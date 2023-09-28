Rewrite this title: تسهل Google العثور على الوظائف والوصفات والمنتجات

ستساعدك المقالة التالية: تسهل Google العثور على الوظائف والوصفات والمنتجات

سيسمح تحديث بطاقات النشاط في بحث Google للمستخدمين بمتابعة عمليات البحث من حيث توقفوا عن الوظائف والوصفات والمنتجات.

تعد بطاقات الأنشطة في بحث Google طريقة سهلة لمتابعة المكان الذي توقفت فيه في رحلة البحث. لقد قمنا الآن بتحديثها للتسوق والوظائف والوصفات لتظهر لك المعلومات الجديدة ذات الصلة. يتعلم أكثر: https://t.co/751dz9Rqms pic.twitter.com/rBmDUgKBZA

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 18 أغسطس 2020

تم طرح بطاقات الأنشطة العام الماضي كوسيلة لتمكين الأشخاص من مواصلة عمليات البحث السابقة.

تحتوي البطاقات عادةً على روابط لصفحات تمت زيارتها مسبقًا، بالإضافة إلى مجموعة من الاستعلامات التي أدت إلى تلك الصفحات.

يمكن أن تظهر بطاقات الأنشطة لجميع أنواع عمليات البحث وعادةً ما يكون لها تصميم مماثل بغض النظر عن نوع الاستعلام.

الآن، ستحتوي عمليات البحث عن الوظائف والوصفات والمنتجات على بطاقات نشاط مصممة خصيصًا لهذه الفئات.

وهذا يعني أنهم قادرون على عرض الوسائط الغنية، مثل الصور المصغرة للمنتجات والوجبات.

وستحتوي أيضًا على معلومات أكثر تفصيلاً والتي لن يتم عرضها في بطاقة النشاط العادية.

بطاقات نشاط التسوق

ستعرض لك بطاقات الأنشطة لعمليات البحث المتعلقة بالتسوق المنتجات التي كنت تبحث عنها، حتى لو لم تكن تنظر إلى صفحة منتج فعلية.

على سبيل المثال، إذا تم عرض منتج ما في مقالة كنت تقرأها، فقد يعرض لك Google رابطًا للمنتج في بطاقة النشاط.

“عندما تتسوق عبر الويب، يمكن أن تكون مراجعات المنتجات والمقالات الإخبارية جزءًا مهمًا في تحديد ما ستشتريه. وعندما تقوم بالبحث، يمكنك استخدام البحث للتحقق من وجود تحديثات حول منتج معين والتأكد من حصولك على صفقة جيدة.

وإليك نظرة على تصميم بطاقات النشاط لعمليات البحث عن التسوق.

بطاقات النشاط الوظيفي

ستعرض لك بطاقات نشاط الوظائف منشورات الوظائف الجديدة ذات الصلة التي تم نشرها منذ آخر بحث قمت به.

سيسمح لك ذلك بتحديد ما إذا كانت هناك منشورات جديدة تستحق النظر إليها بسرعة حتى لا تضيع الوقت في المنشورات القديمة.

وصفات بطاقات النشاط

ستعرض الآن بطاقات الأنشطة الخاصة بالوصفات المزيد من الوصفات ذات الصلة باستعلامك.

عندما تبحث عن وصفات الدجاج، على سبيل المثال، سيعرض Google الوصفات ذات الصلة التي قمت بزيارتها مؤخرًا.

ستوفر بطاقات الأنشطة الجديدة أيضًا معاينة مصغرة لتسهيل العثور على الطبق الذي تريده.

بطاقات أنشطة أخرى

لوضع هذه التحديثات في منظورها الصحيح، إليك مثال على الشكل الذي تبدو عليه بطاقة النشاط العادية.

نفس التصميم الذي كان يتم عرضه لعمليات البحث عن الوظائف والوصفات والتسوق أيضًا.

أصبحت الآن بطاقات الأنشطة الخاصة بهذه الأنواع من عمليات البحث أكثر فائدة من قائمة بسيطة من الروابط والاستعلامات السابقة.