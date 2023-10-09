Rewrite this title: ترتيب الكلمات الرئيسية ذات القدرة التنافسية العالية

ستساعدك المقالة التالية: ترتيب الكلمات الرئيسية ذات القدرة التنافسية العالية

يعتمد التحكم في صفحات نتائج محرك البحث (SERPS) لكلماتك الرئيسية المستهدفة إلى حد كبير على التحسين على الصفحة. ومن بين هذه العوامل التي يجب مراعاتها تسلسل عناوين URL وعناوين الصفحات والترميز المناسب. سيركز هذا المنشور على الإستراتيجية المتماسكة المستخدمة لتوجيه “عصير الارتباط” لموقع الويب نحو الصفحات المخصصة. يمكن استخدام هذا النوع من التحسين للاستفادة من SERPS للكلمات الرئيسية ذات القدرة التنافسية العالية والتي تتمتع بحركة مرور عالية.

دعنا نصل إلى الخطوات:

1. اختر 5 كلمات رئيسية “الحلم”.

قم بعمل قائمة كلمات رئيسية شاملة. من هذه القائمة، اختر خمس كلمات رئيسية تعتقد أنها يمكن أن تجلب عددًا كبيرًا من الزيارات إليك أو إلى موقع عميلك. إطمح للكثير! استخدم أداة الكلمات الرئيسية ولا تخجل من المصطلحات أو العبارات التنافسية. على سبيل المثال، لنفترض أن موقعك يبيع ملصقات لأساطير الروك آند رول. في هذه الحالة، قد تكون هذه الكلمات الرئيسية الخمس:

ملصق بروس سبرينغستين

ملصقات “من”.

ملصق البيتلز

ملصق إريك كلابتون

ملصق رولينج ستونز

2. قم بإنشاء صفحة واحدة لكل كلمة رئيسية أو عبارة من الخطوة 1.

فكر في هذه الصفحات باعتبارها صفحات مقصودة، وبالتالي فهي نقطة انطلاق مفيدة لأي شخص قد يبحث عن الكلمة الرئيسية شديدة التنافسية. عادة، منشورات المدونة ليست مناسبة لهذه الخطوة. تحقق من Google Analytics لمعرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع هذه الصفحات أيضًا.

في مثال Rock Legends الخاص بنا، صفحة تحتوي على جميع ملصقات Springsteen بعنوان الصفحة ملصقات بروس سبرينغستين سيكون اختيارًا جيدًا للكلمة الرئيسية “Bruce Springsteen Poster”.

3. ابحث في موقعك عن أي ظهور لهذه الكلمات الرئيسية.

مشاركات المدونة

صفحات المنتج

أخبار

قم بربط نص الكلمة الرئيسية بالصفحة التي تم اختيارها في الخطوة 2. وستكون الصفحات بمثابة مركز لاستراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك؛ مركز عجلة الكلمات الرئيسية مع الروابط التي تعمل كمتحدث.

في حالة ملصقات Springsteen، سأجد جميع منشورات المدونات والنشرات الإخبارية على الموقع تذكر Bruce Springsteen وأربط هذا النص مرة أخرى بالصفحة التي تحتوي على جميع ملصقات Springsteen. تعمل هذه الممارسة على تعزيز المحتوى بشكل فعال.

4. قم بتغيير النص الذي يربط صفحات الكلمات الرئيسية.

تعتبر عجلة Google العجيبة بمثابة مصدر موثوق لهذه الإستراتيجية. سيساعد تغيير النص الرابط في تصنيف موقعك للعديد من العبارات المتعلقة بالمصطلح التنافسي الذي حددته في الخطوة 1. وهذا هو المكان الذي ستكون فيه قائمة الكلمات الرئيسية الشاملة الخاصة بك مفيدة.

5. سجل كل شيء!

في بداية هذه الإستراتيجية، قم بتسجيل قوة تحسين محركات البحث (SEO)سلطة المجال/الصفحة SEOmoz) من صفحات الكلمات الرئيسية الخاصة بك. Note عدد الروابط الداخلية الموجهة نحو الصفحة، ومشاهدات الصفحة الأسبوعية، والصفحة التي يعرضها Google لكلماتك الرئيسية.

الصبر

مع مرور الأسابيع وقيام روبوتات محرك البحث بفهرسة التغييرات في نص الرابط الداخلي، ستبدأ في ملاحظة قفزة في التصنيفات وكمية الكلمات الرئيسية التي يصنفها موقعك. ستستغرق المصطلحات الخمسة شديدة التنافسية بعض الوقت لتظهر في التصنيفات، ولكن في هذه الأثناء، يجب أن تبدأ في رؤية الكلمات الرئيسية الطويلة ذات الصلة بالمصطلحات تظهر في التصنيفات.

ومن خلال تجربتي، استغرق الأمر شهرين قبل ظهور تقدم واضح. الصبر، كما هو الحال مع استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) تقريبًا، يعد أمرًا حيويًا ويجب توصيله إلى عميلك. تحسين سعيد!