Rewrite this title: تدرس Google تقليل معدل الزحف إلى صفحات الويب

ستساعدك المقالة التالية: تدرس Google تقليل معدل الزحف إلى صفحات الويب

قد تقلل Google من تكرار الزحف إلى صفحات الويب لأنها أصبحت أكثر وعيًا باستدامة الزحف والفهرسة.

تمت مناقشة هذا الموضوع بواسطة فريق علاقات بحث Google، والذي يتكون من جون مولر، ومارتن سبليت، وغاري إليس.

معًا، في أحدث حلقة من بودكاست Search Off the Record، يناقشون ما يمكن توقعه من Google في عام 2022 وما بعده.

ومن بين المواضيع التي يتناولونها الزحف والفهرسة، والتي يقول متخصصو تحسين محركات البحث وأصحاب مواقع الويب إنهم شاهدوها بشكل أقل خلال العام الماضي.

سيكون هذا محور تركيز رئيسي لشركة Google هذا العام حيث تهدف إلى جعل الزحف أكثر استدامة من خلال الحفاظ على موارد الحوسبة.

وإليك ما سيعنيه ذلك لموقعك على الويب وأدائه في نتائج البحث.

استدامة الزحف والفهرسة

نظرًا لأن زحف Googlebot وفهرسته يحدثان افتراضيًا، فهذا ليس شيئًا قد تعتقد أن له تأثيرًا على البيئة.

يلفت إلييس الانتباه إلى هذه المشكلة عندما يقول إن الحوسبة ليست مستدامة بشكل عام:

“… ما أعنيه هو أن الحوسبة، بشكل عام، ليست مستدامة حقًا. وإذا فكرت في البيتكوين، على سبيل المثال، فإن تعدين البيتكوين له تأثير حقيقي على البيئة يمكنك قياسه بالفعل، خاصة إذا كانت الكهرباء تأتي من محطات الفحم أو غيرها من المصانع الأقل استدامة.

لقد أصبحنا خاليين من الكربون، لأنني لا أعرف حتى، عام 2007 أو شيء من هذا، عام 2009، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تقليل بصمتنا على البيئة بشكل أكبر. والزحف هو أحد تلك الأشياء التي تمكنا في وقت مبكر من قطع بعض الثمار المتدلية.

تشير الثمار المنخفضة، في هذه الحالة، إلى الزحف غير الضروري على الويب. مثل الزحف إلى صفحات الويب التي لم تحتوي على أي تحديثات حديثة.

كيف ستجعل جوجل الزحف أكثر استدامة؟

يتابع إليس موضحًا أن الزحف على الويب يمكن أن يصبح أكثر استدامة من خلال تقليله ينعش يزحف.

هناك نوعان من زحف Googlebot: الزحف لاكتشاف محتوى جديد والزحف لتحديث المحتوى الحالي.

تدرس Google تقليص الزحف لتحديث المحتوى.

ويواصل إليس:

“… الشيء الوحيد الذي نقوم به، وقد لا نحتاج إلى القيام به كثيرًا، هو تحديث عمليات الزحف. مما يعني أنه بمجرد اكتشافنا لمستند، أو عنوان URL، فإننا ننتقل إليه، ونزحف إليه، وبعد ذلك، في النهاية، سنعود ونعيد زيارة عنوان URL هذا. هذا هو الزحف التحديث.

وبعد ذلك، في كل مرة نعود فيها إلى عنوان URL هذا، سيكون ذلك دائمًا بمثابة زحف تحديث. الآن، كم مرة نحتاج إلى العودة إلى عنوان URL هذا؟”

ويمضي في تقديم مثال لبعض مواقع الويب التي تتطلب عددًا كبيرًا من عمليات البحث عن التحديثات لبعض أجزاء الموقع دون غيرها.

يقوم موقع ويب مثل Wall Street Journal بتحديث صفحته الرئيسية باستمرار بمحتوى جديد، لذا فهو يستحق الكثير من عمليات الزحف للتحديث.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن تقوم وول ستريت جورنال بتحديث صفحة “حول” الخاصة بها بشكل متكرر، لذلك لا يحتاج Google إلى الاستمرار في عمليات الزحف للتحديث على هذه الأنواع من الصفحات.

“لذلك ليس عليك العودة إلى هناك كثيرًا. وفي كثير من الأحيان، لا يمكننا تقدير ذلك بشكل جيد، ولدينا بالتأكيد مجال للتحسين في عمليات زحف التحديث. لأنه في بعض الأحيان يبدو الأمر مضيعة للوقت عندما نصل إلى نفس عنوان URL مرارًا وتكرارًا.

في بعض الأحيان نصل إلى 404 صفحة، على سبيل المثال، بدون سبب وجيه أو بدون سبب واضح. وكل هذه الأشياء هي في الأساس أشياء يمكننا تحسينها ومن ثم تقليل بصمتنا بشكل أكبر.

إذا قامت Google بتقليص عمليات الزحف إلى التحديث، وهو أمر لم يتم تأكيده بنسبة 100%، فإليك التأثير الذي يمكن أن يحدثه على موقع الويب الخاص بك.

ماذا يعني انخفاض معدل الزحف لموقعك على الويب؟

هناك اعتقاد بأن معدل الزحف المرتفع يعد إشارة إيجابية لتحسين محركات البحث، حتى لو لم تقم بتحديث المحتوى الخاص بك بنفس القدر الذي يزحف إليه Google.

يقول إليس إن هذا مفهوم خاطئ، لأن المحتوى لن يكون بالضرورة في مرتبة أفضل لأنه يتم الزحف إليه بشكل أكبر.

مولر:

“لذلك أعتقد أن هذا أيضًا نوع من المفاهيم الخاطئة لدى الأشخاص حيث يعتقدون أنه إذا تم الزحف إلى الصفحة بشكل أكبر، فسيتم تصنيفها بشكل أكبر. هل هذا صحيح أن هذا اعتقاد خاطئ، أم أن هذا صحيح بالفعل؟”

إليس:

“إنها فكرة خاطئة.”

مولر:

“حسنًا، لا داعي لمحاولة فرض إعادة الزحف إلى شيء ما إذا لم يتغير فعليًا. لن يكون ترتيبها أفضل.”

مرة أخرى، لم يتم التأكيد على أن Google ستقلل من عمليات زحف التحديث، ولكنها فكرة يدرسها الفريق بنشاط.

إذا تابعت Google هذه الفكرة، فلن يكون ذلك أمرًا سيئًا لموقعك على الويب. المزيد من الزحف لا يعني تصنيفات أفضل.

علاوة على ذلك، فإن الفكرة هي معرفة أي الصفحات يحتاج تحديث عمليات الزحف والصفحات التي لا تفعل ذلك. وهذا يعني أن الصفحات التي تغيرها كثيرًا سيستمر تحديثها وتحديثها في نتائج البحث.

لمزيد من التفاصيل حول كيفية تخطيط Google لتحقيق ذلك، استمع إلى المناقشة الكاملة في البودكاست أدناه (بدءًا من علامة 2:40):