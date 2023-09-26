Rewrite this title: تشارك النساء في تحسين محركات البحث (SEO) النصائح حول سد فجوة الأجور

ستساعدك المقالة التالية: تشارك النساء في تحسين محركات البحث (SEO) النصائح حول سد فجوة الأجور

لقد عدنا في يوم المرأة هذا بمزيد من النصائح والإرشادات من النساء العاملات في مجال تحسين محركات البحث حول كيفية معرفة قيمتك – والسيطرة عليها.

نُشرت هذه المقالة في الأصل في عام 2021. والآن، بعد مرور عام آخر على انتشار الوباء العالمي ووسط الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في جميع أنحاء العالم، لدى خبرائنا المزيد لمشاركته.

ولم تكن رؤاهم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لقد فعل كوفيد وتفاقم عدم المساواة العالمية وقد تُرجم هذا إلى اتساع فجوة الأجور في جميع المجالات وفي أمريكا. خاصة بالنسبة للأسودوالنساء الأمريكيات الأصليات واللاتينيات.

يتطور تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار وفقًا للبيانات وسلوك المستهلك واتجاهات الخوارزمية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمعاملة النساء على قدم المساواة، فإن الصناعة أقل تطوراً بكثير.

لا يزال تحسين محركات البحث (SEO) صناعة يهيمن عليها الذكور حيث يفوق عدد الرجال عدد النساء بنسبة 2 إلى 1، وفقًا لـ دراسة أجريت في عام 2020.

ووجد هذا الاستطلاع أن:

من غير المرجح أن تصبح النساء محترفات تقنيات في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

تزيد احتمالية العمل الحر للنساء مرتين (انظر: العمل غير المستقر) مقارنة بنظرائهن من الرجال.

من المرجح أن يتقاضى الرجال أتعاباً شهرية؛ من المرجح أن تحصل النساء على أجر بالساعة أو المشروع.

تزيد نسبة ثبات الرجال عن النساء بنسبة 28.6%.

وكانت معدلات مشاريع الرجال في المتوسط ​​أعلى بنسبة 66.7% من معدلات النساء.

وكان متوسط ​​أجر الساعة للرجال أعلى بنسبة 16.8% منه للنساء.

وعلى الرغم من أن أحجام العينات في مختلف جوانب هذا البحث كانت صغيرة، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن الدراسة فشلت في مراعاة تأثير التحيز الجنسي والعنصري المشترك للنساء السود والسكان الأصليين وغيرهن من النساء ذوات البشرة الملونة في تحسين محركات البحث (وهو ما توصلت إليه الدراسة يقر المنسق ويأسف).

ولو تم أخذ ذلك في الاعتبار، فمن المرجح أن نرى فروقًا أكثر تطرفًا في الأجور والفرص المتاحة لهؤلاء النساء.

على الرغم من ذلك، لا تزال العديد من النساء ينجذبن إلى الوظائف وريادة الأعمال في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق الرقمي.

عالمنا ممتع ومليء بالتحديات ومتغير باستمرار.

ومع تزايد مشاركة النساء في هذه الصناعة ونموهن فيها، فإن المعركة الشاقة التي تواجهها تلك النساء تتحقق من قبل المزيد والمزيد من الناس.

قد يكون من المخيف أن نسأل عن الأسعار التي نراها في معايير الصناعة وأن نثبت قيمتنا للشركات أو الوكالات التي توظفنا.

في هذا العمود شارك في تأليفه ستيفاني جيفورد، مدير تسويق تحسين محركات البحث في Adigma.io، لقد طلبنا من النساء مشاركة أفضل نصائحهن لأقرانهن والأشياء التي يرغبن في معرفتها في وقت سابق من حياتهن المهنية.

تحقق من هذه النصائح لمعرفة قيمتك كمحترفين في مجال التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث، والحصول على أموال عادلة، والدفاع عن اللقب الذي حصلت عليه.

معرفة قيمتك كمحترف في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

معجزة إيناميتي-أرشيبونجقائد الأداء العضوي في Moneysupermaket Group:



“أحد أسباب فشل النساء في المطالبة بقيمتهن هو الشعور بأنهن لسن جيدات بما فيه الكفاية. العمل على تلك المتلازمة الدجال.

تتبع إنجازاتك الكبيرة والصغيرة على مدار العام. لا تنتظر حتى يحين وقت المراجعة.

لا تنس أن تقدر مهاراتك الناعمة بقدر مهاراتك الصعبة، فكلها تؤثر على العمل الذي تقوم به، وهو أمر فريد جدًا بالنسبة لك، وتستحق أن تحصل على أجر مقابل ذلك.

سارة طاهر، مدير تحسين محركات البحث في شركة PDFTron Systems Inc.:

“كوني امرأة ترتدي الحجاب أدى إلى الاستهانة بي في كثير من المواقف.

ولكن بعد ذلك أدركت أنني بحاجة إلى أن أكون واثقًا من الداخل أولاً حتى أشعها من الخارج…

الثقة ليست مثل الكفاءة؛ أعلم أنني جيد في وظيفتي… وكل ما أحتاج إلى فعله هو رفع مستوى ثقتي بنفسي حتى أكون على مستوى خبرتي كمحترف في تحسين محركات البحث…

لقد كنت أعمل على ذلك منذ العام الماضي، إنها ليست رحلة سهلة ولكني آمل أن أصل إلى هناك قريبًا!

روبين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Marketplace Blueprint:

“إذا كنت أعرف أنني جيد في ما أفعله، وأعتقد أنني أقدم منتجًا من شأنه أن يحدث فرقًا للعميل، فأنا ألحق به ضررًا إذا لم أقدم هذا العرض بشكل حازم.

لقد اكتشفت في وقت سابق أنني لا أرغب في “الضغط” على الأشخاص، ومن ثم سيذهب هؤلاء العملاء أنفسهم إلى الشراء مع شخص لديه تسويق بارع أو عملية مبيعات أكثر عدوانية حتى عندما يكون لديهم خبرة وخبرة أقل.

فكر في الأشخاص الذين قد يذهب إليهم عملاؤك إذا لم تقم بتوصيل عرضك والقيمة التي تقدمها إلى الطاولة.

أنت لا تطلق بوقك لتشمت أو تتفاخر؛ تحتاج إلى تسليط الضوء بدقة على مهاراتك وقيمتك حتى يتمكن عملاؤك أو أصحاب العمل المحتملون من تحديد ما إذا كان عرضك سيحصل بالفعل على النتائج التي يحتاجون إليها.

جوليا مكوي، مدرب واستراتيجي في The Content Hacker:

“امنح نفسك مهمة سنوية لإعادة تقييم أسعارك.

في كل عام، دون فشل، قم بمراجعة ما تتقاضاه وزيادته حسب الحاجة. يجب أن تتقاضى رسومًا أكبر مع نمو خبرتك ومهاراتك ومصداقيتك / مدة خدمتك.

لا تدع متلازمة المحتال تمنعك من المطالبة بمكانك الصحيح في السوق. ادعم ذلك من خلال التحدث بجرأة عن العمل الذي قمت به، والأهداف التي حققتها للعملاء!

تشيلسي ألفيس، كبير أخصائي تسويق المحتوى في Rio SEO:

“كامرأة، فإن معرفة قيمتك المهنية لا تبني الثقة فحسب، بل تمتد إلى العمل الذي تنتجه. وهذا بدوره يؤدي إلى عمل ذي جودة أعلى، وزيادة الرضا عن وظيفتك، واحتمالية الترقية.

الركود يمكن أن يكون القاتل الوظيفي. وبدلا من ذلك، يجب علينا أن نسعى جاهدين لتجاوز مناطق الراحة لدينا.

للقيام بذلك، أنا أشجع النساء على مواصلة تعزيز مهاراتك، وتوسيع شبكاتك، وطلب الإرشاد عند الحاجة لترك بصمتك حقًا في عالم تحسين محركات البحث.

نافاه هوبكنز، رئيس شركة Navah Hopkins LLC:

“فيما يتعلق بالقيمة العامة: استخدم البيانات! قبل أن تقوم بتحديد الأسعار أو الدخول في مفاوضات بشأن الراتب، ابحث عن ما يتقاضاه الآخرون/يدفعونه.

لا تخف من وجود أسعار مختلفة للمشاريع المختلفة وتأكد دائمًا من أنك تأخذ في الاعتبار النفقات العامة (الضرائب والمرافق والبرامج وما إلى ذلك).

تحية لكل النساء القويات المذهلات اللاتي يعرفن قيمتهن ويحصلن على الأجر المناسب مقابل تألقنا!

جينيس أوهارا هنريكسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alpha Brand Media، الصفحة الرئيسية لمجلة محرك البحث:

“عندما تكون في شك… اذهب لذلك. تقدم لهذه الوظيفة، واطلب هذه الزيادة، واطلب المزيد من $$$ في اقتراحك.

في مكان العمل، تميل النساء بشكل عام إلى التراجع وطلب أقل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها شبكة LinkedIn أن النساء يتقدمن لوظائف أقل بنسبة 20% من الرجال.

وجدت دراسة شهيرة أخرى أن النساء يشعرن بأنهن بحاجة إلى استيفاء 100% من معايير الوظيفة قبل التقدم للوظيفة… بينما يتقدم الرجال عادة بعد استيفاء 60% تقريبًا.

من المرجح أن تبلغ النساء ضعف الرجال عن الافتقار التام إلى الراحة عند طلب زيادة الراتب. نحن بحاجة إلى طلب المزيد. ومتى لا نحصل عليه؟ بدلاً من الاستسلام، تعلم كيفية اتباع نهج مختلف، وانفض الغبار عن نفسك وحاول مرة أخرى.

لقد استغرق الأمر مني وقتًا طويلاً لتطوير رد فعلي تجاه الرفض: إنه ليس حكمًا علي وعلى قيمتي ويجب أن أتوقف فقط. بل إنني أتعلم من الفشل، حتى أتمكن من المحاولة مرة أخرى، والفشل بشكل أفضل، وفي النهاية … أنجح.

آيفي بويتر، SEO ومدير المحتوى في GYBO للتسويق الرقمي:

“باعتبارك شخصًا يتمتع بخبرة في مجال الموارد البشرية منذ سنوات مضت، فإن المسمى الوظيفي الخاص بك لن يكون مهمًا بقدر أهمية العناصر التي يمكنك وضعها في سيرتك الذاتية … البيانات والنتائج التي تهم من يتطلع إلى توظيف شخص ما.

أظهر ما تقدمه إلى الطاولة من خلال تضمين قياسات قيمة في أوصافك بدلاً من الأنشطة اليومية.

بشكل عام، على الرغم من ذلك، يمكن أن تساعدك العناوين في البحث عن نطاقات الأجور التي قد تتوقعها.

هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي ستساعدك على اكتشاف نطاقات الأجور بناءً على المنصب وسنوات الخبرة والمكان الذي تعيش فيه وما إلى ذلك. وأنا أتفق مع PP… تفاوض بسعر مرتفع (اقرأ “لا تقسم الفارق أبدًا” إذا كنت تريد تعلم مهارات التفاوض الجادة ).

أخيرًا، إذا لم تتمكن من الحصول على $$، فإن المزايا مثل الإجازة/PTO تكون أحيانًا قابلة للتفاوض بالنسبة للمرشح المناسب.

التفاوض على الأسعار والزيادات: نصائح عملية من النساء في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

رو ووكر، صاحب شركة Walker Web Consulting:

“أنا أعمل مع الشركات الصغيرة التي غالبًا ما تكون ميزانياتها محدودة.

أريد دائمًا احترام الاستثمار في خدماتي، لذلك أقوم بإعداد تقارير شهرية تفصل بالضبط ما قدمته وتظهر نتائج واضحة.

وبعد ذلك، عندما أطلب زيادة في الراتب، يكون لدي سجل نجاح.

سأعرض أيضًا العمل لمدة ثلاثة أشهر بأجر أقل مع خيار التفاوض على زيادة إلى جدول الراتب المفضل لدي بمجرد ظهور النتائج.

موتوكو هانت، الرئيس – مستشار تسويق البحث في AJPR LLC:

“أظهر قيمتك فيما يتعلق ببيانات العمل، ليس فقط لأنك كنت هناك لعدد X من السنوات أو لأنك وضعت X عدد الساعات ولكن لأن عملك نما (ساهم في نمو) الأعمال X٪ أو زاد الإيرادات بمقدار X $ .

أيضًا، احتفظ دائمًا بالسجلات الورقية/الرقمية للاتصالات والمشاريع وما إلى ذلك؛ كل ما يثبت ما فعلته / قلته.

شيلي فاجنمدير تسويق النمو في Credit Karma:

“لا تخف أبدًا من التفاوض إذا لم يكن العرض مناسبًا لك. أعتقد أن النساء يميلن إلى التفاوض بشكل أقل خوفًا من أن يُنظر إليهن على أنهن عدوانيات أو متطلبات.

على الجانب الآخر، إذا لم يكن شخص ما على استعداد لإعطائك ما تستحقه، فلا تخف من الرحيل.

إذا فهمت الشركة أو العميل قيمتك حقًا، فسوف يعملون معك. إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أنك تهربت من رصاصة.

آنا كرو، استراتيجي تحسين محركات البحث في Hello Anna Branding:

“توقف عن إعطاء رقمك.

لقد عملت في المنزل وفي الحياة المستقلة.

على مدى السنوات الأربع الماضية، بعد أن تحدثت مع أصدقائي عن رواتبهم وأسعارهم، أدركت كم كنت أتقاضى أجرًا زهيدًا. سأصل إلى المفاوضات وأخفض الكرة بنفسي.

كنت أتبع شعاري “Hustle hard” و”اذبح يومك”. ولكن في الواقع، بعد نصيحة أحد Instagram الاقتباس لا يدفع فواتيرك.

أدركت أن الأمر كله يتعلق بكيفية إتقان الأرقام.

أولاً، توصلت إلى خطتي في الرمال لما كنت بحاجة إلى القيام به للبقاء على قيد الحياة. ثم أضف القليل الإضافي (10000 – 15000 دولار سنويًا).

عندما يطلب منك رقم، “ما هي ميزانيتك؟” أو “ما هي متطلبات راتبك؟” اقلب النص. اسأل عميلك أو رئيسك المحتمل عن ميزانيته أو نطاق رواتبه.

قد تتفاجأ بالرقم الذي ستعود إليه.

في المرة الأولى التي قمت فيها بذلك، كنت سأقتبس 3000 دولار شهريًا.

وبحلول نهاية المحادثة، كنت قد ضاعفت أموالي أكثر من ثلاثة أضعاف. إنها مثل لعبة البوكر، لا تظهر بطاقاتك. لقد قوضت شركتي، وقيمتي الذاتية، ووقتي. لقد كنت سعيدًا فقط بالفوز بعميل.

الآن، أفهم خلاصة كلامي. وأنا مرتاح لقول لا، سواء كان ذلك للعملاء أو المشروع.

روبين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Marketplace Blueprint:

“لا تحدد أسعارك بناءً على ما تستحقه.” أعلم أن هذا يبدو غير بديهي، لكن ماذا لو كانت لديك مشكلات تتعلق بقيمة الذات؟ وهذا جعلني أميل إلى التقليل من سعر خدماتي.

بدلاً من التركيز على “ما أستحقه؟” وأنا الآن أسأل نفسي: ما هي القيمة التي سأقدمها لهذا العميل؟

إن التركيز على القيمة التي أقدمها للعميل يسمح لي بفصل رسوم الخدمة الخاصة بي عما قد أشعر به تجاه نفسي في أي يوم معين.

بيبي رافين، مؤسس Bibibuzz:

“أعتقد أن الكثير من النساء لديهن فكرة أن المفاوضات يجب أن تكون تصادمية، لذا يحاولن تجنب الخوض فيها بكل إخلاص.

كما أنهم لا يحبون وضع أنفسهم في دائرة الضوء ويشعرون أن الحديث عن إنجازاتهم أمر سيء.

ما تعلمته يعمل بشكل أفضل هو هذا:

قم بتقييم قيمتك الخاصة، ثم ضاعف ذلك (لأن هدفك ربما يكون منخفضًا للغاية، وقد تنتهي نتيجة التفاوض إلى مستوى أقل).

تحديد BATNA الخاص بك: أفضل بديل لاتفاقية التفاوض. وهذا أحد ركائز منهج هارفارد. وهذا يعني أنه قبل التفاوض، عليك أن تحدد متى ستبتعد عن الطاولة.

إنها ضمانة رائعة ضد الموافقة على شيء لا تشعر بالارتياح تجاهه.

لا تأخذ الأمر على محمل شخصي. افصل ما تفعله في العمل والعمل عن قيمتك الشخصية. الرفض في المفاوضات لا يقول أي شيء عن هويتك.

وبطبيعة الحال، قد يعني الطرف الآخر ذلك شخصيا، ولكن ليس عليك أن تتفق معه. المياه قبالة الظهر بطة ل.

كن مسترخيًا قدر الإمكان. والأمر الغريب هو أنه عندما يلاحظ الطرف الآخر أنك مرتاح، فإنه غالبًا ما يميل إلى الاتفاق معك. إذا كنت لا تعرف ما أعنيه، شاهد فيلم “مساحة المكتب”.

استخدم “حسنًا، و…” عندما يقدم الطرف الآخر شيئًا لا تريده ولكنه ليس على مستوى BATNA تمامًا، قم بإنشاء فرصة لنفسك.

لا تقل لا على الفور، بل اخلق فرصة من خلال الرد بطلب يجعل طلبهم مقبولاً.

على سبيل المثال، عندما يقولون: نريدك أن تبدأ العمل بدوام كامل، فإنك تقول: مرحبًا، لكني أرغب في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر مع ذلك.

إذا كانت لديك هذه الفكرة العالقة في رأسك بأنك ببساطة لست من ذلك النوع من الأشخاص الذي يطلب الأشياء، فتظاهر بأنك شخص آخر يعجبك وقم بتوجيهها.

لماذا لا تزال العناوين مهمة في تحسين محركات البحث؟

أنجي نيكوليتشوك، مديرة تسويق المحتوى في Search Engine Journal:

“تتعلق الألقاب براتبك ومسؤولياتك بقدر ما هي إشارة للآخرين.

في الأيام الأولى من مسيرتي المهنية، على سبيل المثال، تعلمت بسرعة أن تسويق خدماتي باعتباري “موظفًا مستقلاً” يبدو أنه يقلل من جودة الوظائف القادمة والأجور مقابل هذا العمل.

لقد تحسن الأمر بشكل ملحوظ بعد أن أدرجت نفسي كمؤلف ومزود محتوى.

وعلى الرغم من أن اللقب يمكن أن يشير إلى مستوى خبرتك وخبرتك للآخرين، إلا أن ذلك يتبدد بسرعة عندما تبدأ العمل.

إن الحصول على لقب لا يعني دائمًا مستويات الثقة والدعم والمال التي تحتاجها للقيام بعملك.

بغض النظر عن اللقب الذي تحمله، لن تتمكن من تحقيق أشياء عظيمة بدون فريق يدعم جهودك ويثق في قدراتك.

يعتمد ذلك أيضًا على قدرتك على التحدث وإظهار قيمتك. لا تخف من التباهي بطريقة حسنة الذوق وتأكد من حصولك على الفضل في عملك.

لقد تم تعليم النساء تقليديًا تجنب الصراعات وعدم إحداث موجات، ولكن من الصعب أن تبرز إذا قضيت كل وقتك في الاندماج. من المفيد أن تكون جريئًا في اللحظات المناسبة.

ففي النهاية، إذا لم تكن مرتاحًا لعملك وفشلت في إدراك قيمته، فلن يفعل ذلك أي شخص آخر. العنوان أم لا.”

ليبي ستونهوك، المالك المشارك لشركة Stonehawk Digital:

“لقد قللتُ من شأن نفسي بشكل خطير في البداية من خلال وصف نفسي بـ “المبتدئ” في المسمى الوظيفي الخاص بي وتحملت رسومًا قليلة جدًا، مما أدى إلى زيادة الوزن أثناء الإفراط في التسليم.

وسرعان ما أدركت أن العديد من الخبراء المزعومين (عادةً ما يكونون من الذكور) يعرفون نفس الشيء مثلي ولكنهم قد يحيرون العملاء بمصطلحات تحسين محركات البحث (SEO) حتى لا يطرحوا أي أسئلة!

عندما بدأ زوجي العمل بشكل مستقل معي تحت اسم Stonehawk Digital، أثناء تقديم العميل عروضه، تم توجيه الكثير من الأسئلة الفنية إلى زوجي على الرغم من حصولي على التدريب الرسمي.

إذا كان بإمكاني العودة إلى الوراء، فسأقول اترك تصنيف “المبتدئين”، وفرض رسوم أعلى، والتواصل مع النساء الأخريات في مجال التكنولوجيا في وقت سابق للحصول على المشورة والدعم.

نافاه هوبكنز، رئيس شركة Navah Hopkins LLC:

“لا تسمح أبدًا بأن يُطلق عليك لقب “مساعد” أو “مبتدئ” في أي شيء. أنت استراتيجي أو مستشار أو متخصص في مستوى الدخول.

إذا كنت مساهمًا فرديًا مميزًا وليس لديك رغبة في إدارة الأشخاص، فاحصل على “كبير” أو “قائد فريق” يضاف إلى أي وظيفة تقوم بها.

يميل الحصول على لقب “مدير” وما فوق إلى أن يكون أسرع في التأمين في الشركات الصغيرة، ويتطلب عادةً أن يكون لديك نفس القدر من استراتيجية العمل التي تدعمك مثل التسويق الرقمي.

لأصحاب الوكالات: أنت مدير تنفيذي ما لم تقم بتسليم السيطرة لشخص آخر. نحن جميعًا نميل إلى التفكير في الرؤساء التنفيذيين باعتبارهم الرؤساء. يمكن للرئيس أن يعمل أيضًا!

راشيل ليبيمدير التسويق في Buy Box Experts:

“لقد تعلمت في وقت مبكر أنه إذا أردت التقدم والنمو بسرعة في مسيرتي المهنية، فيجب أن أكون متعطشًا للفرص وأن أبحث بشكل استباقي عن المسارات التي تأخذني إلى حيث أردت أن أكون.

تلك التجارب لن تقع في حضني بمجرد دفع مستحقاتي والالتزام بالروتين. كان علي أن أطارد كل فرصة، وأن أتحمل المخاطر، وأسعى إلى الأشياء التي منحتني في النهاية النمو الذي كنت أرغب فيه.

لقد كنت محظوظًا بما يكفي للقاء زملائي الذين رأوا موهبتي، مما ساعدني في النهاية على تحقيق إمكاناتي الكاملة وما كنت قادرًا على تحقيقه. لقد كان هذا التشجيع مفيدًا دائمًا بالنسبة لي عندما يصبح الطريق صعبًا حتمًا.

في النهاية، نصيحتي هي أن تفكر حقًا في المكان الذي تريد أن تكون فيه بعد 10 سنوات.

ثم قم بإنشاء خطة تصلك إلى هناك شيئًا فشيئًا بأهداف يومية صغيرة وقابلة للتنفيذ. كن مرنًا مع أحلامك وصبورًا مع نفسك ورحلتك.

وأخيرًا، أحط نفسك بشبكة داعمة تؤمن بك وترى إمكاناتك. هذا التشجيع سوف يساعدك على تجاوز الآلام المتزايدة التي تأتي دائمًا لا محالة.

أهم الوجبات السريعة للنساء في تحسين محركات البحث

اعرف قيمتك:

تتبع نجاحك ببيانات قابلة للقياس.

تحلى بالثقة واعمل على مكافحة متلازمة المحتال.

التواصل وإبراز مهاراتك بدقة.

مراجعة وإعادة تقييم الأسعار المهنية والتسعير سنويًا.

استمر في صقل مهاراتك وبناء العلاقات.

كيفية التفاوض بنجاح أكبر:

أظهر نموك في الخبرة في المهارات من خلال البيانات.

الاحتفاظ بسجلات لنتائج المشاريع والنتائج الناجحة.

لا تخف من التراجع والتفاوض أكثر مقابل السعر المناسب أو الابتعاد إذا لم يكن ذلك مناسبًا لك.

اعرف النتيجة النهائية واطرح الأسئلة الصحيحة.

ركز على القيمة التي تقدمها للعملاء.

لماذا لا تزال العناوين مهمة في تحسين محركات البحث:

لا تقوض نفسك من خلال قبول الألقاب التي تحتوي على “مشارك” أو “مبتدئ”، حيث يمكن دائمًا تعديل الألقاب حتى لا تشعر بأنها تبيع نفسك على المكشوف.

على مستوى المبتدئين، ركز على “الإستراتيجي” أو “المتخصص” أو “الاستشاري”.

يمكن الحصول على منصب “المدير” فما فوق بسهولة أكبر في الشركات الصغيرة ولكنه يتطلب خبرة فنية واستراتيجية تجارية وتسويقية متساوية.

تصور مسارك المهني المثالي واتخذ خطوات تدريجية للوصول إليه.

وفي نهاية المطاف، نحن جميعًا في هذا معًا.

علينا أن نتذكر أن القيمة التي نقدمها للشركات والعملاء الذين نعمل معهم ومعهم، تختلف عن قيمتنا كأفراد.

إن تتبع نجاحاتنا والنتائج سيدفعنا جميعًا إلى الأمام نحو تقدم ومستقبل أفضل لإظهار القيمة التي نقدمها إلى الطاولة.

قد يكون من الصعب العثور على نساء أخريات في الصناعة والتواصل معهن، لذلك نود توفير بعض الموارد الإضافية للتواصل مع المزيد من النساء في مجال تحسين محركات البحث.

هذه من بين المجتمعات القوية والداعمة التي نستخدمها للتواصل مع النساء في تحسين محركات البحث:

المزيد من الموارد: