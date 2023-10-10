Rewrite this title: تسويق قوائم الأعمال المحلية مقابل خدمات البيانات

ستساعدك المقالة التالية: تسويق قوائم الأعمال المحلية مقابل خدمات البيانات

نظرًا لأن تسويق الأعمال التجارية المحلية أصبح موضوعًا ساخنًا في صناعة التسويق عبر الإنترنت، يجد أصحاب الأعمال أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن الأنواع المختلفة من الخدمات التي يمكن أن تساعدهم في الاستفادة من أداة التسويق المحلية هذه. بالطبع تنشأ ارتباكات إضافية من الاختلافات في رسوم الخدمة أيضًا. دعونا نلقي نظرة على تعريف هذه الخدمات والرسوم والقوائم المحلية كأداة تسويقية. وسيلقي هذا أيضًا بعض الضوء على سبب وجود رسوم إدارية شهرية من قبل خدمات التسويق.

خدمات بيانات القائمة المحلية

وقد ناقشنا هذه الخدمة في مقال سابق عن الشركات التي تقدم خدمات “الإدراج”. ما توفره هذه الخدمة هو دفع معلومات عملك كبيانات إلى مواقع القوائم المحلية. تتم العملية برمتها تلقائيًا من خلال برامج تعرف باسم API. هناك قيود على المعلومات التي يمكن تقديمها. من المؤكد أنها لا تسمح لك بحماية علامتك التجارية من خلال المطالبة بقائمتك من خلال هذه العملية. تعتبر عملية المطالبة أكثر أهمية لأنها تسمح لك بإدارة قائمة أعمالك المحلية ليس فقط من خلال المعلومات التسويقية، ولكن أيضًا من خلال مراجعات المستهلكين. حجتنا في هذه الخدمة هي أن معظم الشركات مدرجة بالفعل ولماذا تحتاج إلى “الإدراج”؟ رسوم هذه الخدمة أقل من 100 دولار سنويا

خدمات تسويق القوائم المحلية

هذا النوع من الخدمة هو الخدمة التي ستسمح لك باستخدام قائمة أعمالك المحلية كأداة تسويق محلية للوصول إلى المستهلكين المحليين من خلال عمليات البحث على الويب وعمليات البحث على الهاتف المحمول بشكل أكثر فعالية. نظرًا لأن هذه الخدمة عبارة عن مزيج من الأتمتة والعمل اليدوي، فإن الرسوم أعلى وتتراوح من عمليات الإعداد لمرة واحدة إلى رسوم الإدارة الشهرية المستمرة. فيما يلي بعض الخدمات المضمنة في خدمات تسويق قوائم الأنشطة التجارية المحلية.

سؤال واحد يجب أن تطرحه على نفسك. هل لديك موارد الوقت لإدارة أداة التسويق هذه في العديد من مواقع القوائم المحلية؟ سيساعد هذا بالتأكيد في الإجابة عما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في هذه العملية.

1. من المهم أن المطالبة بقائمتك في العديد من مواقع القوائم المحلية. إذا كانت خدمة التسويق متوفرة فقط مع Google، فأنت تفوت مجموعة متنوعة من المصادر الأخرى مثل Bing وAsk وCity Search وLocal.com وYelp وYahoo وMerchant Circle وغيرها الكثير. سيقرر المستهلكون ومطورو تطبيقات الهاتف المحمول موقع الويب الذي سيستخدمونه لمراجعات وبيانات قوائم الأعمال المحلية. جوجل ليست القوة في هذه الحالة.

2. المطالبة بقائمتك ل حماية علامتك التجارية من الاختطاف. تعد المطالبة خطوة أولى حاسمة ومهمة في قوائم الأنشطة التجارية المحلية. إذا لم تطالب بالبطاقة في العديد من مواقع القوائم المحلية، فأنت عرضة لعمليات الاختطاف وإعادة توجيه معلوماتك إلى شركة أخرى أو إلى مجرمين يلاحقون المستهلكين المحليين. هذا هو الجزء الذي يميل إلى التسبب في الكثير من الإحباطات التي تقرأ عنها من أصحاب الأعمال على الويب.

3. قم بتحديث قائمتك بمعلومات تسويق عملك لتضمين ليس فقط نسخة نصية لعمليات بحث الويب وبحث الهاتف المحمول، ولكن أيضًا الفئات والصور والكوبونات ومقاطع الفيديو والصور وما إلى ذلك. ونظرًا لأن هذه المعلومات تتغير على مدار العام (خاصة القسائم والعروض والخصومات والأحداث)، فإن خدمة الإدارة الشهرية ستساعدك تأكد من تحديث كل شيء حتى الآن في مواقع متعددة.

4. تنظيف البيانات غير المتطابقة. نظرًا لأن مواقع الويب الخاصة بالقوائم المحلية تحصل على بياناتها من مصادر متعددة، تجد الشركات أن هناك قوائم متعددة لعنوان واحد لأعمالها. يعد حذف هذه القوائم أو دمجها عملية مهمة لضمان عدم اختطاف التكرارات أو قيام المستهلكين بنشر تعليقات في قائمة غير خاضعة للمراقبة.

5. مراقبة مراجعات المستهلكين الخاصة بك. لقد قام عملاؤك بالفعل بنشر تعليقاتهم عنك على العديد من مواقع القوائم المحلية. تعد مراقبة هذه المراجعات وإدارتها لاحقًا في العديد من مواقع القوائم المحلية للعلاقات العامة المحلية عملية مهمة وستكون جديدة بالنسبة لمعظم الشركات المحلية. يتم تضمين ذلك أيضًا مع معظم خدمات تسويق القوائم المحلية ضمن رسوم الإدارة الشهرية.

6. اقتباسات تعد خطوة مهمة في هذه العملية لجعل قائمتك في مرتبة أعلى في عمليات بحث الويب بين القوائم المجاورة للخريطة. لا يتم تضمين هذا دائمًا في الخدمات التسويقية ذات الأسعار المنخفضة، ويجب أخذ الإضافة بعين الاعتبار مع تطور ونضج هذه الصناعة وأداة التسويق في السنوات القادمة.

ستجعل التقنيات المستقبلية قوائم الشركات المحلية أكثر فعالية كأداة لتسويق الأعمال التجارية المحلية. يجب إدارة رموز QR وتطبيقات الهاتف المحمول وكوبونات الهاتف المحمول والتقنيات الأخرى للشركات المحلية لضمان استخدامها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

نأمل أن تكون المعلومات المذكورة أعلاه قد ساعدتك على الأقل في تصنيف خدمات قوائم الأعمال المحلية المختلفة بين خدمات البيانات وخدمات التسويق. إن فوائد خدمات التسويق تفوق بكثير خدمات البيانات وهي الأكثر فعالية للوصول إلى المستهلك المحلي.