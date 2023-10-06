Rewrite this title: تذكر ستيف جوبز بعد عام واحد

ستساعدك المقالة التالية: تذكر ستيف جوبز بعد عام واحد

يصادف اليوم رحيل المبتكر التكنولوجي الأكثر تأثيراً في هذا الجيل. في مثل هذا اليوم قبل عام، رحل ستيف جوبز من هذه الحياة إلى الأسطورة. ومع استمرار المسافة بين الذاكرة والرجل نفسه، فإنه سيظل أسطوريًا أكثر منه إنسانيًا. على الرغم من كل عيوب شخصيته وعيوبه الشخصية، سيتذكر العالم ستيف جوبز للتأثير الذي أحدثه في حياتنا اليومية.

يستمر إرثه في الازدهار في القرارات التجارية التي تم اتخاذها ليس فقط في Apple، ولكن من قبل أي شركة في جميع أنحاء العالم استحوذت على رؤيته لعالم الهاتف المحمول. عندما يخبر مارك زوكربيرج العالم بذلك Facebook أصبحت الآن شركة هواتف محمولة، ويمكنك أن تشكر ستيف جوبز وiPhone على ذلك.

في ذكرى ستيف جوبز، زوار apple.com سيتم الترحيب بالصفحة الرئيسية من خلال مقطع فيديو مؤثر والرسالة التي تراها أعلاه من الرئيس التنفيذي الحالي، تيم كوك. العديد من المنشورات التقنية تكرم أيضًا ذكرى جوبز اليوم. تحتوي صورة شعار TechCrunch على صورة مقربة لجوبز وهو يرتدي نظارته المميزة. سيقوم عدد غير قليل من المعجبين المتميزين بتكريم ذكراه من خلال المشاركة في يوم Black Turtleneck Day.

كيف تعتقد أن العالم سينظر إلى إرث ستيف جوبز بعد 5 أو 10 أو 20 سنة من الآن؟