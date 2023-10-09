Rewrite this title: تحويل Chrome إلى نظام تشغيل

ستساعدك المقالة التالية: تحويل Chrome إلى نظام تشغيل

نعلم جميعًا أن Google ستطلق نظام تشغيل في وقت لاحق من هذا العام مع نظام التشغيل Chrome. ومع ذلك، فإن ما لم يدركه الكثير من الأشخاص هو أن متصفح Chrome القديم البسيط يقوم بإرفاق نفس الأجراس والصفارات مثل نظام التشغيل. من خلال مجموعة متنوعة من الميزات السابقة والحالية والقادمة، أصبح متصفح Chrome هو Chrome، نظام التشغيل التالي.

إذا أردنا تتبع أصل “القدرات الشبيهة بالمتصفح”، فيمكننا الرجوع إلى امتدادات المتصفح. تعمل هذه الوظائف الإضافية القوية على زيادة وظائف المتصفح بشكل كبير؛ ومع ذلك، لا يمكننا أن نقول أن Firefox هو متصفح، لذا متى تجاوز Chrome هذه المرحلة الأولية من الميزات الإضافية؟

وكانت القفزة الكبيرة التالية مع سوق Chrome الإلكتروني، ودمجه في نافذة “علامة التبويب الجديدة” الافتراضية لمتصفحك. أدى الوصول إلى عدد كبير من التطبيقات الجديدة (نعم، El Guopo، عدد كبير) إلى إنشاء واجهة أمامية تنظيمية من شأنها أن تدعم الواجهة الخلفية المتنامية لتطوير التطبيقات الأصلية، وHTML، والسحابة. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من متصفح الويب الخاص بهم للوصول إلى التطبيقات التي تتراوح من استيعاب مضيعات الوقت بشكل مثير للسخرية إلى “برامج” الإنتاجية المفيدة حقًا. أعطت هذه التطبيقات للمستخدمين فرصة لمعرفة ما هو متاح، ولكنها قدمت أيضًا للمطورين حوافز مالية ووسيلة توزيع لمشاريعهم.

كانت بداية سوق Chrome الإلكتروني بطيئة، لكنه يشهد الآن عشرات الآلاف من التنزيلات لتطبيقاته الشهيرة. وفي الوقت نفسه، قامت جوجل بتوسيع وظائف تطبيقاتها السحابية الخاصة. أضاف مُحرر مستندات Google مؤخرًا دعمًا في عارضه لمجموعة واسعة من أنواع المستندات الجديدة، ناهيك عن نظام تنظيم أفضل بكثير لملفات المستخدم. كما أن جميع التطبيقات، سواء من جوجل أو غيرها، تحصل على دعم من خلال ميزة “تطبيق الخلفية المستمرة” التي ذكرناها الأسبوع الماضي؛ لا يحتاج المستخدمون إلى فتح Chrome للحصول على إشعارات أو بيانات من تطبيقاتهم.

ولكن دعونا لا نتوقف عند زمن المضارع. ستعرض الإصدارات القادمة من Chrome أيضًا ميزة “المزامنة” التي تتيح للمستخدمين مشاركة السمات والتطبيقات وكلمات المرور والإشارات المرجعية عبر جميع أجهزة الكمبيوتر التي تصل إلى نفس حساب Google. تعد هذه إحدى الميزات الأساسية لنظام التشغيل Chrome، ويظهر وجودها في متصفح Chrome بوضوح تام مدى التشابه بين النظامين الأساسيين.

[via Tech Crunch]