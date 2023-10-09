Rewrite this title: تسريبات تفاصيل عن أجهزة Android اللوحية القادمة

ستساعدك المقالة التالية: تسريبات تفاصيل عن أجهزة Android اللوحية القادمة

أنتجت Dell وArchos وEken وSamsung وViewsonic ومجموعة كبيرة من الشركات الأخرى بعض الأجهزة اللوحية الرائعة التي تعمل بنظام Android (ولنكن صادقين، وليست مثيرة للإعجاب). ومع ذلك، لدينا الكثير من الإصدارات القادمة، بما في ذلك الإصدارات البارزة من كل من Motorola وAcer. كانت الشركتان صارمتين للغاية بشأن إبقاء المنتجات طي الكتمان، ورفضتا إطلاق أدواتهما لمراجعة المواقع. ومع ذلك، يبدو أنه لا يمكن لأي من الشركتين الحفاظ على السر.

Engadget يعطينا البضائع على كلاهما منتجاتوذلك بفضل تسريبات تفاصيل عن الأجهزة اللوحية “السرية تماما”.

أولا، لدينا موتورولا. تم “تسريب” هذا الجهاز اللوحي بواسطة Andy Rubin من شركة Google والذي عرضه على خشبة المسرح في Dive Into Mobile. عندما قام الأشخاص بفحص الصور ودفعوا للحصول على مزيد من التفاصيل، تمت ملاحظة بعض التفاصيل الأساسية (أو تخمينها). أولاً، وكانت إحدى الميزات المؤكدة في الأصل هي أن هذا النظام سيعمل بنظام التشغيل OS 3.0 Honeycomb. ثانيًا، هذا الشيء قادم إلى Verizon. وثالثًا، إنه نظام يدعم الجيروسكوب مزودًا بكاميرات مزدوجة وشاشة عالية الدقة ومعالج ثنائي النواة.

ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة إلى المتحمسين هو مجموعة مقاطع الفيديو التي تم إصدارها والتي تعرض جهاز Acer اللوحي. ويبدو أن مقاطع الفيديو هذه صُممت في الأصل للاختبار الداخلي والعرض التوضيحي في شركة Acer، ولكن تم تسريبها بعد ذلك إلى الجمهور. يعرض هذا الثلاثي من مقاطع الفيديو القصيرة (التي تضيف ما يصل إلى أقل من خمس دقائق من الطول الإجمالي) الكثير من الميزات المثيرة للاهتمام.

أحد الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام هو عرض ميزات الجيروسكوب والقدرة على القيام بأشياء مثل قلب الصفحة وتكبير الصورة. يتم أيضًا عرض بعض التطبيقات المخصصة من شركة Acer. ومن المخيب للآمال أن النظام لا يعطينا لمحة عن قرص العسل، حيث يبدو أنه لا يزال يعمل على إصدار نسخة معدلة من Froyo. أعتقد أنه سيتعين علينا انتظار معرض CES لإلقاء نظرة حقيقية على نظام التشغيل الذي يركز على الأجهزة اللوحية من Google!