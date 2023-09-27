Rewrite this title: ترحيل الموقع وتحسين محركات البحث: الأخطاء الشائعة التي تضر بالتصنيفات

ستساعدك المقالة التالية: ترحيل الموقع وتحسين محركات البحث: الأخطاء الشائعة التي تضر بالتصنيفات

هل تخطط لترحيل الموقع؟

تعد عمليات الترحيل واحدة من مهام تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر صعوبة – وغالبًا ما تكون مخيفة.

ولتنفيذ ذلك، تحتاج إلى تجنب المخاطر الشائعة التي يمكن أن تؤثر على ظهورك وتؤدي إلى فقدان حركة المرور والإيرادات.

في 11 أغسطس، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية Search Engine Journal قدمها كودي غولت، قائد خدمات الهجرة في موصل.

لقد شارك مشاكل ترحيل الموقع الأكثر شيوعًا حتى تتمكن من الاستعداد للتعامل معها.

فيما يلي ملخص للعرض التقديمي للندوة عبر الويب.

هناك الكثير من الأسباب التي تدفع العلامات التجارية إلى اتخاذ قرار بترحيل موقع الويب.

ولكن بغض النظر عن الغرض، يمكن أن تكون عمليات ترحيل الموقع مخيفة بالنسبة لمعظم الأشخاص، حتى بالنسبة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO).

إذا حدث خطأ، فإن عمليات ترحيل الموقع تشكل الكثير من المخاطر.

يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ظهورك وتصنيفك في نتائج البحث. والأسوأ من ذلك أنك يمكن أن تفقد التصنيف والإيرادات.

شارك غولت أن غالبية الفرق التي يعملون معها ليس لديهم أي خبرة في عمليات الترحيل.

يشعر الجميع تقريبًا بالقلق بشأن فقدان التصنيف وحركة المرور، وعادةً لا توجد خطة كاملة للتخفيف من المخاطر.

ولأن معظم عمليات الترحيل تستغرق حوالي 4 إلى 6 أشهر في المتوسط، فغالبًا ما تشعر الفرق بالاندفاع لإكمالها.

تنبع قضايا الهجرة الشائعة من:

مشاكل SEO الفنية.

تغييرات المحتوى.

مشاريع مستعجلة.

نقص فى التواصل.

قلة الحركة والتركيز.

هناك الكثير من قوائم التحقق من ترحيل الموقع، ولكن بعض العناصر المهمة لا تظهر بشكل متكرر.

دعونا نتعمق في بعض منهم.

مشكلة تقنية

جافا سكريبت

ما يقرب من نصف عمليات الترحيل التي قام بها Gault وفريقه في شركة Conductor Handle تتضمن الانتقال إلى إطار عمل JavaScript.

إذا كنت تعمل على React أو Angular، تذكر ما يلي:

لا تبدأ بدون نموذج العرض المسبق . أسوأ ضرر شهده Gault هو عندما يعتمد العميل على Google لتقديم المحتوى.

. أسوأ ضرر شهده Gault هو عندما يعتمد العميل على Google لتقديم المحتوى. لا تستخدم روابط جافا سكريبت . لا يقوم Google بالزحف إليها وسوف تفسد بنية الارتباط الداخلية لديك.

. لا يقوم Google بالزحف إليها وسوف تفسد بنية الارتباط الداخلية لديك. لا تخفي المحتوى الخاص بك وراء تفاعل المستخدم. لا يستطيع Google رؤيته، ولا يستطيع Google ترتيبه.

الربط الداخلي



غالبًا ما ينزلق الارتباط الداخلي تحت الرادار أثناء عمليات ترحيل الموقع، ولكن الفشل في أخذه في الاعتبار يمكن أن يكون ضارًا بتحسين محركات البحث.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على بنية الارتباط الداخلي لديك:

لا تقم بتغيير بنية الارتباط الداخلي لديك بشكل جذري إذا كان بإمكانك مساعدتها. في حين أنه من المحتمل حدوث تغييرات، يجب أن تكون على دراية بالارتباط الداخلي السابق الخاص بك. إن دفن أجزاء من الموقع خلف طبقات قليلة من الصفحات لا يؤدي أبدًا إلى نتائج جيدة.

في حين أنه من المحتمل حدوث تغييرات، يجب أن تكون على دراية بالارتباط الداخلي السابق الخاص بك. إن دفن أجزاء من الموقع خلف طبقات قليلة من الصفحات لا يؤدي أبدًا إلى نتائج جيدة. روابط القائمة الخاصة بك مهمة. يعد التنقل في القائمة إشارة قوية إلى Google. يمكن أن تنجم مشكلات لا حصر لها عن إلغاء التنقل في القائمة.

القضايا الحرجة ليوم الإطلاق

هذه هي الأشياء التي لا تريد أن تفوت التحقق منها قبل إطلاق موقع الويب الخاص بك الذي تم ترحيله حديثًا.

تحقق من علامات noindex. ليس لديهم مكان على موقعك المباشر.

ليس لديهم مكان على موقعك المباشر. التحقق من عمليات إعادة التوجيه. تأكد من أنها قيد التشغيل.

تأكد من أنها قيد التشغيل. تحقق من ملف robots.txt. لا تريد منع Google من الزحف إلى موقع الويب الخاص بك.

لا تريد منع Google من الزحف إلى موقع الويب الخاص بك. تحقق من القواعد الأساسية.

التراجعات ليست صديقتك وغالبا ما تجلب المشاكل.

قضايا المحتوى

تغيير المحتوى

لا تغير المحتوى الخاص بك عند الترحيل إذا كان بإمكانك مساعدته. يؤدي تغيير المحتوى إلى إزالة عنصر مستقر سابقًا. ستحتاج Google إلى إعادة تقييم الموقع بناءً على التغييرات التي تم إجراؤها أثناء عملية الترحيل

يؤدي تغيير المحتوى إلى إزالة عنصر مستقر سابقًا. ستحتاج Google إلى إعادة تقييم الموقع بناءً على التغييرات التي تم إجراؤها أثناء عملية الترحيل إذا كان يجب عليك تغيير المحتوى، فقم بعمل نسخة احتياطية للمحتوى القديم في حالة الحاجة إلى إعادة إضافته. يمكن أن يكون التراجع عن المحتوى عاملاً أساسيًا في استعادة عملية الترحيل.

عمليات إعادة التوجيه غير الصحيحة



استهداف عمليات إعادة التوجيه بشكل صحيح. لا تقم بإعادة التوجيه الجماعي إلى الصفحة الرئيسية.

إذا كانت الصفحة مفقودة، فابحث عن المطابقة المناسبة (فئة المنتج إلى المنتج).

إذا لم يكن هناك تطابق في إحدى الصفحات المهمة، ففكر في إعادة إنشاء الصفحة.

أفضل ممارسات ترحيل الموقع

فيما يلي نصائح وتذكيرات عامة للتأكد من نجاح عملية الترحيل قدر الإمكان.

كلما تغيرت أكثر، أصبح من الصعب تشخيص سبب الهبوط

إذا كان بإمكانك الانتظار لبعض التغييرات (مثل المحتوى) وتقسيمها بعد الإطلاق، فسيكون من الأسهل تحديد أي مشكلات محددة

لا تخف من الرد وتأخير الإطلاق في حالة وجود مشكلات حرجة

تكون عمليات الهجرات وعرة بدرجة كافية دون إضافة مشكلات إضافية إلى هذا المزيج.

إذا كان سيتم إطلاق موقع ما بغض النظر عن المشكلات، فتأكد من إبلاغ العميل أو كبار المسؤولين لديك بالتداعيات المحتملة

لا تقم بالتشغيل أثناء تحديث Google

تجعل تحديثات Google من الصعب تشخيص المشكلات.

إذا كان هناك شيء قادم ينبهونك به، فإن تأخير الإطلاق يمكن أن يسهل تحديد كيفية تأثير الترحيل على الأمور.

تجنب الهجرات المرحلية

بينما تقول Google الآن إنها تستطيع التعامل مع عمليات الترحيل المرحلية، غالبًا ما يرى Gault مشكلات في هذا النهج.

كن حذرًا بشكل خاص من عمليات الإطلاق المرحلية عند التعامل مع المواقع الدولية.

ابدأ عمليات إعادة التوجيه مبكرًا

اختبر عمليات إعادة التوجيه إن أمكن، وستندهش من مدى ندرة ذلك.

من المحتمل أن تكون لديك أخطاء يمكن إصلاحها عن طريق الاختبار. كن على دراية بمطابقات إعادة التوجيه الأفضل المحتملة في المستقبل.

التحقق الثلاثي من عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك

التحقق من وقت إطلاق الموقع.

تحقق في وقت لاحق من ذلك اليوم أو في اليوم التالي.

تحقق بعد أسبوع فقط لتكون آمنًا.

خلاصة

معظم المشكلات الرئيسية المتعلقة بالهجرات ليست دائمًا الأكثر وضوحًا.

كن على دراية بما يتغير ولا تخف من التراجع. الارتباط الداخلي وتغييرات المحتوى ليست جيدة دائمًا.

اجعل عملية الترحيل بسيطة و”نظيفة” قدر الإمكان. خذ بعين الاعتبار حفظ بعض التغييرات لما بعد الجزء الأكبر من عملية الترحيل.

التواصل الجيد ومعالجة المشكلات في وقت مبكر يمنع حدوث صداع كبير في وقت لاحق.

[Slides] أين تسوء عمليات ترحيل الموقع وتخرب تحسين محركات البحث

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