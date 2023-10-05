Rewrite this title: تسخير قوة إعادة الاستهداف لأنواع مختلفة من مواقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: تسخير قوة إعادة الاستهداف لأنواع مختلفة من مواقع الويب

بغض النظر عن نوع الموقع أو العلامة التجارية المستندة إلى الويب التي تسعى إلى الترويج لها، فإن إعادة استهداف شعار الدفع لكل نقرة لديها القدرة على أن تُحدث تغييرًا كبيرًا في قواعد اللعبة بالنسبة لك.

إن استخدام تقنيات إعادة الاستهداف بحكمة يعني تغيير النماذج التي بموجبها تتصور السوق المستهدف. بدلاً من التفكير في الأشخاص الذين من المرجح أن يتعاملوا معك وفقًا لسماتهم الديموغرافية المختلفة، وهي كيفية عمل معلمات النظام الأساسي الإعلاني الأقدم، تتيح لك إعادة الاستهداف تنفيذ معايير النية المستندة إلى المعايير. ومع ذلك، فإن كيفية تحديد النية واستخدامها لصالحك باستخدام الأدوات الفعالة لإعادة الاستهداف، تعتمد إلى حد كبير على نوع الصناعة التي تعمل فيها.

الإجراءات بدلا من التركيبة السكانية

ومع إعادة الاستهداف، تمكنت وسائل الإعلام الرقمية أخيرًا من الوفاء بوعدها بتغيير قواعد اللعبة الإعلانية. تتغير التركيبة السكانية ببطء بمرور الوقت، هذا إن تغيرت على الإطلاق، في حين أن النية قصيرة الأجل وتستحق البناء عليها في الوقت الفعلي.

لا يتعين عليك أن تفترض أن أفضل جمهور لديك يتكون من الأشخاص الذين يبحثون عن كلمات رئيسية محددة، أو أولئك الذين يزورون مواقع ويب معينة، أو أولئك الذين يستخدمون أجهزة معينة أو أولئك الذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة بعد الآن. مع توفر تقنيات إعادة الاستهداف للشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك، أصبحت الآن أقرب إلى القدرة على تمييز دوافع الأشخاص الذين يتعاملون مع علامتك التجارية.

يمكنك الآن عرض الإعلانات لأشخاص محددين بغض النظر عن مكان اتصالهم بالإنترنت، وذلك ببساطة لأنهم أظهروا اهتمامًا حقيقيًا من خلال تنفيذ أي مجموعة من السلوكيات التي قمت بتعيين متتبعي إعادة الاستهداف لمراقبتها.

كيف تؤثر نظرية التسويق على تكتيكات إعادة الاستهداف

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الأنواع المختلفة من العلامات التجارية لها تعريفات مختلفة للتحويلات. مع أهداف نشاط المستخدم الخاصة بالصناعة، تأتي تكتيكات خاصة بالصناعة لإعادة الاستهداف. قبل أن تتمكن من معرفة كيفية تعيين معايير حملة إعادة الاستهداف الخاصة بك بشكل أكثر فعالية، خذ بعض الوقت للتأمل في بعض الجوانب المفاهيمية لتواجدك عبر الإنترنت.

1. فكر في وظائف موقعك وبنية التنقل ورحلة تجربة المستخدم. حاول الارتباط إجراءات المستخدم العملية والقابلة للتتبع مع مستويات الاهتمام بالتحويل. تعمل إعادة الاستهداف بشكل أفضل عندما تكون محفزاتها أكثر تحديدًا من مجرد زيارات الموقع. إن اكتساب عملاء محتملين جدد يفرض ضرائب أكبر على موارد المنظمة بدلاً من إغلاق الموارد الحالية، لذا حقق أقصى استفادة من العملاء المحتملين لديك بالفعل.

2. فكر في علاقات علامتك التجارية مع وسائل الإعلام المملوكة والمكتسبة والمدفوعة وكيف يؤثر الاتصال بهذه الرسائل على نية العملاء المحتملين. من المرجح أن تقوم بالتحويل من خلال إعادة الاستهداف عند أخذ اللمسات متعددة القنوات في الاعتبار.

3. ضع في اعتبارك نموذج مسار التحويل وأين من المحتمل أن تكون أفضل الفرص لتسريع العملية باستخدام لافتات خاصة بمرحلة معينة. قارن هذه الفرص بمخاطر التسرب من مسار التحويل في نقاط مختلفة. تعد إعادة الاستهداف أمرًا قويًا، ولكنها أيضًا شديدة التقلب – فإرسال رسالة خاطئة بكميات خاطئة في أطر زمنية خاطئة سوف يكون بمثابة مطاردة شريرة. يدور التسويق الرقمي المعاصر حول توفير القيمة، لذا تأكد من عدم التصرف كمفترس.

إعادة توجيه أفضل الممارسات لمواقع التجارة الإلكترونية

عندما يتعلق الأمر بتجارة التجزئة عبر الإنترنت، يتم تعريف التحويل على أنه عملية شراء تمت معالجتها بنجاح. على طول مسار التحويل، هدفك هو أن يقوم عملاء المبيعات المحتملون بتنفيذ مجموعة متنوعة من السلوكيات القابلة للتتبع والتي يمكن فهمها على أنها تعبيرات عن النوايا.

باستخدام Google AdWords، يقوم مسوقو التجارة الإلكترونية المهرة بجذب الزيارات إلى متاجرهم بناءً على عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية التي ترتبط مباشرة بأسماء المنتجات وسماتها؛ ومع ذلك، فإن قيام المستخدم بالنقر فوق إعلان نتائج البحث، لا يعني أنه مستعد للدفع. سيكون العملاء المحتملون الأكثر جدية هم أولئك الذين ينقرون من صفحات المنتج إلى صفحات “عربة التسوق” أو صفحات سياسة الشحن أو صفحات “لماذا تشتري منا”، لذا تأكد من ضبط منصة إعادة الاستهداف الخاصة بك لخدمة معظم الإعلانات لهؤلاء الزوار.

إذا كانت بعض المنتجات التي تقدمها تحظى بشعبية خاصة، أو إذا كنت تعلم أنك تقوم بتسعيرها بسعر أقل من المنتجات المنافسة، فيجب أن تكون رسالة إعادة الاستهداف الخاصة بك خاصة بالمنتج ويجب أن تلوح بعلامة الخصومات والإلحاح.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون التجارة الإلكترونية في كثير من الأحيان مساحة “سهلة الوصول إليها بسهولة”، خاصة بالنسبة للمتاجر التي تدرج مئات أو آلاف المنتجات. قد يكون من الصعب الحصول على ولاء التاجر، لذا لا تتوقع أن ينقر العملاء المحتملون على الإعلانات المعاد استهدافها بعد أكثر من أسبوعين من تصفحهم لمتجرك.

إعادة توجيه أفضل الممارسات لمواقع وكالات التطبيقات والخدمات

المواقع التي تقدم البرامج كخدمة، أو البرامج على أساس الترخيص، أو خطط الخدمة المخصصة أو الخدمات القائمة على الاشتراك، لديها الكثير من القواسم المشتركة مع بعضها البعض من وجهة نظر التسويق. مع مثل هذه العلامات التجارية، يكون الشراء الاندفاعي نادرًا، ويكون تنوع خط الإنتاج ضيقًا للغاية بشكل عام، وسيكون عرض البيع دائمًا عبارة عن بعض الاختلاف في عبارة “يجعل حياتك أسهل”.

بالنسبة للرسائل التسويقية، يعني هذا التحدث عن سهولة استخدام التطبيق أو الخدمة، والخبرة الصناعية لتجارها وإجابات المنتج على المشكلات المختلفة التي يواجهها العميل المحتمل. لذلك، يركز مسار المبيعات في هذه الحالات على محتوى السلطة حول القضايا التي تهم الجمهور ذي الصلة ويتم التقاط العملاء المحتملين للرعاية على المدى الطويل عبر التحويلات الثانوية: نماذج الاتصال التي تفتح ملفات PDF القابلة للتنزيل، واختيار المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي القطاعات والاشتراكات في المدونات والنشرات الإخبارية. من خلال إعداد صفحة “شكرًا” لهذه الأنواع من التحويلات، يمكنك بسهولة تشغيل منصات إعادة الاستهداف لعرض الإعلانات للمستخدمين الأكثر صلة.

إن متابعة العملاء المحتملين الذين تحولوا بالفعل إلى حد جزئي هو عمل صعب هنا، على الرغم من ذلك، خاصة بالنظر إلى المداولات والعمليات التنظيمية التي تنطوي عليها عملية الشراء. أعد الاستهداف بعناية، مما يسمح للعملاء المتوقعين بأخذ وقتهم مع ضغط محدود. قم بتذكيرهم بمنتجاتك بشكل غير مباشر فقط، من خلال تقديم المزيد من الحكمة المجانية. إذا قمت بدمج إعادة الاستهداف في صندوق أدوات رعاية الحرق البطيء الخاص بك، فعندما يحين وقت الشراء، فمن المرجح أن يتجه إليك عملاؤك المحتملون.

إعادة توجيه أفضل الممارسات لمواقع المحتوى ذات الاهتمامات المتخصصة

عندما يكون المحتوى هو المنتج نفسه، فإن الإعلان يكون دائمًا نموذج الإيرادات. غالبًا ما يقوم السوق المستهدف للعلامات التجارية ذات المحتوى المتخصص بالاختيار الذاتي، حيث سيرتد زوار الموقع غير المهتمين بمجال محتوى الموقع. إذا كان المجال المتخصص محددًا بدرجة كافية، فستكون المنافسة منخفضة وستجد الأطراف المهتمة طرقها الخاصة للوصول إلى صفحات المحتوى عبر البحث العضوي أو الإحالات من المجتمعات ذات الصلة عبر الإنترنت.

تحقق المطبوعات أكبر قدر من الربح عندما تبيع الإعلانات التي تستضيفها مباشرة، وعندما يتم النقر على هذه الإعلانات. إن الحصول على زيارات متكررة من القراء وإلهامها يكون أمرًا منطقيًا من الناحية التجارية فقط عندما يكون الجمهور ذا صلة بالمحتوى وتكون الإعلانات المستضافة ذات صلة بالجمهور. عادةً ما يتم الحفاظ على زيارة الجمهور للمنشور عن طريق تحويل المستخدمين إلى مشتركين ومتابعين ومعجبين.

عندما يكون المحتوى هو المنتج، فمن الحكمة تحديد الجماهير المعاد استهدافها على أنها أولئك الذين شاهدوا صفحات متعددة في الماضي، ولكنهم لم يزوروها منذ بعض الوقت. تأكد من ضبط حملتك على استبعاد المستخدمين المشتركين بالفعل، حيث من المحتمل أنهم يتلقون بالفعل الكثير من التذكيرات بأن المنشور موجود ويحتوي على محتوى ديناميكي.

حافظ على تحديث اللافتات المُعاد توجيهها من خلال الترويج لأفضل المحتوى الجديد الخاص بك ووضعه كشيء لا يمكنهم الحصول عليه إلا على صفحاتك.

عندما يتعلق الأمر بالولاء للعلامة التجارية للمحتوى، Facebook يمكن أن تكون أداة قوية بشكل خاص، ولكن احذر من التكاليف لكل نقرة على Facebook محرك إعادة الاستهداف الخاص بـ Exchange وقارن هذه النفقات (أعلى بكثير من منصات إعادة الاستهداف الأخرى) بمعدلات النقر على إعلانك المستضاف والمكاسب. يجب أن يكون إنفاقك على الحصول على عضو من الجمهور متناسبًا مع احتمالية الربح منه.