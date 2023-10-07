Rewrite this title: تستمر ملحمة SOPA: عمالقة التكنولوجيا يفكرون في تعتيم الإنترنت ودعم قانون OPEN

ستساعدك المقالة التالية: تستمر ملحمة SOPA: عمالقة التكنولوجيا يفكرون في تعتيم الإنترنت ودعم قانون OPEN

عندما ينعقد الكونجرس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، فسوف يفكر في تمرير قانون إيقاف القرصنة عبر الإنترنت (SOPA) المثير للجدل للغاية. ومن المقرر حاليًا أن يناقش مجلس الشيوخ الأمر في 24 يناير والتصويت بعد ذلك بوقت قصير. قال هاري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، مؤخرًا:

“هذا تشريع من الحزبين وهو في غاية الأهمية. وأكرر، إنه ثنائي الحزبين. آمل أن نتمكن من قضاء يومين مثمرين، وتمرير مشروع القانون هذا، والانتقال إلى مسائل أخرى”.

في حين أن غالبية الشركات والأفراد الذين يستفيدون من إنتاج المحتوى قد ضغطوا من أجل قانون SOPA ودعموه، فإن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تعارض بشدة هذا التشريع الجديد. 87% من مستخدمي ويكيبيديا الذين شملهم الاستطلاع كانوا يؤيدون فكرة جيمي ويلز لبدء “تعتيم الإنترنت”.

ومنذ ذلك الوقت، اكتسب “الخيار النووي” شعبية ومن المرجح أن يحظى بدعم 15 شركة تكنولوجية كبيرة بما في ذلك: جوجل، Facebook باي بال، ويكيبيديا، Twitter، & Amazon. على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بإغلاق بعض المواقع الأكثر استخدامًا على الإنترنت مؤقتًا، فإن التاريخ الأكثر ترجيحًا لحدوث ذلك هو 23 يناير – وهو اليوم السابق لإعادة مجلس الشيوخ النظر في SOPA.

بالإضافة إلى النظر في “تعتيم الإنترنت”، جوجل، Facebook, Twitterأشارت كل من Yahoo وLinkedIn والعديد من عمالقة التكنولوجيا الآخرين مؤخرًا إلى دعمهم لقانون الحماية عبر الإنترنت وإنفاذ التجارة الرقمية (OPEN). تعتقد هذه الشركات أن قانون OPEN سيعاقب المواقع غير القانونية ويقلل من التأثير على الأعمال المشروعة. وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس عيسى والسيناتور وايدن، قالت شركات التكنولوجيا المؤثرة هذه ما يلي:

“نكتب اليوم للتعبير عن دعمنا للتشريع الذي تقومون بتطويره لمعالجة هذا الأمر [copyright infringement and counterfeiting] المشكلة، التي تم إصدارها الأسبوع الماضي على www.keepthewebopen.com باعتبارها قانون الحماية عبر الإنترنت وإنفاذ التجارة الرقمية (OPEN). ويستهدف هذا النهج المواقع الأجنبية المارقة دون إلحاق أضرار جانبية بشركات الإنترنت الأمريكية الشرعية الملتزمة بالقانون، وذلك من خلال توفير علاجات تجارية دولية راسخة لمعالجة هذه المشكلة.

يوضح الرسم البياني التالي، الذي أنتجته شركة Keep the Web Open، الاختلافات بين مشاريع القوانين المختلفة قيد النظر:

[Sources Include: Extreme Tech, Wikipedia, & ZDNet]