Rewrite this title: ترويج تطبيقات الهاتف المحمول: أرسل إلى مواقع المراجعة هذه

ستساعدك المقالة التالية: ترويج تطبيقات الهاتف المحمول: أرسل إلى مواقع المراجعة هذه

لقد كنت تعمل منذ أشهر، وتضع الكثير من الوقت والطاقة في مشروعك، وقد تم إنجازه أخيرًا. لقد قمت بإنشاء تطبيق بنجاح، وهو تطبيق أنت متأكد من أن الناس سيحبونه ويستمتعون به، في الواقع أنت حريص جدًا على نشره حتى أنك لا تكلف نفسك عناء مراجعته أو اختباره تجريبيًا. وضد أي حكم أفضل، ما عليك سوى طرحه في السوق كما هو، مع التأكد من أنه بالضبط ما يبحث عنه الناس.

يحدث هذا السيناريو كثيرًا في الواقع، ولسوء الحظ تفشل عمليات الإطلاق هذه، مما يؤدي إلى نتائج عكسية بإحدى طريقتين. الأول هو الفشل في اكتشاف العديد من الأخطاء التي لا تظهر على الفور عند التصفح، مما يحكم على التطبيق بعدم ود المستخدم. والسبب الثاني هو أنه يفشل في جذب انتباه الناس كما ينبغي بسبب قلة الرؤية. حتى لو كانت لديك سمعة ناجحة إلى حد ما، فقد تفوت فرصة الحصول على قاعدة مستخدمين جديدة عن طريق الإعلان من خلال موقع شخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن الفشل يساوي إهدار الموارد وإمكانية النجاح هنا.

من بين جميع الطرق التي يمكنك التسويق بها، إحدى الطرق الجيدة جدًا هي من خلال المراجعات. يعد تعيين شخص ما في موقع آخر لمراجعة تطبيقك طريقة رائعة لنشر الكلمة وإظهار أنه تطبيق عالي الجودة. يمكنك أيضًا الحصول على تعليقات لمعرفة ما يرغب الآخرون في تحسينه أو إضافته أو حذفه. يعد هذا موردًا قيمًا عندما يتعلق الأمر بإصدارات أخرى، والتي بدورها يمكن الترويج لها للحصول على مزيد من الاهتمام.

بينما يمكنك الذهاب إلى أي مكان وطلب المراجعة، فهذه خمسة مواقع يجب عليك بالتأكيد الاتصال بها.

على الرغم من أنك قد لا تعرف ذلك، فمن المحتمل أنك زرت أحد المواقع العديدة التي تملكها وتديرها Ann Smarty. SEO Smarty وMyBlogGuest وTekSocial كلها مدونات مشهورة تحصل على عدد كبير من الزيارات كل يوم. وهي أيضًا بعض المواقع المقترحة للغاية من قبل مالكي المدونات المختلفين حول الويب. TekSocial هو المفضل لدي من بين كل هذه الأشياء، والمراجعات مفيدة بشكل لا يصدق إذا كنت تخطط لتجربة منتج تكنولوجي بنفسك. تقوم Ann Smarty بنفسها بمراجعة الكثير من التطبيقات، ويسعدها تلقي الطلبات. بإمكانك التواصل معها عبر الموقع لطلب الوظيفة.

لا، لا يديره جون ستيوارت، على الرغم من الاسم، ولكن لا تحمل ذلك ضده. يتم تحديث المراجعات هنا يوميًا، وهي جذابة ومفيدة. يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على كل شيء بدءًا من الألعاب وحتى تطبيقات الإنتاجية، كما أنهم سعداء بمراجعة منصات مختلفة، مثل سطح المكتب، وiPad، وiPhone، وAndroid، Kindle و اكثر. لذلك لا تقلق إذا لم يكن هذا هو المعيار الخاص بك Apple تطبيق المنتج…لا يزال أداة رائعة لترويج تطبيقات الهاتف المحمول.

هناك الكثير من الكتاب هنا، ولكل منهم لهجته الخاصة وطريقته في فعل الأشياء. مما يجعله مكانًا مثيرًا للاهتمام للمراجعات، حيث يمكنك التأكد من أنه عندما تطلب فحص تطبيقات متعددة، فستحصل على فرصة عادلة. بعد كل شيء، من الممكن أن يتعامل العديد من الموظفين مع الأمر، ومن المؤكد أن لديهم آراء مختلفة.

4. أنا استخدم هذا

احصل على مراجعة صادقة من المستخدمين الفعليين في قاعدة البيانات البسيطة والمثيرة للاهتمام ومتتبع التطبيقات وموقع المراجعة. فهو يوفر قسم لقطة شاشة ورابط التنزيل ورابط الصفحة الرئيسية ومراجعات سريعة مع قوائم الميزات وآراء المستخدمين ووصفًا للتطبيق نفسه. يبحث المستخدمون حسب العلامات أو الفئات أو الكلمات الرئيسية. ولعل أفضل ما في الأمر هو أنه يمكن للمستخدمين تتبع جميع تطبيقاتهم، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف تطبيقات جديدة والتحقق من التحديثات وما إلى ذلك.

من المحتمل أن يكون هذا واحدًا من أشهر مواقع مراجعة التطبيقات الموجودة هناك. كما أنها واحدة من أكبر المواقع التي تحتوي على عدد هائل من مراجعات الفيديو لأجهزة iPhone وiPad وAndroid. للأسف، هذه هي المنصات الثلاث المدعومة الوحيدة التي تغطيها، على عكس الأنظمة الأخرى التي تقدم مراجعات للتطبيقات لأشياء مثل Kindle. لكن مقاطع الفيديو غنية بالمعلومات وشاملة ومسلية.

ما الموقع الذي تستخدمه لمراجعات التطبيقات؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.

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