Rewrite this title: تستجيب Google لخطأ نص THVB

ستساعدك المقالة التالية: تستجيب Google لخطأ نص THVB

لقد حظي خطأ نص THVB (أي الخطأ الرهيب والمروع والسيئ للغاية) باهتمام كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعادت المشكلة للظهور من جديد بفضل إصدار هاتف Nexus S، الذي فشل في حل المشكلة التي تم الإبلاغ عنها منذ عدة أشهر. والآن قدمت جوجل ردًا رسميًا.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذا الخلل، إليك النسخة المختصرة: عندما تذهب لإرسال رسالة نصية، يتم إرسالها إلى الشخص الخطأ. نهاية القصة. بحسب تقرير عن ماشابل، تقول Google أن هناك سببين محتملين لهذه المشكلة، ولذلك فقد عرضت خطين محتملين للأسلوب لحلها.

يتم ربط المشكلة الأولى بشكل أساسي بواسطة Google على أنها خطأ مستخدم، قائلة إنه من المهم التحقق مرة أخرى من الشخص الذي ترسل إليه الرسالة قبل إرسالها، وأن المستخدمين الذين يعتقدون أنهم نقروا على سلسلة رسائل مختلفة قد ببساطة كن غير صبور للغاية. وجاء في بيان جوجل: “لقد وجدنا أثناء اختبار هذه المشكلة، أنه من المرجح أن تحدث إذا نقرت على رسالة قبل تحميل تطبيق المراسلة بالكامل”. “لذلك نوصي بالانتظار حتى يتم تحميل جميع العناصر قبل النقر عليها.”

قد يكون أحد أسباب استبعاد المسؤولية هو أن هذا خطأ يستحيل إصلاحه في نهاية الأشياء التي تعمل بنظام Android. نظرًا لتنوع الأجهزة وأساليب المعالجة لنظام التشغيل Android، ستنشأ بعض المشكلات بسبب اختلاف شاشات اللمس وأوقات التحميل وما إلى ذلك؛ قد لا يتمتع Android بالسيطرة الكاملة على المشكلة.

ومع ذلك، هناك أوقات يحدث فيها هذا الخلل دون وجود طريقة جيدة لإلقاء اللوم على المستخدم. وجاء في بيان جوجل: “لقد استغرقنا بعض الوقت لإعادة إنتاج هذه المشكلة، حيث يبدو أنها تحدث نادرًا جدًا”. “لقد تمكنا الآن من… تطوير إصلاح سننشره.”