. يجب عليك التصميم بشكل منفصل للأجهزة اللوحية و smartphones، ولكن كلاهما يأتي في مجموعة متنوعة من أحجام ودقة الشاشة المختلفة.

لذلك، تصميم الويب سريع الاستجابة يمكن أن يكون الحل الأفضل. بدلاً من إنشاء قالب واحد بسيط للجوال، يمكنك تصميم تخطيط موقع يتسم بالمرونة الكافية ليناسب أي شاشة ممكنة.

تصميم الويب “سريع الاستجابة” يعني أن التصميم بأكمله يستجيب بناءً على دقة شاشة المستخدم. سوف يتحلل التصميم سريع الاستجابة ويعيد اختراع نفسه ليفي بمتطلبات الشاشة.

تعد هذه تقنية ممتازة لسهولة الاستخدام لأنها تخلق تجربة موحدة، بغض النظر عن حجم المتصفح أو الشاشة.

يمكنك قراءة المزيد حول بعض النصائح حول تخطيط الويب سريع الاستجابة من هونكيات.

ستحتاج إلى مراعاة وقت التحميل عند التخطيط لتخطيط موقعك سريع الاستجابة. تذكر أن صفحات الويب للجوال يتم تحميلها بشكل أبطأ من صفحات الويب لسطح المكتب، لذا ستحتاج إلى عدد أقل من الصفحات ذات المحتوى ذي النطاق الترددي المنخفض. كما أن المستخدمين لا يتحلون بالصبر الكافي للانتقال إلى عدة صفحات في موقع الجوال، لذلك من المهم تنظيم معلوماتك بأكبر قدر ممكن من البساطة.

مصدر الصورة: شبكة بسيطة

3. دمج عناصر العلامة التجارية

مثل مسوق موبايل كما يشير، يعد الهاتف المحمول مكانًا ممتازًا لتوسيع جهود علامتك التجارية. على الرغم من أن موقع الجوال الخاص بك سيكون أكثر بساطة، إلا أنك ستظل ترغب في دمج نفس عناصر العلامة التجارية الموجودة على موقعك التقليدي. وفق ممتحن وسائل الاعلام الاجتماعية، وهذا أمر مهم لسببين:

يعد موقع الهاتف المحمول بمثابة نقطة اتصال للعلامة التجارية حيث يتفاعل العملاء معك، ومثل أي نقطة اتصال أخرى، يجب أن يعكس جوهر علامتك التجارية ويعززها. إن دمج تصميم مماثل على موقع الجوال الخاص بك سيجعل المستخدمين الذين هم على دراية بشركتك بالفعل يشعرون وكأنهم يزورون صديقًا قديمًا، وهو ما يعد أحد الاعتبارات المهمة لعملائك الأكثر ولاءً.

4. الاستفادة من المساحة البيضاء الخاصة بك

من الطبيعي أن ترغب في تضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات على موقع الويب الخاص بك. ومع ذلك، يجب عليك مقاومة الإغراء، خاصة مع موقع الجوال الخاص بك.

تقول شركة Blue Fountain Media أن نقص المساحة البيضاء هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل مواقع الويب المحمولة. لسوء الحظ، يحاول العديد من المصممين التأكد من حصول مستخدمي الأجهزة المحمولة على نفس الوظائف وتجربة التصميم التي يحصلون عليها على موقع سطح المكتب. المشكلة هي أن مستخدمي الهاتف المحمول لا يبحثون عن نفس التجربة؛ في الواقع، إنهم يطلبون جهازًا استثنائيًا يتميز بسرعات مريحة أثناء التنقل.

إحدى الطرق لضمان استيفاء هذه المعايير هي دمج مساحة بيضاء كافية في التصميم الخاص بك. إن المسافة بين العناصر مهمة للغاية، وكما تقول شركة Blue Fountain Media، “إن فهم متى يجب التقليل من شأنك غالبًا ما يكون هو الفرق بين النجاح والفشل”.

توفر المساحة البيضاء مظهرًا أكثر نظافة وتطورًا. من خلال استبدال اللافتات والصور ومقاطع الفيديو بمساحات بيضاء، فإنك تحافظ أيضًا على حركة الصفحة. وأخيرًا، تضمن المساحة البيضاء إمكانية قيام المستخدمين بالنقر بسهولة على الأزرار التي يستهدفونها – وهذه هي الطريقة التي يقومون بها بالتحويل.

5. تقليل الحاجة إلى إدخال النص

لقطة الشاشة: ويكيبيديا موبايل بتاريخ 3/3/2014

يواجه معظم الأشخاص صعوبة في الكتابة على لوحة المفاتيح الصغيرة. ليس هناك ما هو أكثر إحباطًا من كتابة الحروف الخاطئة ولا تريد أن يربط الأشخاص علامتك التجارية بالانزعاج.

وفق سلك CMS، هناك عدة طرق للتغلب على مشكلة النص. عندما يكون ذلك ممكنًا، استبدل حقول إدخال النص بالقوائم المنسدلة والحقول المملوءة مسبقًا لإدخال المعلومات. يمكنك أيضًا منح المستخدمين المسجلين خيار إعادة استخدام تفاصيلهم المخزنة عند إجراء عمليات شراء، أو تقديم خيار لإدخال رقم التعريف الشخصي بدلاً من كلمة المرور.

تتضمن بعض الاستراتيجيات الأكثر ابتكارًا لتقليل إدخال النص رموز QR وتسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات فورية عند النقر على رقم هاتفك.

تساعد هذه التكتيكات في تقليل التحديات التي يواجهها الأشخاص عند كتابة نص على الهواتف الذكية.

6. استخدم عمليات إعادة التوجيه عبر الهاتف المحمول

بمجرد الانتهاء من تصميم موقعك، تأكد من استخدام عمليات إعادة التوجيه عبر الهاتف المحمول قبل الإطلاق. ستكتشف هذه عندما يكون الزائر متنقلاً وتوجهه إلى موقعك المحسّن للجوال. من خلال عمليات إعادة التوجيه، سيتم توجيه أي مستخدم جوال ينتقل إلى عنوان URL الخاص بك تلقائيًا إلى موقع الجوال الخاص بك.

7. قم بتضمين روابط لموقعك الكامل

على الرغم من أن القاعدة الأساسية هي أن القليل هو الأفضل للجوال، إلا أنه سيظل هناك بعض مستخدمي الجوال الذين يبحثون عن المعلومات التي تعتبرها غير ضرورية لموقعك على الجوال.

مجلة تحطيم تقول إنها فكرة جيدة أن تقوم بالارتباط المتبادل – قم بتضمين رابط إلى موقع الجوال من موقعك العادي، والعكس صحيح. وبهذه الطريقة، ستسمح للمستخدمين بالعثور على إصدار الموقع الذي يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.

خاتمة

يعد التسوق عبر الهاتف المحمول اتجاهًا جديدًا نسبيًا، ولكن يبدو أنه موجود ليبقى. أصبح عدد الأشخاص الذين يختارون عدم المشاركة في تجربة الشراء التقليدية داخل المتجر أكثر من أي وقت مضى من أجل سهولة التسوق من المنزل. حتى أولئك الذين يتسوقون في المتاجر يستخدمون هواتفهم للرجوع إلى مراجعات العملاء وتقييمات المنتجات وتطابقات الأسعار وغيرها من المعلومات المهمة التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم.

لن يذهب الهاتف المحمول إلى أي مكان، لذا عليك الانضمام إلى العربة. إذا لم تقم بتحسين موقعك لمستخدمي الهاتف المحمول، فإنك تخاطر بفقدهم كعملاء.

قد يبدو تحسين موقع الويب الخاص بك ليناسب الهاتف المحمول مهمة شاقة، ولكن ليس من الضروري أن يكون كذلك. ومن خلال التعرف على اتجاهات السوق الحالية وأفضل الممارسات للجوال، يمكنك إنشاء موقع رائع للجوال يرضي عملائك ويعزز تحويلاتك.

من تعرف؟ ربما يمكننا حتى بيع فرشاة الأسنان على الهاتف المحمول.