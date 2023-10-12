Rewrite this title: تستهدف Google Microsoft Office من خلال حملة Go Google

ستساعدك المقالة التالية: تستهدف Google Microsoft Office من خلال حملة Go Google

إليك ما يمكن أن يكون أكبر هجوم تقوم به Google حتى الآن ضد Microsoft. مع العلم جيدًا أن خاصية البحث المشتركة بين شركتي Microsoft وYahoo ستهدد بالتأكيد هيمنتها، فمن الممكن أن تقوم Google بالرد على أحد السبل التي تهيمن عليها Microsoft – تطبيقات المكاتب التجارية. مدبلجة اذهب جوجل – تهدف هذه الحملة الإعلانية إلى الترويج لـ Google Apps كبديل عملي لـ Microsoft Office في سوق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة. لدى Go Google العديد من الأشياء في متجرها والتي تهدف جميعها إلى إخبار العالم بفوائد استخدام Google Apps. وتأمل في إقناع مستخدمي تطبيقات المكاتب في الشركة بالتبديل إلى Google Apps من خلال جمع وتقديم شهادات من أولئك الذين استخدموا Google. من الواضح أنه يهاجم Microsoft Exchange وLotus Notes بالقول إن الآخرين الذين كانوا يستخدمون هذه التطبيقات قد تحولوا بالفعل إلى Google Apps – وخاصة مكون Gmail الخاص بها.

تستخدم الحملة أيضًا Twitter وأدوات الوسائط الاجتماعية الأخرى لتشجيع المستخدمين على نشر المعلومات حول الأشخاص الذين استخدموا Google. وبالنسبة لأولئك الذين استخدموا Google، فإن الهدايا المجانية تنتظرهم كل أسبوع طوال شهر أغسطس بأكمله.

وأخيرًا وربما الجزء الأكثر أهمية في هذه الحملة الترويجية هو الكشف عن أربع لوحات إعلانية عملاقة في الترويج لتطبيقات Google. سيتم عرض هذه اللوحات الإعلانية على الطريق 101 في سان فرانسيسكو، والطريق السريع West Side Hwy في نيويورك، وIke في شيكاغو، وMass Pike في بوسطن. ومن المثير للاهتمام، كما تك كرانش التقارير، سيتم إعادة تدوير اللوحات الإعلانية أو إعادة استخدامها إما في الكمبيوتر أو في أكياس التسوق.

هل ستحقق هذه الحملة التسويقية بعض العجائب على Google Apps لجذب بعض مستخدمي Microsoft المخلصين؟ الوقت فقط يمكن أن أقول.