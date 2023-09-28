Rewrite this title: تدعم Google البيانات المنظمة الجديدة لتجار التجزئة

ستساعدك المقالة التالية: تدعم Google البيانات المنظمة الجديدة لتجار التجزئة

بدأت Google في دعم نوع جديد من ترميز Schema.org الذي يسمح لتجار التجزئة بإضافة معلومات الشحن إلى نتائج البحث.

يمكن لتجار التجزئة استخدام البيانات المنظمة لترميز المعلومات المهمة حول سياسات الشحن والخيارات المرتبطة بالمنتج.

عند إضافة البيانات المنظمة إلى صفحات المنتج، فإنها تظهر في نتائج البحث كما هو موضح أدناه:

“إن تفاصيل الشحن، بما في ذلك التكلفة ومواعيد التسليم المتوقعة، غالبًا ما تكون أحد الاعتبارات الرئيسية للمستخدمين الذين يتخذون قرارات الشراء. في دراساتنا الخاصة، سمعنا أن المستخدمين يتخلون عن عمليات الدفع عند التسوق بسبب تكاليف الشحن غير المتوقعة أو غير المؤكدة.

ولهذا السبب سنعرض غالبًا معلومات تكلفة الشحن في أنواع نتائج معينة، بما في ذلك القوائم المجانية على بحث Google.

تلاحظ جوجل أن جميع تجار التجزئة في الولايات المتحدة يمكنهم الاستفادة من هذا الترميز، حيث أن إدراج المنتجات في Google Shopping أصبح مجانيًا منذ يونيو.

وفقًا للوثائق الرسمية لموقع Schema.org، هذه هي أنواع الكيانات التي يمكن استخدامها لتمثيل تكاليف الشحن وأوقات التسليم المختلفة.

موعد التسليم : إجمالي التأخير بين استلام الطلب ووصول البضاعة إلى العميل النهائي.

: إجمالي التأخير بين استلام الطلب ووصول البضاعة إلى العميل النهائي. لا يشحن : يشير إلى عدم توفر الشحن إلى وجهة معينة.

: يشير إلى عدم توفر الشحن إلى وجهة معينة. جهة الشحن : يشير إلى المكان الذي يمكن شحن السلعة إليه.

: يشير إلى المكان الذي يمكن شحن السلعة إليه. سعر الشحن : تكلفة الشحن إلى الوجهة المحددة.

: تكلفة الشحن إلى الوجهة المحددة. رابط إعدادات الشحن: رابط إلى صفحة ويب تحتوي على تفاصيل سعر الشحن ووقت التسليم.

بالإضافة إلى هذه البيانات المنظمة الجديدة، كان لدى تجار التجزئة دائمًا خيار ضبط إعدادات الشحن في Google Merchant Center.

تم تصميم هذا الترميز بشكل أساسي لتجارة التجزئة التي ليس لديها حسابات نشطة في Merchant Center.

ليست هناك حاجة لاستخدام كل من الترميز وMerchant Center.

مصادر: مدونة مشرفي المواقع من Google, Schema.org