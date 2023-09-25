Rewrite this title: تسويق النمو مقابل تحسين محركات البحث – هل هناك فرق؟ [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: تسويق النمو مقابل تحسين محركات البحث – هل هناك فرق؟ [Podcast]

أصبح تحسين محركات البحث (SEO) جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات التسويق في العقد الماضي.

مع استمرار خوارزميات التصنيف في Google في التحسن والتغيير بمرور الوقت، يجب على الشركات في جميع الصناعات الآن تخصيص المزيد من الموارد في أساليب النمو الأخرى التي من شأنها أن تبقيها مستمرة.

في هذه الحلقة، انضم إلي مارك سبيرا للحديث عن Merchant Center، وتسويق النمو بما يتجاوز الاستثمار طويل المدى في تحسين محركات البحث، والدمج بين الذكاء الاصطناعي وتسويق المحتوى، وكيفية تسريع تحسين محركات البحث والعمل بذكاء.

– لورين بيكر، 05:04

-مارك سبيرا، ١٤:٣٦

– مارك سبيرا، ١١:١٠

[00:00] – قليلا عن مارك.

[02:44] – تعرف على برنامج Growth Marketing Pro.

[05:04] – كيف تنمو الشركة.

[09:53] – تعرف على شريط النمو.

[12:58] – أنواع الشركات التي يعمل معها Growth Bar.

[14:21] – استراتيجيات النمو التي استخدمها مارك والتي ساعدت الشركات.

[18:03] – هل يُنصح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% لإنشاء المحتوى؟

[21:34] – ما يفعله مارك لرد الجميل.

[23:28] – كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في التسويق الشامل إلى جانب تحسين محركات البحث.

الموارد المذكورة:

تسويق النمو الاحترافي – https://www.growthmarketingpro.com/

شريط النمو – https://www.growthbarseo.com/

-مارك سبيرا، 06:40

-مارك سبيرا، 12:01

– لورين بيكر.، ١١:٤٧

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تواصل مع مارك سبيرا:

العمل الجاد والمثابرة والنجاح هي السمات المميزة لقصة مارك. منذ عدة سنوات، بدأ مدونة تسمى Growth Marketing Pro لمشاركة معرفته بالتسويق ونمو الأعمال – والتي أصبحت الآن شركة ذات دخل سلبي مكون من ستة أرقام!

في السابق، كان يقود تسويق النمو للشركات الناشئة المدعومة بالمشاريع في سان فرانسيسكو. كل هذا أدى أيضًا إلى المشاركة في تأسيس GrowthBar، وهي أداة للمدونين وفرق المحتوى. ربما كان حبه للبيتزا جزءًا كبيرًا منه أيضًا!

تواصل مع مارك على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mark-spera-90a62322/

اتبعه Twitter: https://twitter.com/growthmktingpro

تواصل مع لورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث:

اتبعه Twitter: https://www.twitter.com/lorenbaker

تواصل معه على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lorenbaker