Rewrite this title: تدعوك أحداث +Google إلى المساعدة في جعل Evite قديمًا

ستساعدك المقالة التالية: تدعوك أحداث +Google إلى المساعدة في جعل Evite قديمًا

في محاولة لجعل Evite عفا عليه الزمن وقلب صناعة خدمات الدعوة رأسًا على عقب، أطلقت Google مؤخرًا أحداث Google+. المنتج الجديد، الذي تم الإعلان عنه أمس في مؤتمر Google I/O السنوي، سوف يقسم الحدث إلى ثلاث مراحل متميزة ويضيف عنصرًا اجتماعيًا يشجع مشاركة الضيوف وتفاعلهم. فيما يلي المراحل الثلاث لحدث +Google:

قبل الحدث –

يمكن لمنظمي الأحداث تخصيص دعوة بسهولة ودعوة الأشخاص إلى حدث +Google. يمكن تخصيص الدعوات لتشمل موضوعات سينمائية وتحية فيديو مخصصة ورسوم متحركة. نتيجة لتكامل تقويم Google، سيتم إضافة الحدث تلقائيًا إلى التقويم الخاص بالمستخدمين الذين قاموا بالرد على الدعوة. يمكن للحاضرين والمنظمين في الحدث زيارة صفحة الحدث في أي وقت لرؤية قائمة الضيوف والتحديثات من المضيف.

خلال الحدث-

على الرغم من أن الناس مع smartphones يميلون بشكل طبيعي إلى التقاط صور في حدث ما، لكن لا تتم مشاركة معظم الصور أبدًا مع الأشخاص الآخرين في الحدث. الآن، من خلال استخدام “وضع الحفلة”، تتم إضافة صور الحاضرين إلى الحدث في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة الصور تلقائيًا إلى عرض الشرائح المباشر الذي يتم عرضه في الحدث.

بعد الحادث-

بعد انتهاء الحدث، يمكن للحاضرين الوصول بسهولة إلى صفحة الحدث لتصفح صور الحدث وتعليقاته بالترتيب الزمني. يوجد أيضًا قسم “أبرز الأحداث” الذي يعرض الصور والتعليقات الأكثر شيوعًا من الحدث.

نشرت دينيس هو، مديرة منتج Google+، ما يلي على صفحتها في Google+ بخصوص الميزة الجديدة:

“تقوم معظم منتجات الأحداث بعمل جيد في تنظيم الأحداث، ولكن الأحداث أكثر من ذلك بكثير. نحن نتطلع إلى الاحتفال بالحياة مع الأشخاص الذين نهتم بهم، وبعد فترة طويلة من انتهاء الحدث، ننظر باعتزاز إلى تلك الذكريات المشتركة. لذلك، قمنا بتصميم أحداث G+ ليس فقط لتجعلك تخطط بشكل أفضل من خلال السمات السينمائية الجميلة وتكامل التقويم، بل ستستمتع أثناء الحدث بالكثير من المرح باستخدام وضع الحفلة وبث الصور المباشر. بعد الحدث، قمنا بإنشاء مساحة مشتركة للصور ومقاطع الفيديو للجميع حتى تستمر التجربة إلى الأبد.

أشار Vic Gundotra، نائب الرئيس الأول في Google، إلى أن الخدمة الجديدة ستحدث تغييرًا جذريًا في صناعة الدعوة:

“أدوات الأحداث عبر الإنترنت اليوم هي في الواقع مجرد نماذج ويب تسأل، “هل ستحضر؟” والأسوأ من ذلك أنهم يقومون بكفالة عندما تكون في أمس الحاجة إليهم، أثناء الحدث الفعلي وبعد مغادرة الجميع. في الحياة، نخطط، ونحتفل، ونبقى على اتصال. يجب أن تجعل البرامج كل هذا أكثر روعة، وهذا هو بالضبط هدفنا من أحداث +Google.”

بالإضافة إلى إطلاق خدمة أحداث Google+ الجديدة، أعلنت Google أيضًا أن الشبكة الاجتماعية قد وصلت إلى أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا وأكثر من 250 مليون حساب إجمالي.

تشمل المصادر: مدونة جوجل, Google+ عبر دينيس هو، & أرض التسويق