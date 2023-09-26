Rewrite this title: تشارك Google النصائح بشأن عمليات ترحيل الموقع

ستساعدك المقالة التالية: تشارك Google النصائح بشأن عمليات ترحيل الموقع

نشرت Google مقطع فيديو جديدًا حول عمليات ترحيل الموقع. قدم جون مولر رؤى حول كيفية تعامل Google مع عمليات ترحيل مواقع الويب والمدة التي يمكن أن تستغرقها. تتمثل أهم النقاط في أن عمليات ترحيل الموقع قد تكون صعبة وأنه يجب وضع خطة شاملة قبل عملية الترحيل.

يبدأ الفيديو بسؤال:

“إننا نجري حاليًا عملية ترحيل للموقع ونرغب أيضًا في إعادة هيكلة عناوين URL الموجودة على الموقع. هل يفرض هذا أي مخاطر؟”

عادةً ما يعني ترحيل الموقع تغيير اسم النطاق، أحيانًا بسبب دمج الشركة مع شركة أخرى أو بسبب تغيير العلامة التجارية.

يعد الانضمام إلى موقعين معًا هو الأمر الأكثر صعوبة لأنه يتعين عليك اختيار عناوين URL التي ستبقى وتلك التي سيتم دمجها في الصفحات الموجودة المتشابهة.

أجاب جون مولر:

“لسوء الحظ، على الرغم من أن هذا قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه تغيير بسيط داخل موقع ويب، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة لمحركات البحث.

وعلى وجه الخصوص، تقوم محركات البحث مثل Google بتخزين فهرسها على أساس كل صفحة.

لذا، إذا قمت بتغيير عنوان أو عنوان URL لصفحة ما، فيجب إعادة توجيه بيانات تلك الصفحة بطريقة ما، وإلا فسيتم فقدها.

لا يهم إذا كنت تقوم بإعادة إنشاء موقع ويب بالكامل أو إذا كنت تقوم فقط بإزالة شرطة مائلة من نهاية عناوين URL. هذه كلها في الأساس تحركات للموقع.

يقدم جون مولر نصائح حول ترحيل الموقع

1. ابحث في الخيارات والتأثيرات المحتملة

يمكن أن تكون عمليات نقل الموقع مزعجة، لذا من المهم التخطيط لعملية النقل عن طريق تعيين موقع إلى آخر. إحدى الطرق للقيام بذلك هي تقسيم الموقعين إلى أقسام ومعرفة ما إذا كان يمكن ربط الأقسام ببعضها البعض.

من هناك، يتعلق الأمر بتعيين عناوين URL واحدًا لواحد وتحديد عناوين URL التي لا يمكن نقلها إلى الموقع الجديد ويجب حلها باستجابة 404، الأمر الذي قد يكون صعبًا إذا كانت هناك روابط تشير إلى تلك الصفحات. ولهذا السبب من المهم التخطيط للمستقبل بدقة.

نصح مولر:

“نظرًا لأن هذه التغييرات تستغرق وقتًا ولها تأثيرات على التصنيف، فمن المستحسن أيضًا مراعاة التوقيت الذي تقوم فيه بالتحرك.”

لقطة شاشة لجون مولر من جوجل

2. أنشئ قائمة بعناوين URL القديمة والجديدة

هذه خطوة مهمة.

وفقا لجون:

“…ستساعدك هذه النصيحة في تتبع التغييرات والتحقق منها بعد ذلك.”

من الممارسات الجيدة إنشاء جدول بيانات لعناوين URL، وهو ما يمكن القيام به بسهولة باستخدام Screaming Frog.

بمجرد الانتهاء من تنفيذ عمليات إعادة التوجيه وعناوين URL الجديدة، يمكنك التحقق من العمل عن طريق تحميل قائمة بنية الموقع القديمة إلى Screaming Frog حتى يتمكن من الزحف إلى عناوين URL.

يتم ذلك بسهولة عن طريق تحديد > ثم النقر فوق علامة تبويب القائمة المنسدلة وتحديد نوع الملف الذي يتم تحميله.

سوف يقوم Screaming Frog بالزحف إلى عناوين URL القديمة في القائمة ويعرض لك عناوين URL التي تعيد التوجيه إلى عناوين URL الجديدة وتلك التي لا تعيد التوجيه إلى عناوين URL الجديدة ويعيد رمز الاستجابة لخطأ 404 صفحة.

قد تكون عناوين URL 404 هي عناوين URL التي لم يتم نقلها إلى الموقع الجديد (إذا لم تكن عناوين URL المخطط لإسقاطها عمدًا).

سيتعين عليك تحديد ما إذا كانت الاستجابة 404 هي الاستجابة الصحيحة (كنت تقصد القيام بذلك) أو إذا تم استبعاد عنوان URL عن غير قصد من عملية ترحيل الموقع ويجب تعيينه إلى عنوان URL جديد.

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3. تنفيذ الترحيل

نصح مولر:

“301 يعيد توجيه جميع عناوين URL القديمة إلى عناوين URL الجديدة، كما يقوم أيضًا بتحديث جميع الإشارات الداخلية مثل:

الروابط

نماذج

البيانات المنظمة

خرائط الموقع

وملف Robots.txt”

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4. مراقبة الهجرة

ينصح مولر باستخدام Search Console لهذا:

“تحقق من جميع الصفحات لإعادة التوجيه. في تقرير وحدة تحكم بحث Google، من المفترض أن تشاهد تغييرًا سريعًا لأهم الصفحات ثم تغييرًا أبطأ بينما تقوم أنظمتنا بإعادة معالجة الباقي.

وحذر مولر من أن هذا الجزء الأخير قد يستغرق شهورًا حتى ينتهي. لقد تحدث عن كيف يمكن أن يستغرق تحديد الجودة الشاملة للموقع شهورًا. يتعين على Google أن تتعلم بشكل أساسي موضوع الموقع، بما في ذلك جودة الموقع وفهم المكان المناسب للموقع على الإنترنت.

يوصي مولر بترك عمليات إعادة التوجيه لمدة عام واحد على الأقل

أوصى جون من Google بترك عمليات إعادة التوجيه سارية لمدة عام واحد على الأقل.

من خلال تجربتي، قد يكون من الضروري التفكير في ترك عمليات إعادة التوجيه سارية لمدة تزيد عن عام. والسبب هو أن عناوين URL القديمة التي تحتوي على روابط من مواقع أخرى تشير إليها ستصبح روابط معطلة إذا تمت إزالة عمليات إعادة التوجيه.

يمكنك إنشاء تواصل مع مواقع الاتصال التي ترتبط بك ومطالبتهم بإصلاح الروابط للإشارة إلى عناوين URL التي تم تغييرها.

ولكن عليك أن تدرك أن القيام بهذا النوع من التواصل يمكن أن يأتي بنتائج عكسية لأن بعض المواقع، لأسباب عديدة، قد تقرر إزالة الرابط تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك روابط لا تعرف شيئًا عنها، لذا لا يمكنك التأكد مطلقًا من تحديث جميع الروابط الواردة. ولهذا السبب، قد يكون من الضروري الاحتفاظ بعمليات إعادة التوجيه هذه في مكانها والاستعداد لتحديثها في حالة تغيير بعض عناوين URL مرة أخرى، لتجنب إنشاء عمليات إعادة توجيه متسلسلة.

وتعد عمليات إعادة التوجيه المتسلسلة سببًا لعدم رغبتك في الاحتفاظ بعمليات إعادة التوجيه بشكل دائم.

تتم عملية إعادة التوجيه المتسلسلة عندما يقوم عنوان URL القديم بإعادة التوجيه إلى عنوان URL قديم آخر والذي يعيد التوجيه نفسه إلى عنوان URL قديم آخر قبل أن يعيد التوجيه إلى عنوان URL النهائي. على مر السنين، يمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء سلسلة من عمليات إعادة التوجيه التي تصبح مشكلة في الزحف.

عمليات ترحيل الموقع صعبة

وكما نصح مولر، من المهم التخطيط للمستقبل. قم بتخطيط الصفحات المتشابهة معًا وكن واعيًا بشأن حقوق الارتباط من الروابط الواردة. يمكن أن تؤدي عمليات ترحيل الموقع إلى فقدان الموقع لتواجده في البحث، ولكن ليس من الضروري أن يحدث ذلك إذا كانت مسبوقة بخطة ترحيل شاملة.

الاقتباس

شاهد عرض جون مولر نصائح حول الهجرة إلى الموقع