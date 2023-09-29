Rewrite this title: تدقيق الملف الشخصي للرابط: 28 شيئًا يجب التحقق منه

ستساعدك المقالة التالية: تدقيق الملف الشخصي للرابط: 28 شيئًا يجب التحقق منه

يعد إجراء تدقيق لملف تعريف الارتباط جزءًا مهمًا من أي مسعى لتحسين محركات البحث.

يمكن أن تساعدك عمليات التدقيق المنتظمة لملف تعريف الرابط في تحديد المحاولات السلبية للهجوم على رابط تحسين محركات البحث (SEO)، وتقييم العقوبات، وإزالة الروابط السيئة قبل أن يكون لها تأثير على تصنيف موقعك.

التدابير الوقائية هي دائما أفضل من التدابير التفاعلية.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، تظهر التحديثات الأخيرة من Google أنها تفرض عقوبات حتى على المواقع التي لم تقم بإنشاء روابط خلال السنوات الخمس الماضية (على الأقل).

تعد عمليات التدقيق المستمرة لملف تعريف الرابط أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة موقعك على الاستمرار في الحصول على ملف تعريف ارتباط سليم، والتأكد من أن الروابط السيئة لن تصبح سيئة بما يكفي لتسبب لك مشكلات لاحقًا.

يشير البعض في الصناعة إلى ذلك على أنه علاج الارتباط.

اعتبرها تخفيفًا للمخاطر، أو بالأحرى ربط إدارة المخاطر.

بالمناسبة، ما هو SEO السلبي؟

إن تحسين محركات البحث السلبي هو محاولة من قبل أحد المنافسين لإنشاء روابط سيئة إلى موقع الويب الخاص بك من أجل تضخيم ملف تعريف الارتباط الخاص به بشكل مصطنع.

والنتيجة النهائية المقصودة هي أن Google سوف تعتقد أنك تقوم ببناء تلك الروابط، وبالتالي ستخفض ترتيب موقعك خوارزميًا نتيجة لذلك.

لقد رأيت العديد من الهجمات السلبية الناجحة على روابط تحسين محركات البحث (SEO) وليس لدي أدنى شك في وجودها.

كان كل شيء على هذه المواقع يسير على ما يرام حتى تمت مهاجمتها من خلال زيادة ملحوظة في الروابط الواردة غير المرغوب فيها.

هذا هو السبب في أن عمليات التدقيق الدورية لملف تعريف الارتباط أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ملف تعريف ارتباط سليم والتأكد من أن الروابط الخلفية السيئة الخاصة بك لا تصبح سيئة بما يكفي لإلحاق الضرر بك.

دعونا نلقي نظرة على التطبيقات التي سنحتاج إليها لمتابعة تدقيق ملف تعريف الرابط.

التطبيقات

بالنسبة لعمليات تدقيق ملف تعريف الارتباط، أحب استخدام عدد من التطبيقات المختلفة كمصادر بيانات، لأنه كلما زاد عدد مصادر البيانات لديك، زادت دقة مهام إدارة مخاطر الارتباط.

إذا كان لديك حق الوصول، فإنني أوصي بشدة باستخدام خمسة مصادر على الأقل.

تتضمن هذه المصادر الخمسة (ولكن يمكنك دائمًا استخدام المزيد):

وحدة تحكم بحث جوجل

SEMrush

مهيب

أهريفس

أدوات الغراب

موز لينك اكسبلورر

ربط السموم

ربط السموم بواسطة Christoph Cemper هو برنامج يمكنه القيام بكل العمل الثقيل عندما يتعلق الأمر بتجميع بيانات ملف تعريف الارتباط الخاص بك وتخزينها وتنظيمها ومعالجتها.

ستوفر هذه البرامج كنزًا كبيرًا من البيانات التي يمكننا استخدامها بعد ذلك لتعزيز جهود تدقيق ملف تعريف الارتباط.

لنبدأ بجمع بيانات الارتباط الخاصة بنا.

البدء بمصادر البيانات

ابدأ بتحديد أهم ثلاثة مصادر للروابط التي يمكنك الوصول إليها. عادةً ما تكون Google Search Console وSEMrush وMajestic مصادر جيدة للبدء بها.

بعد ذلك، قم بتجميعها في تقرير واحد وتشغيلها من خلال Link Detox. لا تنس تنزيل واستيراد ملف التنصل الخاص بك.

سيساعد هذا في الحفاظ على تجاهل الروابط التي تم التنصل منها بالفعل ولن يقوم Link Detox باحتسابها عند إجراء التدقيق.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم Link Detox تلقائيًا بإلغاء جميع الإدخالات المكررة، لذلك لن تضطر إلى تحديد أي مشكلات مكررة.

انتقل إلى Link Detox وابدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي للأداة للتعرف على ملف تعريف الارتباط الخاص بك عن طريق التصويت لصالح الروابط والتصويت عليها.

إنها لفكرة جيدة أيضًا زيارة المواقع ومعرفة ما يعتبره Link Detox بريدًا عشوائيًا وليس بريدًا عشوائيًا.

باستخدام عملية التصويت الإيجابي/التصويت السلبي، يمكنك تدريب الأداة على تضمين الروابط أو استبعادها عند إعادة معالجة تقريرك.

إنها فكرة جيدة أيضًا أن تقوم بتصنيف نص الرابط الخاص بك إذا طُلب منك القيام بذلك. سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة دقة تقارير تدقيق Link Detox بشكل كبير.

كلما قمت بتدريب الذكاء الاصطناعي للأداة، كلما تمكنت من تحديد الروابط السيئة في ملف تعريف الارتباط الخاص بك، بالإضافة إلى الروابط الجيدة بشكل أفضل.

هناك العديد من الأشياء التي يجب الانتباه إليها عند التحقيق في المشكلات المتعلقة بملف تعريف الرابط الخاص بك.

كل هذا هو رأيي وقد لا ينطبق بالضرورة على موقعك، ولكن من تجربتي أن هذه العناصر ضرورية يجب الانتباه إليها ويمكن أن تؤثر على ملف تعريف الارتباط الخاص بك بشكل إيجابي أو سلبي، اعتمادًا على كيفية تنفيذها.

كالعادة، أي شيء يتم استخدامه بشكل مفرط يمكن تفسيره على أنه بريد عشوائي.

ما يجب التحقق منه

1. سرعة الارتباط الإيجابية

يشير هذا إلى مدى توسيع ملف تعريف الارتباط الخاص بك ومدى سرعة توسيعه.

قد يؤدي توسيع ملف تعريف الارتباط بسرعة كبيرة إلى ظهور علامة حمراء على Google، حيث يمكن اعتبار ذلك بمثابة تكتيك للتلاعب بالارتباط.

2. سرعة الارتباط السلبية

تتم إزالة عدد كبير جدًا من الروابط مرة واحدة.

3. الروابط السياقية

الروابط التي يتم وضعها بشكل استراتيجي ضمن المحتوى الذي له سياق في الصفحة الفعلية.

نقاط إضافية إذا كان هذا المحتوى طبيعيًا، وليس غير مرغوب فيه، ويحتوي على بعض العناصر المهمة.

الروابط السياقية جيدة، ولكن مرة أخرى، يمكن التلاعب بها أيضًا – ويجب عليك الحذر من الروابط السياقية المفرطة.

4. “الارتباطات الدعائية” أو كلمات أخرى حول الرابط

الروابط التي يتم دفعها بشكل واضح، أو يتم رعايتها بطريقة أخرى.

5. روابط من “Hubالصفحات

الروابط التي هي من أهم الموارد حول هذا الموضوع.

6. روابط من مواقع الهيئة

هذه روابط من مواقع مرجعية كبيرة عادةً في أي مكان محدد.

يعد الحصول على العديد من الروابط من مواقع ذات سلطة كبيرة أمرًا جيدًا، وهو أمر لا ينبغي أن يُحسب ضدك.

7. ملف تعريف الارتباط الطبيعي

يحتوي ملف تعريف الرابط الطبيعي على الحد الأدنى من معظم تقنيات الارتباط وتوزيع أكثر طبيعية لنص الرابط الذي لا يميل بأي شكل من الأشكال نحو كميات كبيرة بشكل ملحوظ من أي نوع واحد من نص الرابط.

بمعنى آخر، يبدو أن العديد من الأشخاص من العديد من المجالات المختلفة (أو ضمن نفس المجال) مرتبطون بالموقع، بدلاً من أن يقوم شخص واحد بالربط مرارًا وتكرارًا.

8. الروابط المتبادلة

في الأساس “اربط معي وسأقوم بالارتباط بك” من أجل الارتباط المتبادل، وهو نوع من مخططات الارتباط المحظورة بواسطة Google في نظامها إرشادات مشرفي المواقع من Google.

9. روابط المحتوى التي أنشأها المستخدم

هذه هي في الأساس روابط تظهر في جزء التعليقات بالمدونات.

10. تعليقات المدونة المفرطة

يتم التلاعب بتعليقات المدونة بسهولة، وبالتالي يمكن تفسير التعليق المفرط على المدونة على أنه قادم من برنامج القبعة السوداء مثل Scrape Box، المعروف بقدراته على التعليق على المدونة.

11. روابط من عمليات إعادة التوجيه 301

عمليات إعادة التوجيه 301 في حد ذاتها لا بأس بها يجب ألا تؤذي الروابط من عمليات إعادة التوجيه 301 موقعك.

لكن وجود عمليات إعادة توجيه مفرطة يمكن أن:

قم بوزن موقعك.

تسبب مشكلات في النطاق الترددي (قد لا تكون مشكلة إذا كنت تستطيع تحمل كميات كبيرة من حركة المرور التي تصل إلى عمليات إعادة التوجيه 301).

تسبب مشكلات إضافية في الزحف إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

يمكن أن تصبح مفرطة لدرجة أن إدارتها يمكن أن تشكل تحديًا.

12. نص الرابط الداخلي

أي استخدام مفرط لأي نوع من نصوص الرابط الداخلي يعتبر بريدًا عشوائيًا، وهو أمر يجب تجنبه.

على سبيل المثال، لا ينبغي إجراء الارتباط بـ “عناصر واجهة مستخدم جورجيا” مرارًا وتكرارًا. بدلاً من ذلك، يجب أن يشتمل ملف تعريف الارتباط الخاص بك على نص رابط متنوع.

حاول تنويعها بحيث تبدو طبيعية وليست تلاعبية.

13. عمر الروابط الخلفية

يرى بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن عمر الارتباط الخلفي هو عامل تصنيف يعتمد على براءة اختراع Google.

14. عدد الروابط الصادرة على الصفحة

يعتقد بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن الصفحة التي تحتوي على العديد من الروابط الصادرة يكون أداؤها أقل بكثير من الصفحة التي تحتوي على كمية جيدة من الروابط الصادرة. ومع ذلك، هذا لم يعد صحيحا.

صرح موظف Google السابق مات كاتس أنهم أسقطت المبادئ التوجيهية 100 رابط لكل صفحة، ولكن قد يتخذون إجراءً إذا كانت الروابط غير مرغوب فيها للغاية.

15. روابط على مستوى الموقع

تحدث كاتس عن هذا في الفيديو الخاص به، كيف تنظر جوجل إلى الروابط الخلفية على مستوى الموقع؟.

وأكد أنهم يقومون بضغط الروابط معًا في رابط واحد ولكنهم قد يأخذون في الاعتبار إجراءات مختلفة من منظور محلل البريد العشوائي اليدوي إذا كانت غير مرغوب فيها للغاية.

16. التركيز المفرط للنص الرابط على أي كلمة رئيسية واحدة

من المقبول عمومًا أن يكون لديك ملف تعريف ارتباط حيث لا يأتي أكثر من 20% من روابطك من نوع واحد من المواقع، أو نوع واحد من البريد العشوائي، أو تركز على كلمة رئيسية واحدة.

لمزيد من التنوع على نحو أفضل.

17. سرعة الارتباط كبيرة جدًا، وسرعة الارتباط قليلة جدًا

إذا تم الحصول على عدد كبير جدًا من الروابط في وقت قصير جدًا، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أداء موقعك في SERPs.

وهذا صحيح بشكل خاص إذا أصبح جزءًا مهمًا من ملف تعريف الارتباط الخاص بك (يقترب من 50 بالمائة أو أكثر من ذلك بكثير).

إن سرعة الارتباط المنخفضة جدًا ليست بالضرورة أمرًا يدعو للقلق.

تصبح سرعة الارتباط مصدر قلق إذا كان مصدرها يأتي كثيرًا وبسرعة كبيرة ويدمر ملف تعريف الرابط الخاص بك بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن لأي تقنيات أخرى أن تساعد فعليًا.

18. الكثير من الروابط القادمة من مجال واحد سريعة جدًا (جزء من سرعة الارتباط، ولكنه عامل استقصائي)

قد يرسل هذا إشارة إلى Google بأن هذا النطاق يساعد بالفعل في التعامل مع عوامل الربط على الموقع المستهدف.

الفكرة هنا هي أن الكثير من أي شيء يعد أمرًا سيئًا، ويجب أن تتبع معظم تقنيات الربط الارتباط باعتدال – إذا تم القيام به كثيرًا وبسرعة كبيرة جدًا، فيمكن اعتباره بريدًا عشوائيًا.

19. روابط ملف تعريف المنتدى المفرطة

يمكن أن تشير هذه الأنواع من الروابط إلى استخدام برنامج مثل XRumer أو Scrape Box على جانب القبعة السوداء لمعالجة الروابط.

يمكن بسهولة التعامل مع ملفات تعريف المنتدى وإنشائها باستخدام هذه البرامج.

20. روابط من مواقع حقيقية مقابل Splogs

يمكن التعرف على مدونة Splog أو مدونة البريد العشوائي بسرعة كبيرة هذه الأيام.

إذا تم إنشاء المدونات كجزء من شبكة رئيسية، فقد يكون لها نفس القالب، وقد يكون لها محتوى مماثل، وقد يبدو المحتوى بأكمله هراء.

إذا كانت شبكة splog متقدمة بما فيه الكفاية، فقد تهتم بإنشاء محتوى عالي الجودة.

لكن معظم العوامل بين شبكات المدونات هذه ستكون متشابهة، وسيكون من السهل التعرف عليها.

21. مشاركات الضيوف

تحظى منشورات الضيوف بسمعة سيئة هذه الأيام لأنه من السهل التلاعب بها ويمكن أن تسلك طريق تسويق المقالات إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح.

ولكن إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فيمكن أن تكون ذات فائدة جيدة، خاصة إذا كانت تضيف محتوى فريدًا ذا قيمة عالية بشكل ملحوظ.

يمكن أن تصبح مشاركات الضيوف سيئة عندما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي تفعله لإنشاء ملف تعريف الارتباط الخاص بك.

22. التدفق غير الطبيعي للروابط

تمت تغطيته وذكره بالفعل في مكان آخر في هذه الوثيقة في قسم سرعة الارتباط.

23. عقوبة جوجل

استخدام أداة باراكودا Panguin يمكن أن تساعدك على تحديد ليس فقط إذا كنت يملك ركلة جزاء، ولكن أي عقوبة لديك.

وهو يتضمن برنامجًا يغطي بيانات Google Analytics الخاصة بك بالتواريخ والمعلومات حول عقوبات محددة – ليس Penguin فحسب، بل Panda والعديد من الإجراءات الخوارزمية واليدوية الأخرى التي فرضتها Google.

يمكن أن يساعدك على تشخيص مشكلتك بشكل أسهل بكثير.

إذا حددت بالضبط متى تعرضت لعقوبة، فمن الجيد الانتقال إلى Google Search Console وGoogle Analytics للعثور على البيانات الداعمة قبل اتخاذ الإجراء.

إذا لم تكن لديك بيانات داعمة حدثت في وقت العقوبة بالضبط، فمن المحتمل أن بعض التغييرات الرئيسية الأخرى قد أثرت على موقعك.

24. ربط الملف الشخصي بنسبة عالية من الروابط منخفضة الجودة

تُعرف العديد من الروابط من المواقع منخفضة الجودة – مثل تلك التي يستخدمها مرسلي البريد العشوائي بشكل متكرر – بما يلي:

القمار

الإباحية

الفياجرا

روابط تعليقات المدونة الزائدة

المواقع ذات المحتوى المسروق المكرر بشكل مفرط

شبكات المدونات

مواقع تسويق المقالات

تم استدعاء جميع ما يلي على وجه التحديد إرشادات مشرفي المواقع من Google كرسائل غير مرغوب فيها:

روابط مع نص الربط الأمثل في المقالات.

البيانات الصحفية الموزعة على مواقع أخرى تتم فقط من أجل الارتباط.

أي أدلة منخفضة الجودة أو روابط مواقع مرجعية اجتماعية منخفضة الجودة.

أي روابط إعلانية بنظام الدفع لكل نقرة (PPC) تعمل على تمرير نظام تصنيف الصفحات (PageRank) إلى مشتري الإعلان.

25. ربط صلة المجال

من المعروف أن الروابط ذات الصلة من المواقع الموجودة في نفس المجال/المجال المماثل هي أقوى من الروابط من المواقع غير ذات الصلة.

أثناء فحص ملف تعريف الرابط الخاص بك، تأكد من أن النطاق نفسه ذو صلة ولا يسبب أي مشكلات كبيرة في البريد العشوائي.

إذا كانت رسالة غير مرغوب فيها ولا توجد طريقة للاتصال بمشرف الموقع ليطلب منه إزالة الرابط، ففكر في إضافته إلى ملف التنصل لديك.

26. نص مرساة “السم”.

إن وجود كميات كبيرة من هذا النوع من النصوص الأساسية (أي شيء من مجالات البريد العشوائي المعروفة مثل المقامرة أو الفياجرا) يمكن أن يؤثر سلبًا على موقعك ويمكن اعتباره بريدًا عشوائيًا.

هذه تقنية شائعة لتحسين محركات البحث السلبية، حيث يقوم أحد المنافسين بتوجيه مجموعة من الروابط التي تحتوي على نص رابط غير مرغوب فيه إلى منافس آخر، مما يؤدي إلى تقليل تصنيفاته بشكل فعال.

على الرغم من استمرار Google في التأكيد على أن المشاركة في تحسين محركات البحث السلبية ستكون إرادة نادرا ما تسبب أي ضرر.

حدد أي حالات رئيسية لحدوث كميات كبيرة من النصوص المرساة السامة.

إذا أدركت ذلك وتنصلت من الروابط، فمن المحتمل أنها لن تسبب أي مشكلات كبيرة لموقعك.

إذا لم تقم بذلك ووجدت أنك كنت الضحية، فمن الجيد أن تتصل بأحد أعضاء فريق البريد العشوائي على الويب في Google (على سبيل المثال، John Mueller أو Gary Illyes) واطلب منهم التحقيق.

حان الوقت لتجميع ملف التنصل

بعد الاطلاع على ملف تعريف الارتباط بالكامل وتحديد جميع الروابط السيئة التي تريد التنصل منها، فقد حان الوقت لتجميع ملف التنصل الخاص بك وتحميله باستخدام أداة التنصل من جوجل لموقعك.

ما يجب التحقق منه

27. ملفات التنصل الخاصة بك

تأكد من أن ملف التنصل الخاص بك خالي من الأخطاء. قد تحدث مشكلة www زائدة وبعض مشكلات التنسيق قبل تحميل ملفك.

لكي تكون آمنًا، انسخ/الصق ملف التنصل الخاص بك في المفكرة، واحفظه كملف txt، ثم قم بتحميله.

28. تنسيقات Schema.org الدقيقة

لقد أصبح موقع Schema.org بمثابة ظاهرة عبادة إلى حد ما.

إنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين محترفي تحسين محركات البحث (SEO) مثل التقنيات الأخرى نظرًا لأنه من الصعب إثبات فعاليتها، ولكن يعتقد البعض أن الصفحات التي تدعم هذه التنسيقات الدقيقة قد يتم تصنيفها أعلى من الصفحات التي لا تحتوي عليها.

ولكن ليس هناك شك في أنه يضيف دعمًا لمقتطفات Google المميزة، مما قد يساعد في التصنيف عندما يتعلق الأمر بنتائج المقتطفات المميزة وGoogle Carousel لمختلف المجالات.

سيساعدك تحديد تنسيقات Schema.org المصغرة في عملية التدقيق الخاصة بك على معرفة كيفية التحسين بعد ذلك، وإلى أين تتجه من هنا.

يمكنك إنشاء خط أساسي لتحسين Schema.org وتحديد ما يحتاج إلى مزيد من التحسين والفرص الأخرى للنمو.

يمكنك استخدام Screaming Frog لتحديد كود تنسيق Schema.org المصغر الموجود في الموقع.

كيف تفحص

لتحديد الصفحات التي تحتوي على ترميز Schema.org، ستحتاج إلى استخدام عوامل التصفية المخصصة.

ما عليك سوى إظهار Screaming Frog والنقر فوق .

أدخل التعليمة البرمجية التالية في تكوين عامل التصفية المخصص لتحديد ما إذا كانت تلك الصفحة تحتوي على علامة المخطط:

اعتمادًا على كيفية ترميزه (لا تنس التحقق من ذلك أولاً!)، قد ترغب في إدخال:

سيؤدي هذا إلى تحديد أي عناصر تعليمات برمجية رئيسية تحتوي على ترميز Schema.org، لكنه لن يحدد العناصر على وجه التحديد.

إذا أردت تحديد نوع معين من ترميز المخطط، فيمكنك استخدام هذا المخطط بالضبط.

على سبيل المثال، سيتعين عليك استخدامه للعثور على أي تعليمات برمجية تحتوي على قيمة المخطط المحددة تلك.

كل هذا يتوقف على مكانتك والمخطط الذي تريد تحديده.

تأكد من الزيارة Schema.org للحصول على قائمة شاملة بجميع تنسيقات المخططات المتاحة.