Rewrite this title: تريد علي بابا إنشاء شركة فرعية خاصة ولكن جميع الشركات مفتوحة لمصالح المستهلكين

ستساعدك المقالة التالية: تريد علي بابا إنشاء شركة فرعية خاصة ولكن جميع الشركات مفتوحة لمصالح المستهلكين

Facebook افتتحت مؤخرًا نفسها للجمهور بينما قامت مجموعة علي بابا (المميزة في نيويورك تايمز) قد يكون لديها خطط لإعادة نفسها إلى الملكية الخاصة. لطالما كانت الشركة الصينية تصرخ في وجه ياهو (شريكتها الأمريكية) فيما يتعلق بإعادة شراء أسهم الشركة الأولى (تمتلك ياهو 40٪ من أسهم علي بابا). وساءت تلك المناقشات يوم الاثنين.

ترغب شركة علي بابا أيضًا في استخدام الأموال لشراء شركة تابعة لها، Alibaba.com (مقابل تكاليف تقدر بـ 8.7 مليار دولار). تم طرح موقع Alibaba.com للاكتتاب العام في عام 2007، لكن الصراعات المالية بدأت العام الماضي بعد فضيحة داخلية. وانخفضت أسهم موقع Alibab.com (متجاوزة 45%، لتصل إلى 9.25 دولار هونج كونج).

ومن خلال جعل شركة علي بابا التابعة لها شركة خاصة، ستكون قادرة على التركيز على سوق التعاملات التجارية بين الشركات دون تدقيق المستثمرين والطلبات المالية. لا يوجد سبب واضح لإفساد المحادثات (حتى الآن) يوم الاثنين، ولكن بدل مصلحة الضرائب الأمريكية للتحويل المعفى من الضرائب قد يكون له علاقة بالأمر.

إن فكرة التعامل مع ضغوط شركة عامة هي مفهوم مناسب تمامًا مثل مفهوم مارك زوكربيرج Facebook أصبحت مؤخرًا مستثمرة اجتماعيًا. لقد قامت العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي بالفعل باتخاذ خطوات (لكسب المال؟)، حيث قامت مؤخرًا بمراجعة الطريقة التي تتحقق بها من أسماء المشاهير.

أ أزمة التكنولوجيا يتعلق المنشور بكيفية جعل المشاهير “أكثر وضوحًا” سيزيد عدد المشتركين. Facebook كما تم إجراء تعديلات على المشتركين مؤخرًا، مما يسمح بالاتجاه الواحد (Twitter-مثل) التالية؛ يمكن للمعجبين تأمين تحديثات الأخبار عبر المشاهير والشخصيات المشهورة دون الحاجة إلى “إقامة صداقة” مع معجبيهم. على الرغم من أنه يسهل على المعجبين متابعة النسخة “الحقيقية” من المشاهير، إلا أنه قد يكون أيضًا وسيلة لتتبع النسخة “الحقيقية” من المشاهير Facebook للتأثير على كيفية “متابعة” الأشخاص لشخصياتهم المفضلة عبر الإنترنت.

سواء Facebookويبقى أن نرى خطوة جديدة تتمحور حول العملاء أو الدولار، ولكن رد فعل (أو عدمه) من المستهلكين هو عامل لا يمكن إنكاره في عالم الأعمال اليوم. ال نيتفليكس أعادت العلامة التجارية مؤخرًا تقديم خطتها القديمة البالغة 7.99 دولارًا، والتي تم حلها سابقًا لمتابعة فرص البث الرقمي (والسعي وراء رسوم أعلى). وكما حدث في التاريخ، لم يستجيب المستهلكون بشكل جيد للتغيير وتأثرت أرقام الشركة، ولكنها تعافت مؤخرًا وقد تتمتع بتعزيز إضافي من العرض القديم الجديد.

مع تقدم العلامات التجارية الكبرى إلى عالم الأعمال الذي يتطور باستمرار، هناك رقصة دقيقة لإنتاج الأرقام لتلبية المصالح الداخلية (وأحيانًا العامة) بالإضافة إلى المنتجات والخدمات التي تضمن الاهتمام المرغوب للمستهلكين. وتأمل شركة علي بابا أن يجعل تحويل فرعها الخاص إلى شركة خاصة سيسمح بتحويل التركيز من إنتاج الأرقام إلى تحسين تجربة العملاء.