Rewrite this title: تساعد سمة Google الجديدة الشركات على تعزيز الاستدامة

ستساعدك المقالة التالية: تساعد سمة Google الجديدة الشركات على تعزيز الاستدامة

تسمح Google الآن للشركات بإظهار التزامها تجاه حماية البيئة في ملفها التجاري على Google.

وهذا يساعد الشركات على الاستفادة من الوعي البيئي المتزايد بين المستهلكين في أعقاب المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة.

زيادة عدد العملاء الذين يقدرون الوعي البيئي

وفي استطلاع أجرته شركة جوجل، 82% من المستهلكين أفادوا بأن الاستدامة هي أولوية قصوى عند اتخاذ قرارات الشراء.

وانعكاسًا لذلك، فقد اعتبرت كلمة “إعادة التدوير” واحدة من أكثر عمليات البحث شيوعًا، حيث بلغ متوسط ​​درجة شعبيتها 81 من أصل 100.

وقد حظيت استفسارات مثل “تغير المناخ” و”الاستدامة” و”الطاقة المتجددة” باهتمام كبير أيضًا.

وجد تقرير لعام 2021 لشركة إيبسوس، ثالث أكبر شركة أبحاث في العالم 68% من الناس يعتقدون أنه إذا لم تتحرك الشركات الآن لمكافحة تغير المناخ، فإنها تفشل في تحقيق عملائها.

تم العثور على مؤشر أعمال الاستدامة لعام 2021 الصادر عن شركة GreenPrint وشركة التكنولوجيا البيئية 78% من الأمريكيين هم أكثر عرضة لشراء منتج يحمل علامة واضحة على أنه صديق للبيئة.

يمكن للشركات الآن تسليط الضوء على قدرات إعادة التدوير

منذ ولادة الحركة البيئية في السبعينيات، كان أحد التحديات الرئيسية دائمًا هو توفير الوصول إلى خدمات إعادة التدوير.

وإدراكًا لرغبة العملاء، يقدم المزيد من الشركات الآن هذه الخدمات.

لمساعدة الباحثين في العثور على المتاجر التي تقوم بإعادة التدوير وماذا وأين، أضافت Google سمة جديدة لإعادة التدوير إلى الملفات الشخصية للأعمال، مما يسهل على الأشخاص العثور على نقاط إعادة التدوير في نتائج البحث وخرائط Google.

سواء كان المستهلكون يبحثون عن أماكن لإعادة تدوير البلاستيك أو الزجاجات أو جهاز تلفزيون قديم، فإن البحث البسيط يمكنه الآن توجيههم في الاتجاه الصحيح. تتيح إضافة هذه المعلومات للشركات جني ثمار الإشراف البيئي.

إضافة إعادة التدوير إلى الملفات الشخصية للأعمال

يوجد حاليًا أكثر من 3000 فئة للملفات التجارية على Google، وتنقسم السمات إلى فئتين: ذاتية وواقعية.

السمات الشخصية هي أشياء مثل ما إذا كان العمل التجاري مفيدًا للأطفال أم أنه غير رسمي. يتم الحصول على هذه من آراء المستخدمين الذين قاموا بمراجعة الأعمال.

في حين أن السمات الواقعية، مثل إعادة التدوير، تحتفظ بها الشركة.

لا تتطلب إضافة إعادة التدوير إلى الملف التجاري على Google سوى بضع نقرات. ابدأ بالانتقال إلى علامة تبويب المعلومات والنقر على “من النشاط التجاري – أضف سمات”.

سيؤدي تحديد “إعادة التدوير” من قائمة السمات إلى السماح للملف التجاري بالظهور في عمليات البحث التي يجريها الأشخاص الذين يبحثون عن طرق للتخلص من العناصر بطريقة صديقة للبيئة.

وتنضم هذه السمة الجديدة إلى الفئات الشائعة الأخرى التي يقدرها المستهلكون، بما في ذلك إمكانية الوصول والمرافق وخيارات الدفع والصحة والسلامة.

تظل Google ملتزمة بالاستدامة

لا تقوم جوجل فقط بتشجيع المنظمات الأخرى على تبني الممارسات الخضراء؛ أصبح محرك البحث محايدًا للكربون منذ عام 2007 (أول شركة كبرى تفعل ذلك)، بهدف أن يصبح خاليًا تمامًا من الكربون بحلول عام 2030.

من مراكز البيانات الموفرة للطاقة، إلى العقود لإنشاء ما يقرب من 6 جيجاوات من الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، عززت جوجل نفسها في حركة الاستدامة.

تقوم Google حاليًا بتشغيل أنظف سحابة في الصناعة ويوفر المعلومات الجغرافية المكانية الإنسانية والعلمية والبيئية للتحليل عبر محرك جوجل إيرث.