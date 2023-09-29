Rewrite this title: تسويق SaaS: كيفية الحصول على المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة لعلامتك التجارية

ستساعدك المقالة التالية: تسويق SaaS: كيفية الحصول على المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة لعلامتك التجارية

يعمل العديد من مسوقي SaaS بجد لكنهم لا يرون نمو العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQL) الذي يسعون جاهدين لتحقيقه.

في 12 أغسطس، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية Search Engine Journal قدمها غاريت ميهرغوث، الرئيس التنفيذي لشركة Directive.

استكشف مهرغوث:

طرق قابلة للتنفيذ لجعل العلامات التجارية SaaS أكثر قابلية للاكتشاف على محركات البحث.

الأساليب الإستراتيجية لبناء انطباعات العلامة التجارية.

الرياضيات الفعلية وراء فشل مسار التسويق الحالي ماليًا.

فيما يلي ملخص للعرض التقديمي للندوة عبر الويب.

تسويق SaaS: نهج متمايز

هل شعرت يومًا بالعجز عن تنمية خط الأنابيب الخاص بك؟

هل تعمل بجد، ولكن لا تحصل على النتائج؟

أنت لست وحدك.

يعاني العديد من المسوقين من نفس الأشياء – لعدد كبير من الأسباب.

ولكن أحد أكبر الأسباب هو أن الأمور تغيرت مع مسار التحويل.

في مسار التحويل القديم، كان المسوقون بحاجة إلى القيام بحملات توعية لمسار التحويل لأن المستهلكين لا يستطيعون ذلك

اكتشف العلامة التجارية بدونها.

ولكن بعد ذلك مواقع مثل Amazon وبدأت شركة Yelp في النمو من خلال تجميع آراء الأشخاص حول المنتج.

والآن، أصبح الناس قادرين على الحصول على اهتمامهم الخاص بشيء ما، وتقييم خياراتهم، ثم إدراك ما هو موجود، وما إلى ذلك.

في مسار التحويل الجديد هذا، الأمر المهم للغاية هو فهم الواقع الذي تلعبه.

فكيف نتكيف مع هذا الواقع الجديد كمسوقين لـ SaaS؟

الفكرة الكبيرة: علامتك التجارية أفضل من موقع الويب الخاص بك

الفكرة الكبيرة التي نحتاج إلى تبنيها هنا هي أن علامتك التجارية أصبحت الآن أكثر أهمية من موقع الويب الخاص بك.

هذا لا يعني أن موقع الويب الخاص بك لا يهم – ولكنه فقط أقل أهمية مقارنة بعلامتك التجارية.

الجزء السفلي من مسار التحويل: لم تعد مواقع الويب مصنفة

إذا نظرت إلى الاستعلام B2C [best day trading software]، ستجد أربعة إعلانات في الجزء المرئي من الصفحة:

هنا، لا تختلف نسبة النقر إلى الظهور بشكل كبير من المركز الرابع إلى المركز الأول.

في الغالب تعمل تكلفة النقرة (CPC) بشكل جيد.

في الأسفل، توجد ميزات SERP ثم مواقع مراجعة مختلفة تابعة لجهات خارجية.

الأمر المثير للاهتمام حقًا في هذا هو أن مواقع الويب الفردية وصفحاتها الأساسية لم تعد مصنفة – وهذا بالنسبة لاستعلام B2C.

الآن، إذا نظرت إلى استعلام B2B لـ [best accounting software]، ستشاهد ميزات SERP في الأعلى وأربعة إعلانات، ثم PCMag.com وCapterra ومواقع المراجعة الأخرى.

تتمتع شركة QuickBooks، إحدى شركات البرمجيات الأكثر شهرة بين أصحاب الأعمال في مجال المحاسبة، بحصة سوقية قوية جدًا، ومع ذلك لن ترى موقعها على الويب في أي مكان في القوائم العضوية لهذا الاستعلام.

لا يعني ذلك أن QuickBooks لديه مُحسّنات محرّكات بحث سيئة.

لقد تغيرت صفحات نتائج محرك البحث.

إذا أعرب المستهلكون عن رغبتهم في سماع ما يقوله الآخرون قبل أن يشتروا 5 دولارات

بوريتو، فمن المؤكد أنهم سيحتاجون إلى معلومات قبل أن يشتروا برنامجًا بقيمة 20 ألف دولار.

ولذا فإن ما قررت شركة Google فعله هنا هو وضع أداة البحث في المقام الأول.

لقد أدركوا أن هؤلاء الباحثين يريدون معلومات غير متحيزة.

لذا، إذا لم تظهر في هذه الاستعلامات، فإنك تخسر ما يصل إلى 30% من حصتك في السوق.

لم يعد تحسين محركات البحث (SEO) يتعلق بمحاولة جعل موقع الويب الخاص بك يحتل المرتبة الأولى في أسفل استعلامات مسار التحويل لأنه لا يستطيع ذلك – فلن تسمح Google بذلك.

شيء آخر هو أن بعض مواقع الجهات الخارجية ومواقع المراجعة بدأت في تقديم العطاءات.

يؤدي هذا إلى ارتفاع تكلفة النقرة، وتقليل الربحية، وتقليل المنافسة.

هذا الواقع الجديد يحدث وعلينا أن ندركه.

نسبة النقر إلى الظهور العضوية

لا يزال جميع المسوقين SaaS تقريبًا يلجأون عالميًا إلى الإعلان في إعلانات Google.

والحقيقة هي أن هذا ليس بالضرورة الخيار الأفضل.

إذا قمت بالإعلان على إعلانات Google، فسوف يصل متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور إلى 2-4%.

لنفترض أن 100 شخص يبحثون عن استعلام برنامج المحاسبة هذا.

إذا كانت خطتنا للإعلان عن الأشخاص الذين لديهم نية الشراء على محرك البحث هي إعلانات G0ogle، فإننا نستحوذ على 4% فقط من إجمالي السوق القابلة للتوجيه.

في حين أن النتيجة العضوية رقم واحد أصبحت الآن قائمة على موقع ويب تابع لجهة خارجية.

هذا يعني أنه يمكنك أن تصبح شركة ناشئة لبرامج المحاسبة، وتبني منتجًا رائعًا، وتحصل على بعض المعجبين المتحمسين (على سبيل المثال، 10-15 مستخدمًا مقارنة بالملايين على QuickBooks).

على الفور، ستبدو كمنافس حقيقي لـ QuickBooks بمجرد الدفع مقابل X أو Y أو Z على موقع المراجعة.

عندما تغير أساسياتك وتفهم كيف يمكنك وضع علامتك التجارية في مكان قوي، ستتاح لك فرصة احتلال المركز الأول والحصول على ما يصل إلى 32% من حصة السوق.

وبهذا، يكون لديك قابلية اكتشاف كاملة تقريبًا وهذا جزء مهم من القدرة على جذب العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQLs).

من خلال إنفاق ملايين الدولارات عبر العديد من عملاء SaaS، حقق فريق Mehrguth متوسط ​​نسبة نقر إلى ظهور تبلغ 4%.

لا ترغب بالضرورة في الحصول على نسبة نقر إلى ظهور عالية جدًا لأنك تريد، من الناحية المثالية، استخدام نسخة إعلانك لتأهيل نقراتك مسبقًا.

بمعنى آخر، إذا طُلب منك القيام بعدد X من المقاعد أو مبلغ X من السعر، فهي طريقة رائعة حقًا خاصة إذا كنت تمثل مؤسسة متوسطة السوق أو مؤسسة لا تفوز بالسعر ولكن بدلاً من ذلك بالجودة، يمكنك ذلك يشمل

التسعير الأساسي الأساسي في إعلاناتك.

وبعد ذلك ستتمكن بشكل أساسي من استبعاد النقرات الخاطئة، وتأهيل النقرات الصحيحة، وخفض التكلفة لكل

الاستحواذ (CPA).

لقد تم غسل أدمغة العديد من شركات SaaS بحيث أنه كلما انخفضت تكلفة الاكتساب، كلما كان ذلك أفضل.

ما يفعلونه هو أنهم يأخذون أغلى شروطك ويتوقفون عن المزايدة.

لسوء الحظ، أحيانًا تكون المصطلحات الأكثر تكلفة هي أيضًا الأكثر قيمة لديك.

على الرغم من أن مواقع الجهات الخارجية، مثل Capterra وSoftware Advice، تتمتع بتكلفة نقرة أعلى بكثير، إلا أنها تتمتع بمعدلات إغلاق وتكلفة أفضل بكثير لكل فرصة.

وهذا يعني أنك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين.

النموذج المالي

إن الطريقة التي يقرر بها مالكو SaaS تخصيص رأس المال هي الجزء الأكثر أهمية في التسويق.

إن مجرد إعادة تخصيص المكان الذي تنفق فيه أموالك يمكن أن يساعد في تنمية أعمالك بشكل كبير.

للقيام بذلك، يمكنك اتباع ما يسمى بنمذجة LTV:CAC حيث ستفهم القيمة الفعلية لمدى الحياة مقابل تكلفة اكتساب العميل لجميع قنوات التسويق الخاصة بك.

هناك طريقتان للمضي قدما في هذا.

LTV: CAC SaaS غير تجريبية

إذا كانت لديك شركة SaaS ولم تقم بإجراء نسخة تجريبية مجانية، فإليك جدول يمكنك استخدام.

لديك أيضا قالب الميزانية حيث يمكنك تصميم سيناريوهات مختلفة ثم إلقاء نظرة على كل قناة من قنواتك في الوقت الفعلي.

كما يسمح لك بإدخال كافة الأرقام الخاصة بك (أي على مستوى المنتج) وحسابها.

يمكنك تشغيل أي نوع من السيناريوهات ومعرفة ما هو الأكثر كفاءة.

يعد هذا مفيدًا لأنه في اللحظة التي تبدأ فيها وضع نموذج لذلك، وزيادة الميزانية، والعمل على هذه الأنواع من العناصر، ستحصل على توافق أفضل بكثير من المدير المالي الخاص بك وبناء الثقة مع مدير التسويق.

LTV: الإصدار التجريبي المجاني من CAC SaaS

إذا كانت SaaS الخاصة بك تقدم نسخة تجريبية مجانية، فيمكنك استخدام نموذج بسيط ولكنه رائع حيث يمكنك معرفة تكلفة فريقك، وتكلفة البرامج، والإنفاق الإعلاني، وعدد العملاء الذين تريدهم، وما إلى ذلك.

وبعد ذلك، سيتم حساب نسبة LTV:CAC، بالإضافة إلى الأشهر اللازمة للتعافي.

يمكنك البدء في استخدامه كسجل لتحسين قدرتك على التنبؤ بالميزانية.

التكتيكات المعتمدة

إذا كنت المدير التنفيذي للتسويق في شركة SaaS من السوق المتوسطة إلى المؤسسات، فإليك بعض الأساليب التي تم التحقق من صحتها والتي يجب مراعاتها إذا كنت ترغب في زيادة العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق.

التكتيكات المدفوعة

إعلانات جوجل

المدونة الصوتية

ينكدين

مراجعة المواقع

النهاية

ندوات عبر الإنترنت برعاية

التكتيكات العضوية

تحسين محركات البحث

محتوى

التسويق الشريك

العلاقات العامة

الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون لديك قبل أن تتعمق في تكتيكاتك هو التأكد من أن لديك الأساس الصحيح.

قد يكون لديك جميع أنواع القوالب أو الأدوات التي يمكنك استخدامها، ولكن هذا يعتمد على كيفية تحرك الأشخاص عبر مسار التحويل الخاص بك.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون أي شخص في فريقك قادرًا على الدخول إلى منصة التسويق الخاصة بك، والحصول على البيانات التي يحتاجها، وأن يكون فعالاً.

ليس هناك ما هو أقوى من حصول فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها – والوجود

قادرة على القيام بذلك في الواقع بأنفسهم.

والآن بعد أن أصبح لديك جدول البيانات بشكل صحيح، ستحتاج أيضًا إلى بياناتك.

ماذا بعد؟

نظرًا لأن الإيرادات تمثل فجوة كبيرة، يجب عليك أيضًا التفكير في OCT، أو تتبع التحويل دون اتصال بالإنترنت.

وهذا يستلزم دمج SalesForce في إعلانات Google الخاصة بك.

السبب وراء أهمية ذلك هو أن Google قطعت شوطًا طويلًا ويمكنك الآن الوثوق في Google Smart

مزايدة.

أعاد فريق البحث المدفوع التابع لـ Directive بناء جميع حساباته في الربع الثاني وابتعد عن طريقة التفكير القديمة المتمثلة في المجموعات الإعلانية ذات الكلمات الرئيسية الفردية وبدأ في جلب عملائه إلى التكلفة المستهدفة للاكتساب.

المشكلة الآن المتعلقة بالتكلفة المستهدفة للاكتساب هي كيف يمكنك تحديدها إذا كنت لا تعرف نسبة القيمة الدائمة إلى تكلفة الاكتساب (CAC) الخاصة بك؟

ولهذا السبب فإن استخدام قالب نمذجة الميزانية مفيد حقًا.

1. الحملات الذكية الواسعة

الطريقة التي تعمل بها الحملات الذكية الواسعة هي أنك “تثق” في محرك Google.

ستحتاج إلى دمجها مع Salesforce باستخدام تتبع التحويل دون اتصال بالإنترنت ثم تشغيل كلمات رئيسية واسعة النطاق.

لا يمكنك السماح لحسابك بالتشغيل بشكل جامح، لذا فإن السلبيات بالغة الأهمية.

الإدارة اليومية هي أيضا في غاية الأهمية.

2. إعلانات المحادثة

إحدى المشكلات المتعلقة بـ SEO و PPC بالمعنى التقليدي هي أنه لا يمكنك التحكم في البيانات الثابتة.

لقد طرحت Google بعض التقارير ذات العلامات البيضاء المتعلقة بالصناعات وحجم الموظفين، ولكن البيانات لم تصل بعد.

لكن LinkedIn كانت تتمتع دائمًا بهذه القدرة الهائلة على تقديم البيانات الثابتة.

على سبيل المثال، يمكنك استهداف مسوقي الطلب بعدد x من الموظفين في هذه الصناعات.

يمكنك استخدام “مجموعات إعلانية أو حملات شخصية فردية”، وكتابة أصل واحد أساسي، والإعلان لجمهور مستهدف محدد.

والآن بعد أن أصبحت إعلانات المحادثة متاحة، أصبح الأمر أفضل.

تتيح إعلانات المحادثة للمعلنين “بدء المحادثات مع المحترفين وصناع القرار في مجال الأعمال عبر خدمة LinkedIn Messaging”.

يمكنك استخدام هذا لحجز مكالمة استكشافية والاستفادة من تقديم الهدايا كعرض وغير ذلك الكثير.

لقد عمل فريق مهرجوث على هذا الأمر وشهد نتائج استثنائية في جميع المجالات.

3. تسويق المحتوى مع الشركاء

يعد تسويق المحتوى أمرًا صعبًا خاصة بالنسبة لشركات SaaS التي ليس لديها علامة تجارية.

يعد إنتاج المحتوى عديم الفائدة إذا لم يكن لديك خطة توزيع جاهزة.

ولهذا السبب يحتاج تسويق المحتوى الخاص بك إلى عنصر ترويجي.

العلاقات العامة صعبة لأنك تحاول أن تكون الضيف. دعونا ببساطة نعكس الأدوار.

فكر في هذه الأفكار لتعزيز حملات تسويق المحتوى الخاصة بك:

المقابلات الحامضة.

المنافسة التسويقية SaaS.

موائد مستديرة يوم الجمعة.

تمكين الناس

يبدأ التسويق مع فريقك ويحتاج إلى أن يتكامل مع رؤيتك عند الغليان.

قم بإنشاء ثقافة حيث يمكن لفريقك تقديم أفكار جديدة ويكون له نموذجه الخاص.

شارك هذا النموذج المالي لتقديم أفكار المحتوى الجديدة لأعضاء فريقك لتشجيعهم على تقديم دراسة الجدوى التجارية.

فجأة، قمت بتزويد فريقك بالوقود الصاروخي.

يمكنهم الآن قيادة الإستراتيجية، والحصول على توافق كامل، ومعرفة ما إذا كانت الحملة ستكون ناجحة، أم لا، كما يمكنهم التمكين الكامل.

سؤال وجواب

فيما يلي بعض أسئلة الحضور التي أجاب عنها Garrett Mehrguth.

سؤال: لقد تحدثت عن العلامة التجارية. غالبًا ما أجد صعوبة في تبرير عائد الاستثمار مقابل الإنفاق الذي تم إنفاقه خلف العلامة التجارية. هل سبق لك أن واجهت مثل هذه المعضلة؟

غاريت ميرغوث (GH): في كثير من الأحيان، يفكر الناس في مقدار الأموال التي يحتاجون إلى إنفاقها للنمو.

ما وجدته هو أنه في مجال B2B، لدينا دورات مبيعات طويلة حقًا.

من الصعب دائمًا الحصول على تمويل من التمويل لإنفاقه في الجزء العلوي من مسار التحويل. غالبًا ما نحصل على أموال مقابل الجزء السفلي من مسار التحويل لأنه من السهل إثبات عائد الاستثمار بسرعة.

ومع ذلك، نحن نعلم أن الجزء السفلي من مسار التحويل يعتمد بشكل مشترك على العلامة التجارية، ولكن يبدو أن “النتائج” تأتي من الجزء السفلي من مسار التحويل فقط.

ومع ذلك، يمر الوقت، وتبدأ في التساؤل عن سبب عدم إنشاء علامة تجارية.

لذلك عندما تفكر في الإعلان عن العلامة التجارية، حاول ضبط ميزانيتك لإنفاق ما يكفي فقط، حتى لا تتوقف أبدًا، حتى تتمكن في النهاية من إثبات ذلك.

ومن هناك، ابدأ في تنمية تلك الميزانية ببطء.

إن الميزانية الصغيرة المستخدمة بشكل استراتيجي، والتي تتركها تأخذ مجراها، مع النمو التدريجي هي طريقة حكيمة لتغيير نموذجك المالي والحصول على مزيد من الموافقة.

س: إن SaaS الخاص بنا يغمس أقدامنا في التسويق. ما هي التكتيكات أو القنوات 1-3 التي يجب أن أركز عليها انتباهي حتى أتمكن من تحقيق بعض المكاسب الفورية وتعظيم ميزانيتي الصغيرة؟

المدير العام: مراجعة المواقع وإعلانات Google ودراسات الحالة.

[Slides] تسويق SaaS: كيف لا تفوت هدف MQL الخاص بك مرة أخرى

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