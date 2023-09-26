Rewrite this title: تسويق محتوى B2B: كيفية تحديد وتتبع 7 أهداف رئيسية

ستساعدك المقالة التالية: تسويق محتوى B2B: كيفية تحديد وتتبع 7 أهداف رئيسية

تم بيع مدونة التسويق عبر الإنترنت Backlinko.com مؤخرًا إلى SEMRush مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

ولكن يمكننا أن نفترض بأمان أنها لم تكن رخيصة.

بين عامي 2013 و2018، اشترك أكثر من 4000 شخص في برنامج التدريب Backlinko.com، “SEO الذي يعمل”.

بسعر $5,964 لكل اشتراك، تزيد المبيعات عن 23,856,000 دولار.

لتنضم إلى مرتبة أفضل ناشري B2B مثل Backlinko بـ 468 ألفًا YouTube المشتركين وأكثر من 500000 زائر شهريًا، لا يمكنك الجناح.

تحتاج إلى تحديد أهداف تسويقية مفصلة للمحتوى.

لقد حصلت على تغطيتها. في هذا الدليل، ستتعلم كيفية تحديد وقياس سبعة أهداف أساسية لتسويق المحتوى للناشرين في مجال B2B:

تقود الجيل. الوعي بالعلامة التجارية. قيادة الفكر. حصة العضوية من الصوت. حواجز الطرق. تثقيف وإعلام. مشاركة المستخدم.

1. جيل الرصاص

لنبدأ بالهدف الأكثر أهمية، والذي يرتبط بالأموال التي تدخل إلى حسابك المصرفي: جذب العملاء المحتملين.

قد يأتي العملاء المحتملون الجدد من خلال تنزيلات المستندات التقنية أو الكتب الإلكترونية، أو عمليات إرسال النماذج، أو المكالمات التجريبية.

أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أهمية المحتوى الذي يجذب عملاء محتملين جدد. عليك أن تستمر في تغذية الآلة.

بدون آفاق جديدة، تتوقف الأعمال أو تتراجع.

قد يكون تحديد نوع المحتوى الذي يدعم إنشاء العملاء المحتملين أمرًا معقدًا بعض الشيء. لكن ابق معي.

في الأساس، تحتاج إلى العمل بشكل عكسي مع أفضل العملاء المحتملين للعثور على “الصفحات ذات القيمة العالية”.

تحديد أهداف العملاء المحتملين

لن تنجح هذه العملية ما لم تتم تهيئة Google Analytics بشكل صحيح بأهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكيفية دعم أهداف عملك (والأفضل من ذلك إذا تم تعيين القيم حسب نوع إكمال الهدف).

الخطوة الأولى هي العثور على المحتوى الذي يساعد المستخدم في إكمال أحد تلك الأهداف المحددة مسبقًا.

ثم قم بإجراء تقييم، هل هناك اتجاه في نوع المحتوى؟

لماذا لاقى هذا المحتوى صدى لدى جمهورك؟

ستساعد الإجابات على هذه الأسئلة في تحديد استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك للحصول على عملاء محتملين جدد.

وأخيرًا، حدد عدد الصفحات الإضافية التي تحتاجها لتحقيق هدف المبيعات الخاص بك.

يعتمد هذا الرقم على حجم حركة المرور الجديدة المقترحة ومعدل التحويل التاريخي.

قياس الرصاص الجنرال

يعد قياس ما إذا كان المحتوى يلبي أهداف جذب العملاء المحتملين أمرًا سهلاً باستخدام Google Analytics.

فيما يلي كيفية قياس الزيادة في العملاء المحتملين الجدد:

افتح جوجل أناليتكس. انقر و . حدد التقرير. اضبط التاريخ على الفترة الزمنية المرصودة. قم بتعيين الأهداف على المصدر/الوسيط. عرض عدد الأهداف المكتملة للعضوية حسب نوع الهدف.

نصيحة محترف: خذ القياس خطوة أخرى إلى الأمام وتواصل مع عميل المبيعات المتوقع لقياس الرفع في العقد المغلق.

2. زيادة الوعي بالعلامة التجارية

يتم دمج الوعي بالعلامة التجارية في أنماط حياة المستهلكين وعاداتهم (سير العمل) بحيث لا يضطرون إلى التفكير مرتين قبل طلب كلينيكس (أنسجة الوجه).

للقيام بذلك بنجاح، يجب على العلامة التجارية بناء الثقة وإنشاء ارتباطات إيجابية باستمرار.

تحديد أهداف الوعي بالعلامة التجارية

هناك أنواع مختلفة من المحتوى الذي يدعم الوعي بالعلامة التجارية.

ستحتاج إلى اختيار خيار مستدام على المدى الطويل للوجه العام للعلامة التجارية (فكر في الرئيس التنفيذي أو مدير التسويق).

فيما يلي بعض أنواع المحتوى المختلفة التي يجب مراعاتها.

سرد قصصي

للأصالة تأثير قوي على الرأي العام، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوعي بالعلامة التجارية.

بعيدًا عن شعار الشركة، ما هو الغرض من عملك؟

كيف اصبحت؟

إن صياغة قصة حول علامتك التجارية تضفي طابعًا إنسانيًا عليها وتعطي شيئًا حقيقيًا للناس للتواصل معه.

المدونات الضيف

في أي مكان آخر يقضي المستخدمون وقتهم؟

يمكنك الاستفادة من هذه المواقع لجذب المزيد من الانتباه إلى علامتك التجارية.

ضع في اعتبارك أن الهدف ليس دفع شركتك بل تقديم محتوى مفيد بالفعل.

المدونة الصوتية

اجعل المحتوى الخاص بك ينبض بالحياة وتواصل مباشرة مع جمهورك.

أنا متأكد من أنك تلتقط اتجاه المحتوى للتوعية بالعلامة التجارية: الأصالة.

البودكاست لا يهدف إلى الترويج لشركتك بشكل صريح.

إنها فرصة لتثقيف جمهورك وترفيهه وجذب انتباهه بطريقة غير ممكنة في المطبوعات.

قياس الوعي بالعلامة التجارية

يعد قياس نجاح حملة التوعية بالعلامة التجارية أمرًا غامضًا بعض الشيء.

لا يتم تسجيل جميع المحادثات غير المتصلة بالإنترنت بين الزملاء ومشاعر الثقة والارتباطات الإيجابية في Google Analytics.

ولكن يمكننا قياس ما إذا كان المحتوى يزيد من الوعي بالعلامة التجارية بقصد (من حيث صلته بحجم بحث Google لاسم العلامة التجارية).

فيما يلي كيفية تقسيم المستخدمين الذين يعرفون علامتك التجارية بالفعل:

افتح وحدة تحكم بحث جوجل. اضبط التاريخ على الفترة الزمنية المرصودة (12 شهرًا). انقر وحدد . انقر فوق القائمة المنسدلة للتصفية (التي تحتوي على الاستعلامات). حدد (التعبير العادي) و . استخدم التعبير العادي الذي يحدد متغيرات متعددة لاسم شركتك، بما في ذلك الأخطاء الإملائية.

3. قيادة الفكر

الثقة والمصداقية هما كلمتان تظهران باستمرار في المحادثات حول أهداف تسويق المحتوى للناشرين في مجال B2B.

إحدى الطرق الرائعة لبناء المصداقية مع جمهورك هي إنشاء محتوى قيادي فكري.

يمكنك القيام بذلك من خلال مشاركة وجهات نظر أو تجارب أو موارد فريدة.

تحديد أهداف قيادة الفكر

أفضل طريقة لإنشاء محتوى رائد للفكر هي فهم جمهورك ونقل الأفكار التي يجدونها ذات قيمة.

إذا كان لديك حق الوصول إلى بيانات الملكية، فاستخرجها للحصول على رؤى فريدة وشاركها مع مجال عملك في دراسة حالة متعمقة ورسومات صغيرة الحجم.

أو، إذا قمت ببناء شبكة من الاتصالات المهنية، شارك أفكارهم التي يمكن نقلها إلى الجماهير!

قياس قيادة الفكر

فكر في معنى القيادة؛ يتمتع القائد الجيد بقاعدة متنامية من المستخدمين المتحمسين للمحتوى.

ما إذا كان هذا المحتوى قد تمت مشاركته من خلال رسالة إخبارية إلكترونية، YouTube القناة أو البودكاست أو مجموعة الوسائط الاجتماعية، ستتمكن من تتبع المشتركين وعمليات الفتح/المشاهدات والمشاركات.

يجب أن تكون بيانات المشترك متاحة ضمن النظام الأساسي الذي تختاره.

للحصول على مقاييس القناة العضوية، انظر إلى تقرير الروابط الخلفية لوحدة التحكم في البحث.

هل يرتبط الأشخاص بمقالتك كمصدر مرجعي جيد؟

فيما يلي كيفية معرفة الصفحات الموجودة على موقعك والتي تحتوي على روابط خلفية باستخدام Google Search Console:

افتح وحدة تحكم بحث جوجل. ضمن الأدوات والتقارير القديمة، حدد . تحت انقر .

نصيحة محترف: من تقرير “أهم الصفحات المرتبطة – خارجيًا” في وحدة التحكم، سيكون لديك ورقة تحتوي على كل صفحة مستهدفة، وعدد الروابط الواردة، وعدد مواقع الارتباط.

قم بمراجعة هذا المحتوى للعثور على اتجاه في نوع المقالات التي يهتم جمهورك برؤية المزيد منها.

4. تحسين حصة الصوت العضوية

يعد تحديد نقاط القوة والضعف لدى منافسيك أمرًا أساسيًا لتمييز علامتك التجارية.

تتمثل إحدى طرق “سحق المنافسة” في تحسين حصة الصوت الأساسية.

تعد حصة الصوت العضوية مقياسًا لمدى ظهور موقعك في البحث العضوي، لمجموعة من الكلمات الرئيسية، مقارنة بأفضل منافسيك.

إحدى الطرق السريعة للحصول على مزيد من الرؤية والنقرات على SERP هي الفوز بالمقتطفات المميزة.

المقتطفات المميزة هي أجزاء من المعلومات التي يتم عرضها أعلى نتائج البحث لاستعلام بحث.

تحديد أهداف SOV العضوية

للعثور على أفضل فرص المقتطفات المميزة، استخدم أداة تتبع الترتيب التي تختارها وقم بالتصفية للكلمات الرئيسية التي ترتبها في المواضع من 2 إلى 5 لتلك التي تحتوي على مقتطفات مميزة.

يجب أن تكون الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا في أعلى قائمتك.

قم بفرزها حسب حجم حركة المرور، من الأكبر إلى الأقل.

استخدم هذه البيانات لمعرفة مدى جودة أدائك فيما يتعلق برؤية الموضوعات الرئيسية لعملك.

إذا وجدت أي ثغرات، فسوف تحتاج إلى إجراء المزيد من الأبحاث التنافسية.

قياس الحصة العضوية من الصوت

إن حساب الحصة العضوية من الصوت ليس أمرًا سهلاً ولكنه ممكن باستخدام الأدوات التي تقارن مستوى رؤية البحث لكلماتك الرئيسية المستهدفة بتلك الخاصة بمنافسيك.

إليك كيفية القيام بذلك باستخدام Ahrefs Rank Tracker:

افتح Ahrefs Rank Tracker. الصق قائمة بكلماتك الرئيسية. أضف نطاقات منافسيك. انقر فوق التقرير في علامة التبويب “نظرة عامة”. اعرض مقياس الرؤية لترى حصتك الصوتية العضوية.

نصيحة محترف: افعل ذلك في بداية حملة تسويق المحتوى الخاصة بك لتحسين SOV العضوي ومعرفة مدى تحسن مقياس الرؤية الخاص بك بمرور الوقت.

5. تقليل الحواجز

أثناء جلسات إستراتيجية المحتوى، فكر في سبب عدم اختيار المستخدمين لشركتك.

إن معالجة الأسباب التي تجعل العملاء المحتملين يقولون لا، يمكّن شركتك إما من تسليط الضوء على أن شركتك تقدم المنتج/الخدمة التي كانوا يبحثون عنها – أو لماذا المنتج/الخدمة التي تقدمها أفضل مما يعتقدون أنهم بحاجة إليه.

تحديد الحصة العضوية من الأهداف الصوتية

ستحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع فريق المبيعات الخاص بك.

سيحتاج أعضاء الفريق إلى تدوين سبب قول الناس لا.

أو أرسل استطلاعًا بسيطًا إلى العملاء المحتملين المفقودين.

قياس التخفيض في حواجز الطرق

إن قياس ما إذا كان المحتوى يهدف إلى تقليل العوائق أم لا هو أمر سهل بما فيه الكفاية.

ابق على اتصال وثيق مع فريق المبيعات.

هل هناك انخفاض في حواجز الطرق، هل هناك تحسن في وقت الإغلاق أو تكلفة الإغلاق؟

6. التعليمية / الإعلامية

يعد المحتوى التعليمي أو المعلوماتي هو المحتوى المفضل لدي شخصيًا لناشري B2B لأنه يتحقق من العديد من أهداف تسويق المحتوى: تقليل حواجز الطرق، وإنشاء الثقة والمصداقية، وزيادة الآفاق الجديدة.

أنا مؤمن بشدة بأن الناس لا يحبون أن يتم بيعهم لهم، ومن خلال مشاركة المعرفة، فإنك تنمي شبكة من الأشخاص الذين يقدرون أفكارك.

لذلك عندما يطرح هذا الموضوع – يفكرون فيك، ويشاركون معلومات الاتصال الخاصة بك، ويثقون في رؤيتك.

عندما توفر العلامة التجارية محتوى معلوماتيًا عالي الجودة، فإنها تتواصل مع جمهورها بطريقة أصلية لا تُنسى.

تحديد الأهداف التعليمية

سيختلف تحديد الأهداف التعليمية اعتمادًا على الوسيلة التي يمكنك من خلالها مشاركة المعلومات بشكل مريح.

من المؤكد أنك لا تحتاج إلى الاستثمار في إنشاء قناة جديدة بالكامل – استخدم الميزات الموجودة في القناة التي تناسبك بالفعل.

ولأنني مسوق لمحركات البحث، فسوف أشارك مثالاً باستخدام Google العضوي كوسيط.

فيما يلي كيفية تحليل المحتوى الذي يجذب المستخدمين الذين أشاروا إلى أنهم بدأوا بسؤال:

افتح وحدة تحكم بحث جوجل. تحت حدد . اضبط التاريخ على الفترة الزمنية المرصودة. انقر واختر انقر فوق القائمة المنسدلة للتصفية (الاستعلامات التي تحتوي على) حدد (التعبير العادي) و. استخدم التعبير العادي لإظهار النتائج التي تشير إلى سؤال: ماذا|كيف|متى|لماذا.

قياس المحتوى المعلوماتي

يعد قياس نجاح المحتوى المعلوماتي أمرًا غامضًا بعض الشيء لأن التعليم ليس بالضرورة عملية خطية.

يعرض المستخدمون المعلومات بناءً على ما يفعلونه في ذلك الوقت وما يريدون قراءته، وليس كيفية رسمها في القصص المصورة.

فكر في بعض المقاييس: ترتيب الصفحة وحجم حركة المرور للاستعلامات التي تشير إلى سؤال.

لكي تكون المقالة التعليمية مفيدة، يجب أن يعرف جمهورك عنها، ومن ثم ترتيب الصفحة وحجم حركة المرور.

إذا أعجب المستخدمون، فمن المرجح أن يتفاعلوا مع المحتوى ويعودوا للحصول على المزيد.

المزيد عن زيادة تفاعل المستخدمين في القسم التالي.

7. زيادة مشاركة المستخدم

خطوة إلى حذاء جمهورك.

هناك الكثير من المحتوى، وقد يكون من الصعب جذب انتباههم.

يجب عليك التأكد من أن المحتوى الذي تنتجه هو المحتوى الذي يريدون قراءته وأنه يتم تقديمه باستمرار.

المستخدمون الذين يقضون وقتًا في قراءة المحتوى الخاص بك يخبرون فريقك بشيء مهم حقًا.

يقولون أنهم يقدرون هذا المحتوى وأنه يستحق وقتهم.

تحديد أهداف مشاركة المستخدم

من المرجح أن يوصي المستخدمون الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك بعلامتك التجارية للآخرين أو تجديد اشتراكهم أو الترقية.

لتحديد أهداف مشاركة المستخدم، يتعين عليك العثور على الصفحات الأفضل أداءً لهذا المقياس وتحليل السبب.

قياس مشاركة المستخدم

من الأفضل قياس تفاعل المستخدم باستخدام Google Analytics 4.

إليك كيفية تحليل المحتوى الذي يتفاعل معه المستخدمون كثيرًا:

افتح “إحصاءات Google” 4. تحت التقرير. اضبط التاريخ على الفترة الزمنية المرصودة. تصفية للمستخدمين العضوية. عرض الجدول عن طريق تمريرات المستخدم الفريدة.

Note: تمريرات المستخدم الفريدة، أو متوسط ​​وقت التفاعل، أو حدث معين اعتمادًا على المقياس الذي تستخدمه لقياس التفاعل.

افكار اخيرة

يتمتع مستهلكو B2B بالذكاء التكنولوجي.

إنهم يقومون بفحص أجزاء متعددة من المحتوى عبر العديد من المواقع ويقومون بالإحالة المرجعية مع الأصدقاء والزملاء وضمن مجموعات الشبكات المهنية.

لا تقع في فخ “الخدعة الماهرة” التي تبالغ في تبسيط تسويق المحتوى.

عند القيام بذلك بشكل صحيح، سيضع المحتوى شركتك للإجابة على أسئلتهم، وتعزيز رأيهم فيك، وتحويلهم في النهاية إلى متابعين/عملاء مخلصين.

المزيد من الموارد: