Rewrite this title: تسويق الفيديو الاجتماعي: ميزة تنافسية جديدة

ستساعدك المقالة التالية: تسويق الفيديو الاجتماعي: ميزة تنافسية جديدة

ماذا تعني الشركات عندما تقول إنها تصنع “الفيديو الاجتماعي”؟ هل يتعلق الأمر فقط بإنشاء مقطع فيديو مثير للاهتمام وتوزيعه؟ YouTube وغيرها من الشبكات الاجتماعية؟ أم أن هناك المزيد لذلك؟ دعنا نستكشف ما يجعل فيديو الأعمال اجتماعيًا حقًا، والعلاقة الخاصة بين الفيديو الاجتماعي والتسويق عبر البحث، ونصائح لمسوقي البحث حول البدء في استخدام الفيديو الاجتماعي في الأعمال التجارية اليوم.

الاجتماعية هي تطور في التسويق … وممارسة الأعمال التجارية

لوصف تسويق الفيديو الاجتماعي بشكل أفضل، نحتاج أولاً إلى التفكير في ما يعنيه أن تكون اجتماعيًا في مجال الأعمال التجارية في سوق اليوم. لقد انتقلنا مؤخرًا من ثقافة المبيعات المبنية على المحتوى أحادي الاتجاه والإعلانات من أعلى إلى أسفل إلى ثقافة البحث حيث يجد المستهلكون المعلومات والحلول ذات الصلة باحتياجاتهم عبر أجهزة الكمبيوتر. نحن الآن نتطور أكثر إلى ثقافة اجتماعية مبنية على المشاركة مع أقراننا والشعور بالانتماء للمجتمع مع العلامات التجارية نفسها.

لقد ساعدتنا الأدوات والتقنيات الاجتماعية على النضج في كيفية اختيارنا للتعامل مع الآخرين عبر الإنترنت. أولئك الذين يحصدون أكبر مكافآت الأعمال يختارون المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من الوقوف على الهامش. YouTube ومواقع استضافة ومشاركة مقاطع الفيديو الأخرى – بالإضافة إلى المدونات، Facebook, TwitterوLinkedIn وFourSquare وYelp وما إلى ذلك – مكّنت العلامات التجارية والمستهلكين من التفاعل بشكل أفضل مع بعضهم البعض وبناء علاقات هادفة تعتمد على الحوار والخدمة والتعليقات.

إن التواصل الاجتماعي يدور ببساطة حول كيفية اختيارنا للتعامل مع الآخرين، وقد أجبر العديد من العلامات التجارية على البدء في احترام عملائها على قدم المساواة عبر الإنترنت. ومن هنا يأتي تعريف الفيديو الاجتماعي على أنه مزج الفيديو مع العلاقات الإنسانية من أجل المشاركة في خلق القيمة.

العناصر الثلاثة لتسويق الفيديو الاجتماعي: المحتوى + المحادثات + المجتمع

تسويق الفيديو الاجتماعي (SVM) هو استخدام الأدوات والتقنيات التي تدعم النشاط الاجتماعي حول مقطع فيديو معين – من قبل الشركات لأغراض تجارية. يمكن القيام بذلك باستخدام أدوات إنشاء محتوى الفيديو وتوزيعه ومشاركته مثل المدونات والشبكات الاجتماعية ومجتمعات الدعم.

كما تنص صفحة ويكيبيديا الخاصة بتسويق الفيديو الاجتماعي على النحو المناسب: “في حملة تسويق الفيديو الاجتماعي الناجحة، يجتمع المحتوى واستراتيجية التوزيع وأدوات التعبير عن الذات للمستهلك للسماح للفرد “بإضافة صوته” أو المشاركة في إنشاء قيمة لجزء من المحتوى” – ثم نشرها بشكل أكبر في دوائرهم الاجتماعية.

ساعد تسويق الفيديو الاجتماعي العديد من العلامات التجارية على تحسين جودة خدمة العملاء. سواء كان ذلك ردًا على أسئلة الجمهور/المستهلك (مثل Google Webmaster Central’s Google Webmaster Central). YouTube قناة أو CrutchfieldElectronics.com)، أو حتى حجز منصة فيديو للمستهلك (مثل Zappo’s YouTube قناة حصرية لتعليقات المستهلكين، أو EXPOTV.com للتوسط في مراجعات الفيديو للمنتجات ذات العلامات التجارية)، ما نشهده هو التحول إلى علاقة الاعتماد المتبادل بين العلامات التجارية والمستهلكين.

أدى الفيديو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة القوة التي يتمتع بها المستهلكون بشكل كبير، مما يتطلب من العلامات التجارية معاملتهم على قدم المساواة في علاقة العمل – حيث يشاركون محتوى بعضهم البعض وأفكارهم ودعمهم لبناء مجتمع فعلي وتنميته. يمكن تلخيص كل ذلك في صيغة 3 Cs سهلة التذكر لتسويق الفيديو الاجتماعي اليوم وهي المحتوى + المحادثات + المجتمع.

كيف يؤثر الفيديو الاجتماعي على تحسين محركات البحث للفيديو

يقول مارك روبرتسون، مؤسس ReelSEO: “لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قوة دافعة هائلة الآن – ليس فقط لتحسين محركات البحث، ولكن أيضًا للفيديو”. “خذ هذا المثال، YouTube. إنه ثاني أكبر محرك بحث، حيث يبحث الأشخاص عنه دون توقف، ويتم فهرسته بشكل كبير في نتائج بحث Google (إلى جانب عدد متزايد من مواقع مشاركة الفيديو الشهيرة). الآن، من أجل الحصول على مرتبة جيدة YouTube، من المهم أن تصف الفيديو الخاص بك بشكل صحيح، للحصول على عنوان جيد. يقول مارك: “ولكن أكثر من ذلك، يتعلق الأمر بالتأكد من ظهور التعليقات، ومشاركة الأشخاص لهذا الفيديو، وأن هناك الكثير من الإعجابات”. ويعني أيضًا الرد على أي تعليقات سلبية بسرعة وبشكل كامل. باختصار، المشاركة هي المفتاح.

لا يقتصر تسويق الفيديو الاجتماعي على توزيع محتوى الفيديو على منصات وجهة الفيديو مثل YouTube (والتي قد نقول إنها شبكة اجتماعية). ويجب أيضًا أخذ الشبكات الاجتماعية، التي بدأت في جذب المزيد من الزيارات إلى الفيديو، في الاعتبار. وتشمل هذه وجهات مثل Facebook, Twitterوبالطبع المدونات.

“في الأساس، التسويق عبر الفيديو الاجتماعي يدور حول تسويق رسالة من خلال الفيديو، بأفضل طريقة ممكنة. وللقيام بذلك، يتعين عليك نشر رسالتك إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور (والجمهور الأكثر استهدافًا). يقول مارك. “إن تسويق الفيديو هو مجرد ذلك، ويعد تحسين محركات البحث للفيديو أحد مكونات ذلك. لقد اتضح أنه على الرغم من أن تحسين محركات البحث لا يزال عنصرًا قويًا جدًا في تسويق الفيديو، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أصبحت بنفس القوة كعنصر. يستمر مارك.

إليك المزيد من الأدلة على كيفية التقارب بين تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي. في ديسمبر الماضي، أفاد راند فيشكين من SEOmoz على Google وBing بتأكيد ذلك Twitter و Facebook كلاهما يؤثر على تحسين محركات البحث. وهذا ينطوي Facebook “الإعجابات” و Twitter تؤثر “إعادة التغريد” على الترتيب في البحث العضوي. مقاطع الفيديو على Facebook و Twitter يتم أيضًا فهرستها بواسطة محركات البحث وتظهر بشكل بارز في نتائج البحث، مما يدل على التأثير الكبير لمشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا السبب وحده، يحتاج مسوقو البحث إلى المشاركة في الفيديو الاجتماعي إذا كانوا يتوقعون أن يظلوا على صلة بهذا العمل على المدى الطويل.

اعتمد عقلية اجتماعية في كل ما يتعلق بتسويق مقاطع الفيديو الخاصة بك

من السهل جدًا الانخراط في التطورات التكنولوجية المتعلقة بالفيديو عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يجعل من المهم بشكل خاص تطوير عقلية مناسبة حول ما تحتاج استراتيجية تسويق الفيديو الاجتماعي الخاصة بك إلى أخذه في الاعتبار في عملك الخاص. إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

1. يتعلق الأمر بأشخاص حقيقيين — يدور الفيديو الاجتماعي حول إبراز أشخاص حقيقيين وراء حملتك. وتشارك شركتك قصصًا حقيقية، بدلاً من المشاهير المعينين الذين يقدمون تأييدًا مدفوع الأجر أو إعلانات تجارية دون أي ارتباط شخصي حقيقي بالعلامة التجارية.

2. يتعلق الأمر بالخدمة — لا ينبغي أن يبدو الفيديو الاجتماعي وكأنه إعلان، بغض النظر عن مدى ترفيهه وحسن إنتاجه. يهدف الإعلان بطبيعته أولاً وقبل كل شيء إلى بيع شيء ما. من ناحية أخرى، يدور الفيديو الاجتماعي في البداية حول بناء العلاقات، بحيث يبدو أي شيء يتم شراؤه وكأنه شيء طبيعي بالنسبة للعميل، دون الشعور بالضغط.

3. يتعلق الأمر بالحوار — الفيديو الاجتماعي لا يتعلق بالتحدث إلى الناس؛ يتعلق الأمر بالتحدث مع الناس. يمكنك استخدامه للتفاعل مع جمهورك على مستوى مباشر ومتساوي مع إزالة حاجز الشركات – أو على الأقل التقليل منه.

4. يتعلق الأمر بالمحادثات — يجب أن يتضمن الفيديو الاجتماعي الاهتمام والاستجابة للأشخاص الذين يتفاعلون مع الفيديو الخاص بك. يجب أن تكون بمثابة قناة لإظهار اهتمامك بعملائك، وأنك تستمع إلى ما يقولونه، وأنك تستجيب بطريقة تساعدهم.

5. يتعلق الأمر بجودة المشاركة — لا يتعلق الفيديو الاجتماعي بعدد المشاهدات التي تحصل عليها. يتعلق الأمر بجودة وحماس التعليقات التي تحصل عليها.

6. يتعلق الأمر بالمشاركة – لا يقتصر الفيديو الاجتماعي على “زرع” محتوى مثير للاهتمام فقط. يتعلق الأمر بالمشاركة مع الآخرين في المحتوى والمحادثات الخاصة بهم.

7. يتعلق الأمر بالمجتمع — يتطلب التواصل الاجتماعي مشاركة مستمرة مع المستهلكين والزملاء، حيث تأخذ المصلحة الذاتية مقعدًا خلفيًا أمام مصلحة المجموعة. عقلية الجميع يستفيدون من النتائج، لأن كل فرد في المجتمع أكثر عرضة للمشاركة.

التكيف مع مشهد الفيديو الاجتماعي الجديد

يحتاج مسوقو البحث إلى التكيف مع مشهد وسائل التواصل الاجتماعي إذا أرادوا البقاء على صلة بالجماهير وفي الأعمال التجارية. وهذا يعني تحسين الأداء للأشخاص أولاً، وخوارزميات محرك البحث ثانيًا. يقضي الجمهور وقتًا أطول في التفاعل مع محتوى الفيديو والمجتمعات التي تدور حولهم عبر العديد من قنوات التواصل الاجتماعي. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محترفي SEM لا يستطيعون الانتظار لفترة طويلة. إنهم بحاجة إلى البدء في تعلم كيفية تجميع مقاطع الفيديو المثيرة للاهتمام – أو التعاون مع محترفي الفيديو الذين يعرفون كيفية القيام بذلك وقد حققوا نجاحًا في القيام بذلك. يجب أن تساعد مقاطع الفيديو الأشخاص فعليًا وتجعلهم يرغبون في مشاركتها مع أقرانهم، وبناء محادثات حول مقاطع الفيديو هذه. وعندها فقط، يمكن للمرء أن يتطور من مسوق بحث فقط إلى مسوق بحث وفيديو اجتماعي.

التسويق عبر الفيديو الاجتماعي هو ما سيجعل مسوقي البحث يقضون وقتًا أقل في الهوس بأحدث خوارزمية محرك بحث Google، والمزيد من الوقت في شيء أكثر مكافأة على المستوى الشخصي، ألا وهو تحسين أنفسهم وأعمالهم.