Rewrite this title: تستخدم Google مساحة تخزين أسرع للصفحات ذات الطلب العالي

ستساعدك المقالة التالية: تستخدم Google مساحة تخزين أسرع للصفحات ذات الطلب العالي

يكشف غاري إليس من Google أن فهرس البحث يستخدم نظامًا متدرجًا حيث تتم فهرسة المحتوى الأكثر شيوعًا على مساحة تخزين أسرع وأكثر تكلفة.

تمت مناقشة هذا الموضوع في الحلقة الأخيرة من بودكاست Google الذي يتناول التعقيدات اللغوية في اختيار فهرس البحث.

في شرحه لكيفية إنشاء Google لفهرس البحث الخاص به، يقول إليس إن المحتوى يتم فهرسته على ثلاثة أنواع من التخزين:

كبش (ذاكرة الوصول العشوائي): الأسرع والأغلى

(ذاكرة الوصول العشوائي): الأسرع والأغلى SSD (محرك الحالة الصلبة): سريع جدًا ولكن التكلفة باهظة

(محرك الحالة الصلبة): سريع جدًا ولكن التكلفة باهظة الأقراص الصلبة (محرك القرص الصلب): الأبطأ والأقل تكلفة

تحتفظ Google بأسرع مساحة تخزين للمستندات التي من المحتمل أن يتم عرضها في نتائج البحث بشكل متكرر.

يقول إليس:

“وبعد ذلك، عندما نبني مؤشرنا، ونستخدم كل تلك الإشارات التي لدينا. دعنا نختار، على سبيل المثال، تصنيف صفحة واحدة، ثم نحاول تقدير مقدار الخدمة التي سنقدمها لتلك المستندات التي قمنا بفهرستها.

فهل سيكون الأمر مثل كل ثانية؟ هل سيكون لدينا استعلام يؤدي إلى تشغيل هذه المستندات؟ أم ستكون مرة واحدة في الأسبوع أم ستكون مرة واحدة في السنة؟

وبناءً على ذلك، قد نستخدم أنواعًا مختلفة من وحدات التخزين لإنشاء الفهرس.

يستمر Illyes في تقديم أمثلة لما يمكن تخزينه على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يمكن تخزينه على محركات أقراص الحالة الثابتة (SSD)، وما يمكن تخزينه على محركات الأقراص الثابتة (HDD).

سيتم تخزين المحتوى الذي يتم الوصول إليه كل ثانية على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD). ويمثل هذا مقدارًا صغيرًا من فهرس Google بأكمله.

يتم تخزين الجزء الأكبر من فهرس Google على محركات الأقراص الثابتة، لأن محركات الأقراص الثابتة، على حد تعبير إلييس، رخيصة الثمن، ويمكن الوصول إليها بسهولة، ويسهل استبدالها.

“على سبيل المثال، بالنسبة للمستندات التي نعرف أنها قد تظهر كل ثانية، على سبيل المثال، سينتهي بها الأمر على شيء بسرعة فائقة. وستكون ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فائقة السرعة. مثل جزء من فهرس العرض الخاص بنا موجود على ذاكرة الوصول العشوائي.

ثم سيكون لدينا مستوى آخر، على سبيل المثال، لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لأنها سريعة وليست باهظة الثمن مثل ذاكرة الوصول العشوائي. ولكن لا يزال الأمر كذلك، فالجزء الأكبر من المؤشر لن يكون موجودًا على ذلك.

سيكون الجزء الأكبر من المؤشر على شيء رخيص، ويمكن الوصول إليه، وقابل للاستبدال بسهولة، ولا يكسر البنك. وسيكون ذلك محركات الأقراص الصلبة أو الأقراص المرنة.

بالطبع إلييس يمزح بشأن الأقراص المرنة، هذا هو نوع الفكاهة الجافة التي تحصل عليها منه في البودكاست.

على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي تتيح فيها Google للجمهور الاطلاع على معلومات حول طبقات تخزين فهرس البحث. من المثير للاهتمام معرفة أن المحتوى الأكثر بحثًا يتم تخزينه على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD).

يجب أن تكون تكلفة تخزين حتى نسبة مئوية من فهرس Google على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) باهظة للغاية. على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم تبرير تكلفة التخزين الأسرع بمدى أهمية المستندات الموجودة بداخلها للأشخاص.

يجب أن يكون الطلب على المحتوى مرتفعًا جدًا بحيث لا ترغب Google في المخاطرة بالتأخير في نشره للباحثين.

فيما يتعلق بتحسين محركات البحث، لا توجد طريقة لتحسين نوع واحد من التخزين على الآخر. ولا توجد طريقة لمعرفة أي من طبقات التخزين يتم فهرسة موقعك عليها.

أعتقد أن نسبة صغيرة جدًا من صفحات الويب تتم فهرستها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD). إن إعادته إلى تحسين محركات البحث، يعد هذا أمرًا جيدًا لأنه يعني أن غالبية المواقع تتنافس على مستوى متكافئ عندما يتعلق الأمر بسرعة تخزين الفهرس.