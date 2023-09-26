Rewrite this title: تستخدم Google خوارزميات مختلفة للغات مختلفة

ستساعدك المقالة التالية: تستخدم Google خوارزميات مختلفة للغات مختلفة

يستخدم Google نفس خوارزميات البحث معظم اللغات، ولكن هناك حالات معينة تتطلب فيها اللغة خوارزمية مختلفة لتفسير الاستعلامات.

صرح بذلك جون مولر، محامي بحث جوجل، ردًا على موضوع على موقع Reddit بعنوان: “هل يستخدم Google نفس الخوارزمية لكل لغة؟”

يستمر الموضوع في التساؤل عن عوامل التصنيف وممارسات تحسين محركات البحث، وكيف يمكن أن تختلف من لغة إلى أخرى.

وبشكل أكثر تحديدا، يقرأ الموضوع:

“كان تحديث BERT يتعلق بالدلالات، لذلك جعلني أتساءل عما إذا كان سيكون هو نفسه في كل اللغات. الأمر الذي جعلني أفكر في عوامل التصنيف الأخرى، وكيف يمكن أن تختلف أهميتها بين اللغات/الثقافات المختلفة. على أي حال، أريد أن أسأل أي شخص لديه خبرة في تحسين محركات البحث بلغة أخرى، إذا وجدت أي اختلافات بين عوامل التصنيف؟

لا يتطرق مولر إلى جانب عوامل التصنيف، ولكنه يتناول استخدام خوارزميات البحث بلغات مختلفة.

اقرأ رده الكامل في القسم أدناه.

كيف تختلف خوارزميات بحث Google حسب اللغة

على الرغم من أن الكثيرين يشيرون إلى خوارزمية بحث Google ككيان فردي، إلا أنها في الواقع تتكون من “الكثير والكثير” من الخوارزميات.

يتم استخدام بعض هذه الخوارزميات لعمليات البحث بجميع اللغات، بينما يتم استخدام بعضها فقط للغات فردية.

يقول مولر، على سبيل المثال، أن بعض اللغات لا تفصل بين الكلمات بمسافات. وهذا يجعل من الضروري استخدام خوارزمية مختلفة عما تستخدمه Google للغات التي تستخدم المسافات.

يصرح:

“خاصة. يستخدم البحث الكثير والكثير من الخوارزميات. ينطبق بعضها على المحتوى بجميع اللغات، وبعضها خاص بلغات فردية (على سبيل المثال، لا تستخدم بعض اللغات مسافات لفصل الكلمات – مما يجعل البحث عن الأشياء صعبًا نوعًا ما إذا افترض Google أن جميع اللغات متشابهة) إنجليزي).”

مصدر: رديت

كيف يفهم بحث Google المحتوى بلغات مختلفة

فيما يتعلق بموضوع البحث في Google بلغات مختلفة، تجدر الإشارة إلى النقطة التي تم طرحها خلال جلسة Hangout لساعات عمل Google Search Central SEO الأسبوع الماضي.

سُئل مولر عن كيفية تحديد Google عندما تكون إحدى الصفحات مشابهة لأخرى عندما تحتوي كل صفحة على محتوى بلغة مختلفة.

باختصار جوجل لا أستطيع اكتشاف متى يكون جزء من المحتوى في إحدى اللغات مماثلاً أو مشابهًا لجزء من المحتوى المكتوب بلغة أخرى.

تعتمد Google على ناشري المحتوى لتحديد أن الأجزاء المتعددة من المحتوى تكون متكافئة عند كتابتها بلغات مختلفة.

ويتم تحقيق ذلك عبر سمة hreflang HTML، ويوضح مولر:

“… نحن نستخدم بشكل أساسي hreflang لفهم أي من عناوين URL هذه مكافئة من وجهة نظرك. وسوف نقوم بتبديل تلك…

… أعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لنا أن نفهم أن هذا المحتوى المحدد يعادل دولة أخرى أو لغة أخرى. مثل، هناك الكثير من الاختلافات المحلية التي تكون ممكنة دائمًا.

مع العلم أن Google لا يمكنها تحديد معادلة محتوى اللغة المختلفة بمفردها، فإنه يسلط مزيدًا من الضوء على سبب وجود Google لخوارزميات معينة للغات معينة.

مصدر: مركز بحث Google قيد التشغيل YouTube