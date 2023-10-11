Rewrite this title: تخلص من المصطلحات اللغوية وتحدث في شارع واحصل على زوار

ستساعدك المقالة التالية: تخلص من المصطلحات اللغوية وتحدث في شارع واحصل على زوار

هناك مزايا وعيوب لكونك مُحسن محركات البحث داخليًا. أحد الأشياء التي أعتبرها كلاهما هو معرفة التفاصيل الحميمة للعمل الذي تروج له عبر الإنترنت. في حين أن هذا يمنحك معرفة بأن كبار المسئولين الاقتصاديين المستقلين ربما لن يكون لديهم أي معلومات عن الأعمال التجارية، إلا أنه قد يكون أيضًا عائقًا أمام ما تريده حقًا، وهو المزيد من الزوار إلى مواقع الويب الخاصة بك.

أعلى موقع طعام Canis Familiaris على الويب

أنا مُحسن محركات البحث (SEO) داخليًا. لكنني بدأت العمل في هذا المجال للشركة عندما كان تحسين محركات البحث (SEO) الوحيد الذي كنت أقوم به هو البرامج التابعة. كنت أعرف كيفية عمل أعمالنا وعرفت المنتجات جيدًا بما يكفي لتسمية معظمها. لكن هذا لا يعني أنني أعرف ما يبحث عنه عملاؤنا. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا صارخا على ما أتحدث عنه:

إذن أنت تمشي في الشارع وتذهب إلى متجر الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة الوحيدة المدرجة على اللافتة هي canis مألوفة و felis دومستيكا. يستغرق الأمر بعض الوقت ولكن بعض علم الأحياء في المدرسة الثانوية يعود إليك. إنهم يبيعون القطط والكلاب. الآن، لقد اكتشفت في النهاية ما كان يبيعه المتجر، وكذلك الأمر بالنسبة للآخرين، ولكن ليس جميعهم. لكنه تركك تفكر لماذا يجعل شخص ما الأمر بهذه الصعوبة؟ كان العمل في موقع جيد وكانت هناك صور للحيوانات الأليفة في النافذة، لكن استخدام الأسماء اللاتينية للحيوانات لم يكن خطوة ذكية.

حسنًا، لنأخذ الآن نفس العمل ونضعه على الإنترنت:

تبحث عن طعام للكلاب عبر الإنترنت، وتقارن بعض الأسعار وتشتريه. لن تتمكن أبدًا من الوصول إلى موقع طعام canis مألوف.

الآن لن يكون أحد غبيًا بما يكفي لإنشاء موقع ويب خاص بأطعمة الكلاب، ولكن يمكن لمُحسّنات محرّكات البحث الداخلية أن يرتكب خطأً مماثلاً إذا التزم باللغة التي تعلمها في المكتب. مع محركات البحث، تعد الكلمات الرئيسية هي موقعك الجيد وقد يعرف زوار موقعك أو لا يعرفون حديث متجرك. قد يكونون جاهلين تمامًا بالمصطلحات التي تستخدمها. سوف يقومون بتهجئة الأشياء صوتيًا. سوف يخطئ في كتابة الأسماء التجارية. إنهم يجمعون خمس كلمات معًا لأنهم لا يعرفون الكلمة الوحيدة التي تحل محلها. لكل صناعة مصطلحات متخصصة، وموقع الويب المصمم للشخص العادي ليس هو المكان المناسب لعرضها. لذلك، بمجرد التأكد من أنك قد تحتاج إلى الذهاب إلى مكان آخر للعثور على الكلمات الرئيسية والعبارات التي يستخدمها زوار موقعك المثالي، إلى أين تذهب بالضبط؟

أين يمكن العثور على الكلمات الرئيسية المخفية

جوجل أقترح

أنشأت Google أداة تمثل في جزء منها أداة مساعدة للبحث وفي جزء آخر بمثابة نبوءة ذاتية التحقق. وأعتقد أنه يمكنك إضافة نسبة صغيرة من التشتيت. أعلم أنني بدأت الكتابة في Google وواجهت مجموعات غريبة من الكلمات المقترحة التي كان عليّ أن أرى نتائجها. لكن Google Suggest يمكن أن يساعدك في العثور على بعض هذه العبارات التي تفتقدها.

الإحصائيات الخاصة بك

ليس من الضروري أن أخبرك أن تشاهد إحصائياتك. وأنا أعلم ذلك. ولكن كن على اطلاع على تلك العبارات البرية. مجموعات الكلمات الرئيسية التي تأتي من العدم ويتم تحويلها. قد يكون هؤلاء هم عملاؤك الذين يتحدثون من الجانب الآخر من الشاشة. لقد رأيت أخطاء إملائية كانت أكثر إنتاجية من نظيراتها المكتوبة بشكل صحيح، وسلاسل من العبارات التي تصف منتجاتنا بشكل مثالي والتي لم أتمكن من التوصل إليها مطلقًا، وأرقام عشوائية من الملصقات التي صادفنا إضافتها إلى وصف منتج واحد.

الشبكات الاجتماعية والمنتديات

عندما يحتاج الشخص إلى محامٍ، عليه أن يتحدث أولاً مع أفضل أصدقائه عن مشكلته. ربما لا يعرف حتى أنه بحاجة إلى محامٍ ناهيك عن استخدام عبارة “محامي الإصابة الشخصية”. عندما يواجه صاحب المنزل مشكلة في مكيف الهواء، يمكنه أن يسأل جاره في الشارع عن ذلك. إذا كان لديك عمل تجاري، فمن المحتمل أن يكون عميلك قد تحدث إلى عدد قليل من الأشخاص حول مشكلاته قبل مجيئه إلى متجرك. إذا كان عملاؤك المحتملون يتمتعون بالخبرة في استخدام الإنترنت، فقد يزورون المنتديات والشبكات الاجتماعية والمواقع التي يجيبون عليها بحثًا عن إجابات لأسئلتهم. كم من هؤلاء الأشخاص تعتقد أنهم استخدموا محرك بحث للبحث عن إجابتهم قبل أن يستسلموا ويطلبوا المساعدة في موقع أو منتدى للإجابات؟ الكلمات الرئيسية التي استخدموها في Google هي كلمات ذهبية ومن المحتمل أنهم استخدموها مرة أخرى في سؤالهم.

على الهاتف وفي البريد الإلكتروني

مكان آخر لالتقاط كلمات رئيسية جديدة من زوار موقعك في الاتصالات معهم. لن يؤدي جمع هذه العناصر وإنشاء قسم الأسئلة الشائعة أو wiki أو قسم المساعدة إلى إضافة المزيد من المحتوى المستهدف إلى موقعك فحسب، بل سيوفر الوقت لطرح الأسئلة المستقبلية.

وضعها للاستخدام

بمجرد العثور على هذه الكلمات الرئيسية، فقد حان الوقت لاستخدامها. قد يعمل بعضها، مثل الكلمات التي بها أخطاء إملائية وأخطاء مطبعية، في إعلانات الدفع مقابل النقرة أو العلامات الوصفية للكلمات الرئيسية. ستكون بعض الاكتشافات مهمة بما يكفي لإضافة صفحات أو تعديل صفحات أو إضافة إلى أوصاف المنتج. ولكن عليك أن تستخدمها. يمكن للعميل طرح الأسئلة في متجر فعلي ولكنك لا تحصل على هذه الفرصة الثانية عبر الإنترنت. إن المعرفة الداخلية بعملك كمُحسن محركات بحث داخلي قد تجعلك تحصل على تصنيف متوسط ​​لآلة تحسين محركات البحث (SEO) لأي كلمة رئيسية صناعية تختارها ولكن الزائر المثالي قد لا يعرف حتى مجال عملك. عليك أن تعرف من هو هذا الزائر وما هي اللغة التي يستخدمها لرؤية النتائج الحقيقية.